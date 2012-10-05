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Истории из жизни

Нечто

Ехал я как-то домой с работы. После второй смены. Времени было около двух часов ночи. А так как проживаю я в области, путь мой лежал по одинокой автодороге, через поля, леса... в таком роде.
Других машин не было. Так что я, включив "дальний", расслабляющую музыку, левая рука на руле, вторая на ... штанине, мчал на "расслабоне". И вот в какой-то момент увидел на дороге тёмное пятно. По размерам вроде ребенка лет четырёх. Естественно, напрягся и слегка коснулся педали тормоза, начиная сбрасывать скорость. Расстояние еще позволяло не "бить по тискам".

Короче говоря, медленно качусь, постепенно сближаясь. Погасил дальний, присматриваюсь. При этом мысли в голове мечутся, как рой насекомых. Откуда здесь ребенок? Может, случилось что? Авария, например? А если это ловушка такая, может, машину планируют отжать? Такое на ночных дорогах нет-нет, да и происходит...
Вскоре понимаю, что это точно не ребенок. По сгорбленному силуэту начинает больше походить на животное, вроде бобра, сидящего на двух лапах, с опущенной головой. Что само по себе уже было странным. Так как единственным водоёмом поблизости являлся небольшой пруд. Да и тот располагался в километре от этого места, а, может, и дальше.
Расстояние постепенно сокращалось. Мои глаза всё больше округлялись с каждым метром. Но, самое поразительное, несмотря на приближающуюся угрозу в виде большого и рычащего, с ярко-светящимися глазами, "бобер" и не думал сходить с места. Более того, когда расстояние между ним и автомобилем сократилось до метров двадцати (к тому времени я уже ехал совсем медленно), он поднял голову и посмотрел прямо на меня. Честно признаюсь, я тогда не хило струхнул. Глаза "бобра" светились яркими огоньками, и, казалось, смотрели исключительно на меня. Это сейчас я понимаю, что они просто отражали свет фар. Но в ту ночь выглядело это весьма жутко.

Короче говоря, мне не оставалось ничего другого, как свернуть на встречную полосу и объехать животное. Я так и сделал. Медленно объехал, внимательно отслеживая его поведение. А он, в свою очередь, так же пристально провожал меня взглядом. И не сдвинулся при этом не на миллиметр.
Думаю, не стоит объяснять, что вернувшись на свою полосу, я вжал педаль газа в пол, что называется, до отказа. Вот такая история друзья. Будьте бдительны на ночных дорогах!


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 14:46 by Владимир КоунПросмотров: 605Комментарии: 8
+8

Ключевые слова: Необъяснимое ночная дорога история из жизни авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Вчера, 19:46
+2
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 527
Представил ситуацию, в которой зверь так бы себя повел. Действительно, страшно. Может быть, он был болен, если это был бобёр? Или Вы столкнулись с привидением сбитого животного?.. У нас в местных водоёмах водятся нутрии, и я их сначала принимал за бобров. А дорогу здесь часто перебегают косули, лисы, хорьки, ежи и зайцы, в черте города - ещё кошки и кролики. Иногда выскакивают прямо перед машиной и в свете фар могут потерять ориентацию: останавливаются, беспорядочно мечутся по проезжей части. Короче, нужен глаз да глаз.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Владимир Коун
Вчера, 19:57
+2
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 45
Цитата: ebegen31
Представил ситуацию, в которой зверь так бы себя повел. Действительно, страшно. Может быть, он был болен, если это был бобёр? Или Вы столкнулись с привидением сбитого животного?.. У нас в местных водоёмах водятся нутрии, и я их сначала принимал за бобров. А дорогу здесь часто перебегают косули, лисы, хорьки, ежи и зайцы, в черте города - ещё кошки и кролики. Иногда выскакивают прямо перед машиной и в свете фар могут потерять ориентацию: останавливаются, беспорядочно мечутся по проезжей части. Короче, нужен глаз да глаз.

