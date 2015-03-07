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Истории из жизни

Письмо Достоевского

Совсем недавно мы переехали из нашей хрущевки с сестрой, мамой и папой в новую и просторную квартиру. Ремонт не был до конца завершен - оставалось доремонтировать гостиную, а если точнее, сменить пол, и ради этого мастеров мы решили не звать, мой папа уже менял его на даче. Для смены пола необходимо было лишь отодвинуть румынский шкаф и убрать ковер, потому что огромный сломанный и дырявый диван грузчики уже увезли, а шкаф можно было разобрать и кому-нибудь продать за условные деньги.

Когда ковер унесли, а шкаф подвинули, за ним мы нашли порванные бумаги грязного цвета с запахом пыли и старости, и будто кто-то уронил ее в лужу, судя по разводам и грязи. Она также была помятой.
Я просто посчитал, что эти бумаги остались от каких-то пра-пра-пра бывших жильцов этой квартиры, и ничего необычного эта рукопись из себя не представляла, просто письмо завалилось за шкаф, ничего более, а по обращению было видно, что муж писал это своей возлюбленной. Мы просто решили сохранить это письмо как интересный артефакт. Честно, в рукопись мы особо не вчитывались.
Но меня заинтересовало наличие ятей и твердых знаков на конце, говорящих о том, что письмо еще с девятнадцатого - самое начало двадцатого века, что никак не вяжется с тем, что оно было найдено в советском доме. Тогда я пошел к своей подруге, которая, в теории, со мной сможет это как-то расшифровать.

Меня удивило и напрягло, когда она сказала, что это может быть почерк самого Достоевского (она была его поклонником) и датироваться тем временем, когда он спускал все свои деньги на азартные игры, о чем говорит первая страница письма. Также тут упоминается реальная улица (Малая Мещанка) и схоже описание трущоб из Петербурга, которые так сильно не любил Федор Михайлович, также, когда мы сверили это письмо и письма Достоевского для его жены, мы нашли сильное сходство между манерой обращений и в целом формой предложений и почерку, хотя есть кое-какой нюанс
Но кое-что смутило нас сильнее всего - это сам сюжет происходящего. Это было не рядовое любовное послание, а чертов, блин, триллер с убийствами и их последующим. И это объясняет возможное небольшое различие в почерке - оно писалось в стрессе. Расшифровка письма будет в конце истории.

Мы все-таки решил выяснить, как это письмо попало в эту квартиру. Из-за того, что это был небольшой малоэтажный дом (сталинка), почти все соседи, которые живут тут довольно давно, знают друг друга. Нас перенаправили к одной бабушке, которую поселили почти сразу же, как этот дом построили. Оказалось, что в нашей квартире когда-то жили представители семьи коллекционеров, где род их начинался в районе Петербурга. Бабушка (свое имя она попросила не упоминать, как она говорит, «мало ли!»)знала владельцев этой квартиры лично, и они могли (или их предки) выкупить это письмо. Они никому не показывали свою коллекцию, кроме своих родных и друзей - были скромными людьми, мало с кем общались (бабушка не могла никого припомнить, кроме одного мужчины с первого этажа, который давно, еще в 80-е отсюда уехал, и то это не точно),и это все объясняет.

А вот что она точно помнила, так это то, что у них были дети - две дочери и один сын. В целом, были хорошими ребятами, и когда они переезжали со своей коллекцией разного старья, им было уже по 16-17, а съехали они с родителями обратно в Питер, к родственникам. Номера телефонов, увы, они никому не оставили.
Вот, в общем-то, и все.

П.С: У нас с подругой есть несколько теорий, как это письмо появилось на свет, и реально ли оно.
Первое, это то, что письмо когда-то давно их далекие предки выкупили у кого-то и оставили себе.
Второе, это то, что они сами его нашли и забрали себе, но это уже попахивает фантастикой, но все может быть.
И третье, это то, что дети ради развлечения сами сделали это письмо, и оно просто закатилось за шкаф.
Что делать с этим письмом, мы не знаем из-за неуверенности в том, что оно правдиво. А что думаете вы?

