Дружите с мёртвыми

lenavan Просмотров: 535 Комментарии: 6 +17 Сегодня, 10:04 by

Знаете, дорогие читатели, давно ловлю себя на мысли, что для нашей настоящей народной культуры панический ужас перед кладбищем не очень-то и свойственен. Больше он похож на фантазмы американских ужастиков.Волей судьбы несколько лет назад пришлось участвовать в похоронах родственника. Последним желанием покойного было похоронить его не на тесном городском кладбище с шумным шоссе за забором, а в его родной глухой деревеньке со старенькими деревянными домиками, с гигантской лужей посреди единственной заросшей дороги, в которой плещутся радостные гуси. Доставить туда гроб было не сказать чтоб совсем просто, деревня находится сильно в стороне от популярных маршрутов, и опять-таки качество дорог задачу ничуть не облегчало задачу. Но когда мы прибыли на место, я вполне поняла решение усопшего. Деревенское кладбище оказалось красивейшим местом, светлым, поэтичным. Надгробия стояли в маленькой роще, насквозь просвечиваемой лучами солнца, мягкие берёзовые веточки ласково касались лица. Совсем недалеко мирно шло стадо коров с пастухом. Никакого намёка на «начальство» там, слава богу, в помине не было, не нужно было покупать участок, с кем-то что-то выяснять и тесниться, мужики из деревни, помнившие покойного, помогли вырыть на свободном месте могилку. Ни у одного человека там не было на уме какой-то чернухи, все провожали родственника в последний путь с любовью и светлой памятью о нём и почти с таким же чувством смотрели на соседние могилки – там были его соседи и родители.И вот я с тех пор живу с сильным чувством, а почему, собственно, наши кладбища должны пугать? Там что, вурдалаки какие-то зарыты? Люди разные на свете попадаются, но чаще всего это всё-таки дорогие нам бабушки и дедушки. И спокойно прогуливаюсь по кладбищам, разглядывая лица на фотографиях, пытаясь представить, какую жизнь прожили эти люди.Вот я так однажды гуляю солнечным днём, никуда не тороплюсь, всё вокруг цветёт, по надгробиям прыгают белки с воронами. Окинула взглядом несколько своих «знакомых» могил. Вот красавец-брюнет с пронзительными жгучими глазами, ушедший в сорок лет. Думаю – наверное развесёлую он любил жизнь, что-то и пошло не так. Вот старики, похороненные в 20-м году – с грустью думаю, может это волной ковида людей забрало. А вот семейное захоронение 70-х годов: мужчина, женщина и, видимо, их сын, юный парень в форме. Первым ушёл сын, в том же году мать, отец на семь лет позже. Родители при этом на фотографиях уже не сказать чтоб молодые, наверное, сын у них был поздним (а значит, как это в таких случаях бывает – ещё более любимым). Что же случилось, думаю?.. Видимо, что-то с парнем приключилось. Мать не вынесла, потом и отец сломался. Дольше всего я смотрела на надгробие женщины, такое у неё было открытое доброе лицо. Если с парнем случилось что-то трагическое, он, может быть и не успел всего понять. Отец ещё сколько-то там лет продержался, а вот мать скосило сразу. С каким она, наверное, горем доживала последние дни, как ей застилали слёзы глаза, когда она открывала их по утрам. Я постояла у ограды и в мыслях пожелала всем троим лёгкой жизни в ином мире, чтоб никогда больше не нужно было плакать. В кармане у меня завалялась одна-единственная конфета и я решила положить её на могилу женщины.Между тем моя повседневная жизнь бурлила событиями. На работе познакомилась с мужчиной, умный и интересный человек, стал звать отдохнуть на природе с ним и с одной семейной парой. Вообще у меня нет привычки в каждом встречном видеть маньяка, но тут… отчего-то мне немного не по себе было. Вроде он хороший, но случалась какая-нибудь одна минута, когда у него в глазах вдруг резкий холодный блеск появлялся и он говорил что-нибудь откровенно грубое. Потом сразу спохватывался, улыбался, отшучивался… как будто маску обратно второпях натягивал. Случалось такое не то чтобы каждый день, но при этом… повторялось. Дефицит общения и мужского внимания всё ж таки стал брать своё, быть интересным этот человек умел, да и предложение скататься на озёра само по себе было приятно, и в один прекрасный вечер я, забираясь под одеяло и выключая ночник в своей квартире-одиночке, решила, что хватит уже перебирать в памяти истории из «Криминальной России», надо соглашаться и голову себе ерундой не забивать.Проснулась той ночью в каком-то… тёплом мареве. Будто в воздухе на морском пляже. Полежала так пару секунд, ничего не понимая, хотя и без страха. Подняла голову и стала крутить ею по сторонам. И вдруг, как будто в том же самом лёгком мареве, увидела напротив кровати сидящую на стуле женщину. Опиши мне кто-нибудь такое заранее – я была бы уверена, что в такой момент описалась бы от страха. Но вот странное дело – вопреки всякой логике страшно мне не было, хоть убей (извиняюсь за каламбур). Постепенно лицо женщины стало видно лучше. Я понять не могла, знаю я её или нет. Но она мне почему-то казалась очень родной. И смотрела она на меня с настоящим состраданием в грустных глазах на добром печальном лице. Не знаю, сколько времени так прошло, может, две минуты, может, десять – так сидели и друг на друга смотрели. И только под самый конец, вот как бы это лучше сказать… даже не голос её в голове у меня зазвучал, а какое-то безмолвное понимание появилось, что она мне сказать хотела: «Зачем тебе с ним куда-то? Злой он и бессердечный. Даже с ним и не разговаривай.» И после этого меня как будто мягко так в сон выключило.После пробуждения до меня дошло уже наконец, где я лицо это видела. По спине мороз прошёл – не от самого по себе «посещения», а от её совета. Была ни была, думаю, мне и самой этот тип странным казался. Постаралась как можно вежливее слиться из переписки (и тут не обошлось без его вспышек агрессии, которые он опять сразу замять старался). Спустя какое-то время всё устаканилось и подзабылось.А потом коллеги поведали замечательную историю. Как вдруг выяснилось, мужик всё это время утешался уже с какой-то любовницей, видно, одной ему маловато было. И теперь любовница «благополучно» отъехала в больницу с несколькими сломанными с его активной помощью костями. Мужик оказался бытовым садистом, умевшим мило улыбаться на публике.Вот такие дела, дорогие: мёртвые бывают куда добрее живых.

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