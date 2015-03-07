Письмо Достоевского

Новость отредактировал Оляна - Вчера, 16:59

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Roma_Poyasoff542 Просмотров: 605 Комментарии: 22 +12 Вчера, 13:44 by

Совсем недавно мы переехали из нашей хрущевки с сестрой, мамой и папой в новую и просторную квартиру. Ремонт не был до конца завершен - оставалось доремонтировать гостиную, а если точнее, сменить пол, и ради этого мастеров мы решили не звать, мой папа уже менял его на даче. Для смены пола необходимо было лишь отодвинуть румынский шкаф и убрать ковер, потому что огромный сломанный и дырявый диван грузчики уже увезли, а шкаф можно было разобрать и кому-нибудь продать за условные деньги.Когда ковер унесли, а шкаф подвинули, за ним мы нашли порванные бумаги грязного цвета с запахом пыли и старости, и будто кто-то уронил ее в лужу, судя по разводам и грязи. Она также была помятой.Я просто посчитал, что эти бумаги остались от каких-то пра-пра-пра бывших жильцов этой квартиры, и ничего необычного эта рукопись из себя не представляла, просто письмо завалилось за шкаф, ничего более, а по обращению было видно, что муж писал это своей возлюбленной. Мы просто решили сохранить это письмо как интересный артефакт. Честно, в рукопись мы особо не вчитывались.Но меня заинтересовало наличие ятей и твердых знаков на конце, говорящих о том, что письмо еще с девятнадцатого - самое начало двадцатого века, что никак не вяжется с тем, что оно было найдено в советском доме. Тогда я пошел к своей подруге, которая, в теории, со мной сможет это как-то расшифровать.Меня удивило и напрягло, когда она сказала, что это может быть почерк самого Достоевского (она была его поклонником) и датироваться тем временем, когда он спускал все свои деньги на азартные игры, о чем говорит первая страница письма. Также тут упоминается реальная улица (Малая Мещанка) и схоже описание трущоб из Петербурга, которые так сильно не любил Федор Михайлович, также, когда мы сверили это письмо и письма Достоевского для его жены, мы нашли сильное сходство между манерой обращений и в целом формой предложений и почерку, хотя есть кое-какой нюансНо кое-что смутило нас сильнее всего - это сам сюжет происходящего. Это было не рядовое любовное послание, а чертов, блин, триллер с убийствами и их последующим. И это объясняет возможное небольшое различие в почерке - оно писалось в стрессе. Расшифровка письма будет в конце истории.Мы все-таки решил выяснить, как это письмо попало в эту квартиру. Из-за того, что это был небольшой малоэтажный дом (сталинка), почти все соседи, которые живут тут довольно давно, знают друг друга. Нас перенаправили к одной бабушке, которую поселили почти сразу же, как этот дом построили. Оказалось, что в нашей квартире когда-то жили представители семьи коллекционеров, где род их начинался в районе Петербурга. Бабушка (свое имя она попросила не упоминать, как она говорит, «мало ли!»)знала владельцев этой квартиры лично, и они могли (или их предки) выкупить это письмо. Они никому не показывали свою коллекцию, кроме своих родных и друзей - были скромными людьми, мало с кем общались (бабушка не могла никого припомнить, кроме одного мужчины с первого этажа, который давно, еще в 80-е отсюда уехал, и то это не точно),и это все объясняет.А вот что она точно помнила, так это то, что у них были дети - две дочери и один сын. В целом, были хорошими ребятами, и когда они переезжали со своей коллекцией разного старья, им было уже по 16-17, а съехали они с родителями обратно в Питер, к родственникам. Номера телефонов, увы, они никому не оставили.Вот, в общем-то, и все.П.С: У нас с подругой есть несколько теорий, как это письмо появилось на свет, и реально ли оно.Первое, это то, что письмо когда-то давно их далекие предки выкупили у кого-то и оставили себе.Второе, это то, что они сами его нашли и забрали себе, но это уже попахивает фантастикой, но все может быть.И третье, это то, что дети ради развлечения сами сделали это письмо, и оно просто закатилось за шкаф.Что делать с этим письмом, мы не знаем из-за неуверенности в том, что оно правдиво. А что думаете вы?РАСШИФРОВКА ПИСЬМА: (---) означает сцены насилияАнгел мой!Скажу сразу: день был сегодня невероятно скверный, и скверный не только тем, что спустил я все деньги свои одному гнусному французу, вовсе нет, голубушка моя! Прости меня, ангельчик(?), бесценная(?) моя! Как распоследний подлец обокрал я тебя! Но поверь, сегодня случилось кое-что похуже, чем игра!..Вечером бродил я(?) бесшумно(?) по грязному Петербургу вдоль Малой Мещанки, задыхаясь от запаха канав вдоль трущоб, где вечером, перед сном(?), все еще вертелись, копошились бедные люди… И, казалось, все было мне назло… Ко мне и пьяницы приставали, про(сили?)… мелочи… Было уже поздно, часов девять, когда пошел ливень, чрезвычайно сильный ливень, под навес старого (???) дома, меня загнавший… Боже, лучше б я даже не приближался к нему, голубчик!..Дверь скрипнула и отворилась. Я качнулся, отошел: запах оттуда был просто дурной-с; я, было, хотел уйти от этого мерзкого зловония, однако глаз(?) мой зацепился, увидев что-то в темноте…На (улице?) уж не было бедняков, все зашевелились, разбежались (по?) своим домам. Скользнула тень; быстрыми шагами пробежала по узкой(?) комнатушке, остановилась. Она приподняла, как я понял, керосиновую лампу и зажгла ее.Голубчик!.. Что я дальше увидел, не описать словами! Боже, до последнего я верил, что сплю; что глаза мои все обманывают!.. Сам черт, подобно ужасному Сатане, свисал над юношей, что был привязан к доске; юноша корчил рожи от ужасных мучений, что (???) он, он извивался, как змей, пытаясь закричать, пока (?) совершал немыслимое: кусал его за шею(?) и стал ломать (---), юноша пищал(?), и изо рта его (---), но он не мог даже повернуть головы…Он был парализован… Брызгавшая на пол кровь растекалась ужасными(?) пятнами… Лицо мерзкого (???) выражало восторг, ужасный, богохульственный восторг!..Вскоре голос юноши смолк, вместо этого до меня доносились ужасные(?) хрипы и стоны; представить, что это могло бы быть, меня начинало тошнить, но я боялся хоть(?) что-либо делать… А сам изверг, ничего не замечая, ни о чем не думая, пил кровь из (---) несчастного юноши, что лежал ни жив, ни мертв, лишь изредка его предсмертные вздохи доносились до моих ушей…Заметив, что юноша пытался сказать что-то, омерзительный (???) набросился на его лицо, принялся (---) кожу и (---), (---) глаза…Ангел мой! Если бы я мог, то давно бы выбежал из этого чертового места… Но нет, не мог я пошевелится, не мог двинуть ни единым(?) своим членом!..…А ужасный, звероподобный изверг тем временем продолжал истязать юношу, не слыша его слов… донесшихся до меня: «Мать, Отец…Простите» - чуть слышно шептал он… Боже, прости его грешную душу!Ты не представляешь, голубчик, как я выбежал под ливень, надеясь, что успею привести юноше помощь… Но когда пришли полицмейстеры, ничего не было: ни юноши, ни его крови, ни его мучителя- чудесное дело! А мне, увы, никто не поверил…P.S Извини за подробности, ангел мой, но я не смог молчать… Все расскажу при свидании с тобоюВот фото этого письма:

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