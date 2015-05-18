И неверящим помогают

И неверящим помогаютСын у меня ярый материалист. Ни в каких домовых и прочую нечисть не верит.
Ни в приметы, ни в предсказания, ни в гадания. До сих пор с ним спорим о стуках в доме ( я их описывала, когда рассказывала о серебряном заклинании).
Но вот на днях рассказал мне недавнюю историю.
Теперь с его слов:
- Ты была на сутках на работе. А я засиделся с очередной железкой.
Всё никак не мог перепаять и настроить её так, как мне надо. Ходил в комнате из угла в угол, бормотал себе под нос всякие варианты решения проблемы. И тут из коридора явственно слышу ехидное такое «да-да».
Замер. Постоял немного. Потом сел за компьютер и перечитал ещё раз статью, в которой была нужная мне информация. А решение лежало практически на поверхности.
Вот тебе и «да-да»!
Надо сказать, что мы с сыном совейшие совы. И всё описанное происходило часа в три ночи.
Сегодня, 15:31 by НиксаПросмотров: 254Комментарии: 2
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