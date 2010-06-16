Я - разрушитель?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Никса Просмотров: 40 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 12:31 by

Несколько лет назад, приблизительно 14-15, что-то потянуло меня просмотреть свою жизнь. И нашла я в ней одну очень странную и пугающую меня закономерность. Все фирмы, из которых я увольнялась, очень быстро прекращали существовать.Началась эта чертовщина где-то с начала 90-х. Я знаю, что сейчас очень и очень многие скажут, что время было такое, что и сейчас всё зыбко и неопределённо. Что фирмы и фирмочки в нашей стране рушатся регулярно. Но не все же. Я понимаю когда исчезают мелкие ИП-шки, но когда приказывает долго жить крупные и твёрдо стоящие на ногах... Это симптом.Я книжный продавец. Хотя в торговлю пошла от лютого безденежья. Надо было содержать семью. Начинала с уличных лотков. Все три фирмы, из которых я уходила, последовательно исчезли. Хозяева одной просто исчезли из моей жизни. Хозяева второй, необоснованно обвинившие меня в некоторых грехах, вскоре после развала фирмы умерли. Владелица третьей потеряла всё, долго болела, а потом работала кондуктором в трамвае.Недолго, буквально 2 месяца проработала продавцом одежды. Фирма после моего ухода продержалась те же 2 месяца. Снова пошла в книги. Может, кто помнит такое название «ТОП-КНИГА»? Огромная сеть магазинов по России (около 100 в разных городах). Там была очень грязная история. Из-за одной мадам, которую я привела к нам на работу, коллектив разделился на два лагеря. Были сплетни, подставы, жуткая вражда. Я не выдержала, плюнула и ушла. Буквально через год сеть начала рушиться. Кто-то ещё помнит эти магазины?На свою беду меня нашли из сети местных книжных магазинов и пригласили заведующей. Пошла. Люблю я книги. Подняла магазин с колен. Выросли выручка так, что хозяин даже приезжал чуть ли не каждый день и всё удивлялся, на чём мы деньги делаем, вроде ассортимент тот же. А мы работали с душой. Через несколько лет, когда магазин твёрдо стоял на ногах, хозяину потребовалось пристроит свою родственницу на хорошее место. Надо говорить какой магазин он выбрал? Меня ушли. В сети было 12 магазинов. Теперь нет ни одного.Далее были две фирмы пластиковых окон. Тоже нет их.В итоге меня находит мой бывший оптовый покупатель. Ране она работала учителем начальных классов. Программы обучения и методическую литературу знает назубок. Решила она организовать фирму по снабжению областных школ учебной и методической литературой. Я ей всё честно рассказала. Показала трудовую с записями, все фирмы по полочкам разложила. Она махнула на всё рукой и взяла меня на работу. Опыт в книгах у меня огроменный. В итоге я ушла на пенсию, а перед этим попала в руки нейрохирурга, после чего имею инвалидность. Работать реально не могу — больно физически. А фирма? Вот уже пятый год еле-еле выживает. Буквально. И если сначала было 4 продавца, то теперь хозяйка сама за прилавком и сменили уже 5 мест аренды помещений.Скажу честно, в трёх фирмах меня очень сильно обидели. Но ни одной я не пожелала ничего плохого. Я понимала, что виной конфликта были руководители. Но кроме них ведь есть и простые работники. Они-то почему лишались работы?В общем, мои знакомые, с которыми я обсуждала эту коллизию, сказали, что меня надо засылать к конкурентам, чтобы я, проработав, уволилась. И тут фирме каюк. Кто-то говорил, что меня предвидение уводило из тех фирм, что должны были разориться. А мне почему-то страшно.

Ключевые слова: Крах фирмы вина или предчувствие работа авторская история

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