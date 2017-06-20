Пришёл попрощаться

Пришёл попрощатьсяИстория, рассказанная соседкой по комнате в студенческом общежитии.
С её слов.
.... Мама с папой развелись, когда мне три года было. Жили вроде нормально, но были они молоды , им по 23 года было, и влюбчивы.
Папа встретил другую девушку и ушёл от нас. Мама очень переживала.
Мы жили в малосемейке. Когда мне было 8 лет, уложив меня спать, мама пошла на кухню мыть посуду. Говорит, спиной чувствую, что сзади папа стоит, даже запах его. Поворачиваю голову, а сзади тень стоит.
Страха и паники не было. Мама рассказывала, что посуду оставила, воду выключила и пошла легла рядом со мной. Меня обняла и лежала долго с закрытыми глазами, прислушиваясь к шорохам. Но было тихо.
На следующий день узнала, что папа умер от воспаления легких.
Перед смертью ничего не говорил, и увидеть ее не просил.
Вчера, 06:02 by HecateПросмотров: 1 086Комментарии: 9
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