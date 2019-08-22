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Истории из жизни

Зубная фея

Всех категорически приветствую! История очень короткая и, как по мне, необъяснимая.

Честно говоря, я не припомню, сколько мне было, это тот самый возраст, когда у детей активно происходит смена зубов. Как и большинство ребят, я верила в сказки, мистику, деда Мороза, бабу Ягу, которая может ночью тебя забрать, если не слушаешься (я же не одна такая, кто ее боялся?) и, конечно же, зубную фею. Делала я все, как положено, зубки под подушку, а на утро ждала денежку. И денежка была. Несколько раз я палила, как монетки подкладывал папа, большинство раз я тупо просыпала этот момент с подменой, но был один исключительный случай, ради которого я здесь. Кстати, с тех пор я больше не подкладывала зубы под подушку.

Это было летнее утро. Папа ушел на работу, а может был с мамой на кухне, не помню, честно говоря. Дома тишина, только слышу, как в закрытой кухне работал телевизор и шумели кастрюли (у всех же мамы по утрам не самые тихие?). Так вот, проснулась я от легких прикосновений по спине. Как сейчас помню, я свернутая в калачик, лежу лицом к стене, а округлая спина вылезла из-под одеяла. И вот по выгнутой спине так раз прикосновение, а потом второе, и после каждого из них следовал глухой стук по матрасу дивана. Спросонья я ничего не понимала и соответственно не боялась, тем более утро и, как минимум, мама дома. Значится, я разворачиваюсь и вижу на простыне два новейших, блестящих пяточка! Окей, даже если предположить, что это все-таки был папа, то как он смог так бесшумно подкрасться и более бесшумно уйти, когда я уже проснулась? К слову, папа у меня большой, килограмм 110 , а полы дома старые, кривоватые и местами скрипучие. Ну просто невозможно там пройти, не издав ни единого звука. В общем, я без понятия, что это было и как это объяснить.

Может у вас тоже что-то подобное было? Интересно было бы почитать похожие истории.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 15:42
Вчера, 15:42 by CosmocosmosПросмотров: 658Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Зубная фея монетки сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Албарсты
Вчера, 16:36
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 12
У нас с мужем 3е детей. Когда забываем положить ночью детям монетки под подушку от зубной феи, и идем на разные ухищрения: ребенок в ванную, или в туалет бежит утром, и мы с мужем, рааз и потихоньку монетки под подушку, помню я даже под утро тихонько пробралась и незаметно от спящей дочери и просунула под подушку монетки...и потом ходим с удивлённым лицом:" Ух ты, зубная фея...интересно". Старшей, в свое время и наклейки подкладывали, вместо монет. Сейчас, глядя на младших, она снисходительно улыбается, когда они ей рассказывают о монетках от зубной феи. Поэтому, я предполагаю, что скорее всего родители гг истории и подложили монетки. А необычные ощущения в теле, это от сна, мб спала в неудобной позе и не заметила, тем более спросонья. В детстве многое кажется сказкой...
Зарегистрирован: 22.08.2019
#2 написал: Eifersucht
Вчера, 17:50
+2
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 397
Это точно была зубная фея. Великолепная история. Плюс.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: serg-kil-inc
Вчера, 19:36
+3
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 2 082
Случай криповатый, конечно.
Однако, хз, как там у всех детей бывшего СССР, но я про зубную фею узнал лет в шестнадцать. И когда узнал, я в принципе не понимал этой концепции обмена зубов на деньги. Другими словами, я в неё не верил никогда. Поэтому мне сложно поверить в неё и сейчас...
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#4 написал: bali
Вчера, 19:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 28
Верю, я как то перед сном искала свой диктофон и не нашла. Ночью проснулась от прохлады в своей руке от диктофона (там одна часть как металл что ли.) Немного испугалась и не стала говорить спасибо незнамо кому. Домовой наверное был.
Зарегистрирован: 30.12.2016
#5 написал: Сабелька
Сегодня, 07:25
+2
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 18
Комментариев: 267
А я вообще про зубную фею впервые услышала лет в 30. Зубы выдирал папа ниткой, без лишнего шума и визга с моей стороны. У меня было суровое детство.

Думаю, пятаки, положенные родителями, приклеились к спине, а когда вы легли на бок, отвалились один за другим. Поглаживание- это они скользили, отпадали, ощущения иначе воспринимаются спросонья.
Зарегистрирован: 5.04.2016
#6 написал: Talisha
Сегодня, 08:41
+1
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Репутация: (2109|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 390
А может все-таки подкрался кто-то из родителей? А в сонном состоянии все искажается и прикосновения могут почудиться или во времени отодвинуты сильно от ощущения до того, как повернулась и увидела монетки.
Хотя, я верю в зубную фею, все, что "придумано" - однозначно существует.
Сама сталкивалась
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 09:09
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2935|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 060
Цитата: Сабелька
Думаю, пятаки, положенные родителями, приклеились к спине, а когда вы легли на бок, отвалились один за другим. Поглаживание- это они скользили, отпадали, ощущения иначе воспринимаются спросонья.

good
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
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