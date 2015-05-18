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Истории из жизни

И неверящим помогают

Сын у меня ярый материалист. Ни в каких домовых и прочую нечисть не верит.
Ни в приметы, ни в предсказания, ни в гадания. До сих пор с ним спорим о стуках в доме ( я их описывала, когда рассказывала о серебряном заклинании).
Но вот на днях рассказал мне недавнюю историю.

Теперь с его слов:

- Ты была на сутках на работе. А я засиделся с очередной железкой.
Всё никак не мог перепаять и настроить её так, как мне надо. Ходил в комнате из угла в угол, бормотал себе под нос всякие варианты решения проблемы. И тут из коридора явственно слышу ехидное такое «да-да».
Замер. Постоял немного. Потом сел за компьютер и перечитал ещё раз статью, в которой была нужная мне информация. А решение лежало практически на поверхности.

Вот тебе и «да-да»!

Надо сказать, что мы с сыном совейшие совы. И всё описанное происходило часа в три ночи.

Сегодня, 15:31 by НиксаПросмотров: 254Комментарии: 2
+6

Ключевые слова: Домовой помощь подсказка авторская история

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 16:32
+1
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Комментариев: 5 429
Сакцентировал кто-то внимание, а то в три ночи мозг мог и пропустить нужную информацию
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 18:46
0
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Комментариев: 6 093
Подсознание дадакнуло, чтобы отдохнуть уже наконец) а может и домовой, чтобы поспать +
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