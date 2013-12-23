Десять минут

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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Reiana Flaim Просмотров: 819 Комментарии: 8 +18 Вчера, 17:46 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, читатели. Ваша покорная слуга снова с вами. Сегодня я хочу поведать вам о ситуации, которая произошла со мной буквально вчера днём.Как я уже говорила ранее, я родилась и живу в Донецке, и, на текущий момент, нахожусь дома. И на текущий момент, я нахожусь дома в Донецке. Так же боевые действия у нас продолжаются.Теперь перехожу к самой ситуации. Вчера днём я ездила в больницу по делам. Находится оная от моего дома на расстоянии 1,5-2 км. Хотела прогуляться из больницы домой пешком - обожаю пешие прогулки, да и живу недалеко от больницы. Но вспомнила я, что мне нужно в зоомагазин заехать. Села в маршрутку и отправилась в зоомагазин, находится оный через две остановки от моего дома, в противоположную сторону от больницы. Посетила я зоомагазин и, не найдя нужного товара, отправилась домой.Выходя из магазина, я услышпла звук прилёта снаряда где-то совсем недалеко, но не предала значения, т.к. уже давно к такому привыкла. Я пошла домой. По возвращении домой, я в интернете просматривала новости. От увиденного мне стало не по себе. Через остановку от моего дома, как ехать в сторону больницы, прилетел снаряд... Я проезжала ту остановку за 10 минут до прилёта и пешком планировала идти этой же дорогой, и проходить эту же остановку, и, если бы пошла пешком, то по времени попала бы прямиком под разрыв снаряда.

Ключевые слова: Судьба избежание смерти совпадение авторская история

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