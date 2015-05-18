Молитва

Ялил Просмотров: 148 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 09:44 by

Мои родители хоть и всегда верили в существование высших сил, но в церковь не ходили, постов не придерживались, яйца на Пасху красили, куличи пекли.На кладбище в светлое святое Воскресенье ездили ( хоть и не положено, но тогда так принято было). Молитв не знали. По правилам веры жила моя прабабушка. Хотела она меня взять на службу в какой-то праздник, но родители не отпустили - 10 лет, надоест ей стоять. В лет 11 мне очень захотелось выучить молитву "Отче наш", нашла в книге у подруги, переписала. Да или почему то мне казалось, что она мне поможет - трусиха была, темноты боялась. А свет в 90х в хуторах часто выключали.Зимой темнеет рано, родители со скотиной управляются, а я при свечах уроки учу - страшнооо одной в доме! Вот решила, что с молитвой не так страшно будет. Начала учить: строки расплываются, слезы рекой текут, а зевота напала - вот-вот рот порвётся. Неделю её не мгла выучить, строки путала и зевала безостановочно. Но всё таки смогла. У прабабушки спрашивала, почему так? На что она ответила : "Черти выучить не давали, окаянные."На службе я за свою жизнь так ни разу и не была, не могу... Страх какой-то появляется. Хотя в церковь тянуло, просто заходила, бродила среди икон, умиротворение появлялось. Последний раз ходила лет пять назад, больше не тянет пока что.А молитву только "Отче наш" знаю.Видно, до большего пока не созрела.

Ключевые слова: Вера родители прабабушка молитва авторская история

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