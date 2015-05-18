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Истории из жизни

Волосы

Бывает ли сглаз? Почему случаются непонятные ситуации, на которые говорят " Это сглазили"- иногда задаю себе этот вопрос.

Я являюсь обладателем рыжих волос и зелёных глаз. Мама тоже с рыжинкой - "рыжей" по молодости звали. Дочка моя родилась с медно- рыжим оттенком волос и желтовато-зелёными глазами. Когда ей было около двух лет, меня спрашивали - "А вы её красите? " В общем, волосы наши частенько привлекают внимание, особенно в детстве. Когда взрослеем, уже вопросы меньше задают - но когда узнают, что натуральный цвет, тоже удивляются, прикольный оттенок.

В общем, когда была я маленькой (года 3), положили меня в детское отделение с пневмонией. Несмотря на запреты врачей, мамочки с чадами выходили в коридор, чтобы детвора поиграла и самим поболтать, в палатах скучно. Я играла со сверстниками, привлекая внимание своей шевелюрой. Рыжие кудряшки блестели в лучах солнца, подскакивали при каждом шаге. Почти все что-то говорили про миленького рыжика. Вечером, когда все разбрелись по своим палатам, я устроила такую истерику, что мама не знала как меня успокоить. При этом я всегда отличалась очень уравновешенным характером. Уже за полночь, обессилевшая, мама сидела на кровати и не знала, что со мной делать. Соседкой в палате была цыганочка с мальчиком лет пяти. Она, понаблюдав, за всем происходящим, сказала: "Да, сглазили твою дочурку. Ложки и вилки в воде поболтай, умой и подолом вытри."

Мама, на тот момент не верившая ни во что такое, но уже вконец измотавшаяся, решила попробовать. И, как ни странно, после проведённой процедуры я вырубилась за минуту. Хотя до этого мама меня просто водой умывала и всё без толку.

Второй случай был, когда мне было 14 лет. Мне нравилось ходить с распущенными волосами, они были чуть ниже плеч. А во влажную погоду никаких бигудей не надо было, такие кудряхи получались. В один прекрасный момент стали волосы тусклыми, а выпадать начали пучками. В хвостике осталось объёма меньше карандаша толщиной.

Поехали проверяться, анализы сдавать - всё в норме. Лечение результатов не приносило. Тут тётя предложила приехать к её свекрови, вдруг нетрадиционный способ лечения поможет. Тетина свекровь молитвы какие-то над водой почитала, потом меня позвала. Воду в ладонь зачерпнула, провела по волосам и лицу. В этот момент меня жаром обдало, мурашки по всему телу табуном проскакали и я отключилась. Когда меня привели в чувство, свекровь сказала: "Сглазили тебя сильно. Но не переживай, всё хорошо будет. Только смотрите, вечером сглазивший человек придёт, что-нибудь просить будет - не давайте".

И удивительно, вечером пришла женщина, от нас жила на расстоянии квартала. Никогда раньше к нам не приходила, так как не общались особо. Так, "здравствуйте - до свидания". А это вдруг ей семена цветов понадобились, которые в каждом дворе и за двором растут. Мама не дала, а она попить попросила. На что мама сказала - воду отключили, сами набрать не успели. Что потом с этой женщиной было не знаю, меня радовало то, что моя растительности на голове восстановилась. Потом мне понравились очень короткие причёски и с цветами я экспериментировала, проблем больше не было. Сейчас наигралась - вернулась к рыжему, всё таки мой он.

Дочины волосы жалко, по пояс были. Тоже коротко подстриглась, теперь на краску для волос посматривает.
А ещё интересно, не раз слышала, что после "лечения у бабушек" приходят что-то попросить, почему так?
Прошу прощения, писатель с меня не очень, но порассказывать хочется:-).

