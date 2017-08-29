Купальник

Новость отредактировал Estellan - 29-08-2022, 20:12

Причина: Стилистика автора сохранена.

Скептик 2012 Просмотров: 980 Комментарии: 25 +11 29-08-2022, 20:12 by

Ох как много букв получилось, а сокращенно рассказать вообще не интересно, так что извиняйте не любители читать )))Сейчас расскажу историю, произошла она прошлым летом. Только солнышко начало припекать, моя подружайка кинулась искать купальник, скоро же лето, на речку пойдем. В общем свой любимый купальник, тот который прошлым летом приобрела, она не нашла. И потащила меня по бутикам. Пройдя пару магазинов данной направленности, мы огорченные, собирались уже возвращаться домой. Ну ничего ей не понравилось из представленного разнообразия.Направляемся к остановке и видим вывеску «КУПАЛЬНИКИ на любой вкус и цвет», ну или что-то типа того. Естественно подружайка меня потянула туда. И уже у входа в магазинчик нам встретилась женщина. Обычная, такая, ни чего примечательного, таких в нашем городи сотни. И вот, эта женщина спросила мою подружайку не нужен ли ей купальник. И предъявила оный. Зная о заскоках моей подруги (никогда ничего с рук не возьмет, это же б/у), я удивилась что та сразу накинулась на купальник. Правда тетка сказала, что этот купальник купила себе её дочь, но в размерах ошиблась, и вот мать решила продать за не надобностью «свежайшую» тряпицу, ну не выкидывать же такую красоту.В общем купили, принесли домой, постирали, проутюжили (Моя подружка и на этом повернута, считает, что всё нужно отутюживать. Даже то что обычные люди не утюжат. Ну бзик у неё такой.)На следующий день пошли мы выгуливать её «свежайшую», «красивейшую» почти одежду, на местном озере.Ах да, забыла сказать, когда мы бежали домой, с этой «наимилейшей» покупкой в сумке подружайки, к нам подошла тетка. Есть у нас на районе такая странная, немного не от мира сего тетка лет 30-40, всегда странно себя ведет, а еще разговаривает сама с собой, будто диалог ведет. Я видела раз шла она куда-то, потом резко встала пальцем куда-то тычет и говорит: -«Смотри какой» и тут же сама себе отвечает –«Ага, пошли пока нас не видит». Прикол в том, что в том месте где этот «какой» должен быть, не было никого и ничего. Обычно эта тетка с людьми не общается, видимо, ей и в своем мире не скучно. А тут подошла к моей подружайке и фукает на нее, тычет пальцем в сумку и «Фу!» повторяет. Мы решили не связываться с ненормальной и ретировались.Озеро у нас, конечно, «веселое». С одного краю табличка висит: «Купаться запрещено»; с другого вумный дядька когда-то давно завез песок и сделал платный пляж с платными лежаками, с кафешками. С третьей вообще домики с банями и мостками в озеро ведущими (с которых с разбегу прыгать в воду можно). С четвертой заросли, к воде подходить не удобно, там обычно рыбаки тусуются. И что здесь утопленников вылавливают время от времени уже никого не смущает. Купаются все и мы тоже.Накупались, а вечером у подружайки какие-то прыщи выскочили (перерастающие в небольшие волдыри, заполненные жидкостью, как при ветрянке бывают) в срамных местах. Муж её к гинекологу повез, потом к дерматологу, потом еще к кому-то. Ничего не нашли. А дня через 2 всё само рассосалось.Еще через денек опять поплавать решили мы, но в этот раз поперлись на речку. Хоть и топать дальше, зато вода проточная, и, чисто теоретически, не такая грязная (хотя у меня никаких волдырей и после посещения озера не выскакивало).Накупались, а дома у подружайки опять та же проблема выскочила. Это при том что после посещения озера она свой купальник даже в белизне подержать успела, правда не долго, потом стирала вручную, потом в стиральной машине и отутюжила так что не одна зараза не выжила бы в нем. Опять врачи, анализы. И опять ничего, а через пару дней прыщи сошли как и не бывало их, она и думать о неприятности забыла.Еще, может через неделю или две (я сейчас уже не помню точных дат, поэтому все примерно) поехали мы: я со своим любимым, и подружайка со своим мужем, к общим знакомым на дачу. Приехали погуляли и на речку нас пригласили, ну мы и не против. Правда купальников никто не взял. Ну ладно мужики, им что, труселя есть, значит купаться можно. А нам то не очень охота бельем сверкать. Но хозяйка богатой оказалась, выдала нам: кому шортики с топом (это мне досталось), а кому старый купальник, который она «лет сто не носила» (это подружайке моей). Та, конечно, морду сквасила, но напялила и погнали мы купаться. И ничего ни у кого не выскочило, ни прыщика.Вернувшись домой моя подружайка первым делом выкинула её «свежайший», «красивийший», «милейший» купальник. И что странно, когда несла его на мусорку (она живет в 5-ти этажке мусоропровода нет, приходится с помойным ведром до мусорки идти) к ней опять подошла та наша странная тетка, и опять отфуфукала (тыкая пальцем в ведро, произносила не однократное ФУ!) помойное ведро, хотя купальник был где-то посередине мусора, тетка его никак увидеть не могла.Уже позже мы пообмыслив всё решили, что купальник какой-то «не хороший». Я думаю, что в нем есть какие-то бактерии, которые при воздействии воды так действуют на кожу подружайки, при этом ни белизна, ни стирка, ни глажка их не берут. А подруга моя говорит о сглазе или порче, или еще чем-то таком. В общем мнения разделились 50/50 есть ли здесь мистика. А вот странная тетка больше (уже год прошел с момента тех событий) не приставала к моей подружайке, но кто их поймет странных жителей мира сего или не иного.

Ключевые слова: Купальник чужая вещь

Другие, подобные истории: