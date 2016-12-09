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Истории из жизни

Огонь, вода и медные трубы или Происки банника

Мои родители, неработающие пенсионеры, по-этому перебрались жить на дачу, в тёплый домик. Свежий воздух, свой огород им очень нравятся. Быт там изначально был налажен, печка есть и интернет. Но захотелось им построить там баньку, так как кроме летнего душа мыться там было негде.

Усилиями всей родни баня была построена. Получилась хорошая парилка, которую я не раз на себе испробовала, а так же и душ. Долгое время все было без происшествий. Печка исправно топилась, жар доходил до 100 градусов, по желанию отца. Но потом начали происходить странности.

Сначала два раза ломался душ -  то вода не шла, то электрика поломалась.
Потом загорелся стык у трубы в бане. После ремонта трубы и постановки нового несгорающего утеплителя баню благополучно топили два раза, и, опять в том же месте, загорелась крыша.

К ремонту привлекали опытных специалистов. Отец мой с 16 лет работал строителем, все тонкости учли, причины возгорания выявили.
Протопили ещё пару раз - все хорошо, ни дыма, ни гари. На третий раз возгорание. Опять всю крышу разобрали, поставили какой-то дополнительный короб.


В мае прошлого года поехали мы всей семьёй к бабушке и дедушке на мой день рождения. Природа, шашлыки, баня - все как обычно прошло на ура.

Ночью снится мне сон, что я заблудилась в лесу. Иду, душа в пятки ушла, ориентироваться наяву-то в лесу не умею, а во сне тем более. Вижу ёжика в кустах, необычно больших размеров и странного ярко-коричневого окраса. И этот ёжик тычет мне в ногу носом, типа есть просит. На этом и проснулась.

Пошла слелующим вечером в душ, включила воду и только намылилась, как горячая вода перестала литься и на меня хлынул поток ледяной воды. Выскочив из душа, обмотавшись простыней, я вышла на улицу, позвать отца, чтобы он посмотрел, в чем тут может быть дело. Какого же было мое удивление, что возле бани, при лунном свете, я увидела ежа, который сжался в клубочек и тихонько фыркал. И тут я вспомнила свой сон. Меня словно осенило, что это сам банник так просил еду и хотел подружиться.

Днём я купила в магазине большой и красивый березовый веник и решила подарить его баннику. В слух при этом сказав, что это ему подарок. Веник повесила в углу предбанника и рядом поставила угощения в виде сдобы.

Не знаю, совпадение это или нет, но по сей день в бане у родителей ничего не ломается и все без происшествий.

К следующему моему приезду к родителям хочу сплести фигурку банника в шапочке "парильщика", с берёзовым веником в руке, и повесить её в бане. Думаю, ему понравится мой подарок, да и нам будет уютнее, комфортнее, а главное - безопаснее))

Сегодня, 08:17 by ШерриПросмотров: 177Комментарии: 4
+5

Ключевые слова: Банник баня нечисть дача веник угощение авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 09:26
+1
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Публикаций: 13
Комментариев: 6 059
Как интересно, видимо это и как заявление о себе, и как некий договор о мире и согласии действует. А мне сегодня во сне медведь в ладонь носом тыкал, аж проснулась от страха, к чему бы)) +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: VENDETTA
Сегодня, 10:20
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Комментариев: 6 264
Интересная логика связать ежа и банника, хорошо что все сработало) +
Зарегистрирован: 29.03.2010
                
#3 написал: Шерри
Сегодня, 10:22
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Публикаций: 39
Комментариев: 649
Цитата: VENDETTA
Интересная логика связать ежа и банника, хорошо что все сработало) +

После того, как 3 раза горела крыша бани, ещё не то свяжешь))
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#4 написал: Ga-plq
Сегодня, 11:49
0
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Публикаций: 14
Комментариев: 52
Тема банников достаточно интересна и необычна. Мне история понравилась, только вопрос вот в чем, в названии рассказа упоминаются медные трубы. Вопрос для чего?
Зарегистрирован: 12.05.2020
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