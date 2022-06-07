Случай в общаге

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:45

Причина: Стилистика автора сохранена.

RoxAnaAgriche Просмотров: 176 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 19:45 by

Я тогда только начинала учиться в универе, поступила вместе с подругой, только вот я решила жить в общаге, а она осталась дома. Ксюша (так звали подругу) просила меня не переезжать в общагу, дело в том, что её сестра рассказала ей историю о той общаге. В то время когда она там училась, умер у них один пацан, разбился насмерть, одни говорят - сбросился, а другие - что столкнули. Ну вот, с того момента там обитает его дух.Я тогда в это не верила, вот и переехала в общагу. Странности начались ещё тогда, когда я только приехала, было чувство дискомфорта, а когда поднялась в комнату, ощущение чужого присутствия (к слову, меня поселили в комнату, где жил тот умерший пацан). Но всё же я осталась в комнате.У нас каждый этаж общаги был разделён на два блока, в одном жили девочки, в другом мальчики (раньше, насколько я знаю, общага не была поделена на блоки). Первую неделю всё было относительно нормально, правда, иногда я слышала шаги, как будто кто-то подходил к окну и не отходил назад.И вот, когда я в очередной раз собиралась уснуть, в комнате задул холодный ветер. Открыв глаза, я увидела, что окно в комнате открыто, хотя точно помню, что закрывала его. Встав с кровати, я почувствовала, что моё тело меня не слушает, оно двигается само, и двигалось оно к окну. Дойдя до окна, моё тело начало само залазить на подоконник, я пыталась что-то сделать, но оно меня не слушало. Вдруг моя нога вылезла на улицу, я испугалась и, уже было, приготовилась к смерти. (Хоть там был и шестой этаж, но внизу лежала куча бетонных блоков, так что человек мог разбиться насмерть). Но что-то, а точнее - кто-то взял меня за руку и затянул назад в комнату.Это была девочка из соседней комнаты, по её словам она услышала какой-то шум из моей комнаты, хотя я сама ничего не слышала. На следующий день я уехала домой, больше там такого не было. И даже спустя 5 лет, я до сих пор не могу объяснить, что там происходило, но недавно проходя мимо той общаги, я увидела в окне комнаты, где я жила, чей-то силуэт, через мгновение этот силуэт исчез, теперь я к ней и на пушечный выстрел не подхожу.

Ключевые слова: Общежитие окно нечто авторская история

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