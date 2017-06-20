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Истории из жизни

Пришёл попрощаться

История, рассказанная соседкой по комнате в студенческом общежитии.
С её слов.

.... Мама с папой развелись, когда мне три года было. Жили вроде нормально, но были они молоды , им по 23 года было, и влюбчивы.
Папа встретил другую девушку и ушёл от нас. Мама очень переживала.

Мы жили в малосемейке. Когда мне было 8 лет, уложив меня спать, мама пошла на кухню мыть посуду. Говорит, спиной чувствую, что сзади папа стоит, даже запах его. Поворачиваю голову, а сзади тень стоит.

Страха и паники не было. Мама рассказывала, что посуду оставила, воду выключила и пошла легла рядом со мной. Меня обняла и лежала долго с закрытыми глазами, прислушиваясь к шорохам. Но было тихо.

На следующий день узнала, что папа умер от воспаления легких.
Перед смертью ничего не говорил, и увидеть ее не просил.

Вчера, 06:02 by HecateПросмотров: 1 086Комментарии: 9
+18

Ключевые слова: Папа тень прощание авторская история популярное

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 07:07
+5
Группа: Посетители
Репутация: (16|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 395
да так бывает. Когда умер мой папа. Мама рассказывала, на 9 день по коридору прошелся шурша своим синим плащом и форточка резко хлопнула, попрощался и ушел.
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Talisha
Вчера, 10:50
+7
Группа: Посетители
Репутация: (2144|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 498
Не говорил, не просил, но всё-таки думал о ней 100 %. И о дочке. Покинувшие этот мир всегда обходят всех дорогих людей, просто не все их чувствуют
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Eifersucht
Вчера, 16:42
-2
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 511
Не фиг было уходить от жены, раз помер от воспаления лёгких. А если предполагал развестись, то не надо было вообще жениться и иметь детей. А если родил, то будь любезен живи с семьёй не смотря ни на что. А если уж всё произошло, то не надо было сопли распускать и сожалеть после смерти. Собственную кровиночку бросил, и за собой закрыл крышку гроба. Не жизнь у мужчины случилась, а самая крайность глупости.
История хорошая и поучительная. Вывод, чтобы жизнь получилась как должно, надо терпеть, хитрить и сильным быть. +
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: NatLi
Вчера, 17:27
+4
Группа: Посетители
Репутация: (15|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 118
Цитата: Eifersucht
А если предполагал развестись, то не надо было вообще жениться и иметь детей. А если родил, ..... Вывод, чтобы жизнь получилась как должно, надо терпеть, хитрить и сильным быть. +


Забыли ещё написать, "что каждый кузнец своего счастья" и "всё в твоих руках, главное хотеть и всё получится".... Прямо не человек вы, а высшая сила....... stuck_out_tongue_winking_eye Сами то помните, что своими планами можете Бога насмешить, у которого на вас свои планы имеются? smirk
Зарегистрирован: 14.06.2012
#5 написал: crazy_punk’s_butterfly
Вчера, 17:37
+7
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 7
Вспомнилась подобная история с прощанием.
Жили мы в то время в студенческом общежитии, в одной комнате с этой девочкой, по стечению обстоятельств приехали из соседних городов на учебу. Про нее я знала, что она в силу обстоятельств, по большей части, была воспитана бабушкой со стороны мамы, мама сильно болела, а про отца мало что знала и помнила его смутно. Вроде уехал в другую страну, первое время были вести, помощь, в потом пропал. Тогда еще не было мобильных телефонов, а домашнего у них никогда не было, вся связь была через соседку, так и сообщал отец о себе.
Прошла много времени, около 8 лет после последних известий, маленькая девочка уже выросла в студентку и на курсе 1 произошла данная ситуация. Телефоном уже обзавелась, спала крепким сном уставшего студента и среди ночи зазвонил мобильник. Сон крепкий, да чуткий. Соскочила наша мадам, ночь темная, в комнате соседки сопят, шуметь нельзя, свет естественно выключен. Отвечает на звонок и дальше происходит такой разговор: "Алло, доченька, ...имя.., это папа. Ты прости меня. Будь счастлива." Девушка, как потом призналась, по началу даже удивиться не успела, ответила на звонок, услышала голос отца, но такой глухой, как будто издалека и было ощущение, что все произносится второпях, что то даже в ответ сказала и легла обратно в кровать. Спустя пару минут решила перезвонить по входящему, как это так отец на столько лет пропал, а сейчас как то нашел ее номер мобильного и позвонил, сказал то всего пару фраз и все. Захотелось все разузнать, поговорить подольше и она перезвонила. Тел. был недоступен, номер ( по памяти) территориально где-то на крайних северах числился (по тем данным, которые на тот момент можно было найти в интернете). И так бы эта история и закончилась, если бы не одно "но". Буквально пару дней спустя, с девушкой связалась какая-то дальняя родственница со стороны отца, захотела пообщаться, познакомиться, да и сообщить о том, что отец девушки пару дней назад скончался. Не помню по какой причине, помню только, что были названы даты и сопоставлены даты звонка. Звонок был совершен после даты смерти, на следующий день. Информацией о смерти отца студентка была сильно подавлена и только спустя какое то время поняла, что столкнулась с чем то мистическим. Не верить ей мне нет смысла, эту историю она рассказала почти будничным голосом, гораздо позже по годам, кроме констатации факта необъяснимого никакого интереса к мистики она не проявила. Просто было, просто так бывает и есть уверенность, что это был именно отец. И, да, еще один повод не обижаться на отца. Вот весь вывод из произошедшего.
Зарегистрирован: 7.04.2021
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 19:26
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 511
Цитата: NatLi
Прямо не человек вы, а высшая сила.......

