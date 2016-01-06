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Истории из жизни

Дружите с мёртвыми

Знаете, дорогие читатели, давно ловлю себя на мысли, что для нашей настоящей народной культуры панический ужас перед кладбищем не очень-то и свойственен. Больше он похож на фантазмы американских ужастиков.

Волей судьбы несколько лет назад пришлось участвовать в похоронах родственника. Последним желанием покойного было похоронить его не на тесном городском кладбище с шумным шоссе за забором, а в его родной глухой деревеньке со старенькими деревянными домиками, с гигантской лужей посреди единственной заросшей дороги, в которой плещутся радостные гуси. Доставить туда гроб было не сказать чтоб совсем просто, деревня находится сильно в стороне от популярных маршрутов, и опять-таки качество дорог задачу ничуть не облегчало задачу. Но когда мы прибыли на место, я вполне поняла решение усопшего. Деревенское кладбище оказалось красивейшим местом, светлым, поэтичным. Надгробия стояли в маленькой роще, насквозь просвечиваемой лучами солнца, мягкие берёзовые веточки ласково касались лица. Совсем недалеко мирно шло стадо коров с пастухом. Никакого намёка на «начальство» там, слава богу, в помине не было, не нужно было покупать участок, с кем-то что-то выяснять и тесниться, мужики из деревни, помнившие покойного, помогли вырыть на свободном месте могилку. Ни у одного человека там не было на уме какой-то чернухи, все провожали родственника в последний путь с любовью и светлой памятью о нём и почти с таким же чувством смотрели на соседние могилки – там были его соседи и родители.

И вот я с тех пор живу с сильным чувством, а почему, собственно, наши кладбища должны пугать? Там что, вурдалаки какие-то зарыты? Люди разные на свете попадаются, но чаще всего это всё-таки дорогие нам бабушки и дедушки. И спокойно прогуливаюсь по кладбищам, разглядывая лица на фотографиях, пытаясь представить, какую жизнь прожили эти люди.

Вот я так однажды гуляю солнечным днём, никуда не тороплюсь, всё вокруг цветёт, по надгробиям прыгают белки с воронами. Окинула взглядом несколько своих «знакомых» могил. Вот красавец-брюнет с пронзительными жгучими глазами, ушедший в сорок лет. Думаю – наверное развесёлую он любил жизнь, что-то и пошло не так. Вот старики, похороненные в 20-м году – с грустью думаю, может это волной ковида людей забрало. А вот семейное захоронение 70-х годов: мужчина, женщина и, видимо, их сын, юный парень в форме. Первым ушёл сын, в том же году мать, отец на семь лет позже. Родители при этом на фотографиях уже не сказать чтоб молодые, наверное, сын у них был поздним (а значит, как это в таких случаях бывает – ещё более любимым). Что же случилось, думаю?.. Видимо, что-то с парнем приключилось. Мать не вынесла, потом и отец сломался. Дольше всего я смотрела на надгробие женщины, такое у неё было открытое доброе лицо. Если с парнем случилось что-то трагическое, он, может быть и не успел всего понять. Отец ещё сколько-то там лет продержался, а вот мать скосило сразу. С каким она, наверное, горем доживала последние дни, как ей застилали слёзы глаза, когда она открывала их по утрам. Я постояла у ограды и в мыслях пожелала всем троим лёгкой жизни в ином мире, чтоб никогда больше не нужно было плакать. В кармане у меня завалялась одна-единственная конфета и я решила положить её на могилу женщины.

Между тем моя повседневная жизнь бурлила событиями. На работе познакомилась с мужчиной, умный и интересный человек, стал звать отдохнуть на природе с ним и с одной семейной парой. Вообще у меня нет привычки в каждом встречном видеть маньяка, но тут… отчего-то мне немного не по себе было. Вроде он хороший, но случалась какая-нибудь одна минута, когда у него в глазах вдруг резкий холодный блеск появлялся и он говорил что-нибудь откровенно грубое. Потом сразу спохватывался, улыбался, отшучивался… как будто маску обратно второпях натягивал. Случалось такое не то чтобы каждый день, но при этом… повторялось. Дефицит общения и мужского внимания всё ж таки стал брать своё, быть интересным этот человек умел, да и предложение скататься на озёра само по себе было приятно, и в один прекрасный вечер я, забираясь под одеяло и выключая ночник в своей квартире-одиночке, решила, что хватит уже перебирать в памяти истории из «Криминальной России», надо соглашаться и голову себе ерундой не забивать.

Проснулась той ночью в каком-то… тёплом мареве. Будто в воздухе на морском пляже. Полежала так пару секунд, ничего не понимая, хотя и без страха. Подняла голову и стала крутить ею по сторонам. И вдруг, как будто в том же самом лёгком мареве, увидела напротив кровати сидящую на стуле женщину. Опиши мне кто-нибудь такое заранее – я была бы уверена, что в такой момент описалась бы от страха. Но вот странное дело – вопреки всякой логике страшно мне не было, хоть убей (извиняюсь за каламбур). Постепенно лицо женщины стало видно лучше. Я понять не могла, знаю я её или нет. Но она мне почему-то казалась очень родной. И смотрела она на меня с настоящим состраданием в грустных глазах на добром печальном лице. Не знаю, сколько времени так прошло, может, две минуты, может, десять – так сидели и друг на друга смотрели. И только под самый конец, вот как бы это лучше сказать… даже не голос её в голове у меня зазвучал, а какое-то безмолвное понимание появилось, что она мне сказать хотела: «Зачем тебе с ним куда-то? Злой он и бессердечный. Даже с ним и не разговаривай.» И после этого меня как будто мягко так в сон выключило.

