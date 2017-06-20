Привидение в Доме художников

Вирт Дайдер Просмотров: 420 Комментарии: 1 +9 Сегодня, 07:07 by

В начале 90-х годов я ухаживал за одной художницей и приходил к ней в творческую мастерскую. Это была большая комната, где стоял ее мольберт, валялись краски, холсты... Там она и рисовала, а я от нечего делать болтал на разные темы и заигрывал с ней. Мастерская находилась в Доме художников и он весь состоял из таких студий. Планировка напоминала общежитие: длинный, узкий и высокий, но тёмный коридор, который проходил через всё здание, а по обе стороны от него как комнаты находились эти студии. У художников были свои ключи, они приходили, отпирали дверь, рисовали, а вечером уходили. Но поскольку это была всё же не обязательная работа, то приходили они довольно редко, а остальное время комнаты пустовали. Я был там несколько раз и по-моему ни разу не видел чтобы в коридоре на нашем этаже была открыта хоть еще одна дверь.Но однажды к нам заглянул пожилой сосед-художник, который тоже пришел в свою мастерскую. Я со скуки разговорился с ним, сосед оказался общительным и под конец рассказал совершенно невероятную историю.По его словам это произошло несколько лет назад, то есть где-то в 80-х годах. Он по какой-то причине задержался в мастерской и, поскольку время было позднее, а в те времена общественный транспорт после 11 часов практически переставал ходить, то решил переночевать прямо там. Кроме него в здании, скорее всего, никого не было, только охранник на вахте на первом этаже, а мастерская находилась на третьем. Поэтому наш художник был слегка удивлен, когда услышал, что по коридору кто-то идет, но решил, что это вахтер ходит и проверяет. Шаги приближались, идущий дошел до его двери и остановился. Художник ожидал, что охранник сейчас войдет или постучится, но ничего не происходило. Тогда он сам спросил: "Кто там?" Никто не ответил, но снова послышались шаги, и на сей раз они начали удаляться. Художник подбежал к двери, открыл ее и посмотрел в коридор, но он был пуст в обоих направлениях. Коридор этот, надо сказать, довольно длинный, метров 50, а комната находилась приблизительно посередине, так что убежать ни туда, ни сюда не удалось бы. Все еще недоумевая художник вышел в коридор и подергал ближайшие двери, думая, что может быть туда кто-то зашел. Но все двери были заперты. Тогда он вернулся к себе и запер дверь на ключ.Через некоторое время ситуация повторилась: опять послышались чьи-то шаги, опять остановились напротив двери и тишина. Но вдруг в дверь кто-то явственно постучал. Наш художник оказался не робкого десятка, тут же отпер дверь... и опять никого не увидел.Тогда уж он перепугался окончательно. Запер дверь, взял в руки какую-то палку и сидел, умирая от страха. И снова через какое-то время услышал шаги по коридору. И опять призрак принялся стучать в дверь.В этом месте я не утерпел и высказал свое скептическое мнение: "А может это от сквозняка дверь дергалась и стучала?" Художник запротестовал: "Да ты что! Она ходуном ходила, прямо было видно как тряслась". Оказывается, призрак начал с обычного стука, но потом молотил в дверь всё сильнее и сильнее.Я посмотрел на дверь - она была такая высокая, здоровенная, из сплошного дерева, 40-х годов, покрашенная белой масляной краской и попытался представить, что же это была за сила, которая могла заставить ее всю трястись?***Передаю эту историю как услышал. Не представляю себе, что же это такое было. Правда, в голову сразу приходит мысль, что художник просто напился до чертиков и всё это ему просто привиделось в бреду белой горячки. Но тут есть серьезный контраргумент: если бы он был настолько пьяный, то наутро мог бы сообразить, что это ему привиделось спьяну. И тогда бы он не стал никому об этом рассказывать, потому что если бы эта история дошла до руководства Союза художников его бы запросто могли выпиннуть оттуда за алкоголизм. Напомню, что тогда еще было советское время и с пьянством боролись. Так что, скорее всего, он был трезвый или хотя бы не сильно пьяный.Дом художников и сейчас стоит в неизменном виде. Правда, с тех пор я там ни разу не был.

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