Рассказ водителя скорой помощи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:36

Причина: Стилистика автора сохранена.

Hecate Просмотров: 803 Комментарии: 8 +6 Вчера, 22:36 by

На первом месте работы коллектив был молодой и амбициозный. Чтобы охладить «юношеский максимализм» и «категоричность» на вакантные два места начальницей было принято решение взять двух женщин в возрасте, спокойнее относящихся к жизни и поопытнее.Одна из них была очень общительная и будоражила наши «горячие головы» не историями, «полезными» по работе, а рассказами своего мужа. Он работал водителем скорой помощи. И, несмотря на уже появившуюся профессиональную деформацию и спокойное отношение к жизни и смерти, некоторые ситуации и его выбивали из привычной колеи. И вот, придя с очередной смены, поужинав и улёгшись в кровать со своей женой, поворочавшись час-другой, он иногда рассказывал ей жуткие подробности, то дтп, то каких-то несчастных случаев, после чего преспокойно засыпал, отвернувшись к стене. А она ещё долго не спала, переваривая и обдумывая сказанное. А с утра делилась с нами историей, и частенько своими соображениями.Вот одна из таких историй. Далее со слов водителя скорой....Поступил вызов. Сказали, что женщине плохо, течёт кровь, сама себе причинила вред. Едем. Фельдшер и я. Тогда по двое работали. Приехали к пятиэтажке. Фельдшер бегом в квартиру. Через несколько минут вылетает, кричит: хватай носилки и бегом со мной. Захожу в квартиру, на полу кровь и ... гной что-ли. Где-то капли, где-то небольшие лужи. В комнате на полу лежит... девчонка, еле живая, ноги все в крови. В квартиру влетела женщина в халате - соседка, видимо, стала с фельдшером ругаться чего-то, потом кинулась к телефону и, видимо, родителям девчонки стала звонить. Мы девчонку на носилки вдвоём переложили и стали выносить. Девчонка все шептала: «Родителям не говорите, только родителям не говорите», - цеплялась руками за эту тетку в халате. Еле вытащили. Включил мигалку и сирену, погнали. Девчонка, вдруг как завизжит: «Она нас догоняет, вон-вон летит, быстрее, быстрее», - потом ещё крикнула: «Я не убийца». Приехали, ее в реанимацию. Она не выжила.С фельдшером потом разговариваем, она говорит девочка в 10 классе училась. Забеременела. Очень боялась родителей. Срок чуть больше 12 недель. И сама... взяв спицу, ввела ее себе и истыкала все там. Какое-то время терпела жуткую боль.. потом пошла кровь и она испугалась и вызвала скорую...

Ключевые слова: Рассказ водитель девушка авторская история

Другие, подобные истории: