Истории из жизни

Guryev77 Просмотров: 523 Комментарии: 5 +10 Сегодня, 07:56 by

Первая история произошла со мной в 10-летнем возрасте. Летели мы с мамой из своего города в Москву. Полет проходил нормально, я сидел у иллюминатора и пялился вниз, ну а что в самолете еще делать? Облачности под нами не было от слова совсем. И в один прекрасный момент, примерно через полчаса после взлета я замечаю внизу тень от колокольни, по-моему даже с колоколом, хотя точно не помню. В этом, собственно, и мистика. Тень была огромная, как если бы я находился на высоте метров 100-200, а полет ту-154 проходит на высоте около 10 км. С такой высоты даже в бинокль ничего разглядеть нельзя, собственно, ничего больше и не было видно, только гигантская тень от колокольни. Тогда, помню, я удивился, но не сильно, списал все на незнание законов физики. Сейчас уже примерно прикидываю, с учетом скорости, с которой тень проплывала под нами, растянулась она на несколько десятков километров.История вторая. Как-то, будучи уже взрослым парнем, излишне принял на грудь, несмотря на то, что на следующий день с утра нужно было на работу. Ну кто в молодости не занимался ерундой? Так вот. Чтобы не проспать на работу, завел будильник и завалился спать. Наступило утро. Проснулся я резко, просто вскочил с выпученными глазами. На час где-то позже того времени, на которое будильник был заведен. Челюсть саднила, как будто кто-то врезал по ней от души кулаком. Жил я один тогда, поэтому до сих пор не знаю, кто же мне съездил по морде.П.с. на работу я хоть и опоздал, но не сильно и санкций ко мне применено не было.Еще парочка историй от моих друзей. Первая из них произошла с тетей моего друга Юрки. Выходила как-то раз она из церкви, у входа которой сидели старушки, просящие подаяние. Тетя решила сделать доброе дело и подошла для этого к одной из старушек. Только она собиралась дать ей милостыню , как соседние старушки зашипели на нее, мол, не вздумай подавать ей. Обиделась ли та старушка или еще что, но, недолго думая, она превратилась в черную свинью и, весело похрюкивая, убежала прочь. Верить или нет, решайте сами. Юрке у меня нет оснований не верить, но сам он не видел этого, ему тетя рассказала, которой, конечно, тоже врать смысла не было.Ну и последняя история. Мой друг Виктор решил перейти дорогу в неположенном месте. "Начинаю переходить, - рассказывал он, - и почему-то, уже в процессе, решаю посмотреть налево. А там ничего хорошего, на меня несется грузовик, он совсем близко, и я понимаю, что избежать наезда никак не получится. В то самое мгновение, как я это понял, мир вокруг замер. Ну, не совсем замер, грузовик вроде бы все же ехал, но очень медленно. И куда-то пропали все звуки, совсем. Ну я спокойно отошел немного назад, и тут же мир вернулся к своему обычному ритму. Грузовик пронесся мимо, включились звуки, я понял, что чудом спасся." Виктору я верю безоговорочно, потому что врать он точно не будет. Вот такие истории представляю на ваш суд, буду рад, если кому то они понравятся

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