Сегодня, 15:44 by ЯлилПросмотров: 445Комментарии: 7
+5

Ключевые слова: Волосы рыжая свекровь вода сглаз цыганка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 16:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2120|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 429
Когда снимаешь что-то насланное, тем, кто это сделал, нужно восстановить связь, иначе по ним ударит. Вот и просят, чтоб дали что-то, "отдали" снова часть себя
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 17:15
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2949|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 093
Цитата: Talisha
Когда снимаешь что-то насланное, тем, кто это сделал, нужно восстановить связь, иначе по ним ударит. Вот и просят, чтоб дали что-то, "отдали" снова часть себя

Да, чтобы обратка не прилетела, кстати, раз женщина была не очень знакомая, может не желая того сглазила, так бывает. Но что поделать +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Kinigos
Сегодня, 17:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (390|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 680
Женщинам на улице нежелательно и даже опасно с распущенными волосьями ходить (легко на них всяческая дрянь цепляется), либо нужно иметь хорошую энергетическую защиту. Нет защиты- волосы распускать только дома.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#4 написал: Ялил
Сегодня, 17:40
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 15
Цитата: Tigger power
Цитата: Talisha
Когда снимаешь что-то насланное, тем, кто это сделал, нужно восстановить связь, иначе по ним ударит. Вот и просят, чтоб дали что-то, "отдали" снова часть себя

Да, чтобы обратка не прилетела, кстати, раз женщина была не очень знакомая, может не желая того сглазила, так бывает. Но что поделать +

Хутор, всё друг друга хорошо знают, просто с этой женщиной не особо общались, а тем более в гости приходить - никогда не ходили.

Цитата: Tigger power
Цитата: Talisha
Когда снимаешь что-то насланное, тем, кто это сделал, нужно восстановить связь, иначе по ним ударит. Вот и просят, чтоб дали что-то, "отдали" снова часть себя

Да, чтобы обратка не прилетела, кстати, раз женщина была не очень знакомая, может не желая того сглазила, так бывает. Но что поделать +

Хутор, всё друг друга хорошо знают, просто с этой женщиной не особо общались, а тем более в гости приходить - никогда не ходили.
Зарегистрирован: 2.05.2022
#5 написал: Tigger power
Сегодня, 18:42
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2949|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 093
Цитата: Ялил
Хутор, всё друг друга хорошо знают, просто с этой женщиной не особо общались, а тем более в гости приходить - никогда не ходили.