РАСШИФРОВКА ПИСЬМА: (---) означает сцены насилия
Ангел мой!
Скажу сразу: день был сегодня невероятно скверный, и скверный не только тем, что спустил я все деньги свои одному гнусному французу, вовсе нет, голубушка моя! Прости меня, ангельчик(?), бесценная(?) моя! Как распоследний подлец обокрал я тебя! Но поверь, сегодня случилось кое-что похуже, чем игра!..
Вечером бродил я(?) бесшумно(?) по грязному Петербургу вдоль Малой Мещанки, задыхаясь от запаха канав вдоль трущоб, где вечером, перед сном(?), все еще вертелись, копошились бедные люди… И, казалось, все было мне назло… Ко мне и пьяницы приставали, про(сили?)… мелочи… Было уже поздно, часов девять, когда пошел ливень, чрезвычайно сильный ливень, под навес старого (???) дома, меня загнавший… Боже, лучше б я даже не приближался к нему, голубчик!..
Дверь скрипнула и отворилась. Я качнулся, отошел: запах оттуда был просто дурной-с; я, было, хотел уйти от этого мерзкого зловония, однако глаз(?) мой зацепился, увидев что-то в темноте…

На (улице?) уж не было бедняков, все зашевелились, разбежались (по?) своим домам. Скользнула тень; быстрыми шагами пробежала по узкой(?) комнатушке, остановилась. Она приподняла, как я понял, керосиновую лампу и зажгла ее.
Голубчик!.. Что я дальше увидел, не описать словами! Боже, до последнего я верил, что сплю; что глаза мои все обманывают!.. Сам черт, подобно ужасному Сатане, свисал над юношей, что был привязан к доске; юноша корчил рожи от ужасных мучений, что (???) он, он извивался, как змей, пытаясь закричать, пока (?) совершал немыслимое: кусал его за шею(?) и стал ломать (---), юноша пищал(?), и изо рта его (---), но он не мог даже повернуть головы…

Он был парализован… Брызгавшая на пол кровь растекалась ужасными(?) пятнами… Лицо мерзкого (???) выражало восторг, ужасный, богохульственный восторг!..
Вскоре голос юноши смолк, вместо этого до меня доносились ужасные(?) хрипы и стоны; представить, что это могло бы быть, меня начинало тошнить, но я боялся хоть(?) что-либо делать… А сам изверг, ничего не замечая, ни о чем не думая, пил кровь из (---) несчастного юноши, что лежал ни жив, ни мертв, лишь изредка его предсмертные вздохи доносились до моих ушей…

Заметив, что юноша пытался сказать что-то, омерзительный (???) набросился на его лицо, принялся (---) кожу и (---), (---) глаза…
Ангел мой! Если бы я мог, то давно бы выбежал из этого чертового места… Но нет, не мог я пошевелится, не мог двинуть ни единым(?) своим членом!..
…А ужасный, звероподобный изверг тем временем продолжал истязать юношу, не слыша его слов… донесшихся до меня: «Мать, Отец…Простите» - чуть слышно шептал он… Боже, прости его грешную душу!
Ты не представляешь, голубчик, как я выбежал под ливень, надеясь, что успею привести юноше помощь… Но когда пришли полицмейстеры, ничего не было: ни юноши, ни его крови, ни его мучителя- чудесное дело! А мне, увы, никто не поверил…
P.S Извини за подробности, ангел мой, но я не смог молчать… Все расскажу при свидании с тобою

Фото письма 1

Фото письма 2

Фото письма 3

Фото письма 4

Фото письма 5

Вот фото этого письма:
Письмо Достоевского
Письмо Достоевского
Письмо Достоевского
Письмо Достоевского
Письмо Достоевского


