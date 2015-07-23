Больничная былина

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:31

Причина: Стилистика автора сохранена.

Ga-plq Просмотров: 266 Комментарии: 3 +4 Вчера, 22:31 by

Всем привет, я рассказы давно не писал, извините за ошибки.Дело было со мной, когда я лежал в больнице.В ноябре 2021 года я лёг на операцию в больницу. Операция проходила в первый день, я подготовился к ней, и вот меня уже привезли в операционную, прооперировали и вернули в палату.Моя кровать располагалась так, что я видел коридор в отделении. В отделении по два коридора. В каждом коридоре по 7 палат. В другом конце коридора, находилось отделение реанимации. Итак, в связи с моей операцией я был под эпидуральным наркозом (наркоз в который ставят в позвоночник, в результате временно отказывает нижняя часть тела).Лежу сплю я себе после операции, но вдруг меня что-то будит, на часах было 02:00. Лежу, пытаюсь уснуть, соответственно, никак это дело не происходит. Лежу себе, смотрю в коридор, возле дверей реанимации мелькает какая чёрная субстанция в виде шара (в то время двери реанимации были закрыты). Будто оно пытается зайти туда и скребет её. У меня появилось чувство тревоги и частичного страха. Все, что я мог на тот момент, это вызвать медсестру. Я вызвал. Пришла молодая, белокурая и сонная медсестричка. Я рассказал ей все. Она пошла проверить и ничего не обнаружила. Сказала - приснилось мне наверное, после ушла на пост. Я почувствовал сонливость и уснул. Проснулся через полчаса. Вижу снова этот сгусток, на этот раз я увидел его уже левитирующим по коридору в сторону моей палаты. Страх сковал мое тело, пошевелиться никак, лежу сердце колотиться как бешеное. Закрываю, моргнул и все пропало.

Ключевые слова: Больница сонный параллич страх необъяснимое и мистика авторская история

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