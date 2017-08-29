«Передайте Варварушке»

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:11

Причина: Стилистика автора сохранена.

Dashstrog Просмотров: 236 Комментарии: 3 +8 Вчера, 22:11 by

Мне редко снятся сны. Может в детстве как-то чаще. А сейчас то ли не снятся почти, то ли не запоминаю. Но этот сон запомнился настолько, что даже лица помню до сих пор. Обычно сны, в которых есть люди и разговоры, бывают глупые или забавные. Ты ещё во сне, на какой-то стадии уже понимаешь, что это сон. А здесь все было настолько реально, что напугало меня.Небольшое предисловие. Есть у меня родная бабушка и две ее родные сестры ,которые тоже когда-то участвовали в моем воспитании. Бабушки все уже глубоко пожилые женщины, под 80-90 лет. У каждой уже внуки и правнуки, но до сих пор все дружны и каждый день общаются по телефону.Снится мне сон. Вижу я здание огромное, явно советской постройки. Длинное настолько ,что не видно его конца, но при том не широкое. Как великая китайская стена ,за которой что-то скрыто. Здание высоченное, крыльцо с красивыми гранитными лестницами на 5-6 ступеней вверх и огромными, толстыми колоннами, образующими небольшой навес. И во всю длину этого здания сделаны двери, много, одинаковых. Высоченные, старинные, советские двери. Как в старых дворцах бракосочетания или университетах, а может в каких-то старых советских библиотеках. Ручки у дверей тоже длинные, да и сами двери явно потемневшие и затертые от старости. И стоят в эти двери очереди из людей. Огромные толпы, типичные для советского времени. Но никто не голготит и не толкается, все стоят спокойно, по одному, абсолютно всех возрастов. Мужчины, женщины, старики и старухи, немного ребятишек. Что настораживало, что даже дети стоят довольно спокойно, не бегают друг с другом, не суетятся, не хулиганят. Иногда вздыхают, переминаются с ноги на ногу, вежливо спрашивают кто за кем.А мне вот почему-то кровь-из-носу надо попасть во внутрь. И вижу я дверь, в которую никто не стоит. Да и думаю, может дернуть ручку, вдруг не заперто. Пробегаю через вереницу людей несколько ступенек вверх (парочку аж перепрыгиваю, ведь спешу) и дергаю ручку. Старая, тяжёлая, с характерным скрипом, дверь поддалась, и я забегаю во внутрь. Внутри всё так же царит советская атмосфера. Высоченнее потолки разносили небольшое эхо различных разговоров. Зелёные стены, обитые до 1/3 деревом, паркетный дубовый пол «ёлочкой» и все те же огромные очереди. Только люди уже не стояли, а сидели вдоль стен. Что бросилось в глаза - совсем пожилые бабушки и дедушки были довольно бодры и веселы и мило общались друг с другом. Кто-то из них держал за руки рядом сидящих детей. А вот мужчины и женщины средних лет молча сидели со спокойными, смиренными лицами. Один мужчина очень запомнился. Он был седой, но на вид не старше 50-ти. Он смотрел в одну точку, наклонив голову слегка на бок, и выражение его лица говорило о том, что он раздосадован и в легком шоке. Я увидела слева от входа высоченную деревянную стойку, которая перетекала в некое подобие современного турникета. Вся эта конструкция тоже была из дерева. Я бы сказала что попала в библиотеку им.Ленина, если бы я там хоть раз была, но антураж именно так и ассоциировался.Напомню, что я очень торопилась и нервничала. Я начинаю дергать за деревянное подобие турникета, судорожно пытаясь открыть себе проход, я знаю что мне надо за дверь, туда, куда сидит вся эта очередь. На звуки моего раздражённого дерганья из-за стойки поднялась женщина средних лет. Она была в блузке белого цвета с кружевным воротником, чёрной строгой юбке, идеально уложенным пучком на голове и в очках. Так представляешь советскую директрису, только указки в руке не хватало.Она строго посмотрела на меня, приспустив очки на нос и злобности сказала:- Вы куда ломитесь? Вам сюда ещё нельзя! Рано пришли! Уходите!Я жалобно, на нервах, подбегаю к ней ближе и говорю:- Пожалуйста, передайте сообщение, это очень срочно!Она взяла листок желтоватой, советской бумаги и ручку, и сухо ответила:- Диктуйте.Я нервным голосом, сглатывая слюну в пересохшем горе, выдала.- Передайте Варварушке, у девочек ее все хорошо. За ними пока не надо приходить.- Ступайте, - сказала мне строгая женщина в очках, сворачивая мое послание.Я вышла из здания. На улице все так же стояла очередь. Она практически не сдвинулась. Я посмотрела в обе стороны, но так и не увидела концов здания. Я прошло сквозь очередь в ту сторону, откуда пришла и…проснулась.Позже я рассказала свой сон бабушке, и она поведала мне, что именно так называл ее маму ее отец - «Варварушка»…ни Варечка, ни Варюша, ни Варвара, а именно Варварушка. И вот во что верить? В случайную фантазию мозга или же я приходила на границу между мирами, чтобы передать прабабушке послание не забирать пока ее дочек? Я не знаю.

Ключевые слова: Сон послание родственники авторская история

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