Согласен с вами. Внимание обязательно. Но в моей истории жутким для меня оказалось именно осмысленное поведение животного. Ни страха, ни какой-то паники или чего-то вроде. Просто спокойный провожающий взгляд, да ещё и с отблесками)
Зарегистрирован: 28.08.2021
#3 написал: ebegen31
Вчера, 20:04
+1
Группа: Посетители
Репутация: (76|0)
Публикаций: 35
Комментариев: 527
Владимир Коун, как много в мире неизведанного, и как легко нас напугать, и как мы одиноки и беззащитны во вселенной...
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#4 написал: Estellan
Вчера, 20:29
+3
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (2224|0)
Публикаций: 273
Комментариев: 2 990
Цитата: ebegen31
как много в мире неизведанного, и как легко нас напугать, и как мы одиноки и беззащитны во вселенной...

Внутри каждого из людей живет от 1 до 3 кг. только полезных бактерий. Каждый раз вспоминаю об этом, когда начинает казаться, что мы одиноки...
Зарегистрирован: 23.07.2015
                
#5 написал: зелёное яблочко
Вчера, 21:19
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 900
Цитата: Estellan
Цитата: ebegen31
как много в мире неизведанного, и как легко нас напугать, и как мы одиноки и беззащитны во вселенной...

Внутри каждого из людей живет от 1 до 3 кг. только полезных бактерий. Каждый раз вспоминаю об этом, когда начинает казаться, что мы одиноки...

Ой, я как раз какую-то книгу вспомнила, о вселенной на теле бомжа sweat_smile
Если то и бобёр, то мог быть бешеным. Со столь странным поведением.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#6 написал: Arhip
Вчера, 21:27
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (1917|0)
Публикаций: 98
Комментариев: 1 935
Скорее вего бешенное животное какое-то. Многие бешенные звери совсем страх теряют. Могут на дорогу выйти. К бешенной лисе можно подойти и погладить. Правда лучше этого не делать :-)
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#7 написал: Tigger power
Вчера, 21:30
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2931|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 055
Цитата: Estellan
Внутри каждого из людей живет от 1 до 3 кг. только полезных бактерий. Каждый раз вспоминаю об этом, когда начинает казаться, что мы одиноки...

Ага, а еще несколько миллиардов антител, готовых умереть за тебя, это так греет)
Я не поняла, это действительно был бобер? Он мог был сбит кем-то до того как его увидел автор истории и просто сидел в состоянии шока
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#8 написал: Владимир Коун
Вчера, 22:19
+1
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 45
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Estellan
Цитата: ebegen31
как много в мире неизведанного, и как легко нас напугать, и как мы одиноки и беззащитны во вселенной...

Внутри каждого из людей живет от 1 до 3 кг. только полезных бактерий. Каждый раз вспоминаю об этом, когда начинает казаться, что мы одиноки...

Ой, я как раз какую-то книгу вспомнила, о вселенной на теле бомжа sweat_smile
Если то и бобёр, то мог быть бешеным. Со столь странным поведением.

Вполне возможно)

Цитата: Arhip
Скорее вего бешенное животное какое-то. Многие бешенные звери совсем страх теряют. Могут на дорогу выйти. К бешенной лисе можно подойти и погладить. Правда лучше этого не делать :-)

Да мне такое даже в голову не пришло)

Цитата: Tigger power
Цитата: Estellan
Внутри каждого из людей живет от 1 до 3 кг. только полезных бактерий. Каждый раз вспоминаю об этом, когда начинает казаться, что мы одиноки...

Ага, а еще несколько миллиардов антител, готовых умереть за тебя, это так греет)
Я не поняла, это действительно был бобер? Он мог был сбит кем-то до того как его увидел автор истории и просто сидел в состоянии шока

Честно так и не понял. Внешне был похож, а на самом деле????
Зарегистрирован: 28.08.2021
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