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Истории из жизни

Как я мужа покупала

В юности увлекались мы с подружками разными гаданиями, простыми ритуальчиками. Привлекали нас всякие мистические штучки. Некоторые парней привораживали, но для меня это было табу. Страшно было такое вытворять. У всех подружек парни были, а у меня не складывалось. Друзья были, а вот Амур со своими стрелами мимо пролетал. Я в шутку с бабушкой даже спорила, что, видимо и замуж-то никогда не выйду. Шутки шутками, а как-то не по себе становилось от таких мыслей. И вот, в одну из прогулок с подружками, купили журнал, а там ритуал описан, как сделать, чтобы в будущем муж был, какого ты пожелаешь. Решила я попробовать, а вдруг... А нужно было загадать мужчину, подробно описав его, молча выйти из дома до места, где продают веники. Точного описания не помню уже. Но купить тоже без слов нужно, сколько бы не стоил. И что бы не происходило, нельзя и звука проронить, и по пути до цели и обратно не оборачиваться. Молча покупаешь веник и несёшь домой.

Ну я ж себе напридумывала подробное описание будущего мужа (супермен, миллионер и Ален Делон в одном флаконе) и отправилась в путь. Городок маленький, машин не много было, до местного рынка шесть пройти нужно было. Только вышла я за калитку и понеслось... Собаки облаивают, друзья зовут, а я бегу не оборачиваясь. На середине моего путешествия дорогу нужно было перейти без пешеходного перехода. В этот момент машин появилась просто уйма. Перейти не могу, а машины всё едут, сзади один из друзей почти догнал. Я рванула через дорогу, а на другой стороне одногрупник с колледжа вопит: "О, привет! Я к тебе как раз за конспектами иду! "Тут я уже не удержалась и крепким словцом выразилась. "Пошли, говорю, дам тебе конспект."
Домой вернулась, а сама думаю: "Всё равно схожу!"

Посидела, успокоилась и загадала: " Хочу, чтобы мой муж был хорошим человеком и любил меня ". И снова в путь. Было такое ощущение, что я в совершенно другое место попала. Собаки, всего пол часа назад на меня лаявшие, мирно лежали, даже не смотря в мою сторону. Ни одного человека на пути не попалось, даже незнакомых и машин на дорогах не было. Я спокойно купила веник и вернулась домой. Веник был хлипковатый какой-то. Бабушка ходила подшучивала - жених какой-то слабенький. Через месяц верхняя часть у него отвалилась и веник как-то то прочнее стал, по высыпались прутики торчащие. Стал он надёжный, не болтающийся. Так мы им пользовались года два. Потом я уехала, а у бабушки он ещё несколько лет прослужил. Она потом говорила из хлипкого в неубиваемый превратился.

С мужем познакомились через пять лет после покупки веника. Сначала он мне показался каким-то ветреным, но очень интересно с ним общаться было. И когда он предложил замуж за него выйти, я сомневалась - стоит ли. Думаю - попробую, а там будь как будет (отношения на тот момент были, но кратковременные. Интерес у меня пропадал и от женихов своих я ретировалась). Замуж вышла и не пожалела, дочь школу заканчивает, сын в первый класс пойдёт. А мне всё так же интересно с "моим" человеком, как и много лет назад. И мужчина хозяйственный, как за каменной стеной сейчас.

