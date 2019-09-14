Как я мужа покупала

Ялил Просмотров: 782 Комментарии: 9 +18 Вчера, 09:27 by

В юности увлекались мы с подружками разными гаданиями, простыми ритуальчиками. Привлекали нас всякие мистические штучки. Некоторые парней привораживали, но для меня это было табу. Страшно было такое вытворять. У всех подружек парни были, а у меня не складывалось. Друзья были, а вот Амур со своими стрелами мимо пролетал. Я в шутку с бабушкой даже спорила, что, видимо и замуж-то никогда не выйду. Шутки шутками, а как-то не по себе становилось от таких мыслей. И вот, в одну из прогулок с подружками, купили журнал, а там ритуал описан, как сделать, чтобы в будущем муж был, какого ты пожелаешь. Решила я попробовать, а вдруг... А нужно было загадать мужчину, подробно описав его, молча выйти из дома до места, где продают веники. Точного описания не помню уже. Но купить тоже без слов нужно, сколько бы не стоил. И что бы не происходило, нельзя и звука проронить, и по пути до цели и обратно не оборачиваться. Молча покупаешь веник и несёшь домой.Ну я ж себе напридумывала подробное описание будущего мужа (супермен, миллионер и Ален Делон в одном флаконе) и отправилась в путь. Городок маленький, машин не много было, до местного рынка шесть пройти нужно было. Только вышла я за калитку и понеслось... Собаки облаивают, друзья зовут, а я бегу не оборачиваясь. На середине моего путешествия дорогу нужно было перейти без пешеходного перехода. В этот момент машин появилась просто уйма. Перейти не могу, а машины всё едут, сзади один из друзей почти догнал. Я рванула через дорогу, а на другой стороне одногрупник с колледжа вопит: "О, привет! Я к тебе как раз за конспектами иду! "Тут я уже не удержалась и крепким словцом выразилась. "Пошли, говорю, дам тебе конспект."Домой вернулась, а сама думаю: "Всё равно схожу!"Посидела, успокоилась и загадала: " Хочу, чтобы мой муж был хорошим человеком и любил меня ". И снова в путь. Было такое ощущение, что я в совершенно другое место попала. Собаки, всего пол часа назад на меня лаявшие, мирно лежали, даже не смотря в мою сторону. Ни одного человека на пути не попалось, даже незнакомых и машин на дорогах не было. Я спокойно купила веник и вернулась домой. Веник был хлипковатый какой-то. Бабушка ходила подшучивала - жених какой-то слабенький. Через месяц верхняя часть у него отвалилась и веник как-то то прочнее стал, по высыпались прутики торчащие. Стал он надёжный, не болтающийся. Так мы им пользовались года два. Потом я уехала, а у бабушки он ещё несколько лет прослужил. Она потом говорила из хлипкого в неубиваемый превратился.С мужем познакомились через пять лет после покупки веника. Сначала он мне показался каким-то ветреным, но очень интересно с ним общаться было. И когда он предложил замуж за него выйти, я сомневалась - стоит ли. Думаю - попробую, а там будь как будет (отношения на тот момент были, но кратковременные. Интерес у меня пропадал и от женихов своих я ретировалась). Замуж вышла и не пожалела, дочь школу заканчивает, сын в первый класс пойдёт. А мне всё так же интересно с "моим" человеком, как и много лет назад. И мужчина хозяйственный, как за каменной стеной сейчас.

Ключевые слова: Муж веник ритуал замужество подруги авторская история

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