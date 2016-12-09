Огонь, вода и медные трубы или Происки банника

Шерри Просмотров: 177 Комментарии: 4 +5 Сегодня, 08:17 by

Мои родители, неработающие пенсионеры, по-этому перебрались жить на дачу, в тёплый домик. Свежий воздух, свой огород им очень нравятся. Быт там изначально был налажен, печка есть и интернет. Но захотелось им построить там баньку, так как кроме летнего душа мыться там было негде.Усилиями всей родни баня была построена. Получилась хорошая парилка, которую я не раз на себе испробовала, а так же и душ. Долгое время все было без происшествий. Печка исправно топилась, жар доходил до 100 градусов, по желанию отца. Но потом начали происходить странности.Сначала два раза ломался душ - то вода не шла, то электрика поломалась.Потом загорелся стык у трубы в бане. После ремонта трубы и постановки нового несгорающего утеплителя баню благополучно топили два раза, и, опять в том же месте, загорелась крыша.К ремонту привлекали опытных специалистов. Отец мой с 16 лет работал строителем, все тонкости учли, причины возгорания выявили.Протопили ещё пару раз - все хорошо, ни дыма, ни гари. На третий раз возгорание. Опять всю крышу разобрали, поставили какой-то дополнительный короб.В мае прошлого года поехали мы всей семьёй к бабушке и дедушке на мой день рождения. Природа, шашлыки, баня - все как обычно прошло на ура.Ночью снится мне сон, что я заблудилась в лесу. Иду, душа в пятки ушла, ориентироваться наяву-то в лесу не умею, а во сне тем более. Вижу ёжика в кустах, необычно больших размеров и странного ярко-коричневого окраса. И этот ёжик тычет мне в ногу носом, типа есть просит. На этом и проснулась.Пошла слелующим вечером в душ, включила воду и только намылилась, как горячая вода перестала литься и на меня хлынул поток ледяной воды. Выскочив из душа, обмотавшись простыней, я вышла на улицу, позвать отца, чтобы он посмотрел, в чем тут может быть дело. Какого же было мое удивление, что возле бани, при лунном свете, я увидела ежа, который сжался в клубочек и тихонько фыркал. И тут я вспомнила свой сон. Меня словно осенило, что это сам банник так просил еду и хотел подружиться.Днём я купила в магазине большой и красивый березовый веник и решила подарить его баннику. В слух при этом сказав, что это ему подарок. Веник повесила в углу предбанника и рядом поставила угощения в виде сдобы.Не знаю, совпадение это или нет, но по сей день в бане у родителей ничего не ломается и все без происшествий.К следующему моему приезду к родителям хочу сплести фигурку банника в шапочке "парильщика", с берёзовым веником в руке, и повесить её в бане. Думаю, ему понравится мой подарок, да и нам будет уютнее, комфортнее, а главное - безопаснее))

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