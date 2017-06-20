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Истории из жизни

Истории из жизни

Первая история произошла со мной в 10-летнем возрасте. Летели мы с мамой из своего города в Москву. Полет проходил нормально, я сидел у иллюминатора и пялился вниз, ну а что в самолете еще делать? Облачности под нами не было от слова совсем. И в один прекрасный момент, примерно через полчаса после взлета я замечаю внизу тень от колокольни, по-моему даже с колоколом, хотя точно не помню. В этом, собственно, и мистика. Тень была огромная, как если бы я находился на высоте метров 100-200, а полет ту-154 проходит на высоте около 10 км. С такой высоты даже в бинокль ничего разглядеть нельзя, собственно, ничего больше и не было видно, только гигантская тень от колокольни. Тогда, помню, я удивился, но не сильно, списал все на незнание законов физики. Сейчас уже примерно прикидываю, с учетом скорости, с которой тень проплывала под нами, растянулась она на несколько десятков километров.

История вторая. Как-то, будучи уже взрослым парнем, излишне принял на грудь, несмотря на то, что на следующий день с утра нужно было на работу. Ну кто в молодости не занимался ерундой? Так вот. Чтобы не проспать на работу, завел будильник и завалился спать. Наступило утро. Проснулся я резко, просто вскочил с выпученными глазами. На час где-то позже того времени, на которое будильник был заведен. Челюсть саднила, как будто кто-то врезал по ней от души кулаком. Жил я один тогда, поэтому до сих пор не знаю, кто же мне съездил по морде.

П.с. на работу я хоть и опоздал, но не сильно и санкций ко мне применено не было.

Еще парочка историй от моих друзей. Первая из них произошла с тетей моего друга Юрки. Выходила как-то раз она из церкви, у входа которой сидели старушки, просящие подаяние. Тетя решила сделать доброе дело и подошла для этого к одной из старушек. Только она собиралась дать ей милостыню , как соседние старушки зашипели на нее, мол, не вздумай подавать ей. Обиделась ли та старушка или еще что, но, недолго думая, она превратилась в черную свинью и, весело похрюкивая, убежала прочь. Верить или нет, решайте сами. Юрке у меня нет оснований не верить, но сам он не видел этого, ему тетя рассказала, которой, конечно, тоже врать смысла не было.

Ну и последняя история. Мой друг Виктор решил перейти дорогу в неположенном месте. "Начинаю переходить, - рассказывал он, - и почему-то, уже в процессе, решаю посмотреть налево. А там ничего хорошего, на меня несется грузовик, он совсем близко, и я понимаю, что избежать наезда никак не получится. В то самое мгновение, как я это понял, мир вокруг замер. Ну, не совсем замер, грузовик вроде бы все же ехал, но очень медленно. И куда-то пропали все звуки, совсем. Ну я спокойно отошел немного назад, и тут же мир вернулся к своему обычному ритму. Грузовик пронесся мимо, включились звуки, я понял, что чудом спасся." Виктору я верю безоговорочно, потому что врать он точно не будет. Вот такие истории представляю на ваш суд, буду рад, если кому то они понравятся

Сегодня, 07:56 by Guryev77Просмотров: 523Комментарии: 5
+10

Ключевые слова: Истории тень будильник свинья грузовик авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Сегодня, 08:45
0
Группа: Посетители
Репутация: (16|-1)
Публикаций: 5
Комментариев: 388
вторая, третья и четвертая истории имеют место быть...
Поставлю плюс
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: ProstoЯ
Сегодня, 08:46
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 134
Ну вот про свинью, думаю, тётя приукрасила)
А вот про всё остальное очень даже могло быть. +
Зарегистрирован: 13.07.2022
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 10:47
0
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 509
По первой истории сложно судить, что же это могло быть... . В иллюминатор же ведь смотрим строго с одной стороны, значит обзор строго ограничен, потому объективно судить об увиденном сложно.
По второй истории у меня два варианта: спал в неудобной позе, так часто бывает в пьяном виде, к примеру, голова свешивалась с кровати и опиралась на расслабленную челюсть, помимо того "еле держалась" на позвонке атланте. Организм решил повернуться, упёрся в челюсть - результат отдалённо напоминающий удар. И второй вариант - существование параллельного мира, где вы действительно получили по фэйсу, после удара очнулись в этом мире.
По третьей истории, дело в том, что дети взрослых людей воспринимают не так, как взрослые взрослых, а стариков и старушек и подавно. Ассоциация чёрной свиньи и старухи - характерна более для маленького Юрки, чем для взрослой его тёти. Потому сюжет выдуман другом Юркой.
По последней истории ничего не напишу. Замедление времени при стрессе возможно, но оно замедляется не только у видимого объекта, но и у субъекта. Можно допустить, что какие-то условия влияют на разноплановость течения времени, но это сложно доказать. плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: Helen-101
Сегодня, 13:19
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 8
последняя история и со мной была, только не так драматично - всего лишь теннисный шарик знакомый в меня запустил и криком предупредил, оборачиваюсь и вижу шарик медленно - медленно ко мне летит, увернуться было легче легкого и тут же время вернулось к своему обычному течению
Зарегистрирован: 26.02.2022
#5 написал: Talisha
Сегодня, 15:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (2144|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 497
Первпя история заставила меня вспомнить, как лет в 5 я летела одна на самолете (за мной стюардесса приглядывала). И в окошко я увидела... стоящий на облаке поодаль грузовик! Мы пролетали мимо него, я хорошо рассмотрела. Кого-то позвать и показать постеснялась, вокруг же незнакомые люди, да и подумала, что они все тоже видят машину. Мне тогда это показалось удивительным, пркольным, но не чем-то невероятным.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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