Вчера, 09:27 by ЯлилПросмотров: 782Комментарии: 9
+18

Ключевые слова: Муж веник ритуал замужество подруги авторская история

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Комментарии

#1 написал: Jako tako
Вчера, 11:39
+6
Группа: Посетители
Репутация: (243|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 127
Плюсанула. История поучительная в каком-то плане. Мне с детства бабушка с мамой повторяли фразы: «красивый муж - не твой муж» и «с лица воды не пить, лишь бы человек был хорошим». Одно время в интернете видела очень много женских историй или комментариев о том, что с мужем ей, мол, не повезло, потому что он оказался подонком. Зато хотя бы ребёнка от него успела родить, потому что он красивый. Почему девочкам с детства чаще всего говорят именно про важность внешней красоты? На фиг эту вашу внешнюю красоту при внутренней говнистости. Мне кажется, что в первую очередь люди должны совпадать по моральным принципам. Я даже приятельствовать не могу с теми, кто со мной в этом не совпадает, а тут тем более узы брака.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#2 написал: Reiana Flaim
Вчера, 13:53
+4
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 804
Цитата: Jako tako
Плюсанула. История поучительная в каком-то плане. Мне с детства бабушка с мамой повторяли фразы: «красивый муж - не твой муж» и «с лица воды не пить, лишь бы человек был хорошим». Одно время в интернете видела очень много женских историй или комментариев о том, что с мужем ей, мол, не повезло, потому что он оказался подонком. Зато хотя бы ребёнка от него успела родить, потому что он красивый. Почему девочкам с детства чаще всего говорят именно про важность внешней красоты? На фиг эту вашу внешнюю красоту при внутренней говнистости. Мне кажется, что в первую очередь люди должны совпадать по моральным принципам. Я даже приятельствовать не могу с теми, кто со мной в этом не совпадает, а тут тем более узы брака.

От части согласна. Мне покойная бабушка тоже говорила, что с лица воды непить, а еще говорила: замуж - не напасть, лишь бы за мужем не пропасть. А вот на внешность всё же стоит смотреть, но не в плане красоты, а в плане здоровья и ухоженности. Ведь по внешности в целом и по лицу в частности порой очень даже заметно, что человек не здоров/алкоголик/наркоман или тупо засранец в плане гигиены.
А желания нужно уметь формулировать и знать, что всему есть свой предел.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: Jako tako
Вчера, 16:03
+2
Группа: Посетители
Репутация: (243|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 127
Цитата: Reiana Flaim

От части согласна. Мне покойная бабушка тоже говорила, что с лица воды непить, а еще говорила: замуж - не напасть, лишь бы за мужем не пропасть. А вот на внешность всё же стоит смотреть, но не в плане красоты, а в плане здоровья и ухоженности. Ведь по внешности в целом и по лицу в частности порой очень даже заметно, что человек не здоров/алкоголик/наркоман или тупо засранец в плане гигиены.
А желания нужно уметь формулировать и знать, что всему есть свой предел.

Я имею в виду, чтобы внешность не стояла на первом месте. Конечно здоровье человека тоже важно.
Фразу про «кабы замужем не пропасть» я тоже постоянно слышала от покойной бабушки. Но тут интересно. Эта же бабушка поскорее выскочила замуж за дедушку, не дождавшись из армии любовь всей своей жизни. Выбежала после трёх дней знакомства только потому, что боялась, что больше никто ей замужества не предложит, а ей уже почти 25 лет. А потом жила и вспоминала всю жизнь своего милого. Поэтому у неё эта фраза отдавала особенной горечью.
Про формулировку желаний хочу сказать, что это наверное чисто психологический момент. Ты четко для себя определяешь, что тебе наконец нужно и важно на самом деле. Я вспомнила однажды разговор со знакомой о делах сердечных, которая рассказала, что написала на бумаге все качества, которыми должен обладать идеальный мужчина (внутренние качества в большей степени), а потом она встретила точно такого мужчину, как себе описала. У меня в каком-то плане это тоже сработало, но без записи на бумаге.
Поэтому, а вдруг. Психология это или божественное провидение - если это может помочь, почему бы не написать.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: Афина Паллада
Вчера, 22:25
+5
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 21
Старшая сестра моей мамы вместе с деревенскими девушками тоже однажды гадала на суженого в Крещенский вечерок. Её петушок, в отличии от других птиц, все время смотрелся в зеркало. Подойдет, попьет водички, и опять в зеркало на себя смотрит. Потом гребень подымет и давай прыгать на свое отражение с громким кукареканьем. Это вызвало у всех смех. Однако, так в её жизни и случилось - она вышла замуж за деревенского парня. Он был красавец писаный, первый парень на деревне. Вот только его отец и дедушка сильно выпивали - и он стал таким же. Выпивал, гулял - потому что красавец, а потом и вовсе стал на нее руку поднимать. Она ушла от него вместе с маленьким сыном, не захотела с таким жить. А вот своего второго мужа повстречала в снежный январский вечер. Было очень холодно, метель была, она торопилась на электричку, и он тоже торопился. Друг на друга налетели, в буквальном смысле столкнулись лбами. Друг друга обругали) А вот на следующий день он уже её ждал на том же самом месте - извинился за вчерашнее, познакомились, а вскоре поженились. Вот так бывает.
Зарегистрирован: 21.10.2021
#5 написал: Birmanka
Сегодня, 02:02
0
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Репутация: (43|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 74
Хорошая история, плюсанула
Зарегистрирован: 5.11.2020
#6 написал: Talisha
Сегодня, 07:10
0
Группа: Посетители
Репутация: (2119|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 424
Я в свое время тоже описала будущего мужа, сбылось наполовину grinning
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Ялил
Сегодня, 09:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 4
Одно время в интернете видела очень много женских историй или комментариев о том, что с мужем ей, мол, не повезло, потому что он оказался подонком. Зато хотя бы ребёнка от него успела родить, потому что он красивый.

