Пришёл попрощаться

Hecate Просмотров: 1 086 Комментарии: 9 +18 Вчера, 06:02 by

История, рассказанная соседкой по комнате в студенческом общежитии.С её слов..... Мама с папой развелись, когда мне три года было. Жили вроде нормально, но были они молоды , им по 23 года было, и влюбчивы.Папа встретил другую девушку и ушёл от нас. Мама очень переживала.Мы жили в малосемейке. Когда мне было 8 лет, уложив меня спать, мама пошла на кухню мыть посуду. Говорит, спиной чувствую, что сзади папа стоит, даже запах его. Поворачиваю голову, а сзади тень стоит.Страха и паники не было. Мама рассказывала, что посуду оставила, воду выключила и пошла легла рядом со мной. Меня обняла и лежала долго с закрытыми глазами, прислушиваясь к шорохам. Но было тихо.На следующий день узнала, что папа умер от воспаления легких.Перед смертью ничего не говорил, и увидеть ее не просил.

Ключевые слова: Папа тень прощание авторская история популярное

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