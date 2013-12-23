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Истории из жизни

Десять минут

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, читатели. Ваша покорная слуга снова с вами. Сегодня я хочу поведать вам о ситуации, которая произошла со мной буквально вчера днём.
Как я уже говорила ранее, я родилась и живу в Донецке, и, на текущий момент, нахожусь дома. И на текущий момент, я нахожусь дома в Донецке. Так же боевые действия у нас продолжаются.

Теперь перехожу к самой ситуации. Вчера днём я ездила в больницу по делам. Находится оная от моего дома на расстоянии 1,5-2 км. Хотела прогуляться из больницы домой пешком - обожаю пешие прогулки, да и живу недалеко от больницы. Но вспомнила я, что мне нужно в зоомагазин заехать. Села в маршрутку и отправилась в зоомагазин, находится оный через две остановки от моего дома, в противоположную сторону от больницы. Посетила я зоомагазин и, не найдя нужного товара, отправилась домой.

Выходя из магазина, я услышпла звук прилёта снаряда где-то совсем недалеко, но не предала значения, т.к. уже давно к такому привыкла. Я пошла домой. По возвращении домой, я в интернете просматривала новости. От увиденного мне стало не по себе. Через остановку от моего дома, как ехать в сторону больницы, прилетел снаряд... Я проезжала ту остановку за 10 минут до прилёта и пешком планировала идти этой же дорогой, и проходить эту же остановку, и, если бы пошла пешком, то по времени попала бы прямиком под разрыв снаряда.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 17:46 by Reiana FlaimПросмотров: 819Комментарии: 8
+18

Ключевые слова: Судьба избежание смерти совпадение авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 19:41
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Ангелы вас берегут. В то время как чьи-то дремлют
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#2 написал: Reiana Flaim
Вчера, 20:04
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Цитата: зелёное яблочко
Ангелы вас берегут. В то время как чьи-то дремлют

Просто моё время еще не пришло, иначе этой истории не было бы.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Eifersucht
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#4 написал: Дама в черном
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Да мы земляки, только из абсолютного понимания и сочувствия плюс. Так неожиданно было прочитать тут про Донецк и военные действия
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#5 написал: Black gum
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Рада встретить здесь человека из ролного города heart_eyes Мирного неба и ангела хранителя. Берегите себя.
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#7 написал: Talisha
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