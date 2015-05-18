Зачем жить дальше?

Qwertyu Просмотров: 197 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 09:54 by

Моя история.Моя жизнь, если можно это назвать жизнью, хуже ада. Я не хочу просыпаться и жить не хочу.Жила я с мужем 10 лет. Решились родить ребёнка, я давно хотела, он ждал все стабильную работу и вот работа, доход, все хорошо, родила я сына, да вот муж через два месяца после рождения сына умер.Здоровый мужик, 41 год, никогда не жаловался на здоровье, диагноз лейкемия, за две недели в больнице и умер. 9 февраля похороны. Ровно через три месяца, 9 мая, я похоронила своего пятимесячного сыночка. Без симптомов, ребёнок развивалася хорошо, на осмотр каждый месяц ходили. Опухоль в головном мозге, за неделю после поставленного диагноза его не стало (операция). Вот так я потеряла всё счастье, которое мы ждали, вся моя жизнь после потери ребёнка ничего не стоит. И муж и сын ушли быстро, страшно. Почему не было признаков болезни ни у одного? Кто их забрал? Зачем я осталась в этом мире? Я каждый день прошу смерти себе.У мужа моего была первая жена, она не хотела мириться с тем, что он жил со мной, и новая семья, не успев появиться, распалась. Я не знаю, кого винить, кто забрал моих близких, почему, ну не могло просто так все перечеркнуться. Я всю жизнь ходила в церковь, молилась, думала Бог защитит, а выходит зло сильнее, ведь кто наслал все это на меня сильнее оказался. К бабке какой поехать не знаю куда, много шарлатанов, хотя б узнать кто это сделал, мысли только на его первую жену, в порчу верю. А можно ли такое узнать, я не могу поверить что так все само собой сложилось. А молиться перестала, в церковь не хожу. Я не могу и не хочу видеть людей, выхожу только на кладбище.Просто лежу, плачу, и прошу умереть. Сама себе не могу сделать ничего, хоть верёвку уже держала. Я не знаю, как я такое пережила, как моё сердце никак не остановится. Но дальше смысла нет.

Ключевые слова: Муж сын смерть горе порча авторская история

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