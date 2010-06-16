Я - разрушитель?Несколько лет назад, приблизительно 14-15, что-то потянуло меня просмотреть свою жизнь. И нашла я в ней одну очень странную и пугающую меня закономерность. Все фирмы, из которых я увольнялась, очень быстро прекращали существовать.
Началась эта чертовщина где-то с начала 90-х. Я знаю, что сейчас очень и очень многие скажут, что время было такое, что и сейчас всё зыбко и неопределённо. Что фирмы и фирмочки в нашей стране рушатся регулярно. Но не все же. Я понимаю когда исчезают мелкие ИП-шки, но когда приказывает долго жить крупные и твёрдо стоящие на ногах... Это симптом.
Я книжный продавец. Хотя в торговлю пошла от лютого безденежья. Надо было содержать семью. Начинала с уличных лотков. Все три фирмы, из которых я уходила, последовательно исчезли. Хозяева одной просто исчезли из моей жизни. Хозяева второй, необоснованно обвинившие меня в некоторых грехах, вскоре после развала фирмы умерли. Владелица третьей потеряла всё, долго болела, а потом работала кондуктором в трамвае.
Недолго, буквально 2 месяца проработала продавцом одежды. Фирма после моего ухода продержалась те же 2 месяца. Снова пошла в книги. Может, кто помнит такое название «ТОП-КНИГА»? Огромная сеть магазинов по России (около 100 в разных городах). Там была очень грязная история. Из-за одной мадам, которую я привела к нам на работу, коллектив разделился на два лагеря. Были сплетни, подставы, жуткая вражда. Я не выдержала, плюнула и ушла. Буквально через год сеть начала рушиться. Кто-то ещё помнит эти магазины?
На свою беду меня нашли из сети местных книжных магазинов и пригласили заведующей. Пошла. Люблю я книги. Подняла магазин с колен. Выросли выручка так, что хозяин даже приезжал чуть ли не каждый день и всё удивлялся, на чём мы деньги делаем, вроде ассортимент тот же. А мы работали с душой. Через несколько лет, когда магазин твёрдо стоял на ногах, хозяину потребовалось пристроит свою родственницу на хорошее место. Надо говорить какой магазин он выбрал? Меня ушли. В сети было 12 магазинов. Теперь нет ни одного.
Далее были две фирмы пластиковых окон. Тоже нет их.
В итоге меня находит мой бывший оптовый покупатель. Ране она работала учителем начальных классов. Программы обучения и методическую литературу знает назубок. Решила она организовать фирму по снабжению областных школ учебной и методической литературой. Я ей всё честно рассказала. Показала трудовую с записями, все фирмы по полочкам разложила. Она махнула на всё рукой и взяла меня на работу. Опыт в книгах у меня огроменный. В итоге я ушла на пенсию, а перед этим попала в руки нейрохирурга, после чего имею инвалидность. Работать реально не могу — больно физически. А фирма? Вот уже пятый год еле-еле выживает. Буквально. И если сначала было 4 продавца, то теперь хозяйка сама за прилавком и сменили уже 5 мест аренды помещений.
Скажу честно, в трёх фирмах меня очень сильно обидели. Но ни одной я не пожелала ничего плохого. Я понимала, что виной конфликта были руководители. Но кроме них ведь есть и простые работники. Они-то почему лишались работы?
В общем, мои знакомые, с которыми я обсуждала эту коллизию, сказали, что меня надо засылать к конкурентам, чтобы я, проработав, уволилась. И тут фирме каюк. Кто-то говорил, что меня предвидение уводило из тех фирм, что должны были разориться. А мне почему-то страшно.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:31 by НиксаПросмотров: 40Комментарии: 1
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