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Истории из жизни

Рассказ водителя скорой помощи

На первом месте работы коллектив был молодой и амбициозный. Чтобы охладить «юношеский максимализм» и «категоричность» на вакантные два места начальницей было принято решение взять двух женщин в возрасте, спокойнее относящихся к жизни и поопытнее.

Одна из них была очень общительная и будоражила наши «горячие головы» не историями, «полезными» по работе, а рассказами своего мужа. Он работал водителем скорой помощи. И, несмотря на уже появившуюся профессиональную деформацию и спокойное отношение к жизни и смерти, некоторые ситуации и его выбивали из привычной колеи. И вот, придя с очередной смены, поужинав и улёгшись в кровать со своей женой, поворочавшись час-другой, он иногда рассказывал ей жуткие подробности, то дтп, то каких-то несчастных случаев, после чего преспокойно засыпал, отвернувшись к стене. А она ещё долго не спала, переваривая и обдумывая сказанное. А с утра делилась с нами историей, и частенько своими соображениями.
Вот одна из таких историй. Далее со слов водителя скорой.

...Поступил вызов. Сказали, что женщине плохо, течёт кровь, сама себе причинила вред. Едем. Фельдшер и я. Тогда по двое работали. Приехали к пятиэтажке. Фельдшер бегом в квартиру. Через несколько минут вылетает, кричит: хватай носилки и бегом со мной. Захожу в квартиру, на полу кровь и ... гной что-ли. Где-то капли, где-то небольшие лужи. В комнате на полу лежит... девчонка, еле живая, ноги все в крови. В квартиру влетела женщина в халате - соседка, видимо, стала с фельдшером ругаться чего-то, потом кинулась к телефону и, видимо, родителям девчонки стала звонить. Мы девчонку на носилки вдвоём переложили и стали выносить. Девчонка все шептала: «Родителям не говорите, только родителям не говорите», - цеплялась руками за эту тетку в халате. Еле вытащили. Включил мигалку и сирену, погнали. Девчонка, вдруг как завизжит: «Она нас догоняет, вон-вон летит, быстрее, быстрее», - потом ещё крикнула: «Я не убийца». Приехали, ее в реанимацию. Она не выжила.

С фельдшером потом разговариваем, она говорит девочка в 10 классе училась. Забеременела. Очень боялась родителей. Срок чуть больше 12 недель. И сама... взяв спицу, ввела ее себе и истыкала все там. Какое-то время терпела жуткую боль.. потом пошла кровь и она испугалась и вызвала скорую...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:36
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:36 by HecateПросмотров: 803Комментарии: 8
+6

Ключевые слова: Рассказ водитель девушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: NEMO 1
Сегодня, 01:36
+4
Группа: Посетители
Репутация: (307|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 645
Очень жуткая история, тяжёлый осадок оставляет на сердце....
Зарегистрирован: 2.01.2019
  
#2 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 04:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 629
Цитата: NEMO 1
Очень жуткая история, тяжёлый осадок оставляет на сердце....

История не очень жуткая, но девчушке, видать, привидился не рожденный ребенок или что-то другое "неизвестное".
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#3 написал: Talisha
Сегодня, 07:32
+5
Группа: Посетители
Репутация: (2136|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 482
Жуть какая... спицей. cry
Это ж надо так маму бояться astonished
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#4 написал: Jako tako
Сегодня, 10:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (258|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 153
Я слышала подобные истории от бабушки, в чью молодость делать аборты официально было нельзя. И женщинам приходилось искать тех, кто делает на дому. Одна бабушкина знакомая тоже себе палкой пыталась сделать аборт самостоятельно. Ну само собой, знакомая из-за этого тоже умерла.
У девочки наверное могли начаться галлюцинации. А привиделось то, что беспокоило в тот момент. А может быть это действительно ее преследовало что-то потустороннее. Бедная девочка.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 13:38
0
Группа: Посетители
Репутация: (407|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 887
Цитата: NEMO 1
Очень жуткая история

Цитата: Kreisleiter13
История не очень жуткая,

Это вообще не история)), это жизнь.Сама наблюдала как люди на пороге кого-то видят и отгоняют.
Цитата: Kreisleiter13
привидился не рожденный ребенок или что-то другое

Пришли за ней, из тех и видела.
За историю+
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#6 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 14:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 629
Цитата: Kinigos

Цитата: Kreisleiter13
История не очень жуткая

Это вообще не история)), это жизнь.

Точнее случай из жизни.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 18:59
+1
Группа: Посетители
Репутация: (106|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 474
Цитата: Jako tako
Я слышала подобные истории от бабушки, в чью молодость делать аборты официально было нельзя

Цитата: Jako tako
Одна бабушкина знакомая тоже себе палкой пыталась сделать аборт самостоятельно. Ну само собой, знакомая из-за этого тоже умерла.

Цитата: Kinigos
Это вообще не история)), это жизнь

Цитата: Kreisleiter13
Точнее случай из жизни.

