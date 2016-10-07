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Истории из жизни

Wasuremono

Недавно муж рассказал.

Пропала флешка с рабочими файлами. Обнаружил он это по дороге домой, намереваясь поработать (электричка идет час, он давно приспособился тратить его с пользой). Огорчился, конечно, там много нужного было.
- Я, - говорит, - все пытаюсь вспомнить, куда я ее мог сунуть. И смутно припоминается мне, как я ее кладу не глядя... куда-то не туда.
- Это как - "не туда"?
- Да вот не знаю, - говорит, - куда-то не туда.

Приехал домой, несколько раз перетряс весь рюкзак, особенно внимательно обшаривал те внутренние кармашки на молнии и без, где эта флешка обычно жила. Нету, пусто. На следующий день явился на работу с запасной флешкой. Естественно, первым делом поискал пропажу у себя на рабочем месте, но безуспешно. Коллег поспрашивал - увы, никто не находил пропажу. Ну, что поделаешь. А потом...

Сует он руку в кармашек рюкзака, не глядя, достает флешку, вставляет ее в ноутбук... и обалдевает. Это не запасная флешка, это та, потерянная! А запасная где тогда? Лезет в рюкзак - да вот она, лежит в том же самом кармане. То есть получается, что он несколько раз обшарил этот карман, и тот был пуст, положил туда вторую флешку, а пока ехал на работу - и первая вернулась. Откуда вот только?

Слушая эту его историю, я вспомнила, как много лет назад выбирала между двумя университетами. ЕГЭ тогда не было, документы подавались в оригинале, т.е. выбор был окончательный и довольно судьбоносный. Я хотела поступать в один вуз, родители советовали другой. В общем, я уступила уговорам, поехали мы с мамой в этот самый другой. Приемная комиссия. "Давайте ваши документы!". Хоп - а паспорта моего нет. Хотя мы обе помним, что клали его в сумку. Вернулись домой... он лежал на столе, яркий такой, в зеленой обложке, на самом видном месте. В общем, второй раз я поехала подавать документы в тот университет, куда хотела сама. Там и отучилась, вполне успешно... Но что интересно - и работа, и дальнейшая учеба - и вообще заметный кусок жизни, общения, опыта, поездок и путешествий! - у меня потом оказался связан с тем отвергнутым университетом, куда я ездила подавать документы без паспорта. Как будто поток описал петельку и вернулся в старое русло.

Вспомнила я и старую семейную историю про таинственным образом пропавшие мамины очки - кажется, я здесь ее рассказывала. Причем в тот день пропали сразу две пары: одна - весьма удивительным способом, а вторая... второй просто не оказалось на месте, в картонной коробке на шкафу, где запасные очки лежали как раз на случай пропажи первых. Куда они оттуда испарились, никто так и не узнал.

Историй таких воз и маленькая тележка. Интересней всего, когда вещи-потеряшки возвращаются, конечно. Куда, куда мы их засовываем? В какое такое мифическое "не туда"? Поделитесь своими историями на эту тему, есть они у вас есть.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:48
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:48 by TenguПросмотров: 345Комментарии: 4
+8

Ключевые слова: Флешка потерянная вещь вещи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Гюльнара
Вчера, 20:11
+1
Группа: Посетители
Репутация: (62|-2)
Публикаций: 18
Комментариев: 1 021
+++ Неисчерпаемая тема!
Зарегистрирован: 7.10.2016
   
#2 написал: Водяная лилия
Вчера, 22:10
+1
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Репутация: (27|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 282
Регулярно происходит, в последнее время вообще участилось.
Внятно не опишу. Много случаев и не держу их в памяти специально. Однажды меня повергла в шок здешняя история про размножившиеся наволочки, поэтому все эти моменты про "сбой матрицы" целенаправленно стараюсь не отслеживать.
Зарегистрирован: 13.11.2019
#3 написал: Tengu
Сегодня, 00:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 1 300
Цитата: Водяная лилия
Регулярно происходит, в последнее время вообще участилось.
Внятно не опишу. Много случаев и не держу их в памяти специально. Однажды меня повергла в шок здешняя история про размножившиеся наволочки, поэтому все эти моменты про "сбой матрицы" целенаправленно стараюсь не отслеживать.


Помню я эти наволочки, убойная история!)
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#4 написал: Cosmocosmos
Сегодня, 02:07
0
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Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 34
Есть у меня тоже подобный случай) В общем, на работе не могли найти папку с актами, чье место в моем столе в самом нижнем ящике. Как вы уже догадались папки в моем столе не было, в шкафу со всей документацией тоже. Попросила коллег обшарить свой стол, может у меня глаз замылился и в упор не вижу. Так ее и не нашли... В один прекрасный момент, когда уже прошло где-то пару недель, я выдвигаю свою нижнюю полку, чтобы достать пакет, а папка там! Смею заметить, что папка по сути никому не нужна, только я ей пользуюсь буквально 2-3 раза в год, потому и отсекаю вариант с подбросом.
А еще был случай, как коллега переставлял бегунок на календаре ( ну вы поняли, такое красное окошко), а тот сорвался и полетел вниз, только вот на полу его не было. Коллега уверяет, как видел этот момент срыва и полет, но пол чист, мебели нет рядом, только весы товарные левее, но под ними тоже нет. После перестановки в кабинете так ничего и не нашли
Зарегистрирован: 19.06.2020
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