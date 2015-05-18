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Истории из жизни

Зачем жить дальше?

Моя история.
Моя жизнь, если можно это назвать жизнью, хуже ада. Я не хочу просыпаться и жить не хочу.

Жила я с мужем 10 лет. Решились родить ребёнка, я давно хотела, он ждал все стабильную работу и вот работа, доход, все хорошо, родила я сына, да вот муж через два месяца после рождения сына умер.
Здоровый мужик, 41 год, никогда не жаловался на здоровье, диагноз лейкемия, за две недели в больнице и умер. 9 февраля похороны. Ровно через три месяца, 9 мая, я похоронила своего пятимесячного сыночка. Без симптомов, ребёнок развивалася хорошо, на осмотр каждый месяц ходили. Опухоль в головном мозге, за неделю после поставленного диагноза его не стало (операция). Вот так я потеряла всё счастье, которое мы ждали, вся моя жизнь после потери ребёнка ничего не стоит. И муж и сын ушли быстро, страшно. Почему не было признаков болезни ни у одного? Кто их забрал? Зачем я осталась в этом мире? Я каждый день прошу смерти себе.

У мужа моего была первая жена, она не хотела мириться с тем, что он жил со мной, и новая семья, не успев появиться, распалась. Я не знаю, кого винить, кто забрал моих близких, почему, ну не могло просто так все перечеркнуться. Я всю жизнь ходила в церковь, молилась, думала Бог защитит, а выходит зло сильнее, ведь кто наслал все это на меня сильнее оказался. К бабке какой поехать не знаю куда, много шарлатанов, хотя б узнать кто это сделал, мысли только на его первую жену, в порчу верю. А можно ли такое узнать, я не могу поверить что так все само собой сложилось. А молиться перестала, в церковь не хожу. Я не могу и не хочу видеть людей, выхожу только на кладбище.

Просто лежу, плачу, и прошу умереть. Сама себе не могу сделать ничего, хоть верёвку уже держала. Я не знаю, как я такое пережила, как моё сердце никак не остановится. Но дальше смысла нет.

Сегодня, 09:54 by QwertyuПросмотров: 197Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Муж сын смерть горе порча авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 10:39
+5
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 431
Держитесь! Порча или нет, но вы неслучайно живы, хоть сейчас и трудно это понять. Просто держитесь. Вряд ли какие-то слова сейчас способны вас вдохновить на жизнь, но вам надо жить. Мысленно крепко обнимаю вас.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Red Scorpion
Сегодня, 12:17
+1
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5884|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 807
Очень страшно все то ,что произошло у Вас. Но я думаю, не надо звать смерть и опускать руки. Я просто присоединяюсь к словам Алины :
Цитата: Talisha
но вы неслучайно живы, хоть сейчас и трудно это понять. Просто держитесь. Вряд ли какие-то слова сейчас способны вас вдохновить на жизнь, но вам надо жить.
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#3 написал: Jako tako
Сегодня, 12:45
0
Группа: Посетители
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Публикаций: 2
Комментариев: 1 130
Кошмар.
Крепитесь. Я думаю, что это не просто так две похожие смерти за короткое время. Может действительно порча.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: Ялил
Сегодня, 13:04
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 19
Страшная ситуация. Это, очень тяжело терять любимых. Но держитесь, может вашим дорогим людям по судьбе написано в это время покинуть мир. Сил вам, чтобы всё это пережить.
Зарегистрирован: 2.05.2022
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