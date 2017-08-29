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Истории из жизни

Купальник

Ох как много букв получилось, а сокращенно рассказать вообще не интересно, так что извиняйте не любители читать )))

Сейчас расскажу историю, произошла она прошлым летом. Только солнышко начало припекать, моя подружайка кинулась искать купальник, скоро же лето, на речку пойдем. В общем свой любимый купальник, тот который прошлым летом приобрела, она не нашла. И потащила меня по бутикам. Пройдя пару магазинов данной направленности, мы огорченные, собирались уже возвращаться домой. Ну ничего ей не понравилось из представленного разнообразия.

Направляемся к остановке и видим вывеску «КУПАЛЬНИКИ на любой вкус и цвет», ну или что-то типа того. Естественно подружайка меня потянула туда. И уже у входа в магазинчик нам встретилась женщина. Обычная, такая, ни чего примечательного, таких в нашем городи сотни. И вот, эта женщина спросила мою подружайку не нужен ли ей купальник. И предъявила оный. Зная о заскоках моей подруги (никогда ничего с рук не возьмет, это же б/у), я удивилась что та сразу накинулась на купальник. Правда тетка сказала, что этот купальник купила себе её дочь, но в размерах ошиблась, и вот мать решила продать за не надобностью «свежайшую» тряпицу, ну не выкидывать же такую красоту.

В общем купили, принесли домой, постирали, проутюжили (Моя подружка и на этом повернута, считает, что всё нужно отутюживать. Даже то что обычные люди не утюжат. Ну бзик у неё такой.)

На следующий день пошли мы выгуливать её «свежайшую», «красивейшую» почти одежду, на местном озере.
Ах да, забыла сказать, когда мы бежали домой, с этой «наимилейшей» покупкой в сумке подружайки, к нам подошла тетка. Есть у нас на районе такая странная, немного не от мира сего тетка лет 30-40, всегда странно себя ведет, а еще разговаривает сама с собой, будто диалог ведет. Я видела раз шла она куда-то, потом резко встала пальцем куда-то тычет и говорит: -«Смотри какой» и тут же сама себе отвечает –«Ага, пошли пока нас не видит». Прикол в том, что в том месте где этот «какой» должен быть, не было никого и ничего. Обычно эта тетка с людьми не общается, видимо, ей и в своем мире не скучно. А тут подошла к моей подружайке и фукает на нее, тычет пальцем в сумку и «Фу!» повторяет. Мы решили не связываться с ненормальной и ретировались.

Озеро у нас, конечно, «веселое». С одного краю табличка висит: «Купаться запрещено»; с другого вумный дядька когда-то давно завез песок и сделал платный пляж с платными лежаками, с кафешками. С третьей вообще домики с банями и мостками в озеро ведущими (с которых с разбегу прыгать в воду можно). С четвертой заросли, к воде подходить не удобно, там обычно рыбаки тусуются. И что здесь утопленников вылавливают время от времени уже никого не смущает. Купаются все и мы тоже.
Накупались, а вечером у подружайки какие-то прыщи выскочили (перерастающие в небольшие волдыри, заполненные жидкостью, как при ветрянке бывают) в срамных местах. Муж её к гинекологу повез, потом к дерматологу, потом еще к кому-то. Ничего не нашли. А дня через 2 всё само рассосалось.

Еще через денек опять поплавать решили мы, но в этот раз поперлись на речку. Хоть и топать дальше, зато вода проточная, и, чисто теоретически, не такая грязная (хотя у меня никаких волдырей и после посещения озера не выскакивало).
Накупались, а дома у подружайки опять та же проблема выскочила. Это при том что после посещения озера она свой купальник даже в белизне подержать успела, правда не долго, потом стирала вручную, потом в стиральной машине и отутюжила так что не одна зараза не выжила бы в нем. Опять врачи, анализы. И опять ничего, а через пару дней прыщи сошли как и не бывало их, она и думать о неприятности забыла.

Еще, может через неделю или две (я сейчас уже не помню точных дат, поэтому все примерно) поехали мы: я со своим любимым, и подружайка со своим мужем, к общим знакомым на дачу. Приехали погуляли и на речку нас пригласили, ну мы и не против. Правда купальников никто не взял. Ну ладно мужики, им что, труселя есть, значит купаться можно. А нам то не очень охота бельем сверкать. Но хозяйка богатой оказалась, выдала нам: кому шортики с топом (это мне досталось), а кому старый купальник, который она «лет сто не носила» (это подружайке моей). Та, конечно, морду сквасила, но напялила и погнали мы купаться. И ничего ни у кого не выскочило, ни прыщика.

Вернувшись домой моя подружайка первым делом выкинула её «свежайший», «красивийший», «милейший» купальник. И что странно, когда несла его на мусорку (она живет в 5-ти этажке мусоропровода нет, приходится с помойным ведром до мусорки идти) к ней опять подошла та наша странная тетка, и опять отфуфукала (тыкая пальцем в ведро, произносила не однократное ФУ!) помойное ведро, хотя купальник был где-то посередине мусора, тетка его никак увидеть не могла.

