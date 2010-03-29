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Истории из жизни

Кто стучал?

История у меня простая и, я б даже сказала, скучная по сравнению с тем, что тут пишут. Но было такое вот.

В начале подобных историй положено рассказывать, что ты вообще закоренелый материалист и ни во что подобное не веришь. Я такого сказать не могу. Вполне верю в «подобное», но оно меня лично никогда не посещало. Даже эту историю знаю с чужих слов, но слова принадлежат человеку, которому я полностью доверяю.

Моя свекровь Надежда Сергеевна родилась в интеллигентной семье и росла в городе, но в зрелом возрасте начало «тянуть к земле». После выхода на пенсию она продала свою квартиру. Часть денег выделила моему мужу, он их вложил в наше нынешнее жилье. На оставшиеся купила и перестроила дом в деревне для себя и старшего сына Валеры. Валерке принадлежит пристройка к основному дому. Там отдельный вход, и они, случается, по нескольку дней не видятся, хоть и живут формально в одном доме.

Надежда Сергеевна уже пожилая, со здоровьем бывают проблемы, поэтому у них договоренность, что если вдруг что срочно потребуется, постучит в стенку.

Однажды стук раздался среди ночи. Валерка вскочил, натянул штаны и побежал прямо в тапках, хоть и зима была. Знает ведь, что мать зря беспокоить не будет. Вбегает, а мать лежит, смотрит в потолок пустыми глазами и бормочет что-то несвязное. Он по образованию фельдшер, сейчас уже лет двадцать, как другим делом занимается, но в свое время три года на скорой откатался. Инсульт распознавать научился слету. Врачи потом сказали, что он правильными действиями практически жизнь ей спас, если б не знал, что делать — она могла бы овощем остаться, а так обошлось всё, только речь немножко замедленная.

Так вот, что касается мистики — совершенно не ясно, кто тогда Валерке в стену стукнул: Надежда Сергеевна посреди комнаты лежала, до стены метра три. Мы с мужем спрашивали, может, это в голове мысль возникла, но он говорит, что спал, а удар был физический, такой сильный, что он, здоровый дядька, чуть с кровати не улетел. В общем, не знаем мы, может, домовой, а может и еще кто, но спасибо ему от всей нашей семьи.

Вчера, 16:19 by ninkakakkartinkaПросмотров: 428Комментарии: 8
+10

Ключевые слова: Мистика спасение жизни домовой авторская история

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Комментарии

#1 написал: VENDETTA
Вчера, 16:32
+1
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Публикаций: 9
Комментариев: 6 270
Ох, история простая, но мурашки по коже прошлись +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#2 написал: Talisha
Вчера, 17:00
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Может и домовой, услышал о договоренности. А может кто другой... душа самой женщины, например. Для этого умирать необязательно
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Jako tako
Вчера, 18:32
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У меня тоже мурашки.
Я, как у меня чаще всего бывает, за версию о домовом.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#4 написал: kas11
Вчера, 19:46
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Я бы не оставил за стенкой в одиночестве никого,зная что беда сможет приключится ... Про ангелов хранителей не зря рассказывают...
Зарегистрирован: 16.03.2013
 
#5 написал: NEMO 1
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Довольно жизненная история, про диагноз инсульта молодец, подобное состояние было у мамы, супруга не растерялась.... а вот стук дело интересное, сталкивался с описаниями полтергейста, вот есть мнение, что он появляется в местах где есть обездвиженные люди с тягой к жизни. А так можно списать на случайность, хотя сам в них не верю)))
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#6 написал: bali
Вчера, 23:09
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А кстати что можно сделать дома при инсульте, только вызвать скорую.
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#7 написал: Tanusha13666
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Не так важно, что это было, как то, что человека спасли. Если б было таких "помощников" побольше, сколько жизней можно было бы спасти) +++
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#8 написал: Туманный лес
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