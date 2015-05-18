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Истории из жизни

Такой странный сквозняк

Возвращалась я домой с прогулки в нашу текущую съемную квартирку... И нет, это уже не та квартирка, где у нас "пони" жили. Здесь никаких пони нет. Электроприборы, правда, вокруг меня так и горят, но это, видать, моя собственная проблема. Или не проблема.

И вот, значит. Возвращаюсь я вечером с прогулки, захожу в лифт, жду, пока он поду-у-у-у-умает и двери закроет. Вижу, мужик какой-то восточной внешности заходит в подъезд. Не стала придерживать ему лифт, уехала. Другой вызовет, их там три.

Выхожу на своем этаже. Никого, а ощущение, что надо поторапливаться. Открываю дверь на площадку (там стоит дополнительная, железная с цифровым кодом, от случайных гостей), захожу в предбанничек, открываю квартирную дверь... что-то не так. Оборачиваюсь и вижу: дверь-то внешняя стоит незакрытая. Думаю: ну, наверное, я ее слишком слабо захлопнула, нехорошо на ночь так оставлять. Нехотя (мне совсем не хотелось к ней возвращаться) делаю несколько шагов назад, захлопываю. И тут она как-то странно дергается в обратную сторону. И звук... В общем, какая-то возня с ручкой и замком. Но код не набирают - набор звуковыми сигналами сопровождается. В общем, как будто кто-то видел, что дверь незаперта и хотел уже распахнуть, а я его на миг опередила.

Я отскочила на метр от неожиданности. За спиной у меня - открытая дверь моей собственной квартиры, в ней ключ торчит. Ну конечно, я мгновенно залетела домой, ключ выдернула, закрылась изнутри...

И только тогда поняла, что меня так испугало.

Дело в том, что в этом доме очень странная архитектура подъезда. Лестниц нет. Точнее, имеется черная лестница, с которой можно выйти к квартирам, но на моем этаже она заперта изнутри и заставлена чем попало. Швабрами. То есть на этаж можно только доехать на лифте (да, знаю, нарушение пожарной безопасности). В подъезд сразу вслед за мной заходил только пресловутый мужик, и если бы он вызвал лифт до моего этажа - он бы уже доехать и выйти успел. Второй лифт тоже на первом этаже пасся. Но я не видела, чтобы он выходил, и не слышала звука поднимающегося на этаж или открывающегося лифта. Там закоулков нет, два-три шага от лифта до железной двери, и ты уже в предбаннике, на площадке с тремя квартирами. Все! Более того, если бы кто-то вошел в предбанник - допустим, ему открыли соседи - я бы из прихожей услышала хлопки дверей. А их не было. Я специально постояла, послушала.

То есть получается, что в предбанник так никто и не попал. Да и вообще на этаже никого не было. Получается, я захлопнула дверь перед носом у никого. А кто дверь открыть пытался, извините?

Сквозняк. Моя единственная версия. В квартире были окна нараспашку. Но понимаете, я внешнюю дверь закрыть все же успела. Перекрыв тем самым поток воздуха. Это должен был быть ну очень суровый порыв ветра - тряхануть запертую железную дверь. А я его не почувствовала.

Подъезд вообще спокойный, соседи адекватные, везде свет горит. В общем, бояться-то нечего. Да и не свойственно мне как-то. А тут прямо спешила-спешила с этой лифтовой площадки убраться, прямо как наперегонки. Загадочно.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:57
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:57 by TenguПросмотров: 555Комментарии: 11
+11

Ключевые слова: Дверь этаж лифт авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Вчера, 20:03
+2
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 456
Что бы там ни было, но интуиция не подвела, предупредила! 418 Очень повезло!
И мужик тот мог вполне не быть человеком, а следовательно бесшумно переместиться за вами... жутко, конечно
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Фингал
Вчера, 22:51
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 204
мне кажется вместо боязни непонятного и мистического - надо поставить в первую очередь на собрании жильцов дома или перед Жэком вопрос о доступности лестницы, а на лифт надеяться во время пожара - слишком рискованно
Зарегистрирован: 11.08.2019
#3 написал: johnny-max-cage
Вчера, 23:59
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (234|0)
Публикаций: 363
Комментариев: 3 236
Мне понравилась история, несмотря на то, что здесь нет никаких явных страшилок, читать было жутковато...! Плюс.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#4 написал: kusi
Сегодня, 08:15
0
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 505
Цитата: Фингал
на лифт надеяться во время пожара - слишком рискованно

