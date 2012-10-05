Нечто

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 14:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

Владимир Коун Просмотров: 605 Комментарии: 8 +8 Вчера, 14:46 by

Ехал я как-то домой с работы. После второй смены. Времени было около двух часов ночи. А так как проживаю я в области, путь мой лежал по одинокой автодороге, через поля, леса... в таком роде.Других машин не было. Так что я, включив "дальний", расслабляющую музыку, левая рука на руле, вторая на ... штанине, мчал на "расслабоне". И вот в какой-то момент увидел на дороге тёмное пятно. По размерам вроде ребенка лет четырёх. Естественно, напрягся и слегка коснулся педали тормоза, начиная сбрасывать скорость. Расстояние еще позволяло не "бить по тискам".Короче говоря, медленно качусь, постепенно сближаясь. Погасил дальний, присматриваюсь. При этом мысли в голове мечутся, как рой насекомых. Откуда здесь ребенок? Может, случилось что? Авария, например? А если это ловушка такая, может, машину планируют отжать? Такое на ночных дорогах нет-нет, да и происходит...Вскоре понимаю, что это точно не ребенок. По сгорбленному силуэту начинает больше походить на животное, вроде бобра, сидящего на двух лапах, с опущенной головой. Что само по себе уже было странным. Так как единственным водоёмом поблизости являлся небольшой пруд. Да и тот располагался в километре от этого места, а, может, и дальше.Расстояние постепенно сокращалось. Мои глаза всё больше округлялись с каждым метром. Но, самое поразительное, несмотря на приближающуюся угрозу в виде большого и рычащего, с ярко-светящимися глазами, "бобер" и не думал сходить с места. Более того, когда расстояние между ним и автомобилем сократилось до метров двадцати (к тому времени я уже ехал совсем медленно), он поднял голову и посмотрел прямо на меня. Честно признаюсь, я тогда не хило струхнул. Глаза "бобра" светились яркими огоньками, и, казалось, смотрели исключительно на меня. Это сейчас я понимаю, что они просто отражали свет фар. Но в ту ночь выглядело это весьма жутко.Короче говоря, мне не оставалось ничего другого, как свернуть на встречную полосу и объехать животное. Я так и сделал. Медленно объехал, внимательно отслеживая его поведение. А он, в свою очередь, так же пристально провожал меня взглядом. И не сдвинулся при этом не на миллиметр.Думаю, не стоит объяснять, что вернувшись на свою полосу, я вжал педаль газа в пол, что называется, до отказа. Вот такая история друзья. Будьте бдительны на ночных дорогах!

Ключевые слова: Необъяснимое ночная дорога история из жизни авторская история

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