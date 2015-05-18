Две пугающие встречи

Сабелька Просмотров: 161 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 14:40 by

На всякий случай отмечу, что муж мой Вадим - человек осторожный, разумный и холодный, его никто и ничто не может вывести из себя (иначе как бы мы столько лет прожили вместе).Первая его встреча с умершим произошла в конце 80-х. Его знакомый, бывший комсомольский лидер, в то время был начальником Бюро путешествий и экскурсий в нашем городе. Бюро располагалось в очень живописном месте, на берегу Волги, в историческом здании города, где когда- то был монастырь ( к слову, сейчас там вновь Свято- Троицкий мужской монастырь, его восстановили в 2000- е годы). И вот однажды муж читает в газете " Местный вестник", что такие- то люди выражают соболезнования родным и близким по поводу внезапной кончины начальника Бюро путешествий такого- то (ФИО знакомого). Вадим, конечно, был поражен этой вестью. Через некоторое время он проходил мимо здания Бюро, вошёл в тенистую аллею и сразу увидел этого своего умершего знакомого, спешащего на работу как ни в чем не бывало. Он шел своим обычным торопливым шагом, поравнявшись с Вадимом, даже не взглянул на него и вошёл в здание. Вадим стоял, похолодевший от ужаса. Не знаю, как поступила бы я, может, вошла бы вслед за знакомым, чтобы прояснить ситуацию. Но, скорее всего, хлопнулась бы в обморок и отдохнула от эмоций. А Вадим постарался как можно быстрее убраться с этого места. Подумал, что, может, в газете была ошибка или кто- то "пошутил", обидевшись (вроде как в то время объявления подобного рода принимали от населения по телефону, без всяких свидетельств о смерти). Навел справки: знакомый действительно погиб.Следующая встреча была куда более пугающая. У моего мужа был лучший друг детства, одноклассник Димка. После окончания школы они ещё много лет тесно общались, но Димка сильно запил и умер в 31 год с тяжелейшего похмелья. Купил сутра бутылку водки и не дошел до дома. Упал на улице и замерз насмерть. И вот однажды Вадим подходит к остановке и издалека видит, как из троллейбуса выходит Димка, ищет кого-то глазами, потом замечает Вадима, машет ему рукой, улыбается и идет навстречу. Вадим испытал невероятный ужас, опустил глаза, будто ничего не заметил, постарался смешаться с толпой и влез в первый же попавшийся троллейбус.Буквально вчера мы вспоминали с ним эти истории. Никаких комментариев случаям мы дать не можем.

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