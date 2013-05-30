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Истории из жизни

Бывает ли у вас такое, что от вашего незначительного выбора, который ни как не связан с ситуацией, зависит ее исход?

По сути я обычный парень, который любит слушать довольно старую музыку 70-90х годов. Мне она нравится, хоть я и достаточно молод для нее.

У меня довольно большой плейлист, однако слушать могу далеко не все. Ибо даже если и захочу послушать эти "особенные треки", то после прослушивания их мой день резко изменяется на худший лад.

То родители резко изменились в настроении, то какие то дела не вяжутся нормально, хотя до этого день был просто отличным.
И при этом другие песни, которые можно слушать, так сказать, не приносят ничего в мой день (все идет как и шло, без изменений). При этом все эти треки (которые, так сказать, под запретом ) не несут злого, грубого или сатанинского подтекста или мелодий. Наоборот, они были хитами в свое время.
Это и группа Кино, и Arabesque, и Наутилус, и многие другие.

Мне нравится их слушать, но почему-то это делать мне нельзя, по причине, которую я указал выше.
Надеюсь, у вас найдется ключ к разгадке этой тайны.

Спасибо за внимание!
P.S: Эта история чистая правда, я ничего не придумал. Просто решил поделиться такой особенностью, которая присуща мне.

Вчера, 09:12 by Den4SnowdenПросмотров: 700Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Музыка старые хиты треки неприятности совпадения авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 10:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (107|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 502
Нет частности, всего лишь обобщения. Хотелось бы более развёрнутого сюжета, чтобы были детали, доказывающие данную связь. Теории существуют разные на уровне гипотез по этой теме. Чтобы иметь веские основания должны быть не менее веские сведения и доказательства. Плюсанул за этот незначительный намёк, но история не интересная без конкретных сведений.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Karmilla
Вчера, 13:50
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 327
Ни о чем.Только за кино можно плюс поставить
Зарегистрирован: 16.06.2010
       
#3 написал: Tigger power
Вчера, 16:34
+3
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2976|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 160
Вы автор еще молоды, у вас часто меняется настроение плюс другие переменные в виде родителей (у них свое настроение, гормональный фон и другие обстоятельства) понаблюдайте ещё десяток лет, хотя бы. Вы свои особенные треки как слушаете, в наушниках или без? Я вот когда слышу что-то раздражающее могу и навалять)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#4 написал: Talisha
Вчера, 21:40
+3
Группа: Посетители
Репутация: (2141|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 492
Все вибрирует на своей частоте, имеет свою энергетику. С какими-то вещами (песнями) мы резонируем, с какими-то диссонируем , и не только эмоционально (тут все может быть в порядке), а и событийно. Бессознательное взаимодействует со звукорядом и создает реальность. Это же круто, когда осознаете, от каких песен становится не очень - просто не слушайте их. Или разберитесь с бессознательным, почему оно так их использует для построения реальности. Слушайте то, что помогает, а не мешает. Иногда бывает так, что мы меняемся энергетически и тогда перестраивается и восприятие. Или еще вариант - бессознательное однажды связало определенные песни с негативными событиями, которые произошли в жизни позже пару раз и заякорило это. А потом стало создавать подобное каждый раз при прослушивании самостоятельно, привлекать, провоцировать негатив, как бы ожидая его (глубоко в подсознании), по типу запрограммированности.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Tanusha13666
Сегодня, 01:07
+2
Группа: Посетители
Репутация: (178|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 828
Согласна с предыдущим комментарием, так как сама побывала в подобной ситуации, и связываю её с энергетикой, только не песен или предметов, а конкретного человека.
Пару лет назад работала я в казино кассиром, примерно как те, что в банке выполняют различные операции с деньгами, только обмен валют у нас запрещён. Кассир казино всегда работает в паре с оператором зала игровых аппаратов (слотом по-простому). Всего 4 слота и 4 кассира. И стала я замечать, что именно, когда работаю с одной из женщин-слотов - у меня постоянно косяки: то обменяю мелкие деньги на крупные неправильно, то бОльшую сумму выигрыша отдам игроку, либо недодаю деньги, хотя пересчитываем всё 2-3 раза. В общем очень много было таких неловких, неприятных ситуаций, всё и не упомнишь.
К слову, женщина была мне не очень приятна, так как оказалась самой наглой, хитрой, изворотливой из всех работников заведения. Все хотят подзаработать больше чаевых, но о таких, как она говорят "на ходу подмётки оторвёт".
Поделилась я однажды своими доводами с коллегой-кассиром, и она подтвердила, что у неё также часто бывают похожие неприятные ситуации на смене именно с той же женщиной-слотом.
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#6 написал: toks1972
Сегодня, 01:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 330
лет в 12-15 была подобная "связь" с вещами)))) трусы/футболки/джинсы/джемпера. как надену че-нить "особенное", дак обязательно казус какой случится. тоже думала, что вещи несчастливые какие-то. потом повзрослела - забылось. думаю, что просто пару раз че-нить косячное совпало и вам начало какзаться, что это - песни-зло)))) на самом деле - нет. просто не акцентируйтесь))) живите "древними" песнями из 90х))
Зарегистрирован: 25.02.2014
 
#7 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 09:35
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 10
Комментариев: 755
Думаю, что это самовнушение, которое действует как программа. Попробуйте наоборот думать, что если послушать эти песни, то обязательно будут происходить хорошие, счастливые события.
Зарегистрирован: 15.04.2018
  
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