Ну просто интересно, что ей с этого сглаза ваших волос, чего она могла поиметь, просто портить чужое это тупо. Может вы внимание всех потенциальных женихов на себя такую огненную цепляли и её дочь, к примеру, не могла себе парня найти. Причина интересна. Я просто вспомнили историю, которую мне мама моя рассказывала, как ее пытались споить на посиделках, подмешали что-то в морс чтобы она не затмевала другую девицу на выданье)))
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#6 написал: Eifersucht
Сегодня, 19:07
0
Группа: Посетители
Репутация: (103|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 420
Проточная вода имеет свойство нейтрали, а стоячая вода - аккумуляции и памяти. В школе ещё заметил, что когда входишь под душ - один, а выходишь из душа - другой. С тех пор различного рода проблемы снимаю под душем. Ещё заметил, но уже в студенческие годы, что если находиться в одиночестве на берегу речки, так ходить туда-сюда, дурака валять, ни о чем не думать или думать обо всём - снимается предэкзаменационное волнение. Приходишь к речке ты один внутренне, а уходишь уже другой. И состояние после ссоры с кем-либо речка тоже забирает.
И думаю ещё, честно говоря, что купание в реке в полночь в самую короткую ночь несёт свойство исцеления (имело большое распространение в языческие времена). Вместо того, чтобы запрещать данную вещь всем религиям, лучше бы поизучали. Ведь пьяным в дым и потом тонуть на бровях в речке религии не запрещают, почему это вдруг купаться в полночь нельзя? Если сам цикл в силу законченности имеет свойство обновления, почему бы этим не пользоваться? Зачем закономерность цикла бездоказательно превращать в качество дьявольской мерзости?
Очень интересные методы вы описали.
Ножи, вилки, ложки имеют функционал потребления, а значит возобновления и защиты с точки зрения энергии, подол - опека. Стоячая вода взяла на себя этот функционал и передала девочке... . Подол спрятал ребёнка за мать. Тогда возникает вопрос: а почему эту методику нельзя было повторить потом?.. . И почему, в детских домах полно детей с прекрасными волосами и удивительной красоты лицами, которых никто не глазит? И почему вы вдруг решили, что рыжие волосы нравятся всем? Мне, например, они не очень... .
Всё-таки вот что, мать усилила чувство "я" своей дочери, тем самым любой взгляд или похвала со стороны с подачи мамы играли на усиление "я" маленькой девочки. Потому вы и были так взбудоражены, что "могли выпрыгнуть из самой себя". Диссонанс в вашу маму внесла цыганка совершенно неизвестной информацией, которая и сработала.
Второй сюжет не менее интересен. Опять же аккумулирование водой информации, но уже словесной с подачи человека, имеющего жизненный опыт. В четырнадцать лет весьма ценить свои волосы и описывать так красиво - это значит иметь чрезмерный заряд качества "я". Любая хрень со стороны в виде зависти, похвалы, даже затянувшегося взгляда хотя и без явной словесной мотивации со стороны усиливает ваше качество, уничтожая его. Вы зубами держались за свои волосы, потому и теряли их. Свекровь же вам дала защиту, обесценив ваше качество "я" то есть убрав заряд.
К примеру, у гражданина Икс есть денежки, которые имеют для него ценность, потому что на них можно купить пирожок с картошкой или сходить в кино на любимый фильм. Гражданин Икс имеет заряд. Подходит к нему гражданин Игрек, у которого денег нет, он не может купить себе вкусный пирожок или сходить в кино на приключенческий фильм, хотя и очень хочет. Игрек увидел у Икса денежку и позавидовал ему, тем самым создал вокруг своего оппонента "вакуум" с целью присосать эту денежку себе, для того чтобы утолить желание. Так как Икс зубами держится за деньги (имеет заряд, потому что он имеет желание сходить в кино и умять расстегай), он чувствует вакуум и "стискивает зубы" ещё сильнее, тем самым заряд усиливается. Гражданин Икс теряет деньги и в напряжении у него подскакивает давление. Он идёт к бабуле, которая угощает его водичкой, приговаривая: "Родимай, уничтожь в себе желание откусить пирожок с картошкой и сходить в кино, тогда и давление придёт в норму". Икс опрокидывается ногами кверьху, потом просыпается на 120/60. Непоседа с дырявыми штанами Игрек с невероятно сохраняющимся вакуумом в окружающем мире, в неутолимой жажде подходит опять к посвежевшему Иксу, но на этот раз стрельнуть папироску... . Сохраняющийся вакуум влечёт заказчика, а полученная папироска утоляет энергетическую жажду. Отражённое зло для заказчика тоже является злом. Особенно, когда у игрека отсутствует способность к анализу ситуации. Спасибо за истории. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: Ялил
Сегодня, 19:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 15
Цитата: Tigger power
Цитата: Ялил
Хутор, всё друг друга хорошо знают, просто с этой женщиной не особо общались, а тем более в гости приходить - никогда не ходили.

Ну просто интересно, что ей с этого сглаза ваших волос, чего она могла поиметь, просто портить чужое это тупо. Может вы внимание всех потенциальных женихов на себя такую огненную цепляли и её дочь, к примеру, не могла себе парня найти. Причина интересна. Я просто вспомнили историю, которую мне мама моя рассказывала, как ее пытались споить на посиделках, подмешали что-то в морс чтобы она не затмевала другую девицу на выданье)))

Дочь у неё была, на год старше меня. Но внимания парней ей хватало, весёлая дочка, громкая, но фигурой как шарик воздушный. Я наоборот, очень спокойная, талия пальцами обхватывалась - женихами не обвешивалась, просто общалась. Не знаю, может по судьбе женщине этой было написано, но последние 10 лет жизни прожила она овощем. Парализованная, не говорила, даже не понятно было вообще понимать могла или нет происходящее вокруг. В этом году весной умерла.
Зарегистрирован: 2.05.2022
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