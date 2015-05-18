Такой странный сквозняк

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 555 Комментарии: 11 +11 Вчера, 19:57 by

Возвращалась я домой с прогулки в нашу текущую съемную квартирку... И нет, это уже не та квартирка, где у нас "пони" жили. Здесь никаких пони нет. Электроприборы, правда, вокруг меня так и горят, но это, видать, моя собственная проблема. Или не проблема.И вот, значит. Возвращаюсь я вечером с прогулки, захожу в лифт, жду, пока он поду-у-у-у-умает и двери закроет. Вижу, мужик какой-то восточной внешности заходит в подъезд. Не стала придерживать ему лифт, уехала. Другой вызовет, их там три.Выхожу на своем этаже. Никого, а ощущение, что надо поторапливаться. Открываю дверь на площадку (там стоит дополнительная, железная с цифровым кодом, от случайных гостей), захожу в предбанничек, открываю квартирную дверь... что-то не так. Оборачиваюсь и вижу: дверь-то внешняя стоит незакрытая. Думаю: ну, наверное, я ее слишком слабо захлопнула, нехорошо на ночь так оставлять. Нехотя (мне совсем не хотелось к ней возвращаться) делаю несколько шагов назад, захлопываю. И тут она как-то странно дергается в обратную сторону. И звук... В общем, какая-то возня с ручкой и замком. Но код не набирают - набор звуковыми сигналами сопровождается. В общем, как будто кто-то видел, что дверь незаперта и хотел уже распахнуть, а я его на миг опередила.Я отскочила на метр от неожиданности. За спиной у меня - открытая дверь моей собственной квартиры, в ней ключ торчит. Ну конечно, я мгновенно залетела домой, ключ выдернула, закрылась изнутри...И только тогда поняла, что меня так испугало.Дело в том, что в этом доме очень странная архитектура подъезда. Лестниц нет. Точнее, имеется черная лестница, с которой можно выйти к квартирам, но на моем этаже она заперта изнутри и заставлена чем попало. Швабрами. То есть на этаж можно только доехать на лифте (да, знаю, нарушение пожарной безопасности). В подъезд сразу вслед за мной заходил только пресловутый мужик, и если бы он вызвал лифт до моего этажа - он бы уже доехать и выйти успел. Второй лифт тоже на первом этаже пасся. Но я не видела, чтобы он выходил, и не слышала звука поднимающегося на этаж или открывающегося лифта. Там закоулков нет, два-три шага от лифта до железной двери, и ты уже в предбаннике, на площадке с тремя квартирами. Все! Более того, если бы кто-то вошел в предбанник - допустим, ему открыли соседи - я бы из прихожей услышала хлопки дверей. А их не было. Я специально постояла, послушала.То есть получается, что в предбанник так никто и не попал. Да и вообще на этаже никого не было. Получается, я захлопнула дверь перед носом у никого. А кто дверь открыть пытался, извините?Сквозняк. Моя единственная версия. В квартире были окна нараспашку. Но понимаете, я внешнюю дверь закрыть все же успела. Перекрыв тем самым поток воздуха. Это должен был быть ну очень суровый порыв ветра - тряхануть запертую железную дверь. А я его не почувствовала.Подъезд вообще спокойный, соседи адекватные, везде свет горит. В общем, бояться-то нечего. Да и не свойственно мне как-то. А тут прямо спешила-спешила с этой лифтовой площадки убраться, прямо как наперегонки. Загадочно.

Ключевые слова: Дверь этаж лифт авторская история

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