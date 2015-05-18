И неверящим помогают

Никса Просмотров: 254 Комментарии: 2 +6 Сегодня, 15:31 by

Сын у меня ярый материалист. Ни в каких домовых и прочую нечисть не верит.Ни в приметы, ни в предсказания, ни в гадания. До сих пор с ним спорим о стуках в доме ( я их описывала, когда рассказывала о серебряном заклинании).Но вот на днях рассказал мне недавнюю историю.Теперь с его слов:- Ты была на сутках на работе. А я засиделся с очередной железкой.Всё никак не мог перепаять и настроить её так, как мне надо. Ходил в комнате из угла в угол, бормотал себе под нос всякие варианты решения проблемы. И тут из коридора явственно слышу ехидное такое «да-да».Замер. Постоял немного. Потом сел за компьютер и перечитал ещё раз статью, в которой была нужная мне информация. А решение лежало практически на поверхности.Вот тебе и «да-да»!Надо сказать, что мы с сыном совейшие совы. И всё описанное происходило часа в три ночи.

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