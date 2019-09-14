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Истории из жизни

Приходил или попрощаться, или навестить

Вчера было ровно 20 дней как нет моего кота.
Скажу пару слов о нем: появился он неожиданно- 5 лет назад, одним октябрьским днем, трехнедельным комочком нашли мы его в траве под дождем. Забрала его себе, отмыла, отогрела и зажили мы душа в душу - я и Тимоша.
Тимофей свои 9 кошачьих жизни решил видимо не сильно беречь: он дрался с другими котами до хромоты и выдранных когтей, какие-то нелюди из травмата в него стреляли, яд крысиный зачем-то разгрыз, заболел мочекаменной болезнью, сердечный приступ был... И мы его спасали, уговаривали жить, лечили. Это только то, что вспомнила.
Было у Тимофея хобби - ловить мышей на лугу около дома. Там, под деревом мы и нашли его, уже холодного... Думаю, что его сшибли, однако допускаю, что кто-то мог его специально убить.
Тимоша прожил 5 лет окружённый любовью, заботой и периодическим спасением его. И вот моего барина не стало. Я очень сложно пережила те первые дни без него.

Вот к чему это всё рассказываю: сегодня ночью просыпаюсь от лая собаки за окном, но лежу дальше . Чувствую что, как и раньше, кот запрыгнул на диван, прошелся по одеялу и лег у меня за плечами около головы. Через секунд 10 я понимаю, что в доме никаких кошек нет. Уговорив себя, что показалось - заснула.
Днем, поразмыслив, решила, что это Тимофей пришел меня навестить.
Вечером, возвращаясь домой после работы, отпирая дверь ключом, чувствую, что об ногу прогладилась кошка. Опустив голову вниз, я никого у своей ноги не обнаружила. Тут свои догадки я для себя подтвердила (Тимофей всегда меня так с работы встречал).
Думаю, что мой Тимоша дал весточку о себе, показал, что рядом. От этого теплее даже стало на душе.

Берегите своих братьев меньших. Пусть они будут с нами как можно дольше

Тимоша мой, я скучаю...Приходил или попрощаться, или навестить
Приходил или попрощаться, или навестить
Приходил или попрощаться, или навестить


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 15:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 15:28 by ольчик1990Просмотров: 766Комментарии: 4
+11

Ключевые слова: Братья меньшие кот кошка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 17:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (263|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 171
facepalm
Берегите, да, и не отпускайте котов на улицу одних. Возможно тогда они проживут дольше.
Моя 9 лет прожила, падала один раз с маленького сломанного балкончика хрущевского дома (потому что подскользнулась), а умерла от болезни. Но я и то чувствую вину за то, что вовремя болезнь не обнаружила. А тут..
Я как всегда в своём репертуаре. Можете минусовать.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: слон и слоненок
Вчера, 18:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (55|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 77
У кота на втором фото абсолютно человеческое выражение лица.
Зарегистрирован: 20.11.2017
#3 написал: Ksenya078
Вчера, 19:11
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (470|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 016
Могут ли наши домашние любимцы ушедшие на радугу вернуться проведать нас? ДА! Какой шикарный Кот! Красавец, Аристократ! Я всю жизнь была в собаках, и вот, мой последний пес (бойцовой породы тигрового окраса) ушел в возрасте 17 лет в 2013 году. И никто не поверит, что он ко мне иногда приходит, прямо чувствую, как ложится мне в ноги и греет, как было раньше. и даже слышу стук его ноготочков по ламинату. Верю, Автор! И большее скажу, хоть кто-то меня сейчас понял, а то меня явно не поймут. Спасибо Вам за историю, Спасибо, что поделились,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#4 написал: Шерри
Сегодня, 01:22
+1
Группа: Посетители
Репутация: (63|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 753
Цитата: Jako tako
facepalm
Берегите, да, и не отпускайте котов на улицу одних. Возможно тогда они проживут дольше.
Моя 9 лет прожила, падала один раз с маленького сломанного балкончика хрущевского дома (потому что подскользнулась), а умерла от болезни. Но я и то чувствую вину за то, что вовремя болезнь не обнаружила. А тут..
Я как всегда в своём репертуаре. Можете минусовать.

Котов живущих в деревенских домах, как правило в заперти не держут. Это как бы не принято.
Но я добавлю к вашему коменту.
А крысиный яд то зачем рассыпали, зная что животное в доме?
Мы тараканов то морили только ловушками, что бы коту плохо небыло.
У многих людей потерявших животных бывают и тактильные воспоминания и слуховые.
Я больше склоняюсь, что это игры мозга в большинстве своём.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
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