Ну..., не знаю, но мне хотелось бы.
Цитата: NatLi
Сами то помните, что своими планами можете Бога насмешить, у которого на вас свои планы имеются?

Не помню... . Но могу вам специально на этот счёт написать следующее: 1) Бог есть - это догма, потому не факт, что это истина. Объявленная истина не может быть истиной.
2) Юмор - это смех над абсолютным значением. Тот, кто смеётся всегда относителен. Так что вы своим утверждением приземляете Бога из догмы, то бишь вы в добавок его ещё вводите в причину-следствие из вечности. То бишь вводите не только в материю, но и в земное время. Подумайте, пожалуйста... .
3) И посмотрите на иконы Серафима Саровского, однажды он мне помог всего лишь через нарисованный образ, может быть и вам чё нить подскажет.
Мне очень нравилась из детства телевизионная передача "Музыкальный киоск" с неотразимой Элеонорой Беляевой. Божественная женщина с удивительным голосом.
У неё родилась дочь, и тут же её бросил муж, ушёл к другой. Ушёл ведь по любви к другой женщине. Она еле-еле концы сводила с концами, страдала. Помогли друзья. Ну, не важно, что помогли. Впоследствии выдумала для журналистов историю, что она была трижды замужем за Анатолиями. А когда Элеонора умерла в 2015 году, старик баянист Беляев рыдал на могиле и просил прощения... .
Ещё раз пишу для мужчин: если ты подумываешь о разводах, ещё будучи неженатым, то лучше не женись и не имей детей. Если же ты уже женился и родил ребёнка, то зубами держись за ответственность, ты получишь силу жизни в вечности своей и крепость рода в поколениях на земле. А если уж развёлся и бросил свою кровь, то сопли не жуй апосля.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Jako tako
Вчера, 20:16
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (263|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 169
NatLi
Вы зря задаёте вопросы smile не дай бог ещё получите ответ.
По истории. Верю. Плюс. Обстоятельства разные бывают. Никого не берусь судить. И правда молоды были родители и наверняка казалось, что любовь.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#8 написал: Шерри
Сегодня, 00:25
0
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Репутация: (63|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 751
Цитата: Talisha
Не говорил, не просил, но всё-таки думал о ней 100 %. И о дочке. Покинувшие этот мир всегда обходят всех дорогих людей, просто не все их чувствуют

Откуда такая уверенность, что они были дорогими людьми и что 100% думал о них.
То что души обходят знакомых людей и места жизни я слышала и читала.
И о присутствии призрака в день смерти на месте работы тоже.
Но утверждать, что умершему эти люди дороги не возьмусь.
К моей подруге, соседка покойная явилась, которая её ненавидела.
+
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#9 написал: Kinigos
Сегодня, 14:47
+1
Группа: Посетители
Репутация: (414|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 935
Цитата: Шерри
покойная явилась, которая её ненавидела.

Может она с покаянием пришла?
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
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