Новость отредактировал Оляна - Вчера, 16:59
Причина: Изменен раздел. Добавлены ссылки на фото и сами фото.
Вчера, 13:44 by Roma_Poyasoff542Просмотров: 605Комментарии: 22
+12

Ключевые слова: Мистическая история странный случай писатели чертовщина ужас авторская история

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Комментарии

#1 написал: ninikka
Вчера, 14:36
+2
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Комментариев: 116
Да, уж...проигранные деньги -сущая ерунда, по сравнению с таким видением.
Зарегистрирован: 7.03.2015
#2 написал: Tanusha13666
Вчера, 14:50
+4
Онлайн
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Публикаций: 6
Комментариев: 811
Можно отдать письмо на экспертизу, там и дату написания, и почерк, и подлинность расшифруют.
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: Сабелька
Вчера, 15:18
+2
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Публикаций: 20
Комментариев: 281
Можно фото письма приложить ? А лучше скан.

Поставила плюс. Если это правда, это чрезвычайно интересно.
Вроде, Достоевский не страдал алкоголизмом и заподозрить в белой горячке нет оснований. Был эпилептиком. Возможно, были психические отклонения?

Автор, что сами об этом думаете? Не пытались поглубже изучить вопрос? Такие потрясающие материалы у вас в руках.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#4 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 15:48
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Сабелька
Можно фото письма приложить ? А лучше скан.

Поставила плюс. Если это правда, это чрезвычайно интересно.
Вроде, Достоевский не страдал алкоголизмом и заподозрить в белой горячке нет оснований. Был эпилептиком. Возможно, были психические отклонения?

Автор, что сами об этом думаете? Не пытались поглубже изучить вопрос? Такие потрясающие материалы у вас в руках.


Здравствуйте! В поиске и в правду ничего не ищется, попробуйте скачать ссылку себе в мессенджер и перейти по ней




Кто хочет просмотреть фото, скопируйте ссылку и обрежьте по краям [img] и вставте в мессенджер, картинка откроется автоматически
Зарегистрирован: 3.06.2022
#5 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 16:06
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Вот:
https://sun3.userapi.com/sun3-8/s/v1/if2/9vh2GsHW9rudXHMbmQYX5aYpvKW2X-SFehT6tV
9kQL8dhFEFyKyyOG1T-t8hbdVbRpjh_glZQQcJfUfYtXqjBT1u.jpg?size=1200x1600&quality=9
5&type=album
https://sun3.userapi.com/sun3-11/s/v1/if2/6t50WOS-i8BlA8NK4ufzPqz7p3FBFkDMSb-DX
FPzKXM2u-R3NSa-0N1nWkOq9I7HuifpEgpMJt3sMnkRuceCxRAm.jpg?size=1600x1200&quality=
95&type=album
https://sun9-east.userapi.com/sun9-42/s/v1/if2/ajRW64XmjLL60Ba-_BQyNnBAg6PRrCks
DoKV_EIVLjYkCJmHmtO_fcF9LjqEIZZaqaKY0iA1IiHBZr3AvQPeK2EE.jpg?size=1200x1600&qua
lity=95&type=album
https://sun9-east.userapi.com/sun9-74/s/v1/if2/-L9pFEtnEcmxTwJHirPbn7K8nxknOLsP
vfYGryChX7_-67m2m8_BVHmLoc1GIbct61VdALd1gqnz15dIjF25GmmE.jpg?size=1200x1600&qua
lity=95&type=album
https://sun9-west.userapi.com/sun9-54/s/v1/if2/kuf-0zuaxRvdf9k0yQbXvz8PiIEk74bh
r1_qCZH7Ku3m7cNAH8JVUsCvCzZFS7dHqFOLxwGM8p7QX6BGXfUzP4hH.jpg?size=1600x1200&qua
lity=95&type=album
Зарегистрирован: 3.06.2022
#6 написал: lukery
Вчера, 16:20
+1
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Репутация: (5|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 26
Возможно коллекционер, который жил в этой квартире, решил, что письмо - подделка, поэтому оно могло небрежно храниться, упасть за шкаф?
За историю +, интересно послушать других.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#7 написал: Jako tako
Вчера, 17:13
+1
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Репутация: (240|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 110
История интересная, я поставила плюс.
Но думаю всё-таки, что это не почерк Достоевского. Полезла ради интереса искать в интернете реальные записки писателя, и заметила, что у него нет над буквой «т» верхней горизонтальной черты, характерной для текста из этой истории. Да и в целом как будто не очень похож.
Да, почерк мог меняться со временем и в зависимости от обстоятельств. А главное, мне кажется, что вряд ли такую ценную вещь сами коллекционеры могли так так странно и легко потерять.
Upd: на других записях чертА то есть, то снова нет. Задумалась. mmmm
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#8 написал: Сабелька
Вчера, 17:29
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Публикаций: 20
Комментариев: 281
Спасибо за фото
Зарегистрирован: 5.04.2016
#9 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 17:34
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Сабелька
Помогите кто- нибудь взглянуть на скрин тетради!!! Не могу. Может, на облако кто зальёт? Это проще!!!! Пожалуйста!

