Павлиноглазка.

Tengu Просмотров: 1 113 Комментарии: 3 +20 20-10-2022, 18:04 by

Мы прилетели по делам в город моего детства. Приводили заодно в порядок мамину квартиру, где сейчас никто не живет - все старшие ушли, а мы с мужем давно уехали на запад страны, в град Петров.Квартира ждала, солнечная и абсолютно пустая. Она и ощущалась как пустая и просторная, несмотря на огромное количество вещей. Мы занимались разными делами да мелким ремонтом. Я разобрала кучу семейных фотоархивов. Повздыхала. Сказала вслух:- Эх, мама, вот бы от тебя весточку.Стоял солнечный сентябрь, бабье лето, бархатный сезон. И мы уехали на несколько дней пожить у моря. Отдохнуть от суеты. Окна по рассеянности оставили закрытыми, балкон тоже. Открыта была форточка на кухне. Вернулись мы, когда похолодало. Захожу я в комнату, хочу открыть окно и проветрить наконец. А на подоконнике...- Смотри, - мужа зову, - кто к нам прилетел!На подоконнике сидела бабочка-павлиноглазка, очень красивая, с бархатистыми рдяными крыльями. Теплый багрянец, глубокая синева... Мы задумались, а как она залетела-то? На окне в комнате (которое было закрыто, но, допустим, мы проветривали перед отъездом) стоит мелкая сетка от комаров. Форточка на кухне (которая, напоминаю, была открыта на время наших маленьких каникул) забрана такой же сеткой. Балконное окно? Закрыто. Сам балкон? Он застекленный, в принципе, стекла там просто раздвижные, могла как-то в щель просочиться. Но на балкон, а не в квартиру. Залетела с нами, когда мы в квартиру заходили? Как же мы ее не заметили...Смотрели мы на нее в глубокой задумчивости.И тут я вспомнила... как так же, осенью, лет восемь назад, когда мама еще была жива, к нам, в эту же квартиру, залетела такая же точно бабочка. Павлиноглазка. Причем обнаружили мы ее как-то странно. Она словно выпорхнула откуда-то с антресолей, из-под потолка в прихожей. Мы ее тогда не поймали, и куда она потом делась - неизвестно. Просто порхала, порхала по квартире... и исчезла. Мы с мамой решили, что просто вылетела.Я об этом мимоходом писала в другой публикации, не поленилась найти ее, вот, цитирую абзац:"...в окрестностях бабушкиного дня рождения в дом залетела огромная красивенная бабочка-павлиноглазка. Мы не отследили ее появления - она просто возникла под потолком, практически на антресолях, где за старой циновкой лежат елочные игрушки, старые фотографии и прочий милый сердцу хлам. Что интересно, мы обе потом совершенно не помнили и того, как она вылетела - пробел и все тут... Чувство теплого удивления: как привет из далекого далека".И надо же, тоже павлиноглазка. И в тех же датах. Было смешное чувство, что она так и жила здесь, порхая по квартире, долгие-долгие годы. Но такого, конечно, быть не могло. Это другая бабочка...Эта павлиноглазка была осенняя, тихая. Октябрь на носу. В тех краях осень теплая, но все-таки уж не лето. Мы подумали и решили, что снаружи холодает, конечно, но там еще цветут цветы, а здесь питаться нечем. И вообще неправильно оставлять бабочку запертой в пустой квартире, уезжая - а мы собирались уезжать, самолет на носу. Пусть проживет свою бабочкину жизнь на воле. Я протянула к ней руку, павлиноглазка встревожилась и отпорхнула, муж сказал: "Ты слишком резкая", потянулся к бабочке мягко-мягко, так по-кошачьи, сказал: "Иди сюда". И бабочка пошла. Он ее вынес в ладони на балкон, отодвинул стекло, выставил руку на открытый воздух, бабочка еще посидела... и улетела в осенний ветреный мир.А потом самолет унес нас за много тысяч километров, домой.И вот я думаю - какие странные милые совпадения...

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