Уже позже мы пообмыслив всё решили, что купальник какой-то «не хороший». Я думаю, что в нем есть какие-то бактерии, которые при воздействии воды так действуют на кожу подружайки, при этом ни белизна, ни стирка, ни глажка их не берут. А подруга моя говорит о сглазе или порче, или еще чем-то таком. В общем мнения разделились 50/50 есть ли здесь мистика. А вот странная тетка больше (уже год прошел с момента тех событий) не приставала к моей подружайке, но кто их поймет странных жителей мира сего или не иного.


Новость отредактировал Estellan - 29-08-2022, 20:12
Причина: Стилистика автора сохранена.
29-08-2022, 20:12 by Скептик 2012Просмотров: 980Комментарии: 25
+11

Ключевые слова: Купальник чужая вещь

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Комментарии

#1 написал: Arhip
29 августа 2022 21:52
+4
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1935|0)
Публикаций: 101
Комментариев: 1 960
Скорее всего материал, из которого купальник сшит был токсичным.
Я как-то купил себе тапочки, так вскоре у меня на ногах сыпь появилась и никак не проходила. Перестал носить тапочки - все прошло. Купил новые тапочки, а старые для гостей оставил.

Скорее всего материал, из которого купальник сшит был токсичным.
Я как-то купил себе тапочки и у меня на ногах сыпь появилась и никак не проходила. Перестал носить тапочки - все прошло. Купил себе другие тапки, а старые для гостей оставил.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#2 написал: Jako tako
29 августа 2022 23:54
+5
Группа: Посетители
Репутация: (255|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 150
тетка лет 30-40

Посмотрите-ка. Совсем уже молодежь офигела. У меня слов на это человеческих нет. smile давайте, глумитесь, время быстро пролетит.
Все эти «тетка», «подружайка».. как-то сразу школой мне повеяло, даже обдало.
История странная. Автор как будто сама не определилась, мистическая она или нет. Я думаю, если бы это была переданная порча, она бы действовала всегда, а не разово (при использовании купальника).
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Olga-Viculia
Вчера, 00:24
+10
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Публикаций: 4
Комментариев: 629
При слове "подружайка" у меня возникает стойкая ассоциация с алкашихой и хабалкой.Подружайка в фуфайке,а ну наливай-ка)Ну а 30-летние тетки-это вообще сюр)
Аллергия.
Зарегистрирован: 22.03.2013
  
#4 написал: stahlratte
Вчера, 01:25
+6
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Комментариев: 408
тетка 30-40 лет... ещё год и я похоже перейду в разряд бабок
Зарегистрирован: 18.01.2013
 
#5 написал: Kreisleiter13
Вчера, 06:11
+5
Группа: Посетители
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 620
Цитата: stahlratte
тетка 30-40 лет... ещё год и я похоже перейду в разряд бабок

Через год, походу, я сам стану старым дедом. smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#6 написал: зелёное яблочко
Вчера, 06:24
+2
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Публикаций: 127
Комментариев: 6 960
Цитата: stahlratte
тетка 30-40 лет... ещё год и я похоже перейду в разряд бабок

Единственное, что всех зацепило sweat_smile
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: stahlratte
тетка 30-40 лет... ещё год и я похоже перейду в разряд бабок

Через год, походу, я сам стану старым дедом. smile

Так вы уже, давно.

Была бы порча, так легко бы не отделалась
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#7 написал: ProstoЯ
Вчера, 08:17
+4
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Публикаций: 3
Комментариев: 96
Цитата: Arhip
а старые для гостей оставил.

Добрый вы, однако)

Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: stahlratte
тетка 30-40 лет... ещё год и я похоже перейду в разряд бабок
Через год, походу, я сам стану старым дедом.
Так вы уже, давно.

Так он же не помнит сколько ему лет в силу своего 90 летнего возраста)
Зарегистрирован: 13.07.2022
#8 написал: Kreisleiter13
Вчера, 08:22
+1
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 620
Цитата: ProstoЯ


Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Kreisleiter13
Цитата: stahlratte
тетка 30-40 лет... ещё год и я похоже перейду в разряд бабок
Через год, походу, я сам стану старым дедом.
Так вы уже, давно.