не знаю, изображения прямо на сайте отображены
Зарегистрирован: 3.06.2022
#10 написал: Сабелька
Вчера, 17:43
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 281
Роман, скажите, здесь фото всех материалов? Больше листов не было? Обложка тетради, конверт? Даже если это не ФИД, все равно очень интересно!

И вы здесь представили весь текст тетради полностью?
Зарегистрирован: 5.04.2016
#11 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 17:45
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Сабелька
Роман, скажите, здесь фото всех материалов? Больше листов не было? Обложка тетради, конверт? Даже если это не ФИД, все равно очень интересно!

И вы здесь представили весь текст тетради полностью?

да, все 5 фото, больше ничего нет
Зарегистрирован: 3.06.2022
#12 написал: Сабелька
Вчера, 17:59
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 281
На фото 2 - первый разворот? Эти листы соприкасались в закрытом виде?

И касательно содержания письма.
Кто как думает?
Это фантазия автора или он действительно что- то видел?
Зарегистрирован: 5.04.2016
#13 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 18:02
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Сабелька
На фото 2 - первый разворот? Эти листы соприкасались в закрытом виде?

И касательно содержания письма.
Кто как думает?
Это фантазия автора или он действительно что- то видел?

Да, на втором фото первый разворот
Да, это сложенный напополам лист
Зарегистрирован: 3.06.2022
#14 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 18:13
0
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Публикаций: 1
Комментариев: 9
П.С странные фиолетовые точки на фото это моя поцарапанная камера(
Зарегистрирован: 3.06.2022
#15 написал: Сабелька
Вчера, 18:24
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 281
"Заметив, что юноша пытался сказать что-то, омерзительный (???)" Там везде аспид. Мерзкий аспид, омерзительный аспид. Почему- то это слово вы не смогли прочесть.

Если это сложенные листы, которые соприкасались, не совсем понятно расположение клякс и подтёков .

Цитата: Roma_Poyasoff542
ей


Т.е. это снято камерой? Это не скан? )))
Зарегистрирован: 5.04.2016
#16 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 18:25
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Сабелька
"Заметив, что юноша пытался сказать что-то, омерзительный (???)" Там везде аспид. Мерзкий аспид, омерзительный аспид. Почему- то это слово вы не смогли прочесть.

Если это сложенные листы, которые соприкасались, не совсем понятно расположение клякс и подтёков .

