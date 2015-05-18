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Истории из жизни

Молитва

Мои родители хоть и всегда верили в существование высших сил, но в церковь не ходили, постов не придерживались, яйца на Пасху красили, куличи пекли.

На кладбище в светлое святое Воскресенье ездили ( хоть и не положено, но тогда так принято было). Молитв не знали. По правилам веры жила моя прабабушка. Хотела она меня взять на службу в какой-то праздник, но родители не отпустили - 10 лет, надоест ей стоять. В лет 11 мне очень захотелось выучить молитву "Отче наш", нашла в книге у подруги, переписала. Да или почему то мне казалось, что она мне поможет - трусиха была, темноты боялась. А свет в 90х в хуторах часто выключали.

Зимой темнеет рано, родители со скотиной управляются, а я при свечах уроки учу - страшнооо одной в доме! Вот решила, что с молитвой не так страшно будет. Начала учить: строки расплываются, слезы рекой текут, а зевота напала - вот-вот рот порвётся. Неделю её не мгла выучить, строки путала и зевала безостановочно. Но всё таки смогла. У прабабушки спрашивала, почему так? На что она ответила : "Черти выучить не давали, окаянные."

На службе я за свою жизнь так ни разу и не была, не могу... Страх какой-то появляется. Хотя в церковь тянуло, просто заходила, бродила среди икон, умиротворение появлялось. Последний раз ходила лет пять назад, больше не тянет пока что.

А молитву только "Отче наш" знаю.
Видно, до большего пока не созрела.

Сегодня, 09:44 by ЯлилПросмотров: 148Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Вера родители прабабушка молитва авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 10:42
+2
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Публикаций: 74
Комментариев: 5 431
Дело ведь не в службах, а в вере. А люди с бесами внутри прекрасно могут находиться на службе, как и прекрасные и чистые никогда не бывать там.
Вспомнила бабушку с теплом,она меня учила молитвам
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: KaprizZz
Сегодня, 12:26
+3
Онлайн
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Публикаций: 3
Комментариев: 54
Цитата: Talisha
Дело ведь не в службах, а в вере. А люди с бесами внутри прекрасно могут находиться на службе, как и прекрасные и чистые никогда не бывать там.
Вспомнила бабушку с теплом,она меня учила молитвам

Соглашусь с тем, что дело не в службе, а в вере.... мне когда 10 лет было, я каждое воскресенье ходила в воскресную школу при доме молитвы... ходила 3 года... потом мне сказали "если твои родители ходить в дом молитвы не будут, то и тебе здесь делать не чего!" Мне помню так обидно было, а мама мне говорила что бы я не расстраивалась, что не обязательно толпами в одном месте собираться что бы помолиться, что главное вера в сердце, а помолиться можно и дома!
Зарегистрирован: 18.05.2016
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