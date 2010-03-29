Кто стучал?

ninkakakkartinka Просмотров: 428 Комментарии: 8 +10 Вчера, 16:19 by

История у меня простая и, я б даже сказала, скучная по сравнению с тем, что тут пишут. Но было такое вот.В начале подобных историй положено рассказывать, что ты вообще закоренелый материалист и ни во что подобное не веришь. Я такого сказать не могу. Вполне верю в «подобное», но оно меня лично никогда не посещало. Даже эту историю знаю с чужих слов, но слова принадлежат человеку, которому я полностью доверяю.Моя свекровь Надежда Сергеевна родилась в интеллигентной семье и росла в городе, но в зрелом возрасте начало «тянуть к земле». После выхода на пенсию она продала свою квартиру. Часть денег выделила моему мужу, он их вложил в наше нынешнее жилье. На оставшиеся купила и перестроила дом в деревне для себя и старшего сына Валеры. Валерке принадлежит пристройка к основному дому. Там отдельный вход, и они, случается, по нескольку дней не видятся, хоть и живут формально в одном доме.Надежда Сергеевна уже пожилая, со здоровьем бывают проблемы, поэтому у них договоренность, что если вдруг что срочно потребуется, постучит в стенку.Однажды стук раздался среди ночи. Валерка вскочил, натянул штаны и побежал прямо в тапках, хоть и зима была. Знает ведь, что мать зря беспокоить не будет. Вбегает, а мать лежит, смотрит в потолок пустыми глазами и бормочет что-то несвязное. Он по образованию фельдшер, сейчас уже лет двадцать, как другим делом занимается, но в свое время три года на скорой откатался. Инсульт распознавать научился слету. Врачи потом сказали, что он правильными действиями практически жизнь ей спас, если б не знал, что делать — она могла бы овощем остаться, а так обошлось всё, только речь немножко замедленная.Так вот, что касается мистики — совершенно не ясно, кто тогда Валерке в стену стукнул: Надежда Сергеевна посреди комнаты лежала, до стены метра три. Мы с мужем спрашивали, может, это в голове мысль возникла, но он говорит, что спал, а удар был физический, такой сильный, что он, здоровый дядька, чуть с кровати не улетел. В общем, не знаем мы, может, домовой, а может и еще кто, но спасибо ему от всей нашей семьи.

Ключевые слова: Мистика спасение жизни домовой авторская история

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