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Истории из жизни

Больничная былина

Всем привет, я рассказы давно не писал, извините за ошибки.
Дело было со мной, когда я лежал в больнице.
В ноябре 2021 года я лёг на операцию в больницу. Операция проходила в первый день, я подготовился к ней, и вот меня уже привезли в операционную, прооперировали и вернули в палату.

Моя кровать располагалась так, что я видел коридор в отделении. В отделении по два коридора. В каждом коридоре по 7 палат. В другом конце коридора, находилось отделение реанимации. Итак, в связи с моей операцией я был под эпидуральным наркозом (наркоз в который ставят в позвоночник, в результате временно отказывает нижняя часть тела).

Лежу сплю я себе после операции, но вдруг меня что-то будит, на часах было 02:00. Лежу, пытаюсь уснуть, соответственно, никак это дело не происходит. Лежу себе, смотрю в коридор, возле дверей реанимации мелькает какая чёрная субстанция в виде шара (в то время двери реанимации были закрыты). Будто оно пытается зайти туда и скребет её. У меня появилось чувство тревоги и частичного страха. Все, что я мог на тот момент, это вызвать медсестру. Я вызвал. Пришла молодая, белокурая и сонная медсестричка. Я рассказал ей все. Она пошла проверить и ничего не обнаружила. Сказала - приснилось мне наверное, после ушла на пост. Я почувствовал сонливость и уснул. Проснулся через полчаса. Вижу снова этот сгусток, на этот раз я увидел его уже левитирующим по коридору в сторону моей палаты. Страх сковал мое тело, пошевелиться никак, лежу сердце колотиться как бешеное. Закрываю, моргнул и все пропало.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:31
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 22:31 by Ga-plqПросмотров: 266Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Больница сонный параллич страх необъяснимое и мистика авторская история

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:32
+2
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Публикаций: 273
Комментариев: 2 995
Да... у меня в больнице тоже занимательные глюки были.
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#2 написал: Arhip
Вчера, 23:44
0
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Комментариев: 1 940
Цитата: Estellan
Да... у меня в больнице тоже занимательные глюки были.


Так чего ты сиськи мнешь? Пиши историю про глюки в больнице
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#3 написал: Estellan
Сегодня, 00:40
+2
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2224|0)
Публикаций: 273
Комментариев: 2 995
Arhip
Лет 5 уже как написано и выложено...
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
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