После пробуждения до меня дошло уже наконец, где я лицо это видела. По спине мороз прошёл – не от самого по себе «посещения», а от её совета. Была ни была, думаю, мне и самой этот тип странным казался. Постаралась как можно вежливее слиться из переписки (и тут не обошлось без его вспышек агрессии, которые он опять сразу замять старался). Спустя какое-то время всё устаканилось и подзабылось.

А потом коллеги поведали замечательную историю. Как вдруг выяснилось, мужик всё это время утешался уже с какой-то любовницей, видно, одной ему маловато было. И теперь любовница «благополучно» отъехала в больницу с несколькими сломанными с его активной помощью костями. Мужик оказался бытовым садистом, умевшим мило улыбаться на публике.
Вот такие дела, дорогие: мёртвые бывают куда добрее живых.

Сегодня, 10:04 by lenavanПросмотров: 535Комментарии: 6
+17

Ключевые слова: Кладбища женщина умершие предупреждение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:16
+2
Группа: Посетители
Репутация: (438|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 978
Замечательная история! Прочитав, задумалась сильно. Правда - мёртвые бывают куда добрее живых. Не скажу, что нравится ходить по кладбищам, разглядывать фото на памятниках, слушать свои мысли о почившем: почему и как. Но, бывает, остановишься у чьего-нибудь надгробия, спонтанно, не думая, словно кто-то остановил, и размышляешь, размышляешь, невольно начинаешь говорить. Живу в маленьком городе и, приезжая навестить родных на кладбище, глядишь и новая могила какого-нибудь знакомого/ой, стоишь и думаешь, почему. Может, неправильно скажу, но словно "дом свиданий". История понравилась, "дружба с мертвыми" спасла Автора от Монстра. Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#2 написал: Jako tako
Сегодня, 16:21
0
Группа: Посетители
Репутация: (237|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 108
История интересная. Может это даже и сон был, но сон предупреждающий.
По поводу российских кладбищ много раз думала. Современные кладбища и правда жуткие. А те, что с могилами начала 20го века - нет. Как мне кажется. Я раньше могла спокойно гулять по кладбищу в Санкт-Петербурге (со старыми могилами), например. Почему такая разница, я не понимаю. Может дело в оформлении могил. Европейские кладбища у меня тоже не вызывают жути, тем более, они в городах часто вплетены в жилые кварталы, как само собой разумеющееся. Кроме того, в России прямо нельзя после заката находиться на кладбище. В европейской традиции этого как будто нет, и я много раз видела людей, идущих по кладбищу в темноте. Везде горят лампадки, от чего кладбище светится кучей огоньков. Весьма непривычное моему глазу зрелище.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 16:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (438|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 978
Цитата: Jako tako
История интересная. Может это даже и сон был, но сон предупреждающий.
По поводу российских кладбищ много раз думала. Современные кладбища и правда жуткие. А те, что с могилами начала 20го века - нет. Как мне кажется. Я раньше могла спокойно гулять по кладбищу в Санкт-Петербурге (со старыми могилами), например. Почему такая разница, я не понимаю. Может дело в оформлении могил. Европейские кладбища у меня тоже не вызывают жути, тем более, они в городах часто вплетены в жилые кварталы, как само собой разумеющееся. Кроме того, в России прямо нельзя после заката находиться на кладбище. В европейской традиции этого как будто нет, и я много раз видела людей, идущих по кладбищу в темноте. Везде горят лампадки, от чего кладбище светится кучей огоньков. Весьма непривычное моему глазу зрелище.

С удовольствием прочла ваш комментарий! В первый раз, в Европе, когда увидела католическое кладбище, мне, наоборот, как-то не по себе стало, было ощущение "бездушного камня", " каменный город " и что-то внутри было "уйти, побыстрее". Фиг знает, может, менталитет. А с годами, бывая в Европе, как-то ушло это дурацкое чувство. Последний раз были на известном острове и, правильно вы написали про много огоньков, люди идут в темноте, а мы едем в машине и наблюдаем. Так необычно и так тепло, что ли на душе. Сейчас с удовольствием, ну в смысле, с интересом посещаю кладбище в Европе, ведь интересно всё!!!
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
#4 написал: Talisha
Сегодня, 16:44
0
Группа: Посетители
Репутация: (2111|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 401
Территория кладбищ, в связи со своей спецификой - практически портал в мир мертвых. Неважно, хорошие или плохие люди там похоронены, духов и сущностей полно. Живым лучше не бывать там, если не хотят покормить или установить связь с мертвым нечаянно. Вам повезло, что не зацепили кого-то отчаянно хотящего жить. За ваш счет. А добрый дух дал вам информацию в благодарность за угощение (важна не конфета, а энергия в ее виде).
Живым место в живом пространстве, а не среди могил.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#5 написал: Nlo
Сегодня, 17:21
+1
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Комментариев: 801
Отличная история и полностью согласна насчёт кладбищ. Навязанный ужастиками страх мёртвых - искусственно созданная истерия. Которая как раз и открывает портал зла. А когда у человека расшатаны нервы, он слабеет и к нему цепляются низшие сущности, которые питаются страхом.

Живому незачем бояться мёртвых, они просто пересились в иной мир. Что же касается нечисти, то человек сильнее духов. Только от его воли зависит - дать над собой власть сущностям или нет.
Зарегистрирован: 19.12.2018
  
#6 написал: Jako tako
Сегодня, 18:54
0
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Комментариев: 1 108
Цитата: Ksenya078
Фиг знает, может, менталитет.

Я думаю, он самый. Плюс многие из нас воспитаны на жутком детском фольклоре. Это целый культурный пласт, построенный на страхе перед покойниками и кладбищами, и который не мог не отразиться на ребёнке. По крайней мере на/в себе я это ощущаю.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
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