аспид... Спасибо, мы вправду не заметили хд
А про странное расположение пятен ничего сказать не могу(
Зарегистрирован: 3.06.2022
#17 написал: Скарм
Вчера, 19:31
+1
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Комментариев: 567
Обратите внимание, вначале письма автор обращается к женщине, а далее по тексту к мужчине. Это непонятно. Может быть, это черновик рассказа ужасов того времени? И почему он валялся за шкафом? У той семейки коллекционеров не было каталога коллекции? А Достоевский да, страдал эпилепсией.
Зарегистрирован: 24.03.2013
 
#18 написал: Сабелька
Вчера, 20:57
+2
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Публикаций: 20
Комментариев: 281
Цитата: Скарм
Обратите внимание, вначале письма автор обращается к женщине, а далее по тексту к мужчине. Это непонятно. Может быть, это черновик рассказа ужасов того времени? И почему он валялся за шкафом? У той семейки коллекционеров не было каталога коллекции? А Достоевский да, страдал эпилепсией.


Думаю, к девушке можно обращаться "голубчик мой", как и "ангелочек мой" или, наоборот, "бесенок мой"...эти обращения не имеют пола.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#19 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 21:00
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Скарм
Обратите внимание, вначале письма автор обращается к женщине, а далее по тексту к мужчине. Это непонятно. Может быть, это черновик рассказа ужасов того времени? И почему он валялся за шкафом? У той семейки коллекционеров не было каталога коллекции? А Достоевский да, страдал эпилепсией.

Может быть, кстати, но самая приближенное произведение к этой теме это "Игрок". Но даже если это списать на какой-то роман или что-то вроде этого, я не припомню такого дотошного описания пыток и прочего даже в его мистических произведениях. (если этот черт и вправду был чертом, а не человеком)Хотя, может, это был какой-то эксперимент в плане новых приемов описания, и, наверное, неудачный
Зарегистрирован: 3.06.2022
#20 написал: Сабелька
Вчера, 21:07
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 281
Цитата: Roma_Poyasoff542
Цитата: Скарм
Обратите внимание, вначале письма автор обращается к женщине, а далее по тексту к мужчине. Это непонятно. Может быть, это черновик рассказа ужасов того времени? И почему он валялся за шкафом? У той семейки коллекционеров не было каталога коллекции? А Достоевский да, страдал эпилепсией.

Может быть, кстати, но самая приближенное произведение к этой теме это "Игрок". Но даже если это списать на какой-то роман или что-то вроде этого, я не припомню такого дотошного описания пыток и прочего даже в его мистических произведениях. (если этот черт и вправду был чертом, а не человеком)Хотя, может, это был какой-то эксперимент в плане новых приемов описания, и, наверное, неудачный


Думаю, что автор этого сочинения, кем бы он ни был, описал свои видения. Видения не совсем здорового человека.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#21 написал: Roma_Poyasoff542
Вчера, 21:50
0
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Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 9
Цитата: Сабелька
Цитата: Roma_Poyasoff542
Цитата: Скарм
Обратите внимание, вначале письма автор обращается к женщине, а далее по тексту к мужчине. Это непонятно. Может быть, это черновик рассказа ужасов того времени? И почему он валялся за шкафом? У той семейки коллекционеров не было каталога коллекции? А Достоевский да, страдал эпилепсией.

Может быть, кстати, но самая приближенное произведение к этой теме это "Игрок". Но даже если это списать на какой-то роман или что-то вроде этого, я не припомню такого дотошного описания пыток и прочего даже в его мистических произведениях. (если этот черт и вправду был чертом, а не человеком)Хотя, может, это был какой-то эксперимент в плане новых приемов описания, и, наверное, неудачный


Думаю, что автор этого сочинения, кем бы он ни был, описал свои видения. Видения не совсем здорового человека.

блин, опять же, если предполагать, что письмо писали дети...Это странно, что они выбрали такой сюжет, честно
Зарегистрирован: 3.06.2022
#22 написал: Сабелька
Вчера, 22:59
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 20
Комментариев: 281
По почерку не похоже, что дети.

Если бы я знала орфографию того времени (а правила с тех пор значительно изменились) и если бы фото были поотчетливее, можно было бы проверить ошибки и сделать вывод))
Зарегистрирован: 5.04.2016
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