Wasuremono

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:48

Причина: Стилистика автора сохранена.

Tengu Просмотров: 345 Комментарии: 4 +8 Вчера, 19:48 by

Недавно муж рассказал.Пропала флешка с рабочими файлами. Обнаружил он это по дороге домой, намереваясь поработать (электричка идет час, он давно приспособился тратить его с пользой). Огорчился, конечно, там много нужного было.- Я, - говорит, - все пытаюсь вспомнить, куда я ее мог сунуть. И смутно припоминается мне, как я ее кладу не глядя... куда-то не туда.- Это как - "не туда"?- Да вот не знаю, - говорит, - куда-то не туда.Приехал домой, несколько раз перетряс весь рюкзак, особенно внимательно обшаривал те внутренние кармашки на молнии и без, где эта флешка обычно жила. Нету, пусто. На следующий день явился на работу с запасной флешкой. Естественно, первым делом поискал пропажу у себя на рабочем месте, но безуспешно. Коллег поспрашивал - увы, никто не находил пропажу. Ну, что поделаешь. А потом...Сует он руку в кармашек рюкзака, не глядя, достает флешку, вставляет ее в ноутбук... и обалдевает. Это не запасная флешка, это та, потерянная! А запасная где тогда? Лезет в рюкзак - да вот она, лежит в том же самом кармане. То есть получается, что он несколько раз обшарил этот карман, и тот был пуст, положил туда вторую флешку, а пока ехал на работу - и первая вернулась. Откуда вот только?Слушая эту его историю, я вспомнила, как много лет назад выбирала между двумя университетами. ЕГЭ тогда не было, документы подавались в оригинале, т.е. выбор был окончательный и довольно судьбоносный. Я хотела поступать в один вуз, родители советовали другой. В общем, я уступила уговорам, поехали мы с мамой в этот самый другой. Приемная комиссия. "Давайте ваши документы!". Хоп - а паспорта моего нет. Хотя мы обе помним, что клали его в сумку. Вернулись домой... он лежал на столе, яркий такой, в зеленой обложке, на самом видном месте. В общем, второй раз я поехала подавать документы в тот университет, куда хотела сама. Там и отучилась, вполне успешно... Но что интересно - и работа, и дальнейшая учеба - и вообще заметный кусок жизни, общения, опыта, поездок и путешествий! - у меня потом оказался связан с тем отвергнутым университетом, куда я ездила подавать документы без паспорта. Как будто поток описал петельку и вернулся в старое русло.Вспомнила я и старую семейную историю про таинственным образом пропавшие мамины очки - кажется, я здесь ее рассказывала. Причем в тот день пропали сразу две пары: одна - весьма удивительным способом, а вторая... второй просто не оказалось на месте, в картонной коробке на шкафу, где запасные очки лежали как раз на случай пропажи первых. Куда они оттуда испарились, никто так и не узнал.Историй таких воз и маленькая тележка. Интересней всего, когда вещи-потеряшки возвращаются, конечно. Куда, куда мы их засовываем? В какое такое мифическое "не туда"? Поделитесь своими историями на эту тему, есть они у вас есть.

Ключевые слова: Флешка потерянная вещь вещи авторская история

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