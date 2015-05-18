Волосы

Ялил Просмотров: 445 Комментарии: 7 +5 Сегодня, 15:44 by

Бывает ли сглаз? Почему случаются непонятные ситуации, на которые говорят " Это сглазили"- иногда задаю себе этот вопрос.Я являюсь обладателем рыжих волос и зелёных глаз. Мама тоже с рыжинкой - "рыжей" по молодости звали. Дочка моя родилась с медно- рыжим оттенком волос и желтовато-зелёными глазами. Когда ей было около двух лет, меня спрашивали - "А вы её красите? " В общем, волосы наши частенько привлекают внимание, особенно в детстве. Когда взрослеем, уже вопросы меньше задают - но когда узнают, что натуральный цвет, тоже удивляются, прикольный оттенок.В общем, когда была я маленькой (года 3), положили меня в детское отделение с пневмонией. Несмотря на запреты врачей, мамочки с чадами выходили в коридор, чтобы детвора поиграла и самим поболтать, в палатах скучно. Я играла со сверстниками, привлекая внимание своей шевелюрой. Рыжие кудряшки блестели в лучах солнца, подскакивали при каждом шаге. Почти все что-то говорили про миленького рыжика. Вечером, когда все разбрелись по своим палатам, я устроила такую истерику, что мама не знала как меня успокоить. При этом я всегда отличалась очень уравновешенным характером. Уже за полночь, обессилевшая, мама сидела на кровати и не знала, что со мной делать. Соседкой в палате была цыганочка с мальчиком лет пяти. Она, понаблюдав, за всем происходящим, сказала: "Да, сглазили твою дочурку. Ложки и вилки в воде поболтай, умой и подолом вытри."Мама, на тот момент не верившая ни во что такое, но уже вконец измотавшаяся, решила попробовать. И, как ни странно, после проведённой процедуры я вырубилась за минуту. Хотя до этого мама меня просто водой умывала и всё без толку.Второй случай был, когда мне было 14 лет. Мне нравилось ходить с распущенными волосами, они были чуть ниже плеч. А во влажную погоду никаких бигудей не надо было, такие кудряхи получались. В один прекрасный момент стали волосы тусклыми, а выпадать начали пучками. В хвостике осталось объёма меньше карандаша толщиной.Поехали проверяться, анализы сдавать - всё в норме. Лечение результатов не приносило. Тут тётя предложила приехать к её свекрови, вдруг нетрадиционный способ лечения поможет. Тетина свекровь молитвы какие-то над водой почитала, потом меня позвала. Воду в ладонь зачерпнула, провела по волосам и лицу. В этот момент меня жаром обдало, мурашки по всему телу табуном проскакали и я отключилась. Когда меня привели в чувство, свекровь сказала: "Сглазили тебя сильно. Но не переживай, всё хорошо будет. Только смотрите, вечером сглазивший человек придёт, что-нибудь просить будет - не давайте".И удивительно, вечером пришла женщина, от нас жила на расстоянии квартала. Никогда раньше к нам не приходила, так как не общались особо. Так, "здравствуйте - до свидания". А это вдруг ей семена цветов понадобились, которые в каждом дворе и за двором растут. Мама не дала, а она попить попросила. На что мама сказала - воду отключили, сами набрать не успели. Что потом с этой женщиной было не знаю, меня радовало то, что моя растительности на голове восстановилась. Потом мне понравились очень короткие причёски и с цветами я экспериментировала, проблем больше не было. Сейчас наигралась - вернулась к рыжему, всё таки мой он.Дочины волосы жалко, по пояс были. Тоже коротко подстриглась, теперь на краску для волос посматривает.А ещё интересно, не раз слышала, что после "лечения у бабушек" приходят что-то попросить, почему так?Прошу прощения, писатель с меня не очень, но порассказывать хочется:-).

Ключевые слова: Волосы рыжая свекровь вода сглаз цыганка авторская история

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