Зубная фея

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:42

Cosmocosmos Просмотров: 658 Комментарии: 7 +9 Вчера, 15:42 by

Всех категорически приветствую! История очень короткая и, как по мне, необъяснимая.Честно говоря, я не припомню, сколько мне было, это тот самый возраст, когда у детей активно происходит смена зубов. Как и большинство ребят, я верила в сказки, мистику, деда Мороза, бабу Ягу, которая может ночью тебя забрать, если не слушаешься (я же не одна такая, кто ее боялся?) и, конечно же, зубную фею. Делала я все, как положено, зубки под подушку, а на утро ждала денежку. И денежка была. Несколько раз я палила, как монетки подкладывал папа, большинство раз я тупо просыпала этот момент с подменой, но был один исключительный случай, ради которого я здесь. Кстати, с тех пор я больше не подкладывала зубы под подушку.Это было летнее утро. Папа ушел на работу, а может был с мамой на кухне, не помню, честно говоря. Дома тишина, только слышу, как в закрытой кухне работал телевизор и шумели кастрюли (у всех же мамы по утрам не самые тихие?). Так вот, проснулась я от легких прикосновений по спине. Как сейчас помню, я свернутая в калачик, лежу лицом к стене, а округлая спина вылезла из-под одеяла. И вот по выгнутой спине так раз прикосновение, а потом второе, и после каждого из них следовал глухой стук по матрасу дивана. Спросонья я ничего не понимала и соответственно не боялась, тем более утро и, как минимум, мама дома. Значится, я разворачиваюсь и вижу на простыне два новейших, блестящих пяточка! Окей, даже если предположить, что это все-таки был папа, то как он смог так бесшумно подкрасться и более бесшумно уйти, когда я уже проснулась? К слову, папа у меня большой, килограмм 110 , а полы дома старые, кривоватые и местами скрипучие. Ну просто невозможно там пройти, не издав ни единого звука. В общем, я без понятия, что это было и как это объяснить.Может у вас тоже что-то подобное было? Интересно было бы почитать похожие истории.

Ключевые слова: Зубная фея монетки сон авторская история

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