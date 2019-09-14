Приходил или попрощаться, или навестить

Приходил или попрощаться, или навеститьВчера было ровно 20 дней как нет моего кота.
Скажу пару слов о нем: появился он неожиданно- 5 лет назад, одним октябрьским днем, трехнедельным комочком нашли мы его в траве под дождем. Забрала его себе, отмыла, отогрела и зажили мы душа в душу - я и Тимоша.
Тимофей свои 9 кошачьих жизни решил видимо не сильно беречь: он дрался с другими котами до хромоты и выдранных когтей, какие-то нелюди из травмата в него стреляли, яд крысиный зачем-то разгрыз, заболел мочекаменной болезнью, сердечный приступ был... И мы его спасали, уговаривали жить, лечили. Это только то, что вспомнила.
Было у Тимофея хобби - ловить мышей на лугу около дома. Там, под деревом мы и нашли его, уже холодного... Думаю, что его сшибли, однако допускаю, что кто-то мог его специально убить.
Тимоша прожил 5 лет окружённый любовью, заботой и периодическим спасением его. И вот моего барина не стало. Я очень сложно пережила те первые дни без него.
Вот к чему это всё рассказываю: сегодня ночью просыпаюсь от лая собаки за окном, но лежу дальше . Чувствую что, как и раньше, кот запрыгнул на диван, прошелся по одеялу и лег у меня за плечами около головы. Через секунд 10 я понимаю, что в доме никаких кошек нет. Уговорив себя, что показалось - заснула.
Днем, поразмыслив, решила, что это Тимофей пришел меня навестить.
Вечером, возвращаясь домой после работы, отпирая дверь ключом, чувствую, что об ногу прогладилась кошка. Опустив голову вниз, я никого у своей ноги не обнаружила. Тут свои догадки я для себя подтвердила (Тимофей всегда меня так с работы встречал).
Думаю, что мой Тимоша дал весточку о себе, показал, что рядом. От этого теплее даже стало на душе.
Берегите своих братьев меньших. Пусть они будут с нами как можно дольше
Тимоша мой, я скучаю...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:28 by ольчик1990Просмотров: 766Комментарии: 4
Ключевые слова: Братья меньшие кот кошка авторская история