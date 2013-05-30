Бывает ли у вас такое, что от вашего незначительного выбора, который ни как не связан с ситуацией, зависит ее исход?

Den4Snowden Просмотров: 700 Комментарии: 7 +6 Вчера, 09:12 by

По сути я обычный парень, который любит слушать довольно старую музыку 70-90х годов. Мне она нравится, хоть я и достаточно молод для нее.У меня довольно большой плейлист, однако слушать могу далеко не все. Ибо даже если и захочу послушать эти "особенные треки", то после прослушивания их мой день резко изменяется на худший лад.То родители резко изменились в настроении, то какие то дела не вяжутся нормально, хотя до этого день был просто отличным.И при этом другие песни, которые можно слушать, так сказать, не приносят ничего в мой день (все идет как и шло, без изменений). При этом все эти треки (которые, так сказать, под запретом ) не несут злого, грубого или сатанинского подтекста или мелодий. Наоборот, они были хитами в свое время.Это и группа Кино, и Arabesque, и Наутилус, и многие другие.Мне нравится их слушать, но почему-то это делать мне нельзя, по причине, которую я указал выше.Надеюсь, у вас найдется ключ к разгадке этой тайны.Спасибо за внимание!P.S: Эта история чистая правда, я ничего не придумал. Просто решил поделиться такой особенностью, которая присуща мне.

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