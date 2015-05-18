МолитваМои родители хоть и всегда верили в существование высших сил, но в церковь не ходили, постов не придерживались, яйца на Пасху красили, куличи пекли.
На кладбище в светлое святое Воскресенье ездили ( хоть и не положено, но тогда так принято было). Молитв не знали. По правилам веры жила моя прабабушка. Хотела она меня взять на службу в какой-то праздник, но родители не отпустили - 10 лет, надоест ей стоять. В лет 11 мне очень захотелось выучить молитву "Отче наш", нашла в книге у подруги, переписала. Да или почему то мне казалось, что она мне поможет - трусиха была, темноты боялась. А свет в 90х в хуторах часто выключали.
Зимой темнеет рано, родители со скотиной управляются, а я при свечах уроки учу - страшнооо одной в доме! Вот решила, что с молитвой не так страшно будет. Начала учить: строки расплываются, слезы рекой текут, а зевота напала - вот-вот рот порвётся. Неделю её не мгла выучить, строки путала и зевала безостановочно. Но всё таки смогла. У прабабушки спрашивала, почему так? На что она ответила : "Черти выучить не давали, окаянные."
На службе я за свою жизнь так ни разу и не была, не могу... Страх какой-то появляется. Хотя в церковь тянуло, просто заходила, бродила среди икон, умиротворение появлялось. Последний раз ходила лет пять назад, больше не тянет пока что.
А молитву только "Отче наш" знаю.
Видно, до большего пока не созрела.
Сегодня, 09:44 by ЯлилПросмотров: 148Комментарии: 2
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