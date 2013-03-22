Живая спальня

MrBugi Просмотров: 845 Комментарии: 5 +12 Вчера, 14:35 by

Случилось это во времена, когда я ещё учился в старших классах школы. Парень я был не слабенький. Занимался в тренажёрном зале, был в хорошей физической форме, да и ростом Бог не обделил - 185 см.Однажды ночью пришлось мне выступить в роли охранника. Мама попросила меня помочь т. Наташе, являющейся нам родственницей, а именно тёткой по отцу. Общались наши семьи очень тесно и знали мы друг друга хорошо.Помощь заключалась в следующем. У неё, бывало, выпивал муж и под влиянием алкогольного дурмана творил всякие бесчинства. В тот вечер он был особенно серьёзно настроен на совершение противоправных поступков. Часы пробили около 9 вечера, когда мама вошла в комнату и заявила, что сегодня мне нужно будет переночевать вне дома.Моя роль заключалась в том, чтобы просто присутствовать в выделенной для меня комнате и в случае, если будут какие-то опасные ситуации - вмешиваться.Когда мы приехали, то обнаружили т. Наташу с красными от плача глазами. Благо, никакого рукоприкладства не было. Т. Наташа плакала от самого факта такого свинского поведения.Мама с тётей сидели на кухне, пили чай и разговаривали. Её муж тем временем то и дело маячил рядом, ожидая, вероятно, когда мы уйдём. Обстановка была напряжённая. Я в это время обустраивал своё место ночлега, а именно - одну из спален - просторную, большую комнату с двухместной кроватью. Когда я закончил, мама уже собиралась уезжать.Мама уехала. д. Гриша (муж), поняв, что я остаюсь и ловить ему нечего, удалился в свою комнату. Т. Наташа тоже отправилась спать. Время было около 22:30.Я тоже улёгся и тщетно пытался посмотреть видео в ютуб. Предательский интернет почему-то никак не хотел нормально работать. Через некоторое время, осознав бесполезность моих попыток, я достал книгу и начал читать. Всё это время, превозмогая накатывающую сонливость, я прислушивался к звукам, чтобы не упустить момент, когда необходима будет моя помощь. И только по истечении приблизительно трёх часов безмятежности и спокойствия со стороны д. Гриши решил лечь спать.Точно не скажу, во сколько я выключил светильник и опустил успевшие потяжелеть веки.. Наверное, была где-то половина первого или второго ночи.Стоит сказать, что ни о какой паранормальщине я в тот момент не думал. Никаких накручиваний и прочего. Единственное, чего я хотел - спать. Это была та стадия, когда стоит закрыть на минуту глаза и сразу начнётся погружение в загадочный мир сновидений. Однако даже минуты в таком состоянии пролежать мне было не суждено. Через стену от моей комнаты находилась спаленка, но чуть поменьше. Там никого не было в момент, когда я выполнял свой общественный долг. Обстановку в этой комнате я знал, потому что неоднократно бывал с родителями в гостях у т. Наташи. Интерьером комнатка не выделялась. Шкаф, небольшой столик, кресло и скрипучая пружинная кровать.И как раз в момент, когда я закрыл глаза, эта кровать дала о себе знать.. Звук был чёткий и исходил он непременно из той комнаты. Будто кто-то встал с этой пружинной кровати или лёг на неё. Однако этого не могло быть. Комната была пуста. Я поднял голову и начал прислушиваться. В этот момент я, кажется, даже перестал дышать. Сердце предательски громко стучало и норовило вырваться из груди. И вдруг... в коридоре послышался звук ходьбы. Будто кто-то сделал пару шагов и замер. Сначала я подумал, что это т. Наташа или д. Гриша. Но почему они тогда остановились? И почему эти шаги я начал слышать прямо перед своей комнатой? Ведь комнаты, где находились родственники, были с противоположной стороны, и я бы услышал их задолго до появления в коридоре. И тут меня пробрала дрожь от мысли, пришедшей мне в голову.. Ведь пара шагов была сделана из той самой комнаты, где стояла эта злополучная кровать. Направление этих шагов тоже можно было определить, хоть звук был и непродолжительный. Они направлялись в сторону кухни/туалета/выхода из дома. То есть в сторону, противоположную от моей комнаты.Я являюсь человеком, который если видит что-то загадочное, неестественное, паранормальное то сразу же идёт на это что-то. Вероятно, когда-то это сыграет со мной злую шутку. Но прятаться и отсиживаться я не могу в таких ситуациях. В этот раз я поступил так же. Едва ли услышав эти звуки и немного поразмыслив я встал с кровати и направился в коридор. Дверь со скрипом открылась и передо мной, как и должно быть, никого не оказалось. Совсем никого. Дверь в ту спаленку была закрыта. Сходив припудрить носик, я лёг в кровать и практически сразу уснул. Дверь в эту странную комнату открывать я не осмелился. Больше эти звуки не повторялись.Рассказав утром о случившемся, я увидел на лице мамы некоторое замешательство. Она пояснила, что около недели назад в доме т. Наташи скончалась мама д. Гриши, и проживала она как-раз в той спаленке, из которой доносились эти странные звуки.До этого случая я слышал рассказы о том, что если не прошло 40 дней, то душа находится ещё на земле и может дать о себе знать, но напрямую с этим не сталкивался. Может быть, мне и послышалось, но звуки были очень реальные..

Ключевые слова: Ночь комната скрип шаги авторская история

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