Точно, такие случаи регулярны, и они из нашей жизни. И исправить эту хрень не могут уже много лет. Ни у кого из нас не хватает ума не запрещать, а позволить дочерям нашим думать самостоятельно. С гормонами не поспоришь, всё равно будет проигрыш, природа возьмёт своё при любом раскладе.
При запрете, родители надеются, что доченька оправдает их идеалы своей "праведной" жизнью, высоким образованием, хорошей учёбой и благополучием в дальнейшем. Им, то есть нам, даже невдомёк, что "гладких поверхностей" в жизни не бывает. Учить-то надо реальным вещам, а вовсе не тому, что недостижимо в принципе.
1) исключить из жизни своего ребёнка, особенно девочки, запреты, примерно, с 12 лет. Таким образом, чтобы частица "не" вообще не употреблялась или употреблялась редко. Потому что для подсознания исключительно всех людей запрет и разрешение имеют одни и те же побудительные мотивы на совершение. Наиболее лучшая форма доходчивого объяснения и обсуждения - образ. Например, если сделаешь то или это, то будет вот так или эдак. А если получается вот так, то что будет дальше и столько по времени. Разрешить дочери рожать ещё задолго до того, когда у неё будет эта возможность, позволить ей это сделать при любых условиях и формах. И всё это сделать в спокойной обстановке. И обязательно разъяснить, что будет впоследствии: на несколько лет пелёнки, бессонные ночи, распашонки, какашки, полные до краёв подгузники, кошмарная скукота и духота, бесконечный крик, волнение, тревога, слёзы и воспоминания о свободе и воле, регулярное кормление грудью, молоко, творог и каши, болезни и неудовольствия, и так далее и тому подобное, при этом нужны будут деньги. Пускай выбирает сама, что ей надо.
2)обязательно есть в природе полов созревание физиологическое, анатомическое и психологическое. Чтобы достигнуть зрелости, необходимо пройти определённые ступени. Так вот, тупорылое вмешательство в развитие субъекта на ранних этапах - означает его вывернутую наизнанку жизнь в дальнейшем. Необходимо поддерживать развитие, не вмешиваясь в процесс.
и 3) заряд, который родители получили по жизни обязательно передастся ребёнку, усиление, к примеру идеалов (как в истории) гибельно для ребёнка. Чтобы это избежать надо позволить своему ребёнку быть самим собой и принимать его таким, каков он есть, не забывая при этом знакомить его с неизвестным.
Девочка была в состоянии геморрагического шока. Структура биополя меняется при этом состоянии, потому человек может видеть чёрти что при этом.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#8 написал: Olga-Viculia
Сегодня, 20:35
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 631
Цитата: Eifersucht
Цитата: Jako tako
Я слышала подобные истории от бабушки, в чью молодость делать аборты официально было нельзя

Цитата: Jako tako
Одна бабушкина знакомая тоже себе палкой пыталась сделать аборт самостоятельно. Ну само собой, знакомая из-за этого тоже умерла.

Цитата: Kinigos
Это вообще не история)), это жизнь

Цитата: Kreisleiter13
Точнее случай из жизни.

Точно, такие случаи регулярны, и они из нашей жизни. И исправить эту хрень не могут уже много лет. Ни у кого из нас не хватает ума не запрещать, а позволить дочерям нашим думать самостоятельно. С гормонами не поспоришь, всё равно будет проигрыш, природа возьмёт своё при любом раскладе.
При запрете, родители надеются, что доченька оправдает их идеалы своей "праведной" жизнью, высоким образованием, хорошей учёбой и благополучием в дальнейшем. Им, то есть нам, даже невдомёк, что "гладких поверхностей" в жизни не бывает. Учить-то надо реальным вещам, а вовсе не тому, что недостижимо в принципе.
1) исключить из жизни своего ребёнка, особенно девочки, запреты, примерно, с 12 лет. Таким образом, чтобы частица "не" вообще не употреблялась или употреблялась редко. Потому что для подсознания исключительно всех людей запрет и разрешение имеют одни и те же побудительные мотивы на совершение. Наиболее лучшая форма доходчивого объяснения и обсуждения - образ. Например, если сделаешь то или это, то будет вот так или эдак. А если получается вот так, то что будет дальше и столько по времени. Разрешить дочери рожать ещё задолго до того, когда у неё будет эта возможность, позволить ей это сделать при любых условиях и формах. И всё это сделать в спокойной обстановке. И обязательно разъяснить, что будет впоследствии: на несколько лет пелёнки, бессонные ночи, распашонки, какашки, полные до краёв подгузники, кошмарная скукота и духота, бесконечный крик, волнение, тревога, слёзы и воспоминания о свободе и воле, регулярное кормление грудью, молоко, творог и каши, болезни и неудовольствия, и так далее и тому подобное, при этом нужны будут деньги. Пускай выбирает сама, что ей надо.
2)обязательно есть в природе полов созревание физиологическое, анатомическое и психологическое. Чтобы достигнуть зрелости, необходимо пройти определённые ступени. Так вот, тупорылое вмешательство в развитие субъекта на ранних этапах - означает его вывернутую наизнанку жизнь в дальнейшем. Необходимо поддерживать развитие, не вмешиваясь в процесс.
и 3) заряд, который родители получили по жизни обязательно передастся ребёнку, усиление, к примеру идеалов (как в истории) гибельно для ребёнка. Чтобы это избежать надо позволить своему ребёнку быть самим собой и принимать его таким, каков он есть, не забывая при этом знакомить его с неизвестным.
Девочка была в состоянии геморрагического шока. Структура биополя меняется при этом состоянии, потому человек может видеть чёрти что при этом.

Не согласна Мама должна быть самой близкой подругой .Только дура или алкашка,будет позволять "рожать при любых обстоятельствах".(Пример тому передачи с Малаховым,где мамаша стала матерью в 14 и дочь-туда же.Быдло порождает быдло)Нормальная мать,учит вести здоровый образ жизни,себя ценить очень дорого и предохраняться.
Зарегистрирован: 22.03.2013
  
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