Верно. Но у них надеюсь все же окно не заколочены. Так что выйти смогут, конечно не все, но все же.. А если серьезно дурка рулит.Как так лестницы не функционируют?! А сломаются все лифты и что они будут делать? Альпинизмом заниматься что ли? По стене домой вскарабкиваться ...
Сама история интересная .
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#5 написал: Eifersucht
Сегодня, 09:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (104|-8)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 437
Тэкс-тэкс. Это портал. Портал перехода в другой мир. Нужно было просто усилить свой страх и не допускать даже мысли в свою голову. Был шанс увидеть необыкновенные вещи, даже исчезнуть из нашего мира.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#6 написал: Tigger power
Сегодня, 11:25
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2959|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 127
Цитата: Eifersucht
Был шанс... даже исчезнуть из нашего мира.

Как здорово
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#7 написал: kusi
Сегодня, 11:37
0
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Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 359
Комментариев: 7 505
Цитата: Tigger power
Как здорово

Не факт, что тот мир будет дружелюбнее нашего...
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#8 написал: Tigger power
Сегодня, 12:26
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Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2959|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 127
Цитата: kusi
Цитата: Tigger power
Как здорово

Не факт, что тот мир будет дружелюбнее нашего...

Это был сарказм))
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#9 написал: ProstoЯ
Сегодня, 13:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 62
Из моей жизни.
Поднимаюсь осенью рано утром( раньше всех) в свой кабинет по лестнице. На лестнице света нет, перегорела лампочка.Дверь в коридор с кабинетами закрыта. Под дверью щель, через щель снизу пробивается свет с коридора и слегка освещает площадку перед дверью. Я иди и смотрю на эту полоску света. И вдруг вижу, как полосу света под дверью перекрывает тень, двигаясь слева направо. Я знаю, что никто не мог прийти раньше меня, никто не может ходить по коридору, но сомнения в этом меня успокаивают, хотя внутри все сжалось от страха. Да ещё и света на лестнице нет.
Открыв дверь я никого не увидела. Прошла по всему этажу, подергала все двери в кабинеты. Нет никого!
Что или кто это был- не знаю. Но было жутко.
Зарегистрирован: 13.07.2022
#10 написал: johnny-max-cage
Сегодня, 13:56
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Публикаций: 363
Комментариев: 3 236
Цитата: ProstoЯ
Из моей жизни.
Поднимаюсь осенью рано утром( раньше всех) в свой кабинет по лестнице. На лестнице света нет, перегорела лампочка.Дверь в коридор с кабинетами закрыта. Под дверью щель, через щель снизу пробивается свет с коридора и слегка освещает площадку перед дверью. Я иди и смотрю на эту полоску света. И вдруг вижу, как полосу света под дверью перекрывает тень, двигаясь слева направо. Я знаю, что никто не мог прийти раньше меня, никто не может ходить по коридору, но сомнения в этом меня успокаивают, хотя внутри все сжалось от страха. Да ещё и света на лестнице нет.
Открыв дверь я никого не увидела. Прошла по всему этажу, подергала все двери в кабинеты. Нет никого!
Что или кто это был- не знаю. Но было жутко.


Это была тень Проклятой Монашки Evil Nun.
Зарегистрирован: 21.04.2012
                
#11 написал: Фингал
Сегодня, 15:56
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Комментариев: 204
Цитата: ProstoЯ
Что или кто это был- не знаю. Но было жутко.


И днём и ночью кот учёный
Всё ходит по цепи кругом...

а если кота вдруг нет - то мышка это была )))
Зарегистрирован: 11.08.2019
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