Так он же не помнит сколько ему лет в силу своего 90 летнего возраста)

Вот только не надо в маразматики записывать, рано ещё.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#9 написал: Talisha
Вчера, 08:23
+7
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Комментариев: 5 473
Похоже на переклад болезни. Если так, то энергетика сильная у подруги, справлялась. Правильно, что выкинула.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#10 написал: Vologodskaya
Вчера, 09:02
+3
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Публикаций: 5
Комментариев: 274
++++ поставила. Есть над чем подумать?)
Зарегистрирован: 20.06.2017
#11 написал: Tigger power
Вчера, 09:06
+3
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Публикаций: 13
Комментариев: 6 141
Очень странная история и смешная, автор не любит свою подругу и завидует ей.
Цитата: Olga-Viculia
Подружайка в фуфайке,а ну наливай-ка

Ага, а потом на басике по бутикам))
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#12 написал: Nusena
Вчера, 09:08
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 35
Цитата: stahlratte
тетка 30-40 лет... ещё год и я похоже перейду в разряд бабок

и я с Вами заодно, в свои 29:D
Зарегистрирован: 10.09.2018
#13 написал: Red Scorpion
Вчера, 09:14
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Комментариев: 842
.. Оригинально )) Порча на купальник)- что то новенькое. Да , если 30 лет - тетка ,то сколько же лет ГГ ? если уже муж есть , то не 16 никак)) Хотя....
Да, плюс поставлю ( порадовал стиль истории)
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#14 написал: ProstoЯ
Вчера, 09:19
+4
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Комментариев: 96
тетка лет 30-40
Перефразирую классика:"Кто скажет, что это дядька, я первый кину в того камнем!"
Зарегистрирован: 13.07.2022
#15 написал: Kreisleiter13
Вчера, 11:02
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 620
Цитата: ProstoЯ
тетка лет 30-40
Перефразирую классика:"Кто скажет, что это дядька, я первый кину в того камнем!"

Докинуть сможете? smile
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#16 написал: ProstoЯ
Вчера, 11:07
+2
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Комментариев: 96
Цитата: Kreisleiter13
Докинуть сможете?

Главное, чтобы у меня прицел не сбился)
Зарегистрирован: 13.07.2022
#17 написал: Бозкурт
Вчера, 11:26
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Комментариев: 529
Аллергия на материал.
А Архип то каков молодец! "Сыпь от тапок? Так. Мне новые, а эти дорогим гостям."))
Зарегистрирован: 27.04.2016
 
#18 написал: Red Scorpion
Вчера, 11:35
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Публикаций: 15
Комментариев: 842
Цитата: Бозкурт
Сыпь от тапок? Так. Мне новые, а эти дорогим гостям."))

пусть у них сыпь вылезет.. Их (гостей) не жалко.. smeh
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#19 написал: ProstoЯ
Вчера, 12:42
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Публикаций: 3
Комментариев: 96
Цитата: Red Scorpion
пусть у них сыпь вылезет.. Их (гостей) не жалко..

Так они к Архипу ходют без приглашения)
Зарегистрирован: 13.07.2022
#20 написал: Red Scorpion
Вчера, 13:24
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5978|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 842
Цитата: ProstoЯ
Так они к Архипу ходют без приглашения)

" Мы гостям названным рады - смело в дом входите !
Одевайте тапки ,гады, чистоту блюдите! " вот там милым и добрым способом наш Arhip
избавляется от непрошенных гостей..
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#21 написал: Lami
Вчера, 13:55
+3
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 68
Купальник по сути - нижнее белье. Я не знаю, как можно носить трусы, которые раннее носил кто-то другой. И не важно сколько раз их стирали. Это фууу. Женщина с приветом вам правильно сказала.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#22 написал: Kinigos
Вчера, 14:30
+1
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Репутация: (403|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 861
Цитата: Red Scorpion
Цитата: ProstoЯ
Так они к Архипу ходют без приглашения)

" Мы гостям названным рады - смело в дом входите !
Одевайте тапки ,гады, чистоту блюдите! " вот там милым и добрым способом наш Arhip
избавляется от непрошенных гостей..

Гости, интересно, своими ногами уходят или их на носилках вывозят?

Цитата: Lami
Купальник по сути - нижнее белье. Я не знаю, как можно носить трусы, которые

Купальник был не ношеный- по размеру не подошёл. А в магазине, когда купальники примеряете, уверены, что вы первая?
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#23 написал: Red Scorpion
Вчера, 14:33
+2
Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 15
Комментариев: 842
Цитата: Kinigos
Гости, интересно, своими ногами уходят или их на носилках вывозят?

Они сами убегают , на ходу почесывая ноги от сыпи)) завывая и ругаясь на доброго Архипушку
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#24 написал: Kinigos
Вчера, 14:40
+3
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Репутация: (403|-3)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 861
Меня больше всего ,,странная тётка,, заинтересовала.

У нас местный случай - на китайском рынке купили дитю шапочку; девочка начала стремительно чахнуть вплоть до полиорганной недостаточности. Правда вскрылась при стирке изделия, когда с подкладки - утеплителя потекла какая-то невозможная, вонючая, как оказалось, токсичная, жижа.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#25 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:28
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Публикаций: 15
Комментариев: 842
Цитата: Kinigos
на китайском рынке купили дитю шапочку;


У одной девочки была сиреневая кофточка. Как девочка наденет кофточку — кофточка начинает девочку душить. Девочка пожаловалась маме, и добрая мама купила ей новую кофточку, а старую выбросила на помойку. И в самом деле — нельзя же девочке десять лет в одной кофточке ходить!
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
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