Вот также большая часть подруг повыскакивали за красавчиков, браки распались через 3-5 лет. Теперь на этих мужичков смотреть страшно - кто-то спившийся, кто-то терзает очередную жену своим эгоизьмом, а кого-то уже и в живых нет. А те, кто были "гадкими утятами" возмужали, а характеры и с молодости были замечательные. Смотрят на таких и говорят -" Вот тебе с мужем повезло".
Зарегистрирован: 2.05.2022
#8 написал: Ялил
Сегодня, 10:10
+1
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 4
А вот на внешность всё же стоит смотреть, но не в плане красоты, а в плане здоровья и ухоженности.
Есть друг детства, всегда был не привлекателен внешне: маленький, худенький, глаза огромные. Девчата из колледжа отказывались рядом идти, когда мы с ним где-то встречались, болтали. Потом высказывали" Как ты с таким общаться можешь, нам стыдно рядом с вами идти! " А мне очень нравилось с ним, общаемся по сей день. Теперь он взрослый - вытянулся, мышцу нарастил, похож на актёра ХьюЛори (Доктор Хаус), разрабатывает детали на механизмы, великолепный портретист, очень умный. Жена его тоже замечательный человек.

Цитата: Афина Паллада
Старшая сестра моей мамы вместе с деревенскими девушками тоже однажды гадала на суженого в Крещенский вечерок. Её петушок, в отличии от других птиц, все время смотрелся в зеркало. Подойдет, попьет водички, и опять в зеркало на себя смотрит. Потом гребень подымет и давай прыгать на свое отражение с громким кукареканьем. Это вызвало у всех смех. Однако, так в её жизни и случилось - она вышла замуж за деревенского парня. Он был красавец писаный, первый парень на деревне. Вот только его отец и дедушка сильно выпивали - и он стал таким же. Выпивал, гулял - потому что красавец, а потом и вовсе стал на нее руку поднимать. Она ушла от него вместе с маленьким сыном, не захотела с таким жить. А вот своего второго мужа повстречала в снежный январский вечер. Было очень холодно, метель была, она торопилась на электричку, и он тоже торопился. Друг на друга налетели, в буквальном смысле столкнулись лбами. Друг друга обругали) А вот на следующий день он уже её ждал на том же самом месте - извинился за вчерашнее, познакомились, а вскоре поженились. Вот так бывает.

В школе притаскивали петухов, у одной девочки попался большой рыжый, красивый, орал громко, всё перевернул и нагадил. Так и в жизни - замуж за красивого рыжего красавца собиралась, но в последний момент отказалась. Не выдержала, много гадостей потом ей устроил.
Зарегистрирован: 2.05.2022
#9 написал: Tengu
Сегодня, 15:46
0
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Репутация: (80|0)
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Комментариев: 1 308
Плюсанула))
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
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