Странная попутчица

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:04

Причина: Стилистика автора сохранена.

Orlando Просмотров: 277 Комментарии: 4 +7 Вчера, 22:04 by

Сразу, в начале повествования, хочу сказать о главном. Ни в коем случае не хочу говорить здесь о политике, только по фактам и по теме. Так уж получилось, что история повествует о всем известным событиях. Однако обещаю только по делу и не более. История эта произошла в 2012 году. Я возвращался из Санкт-Петербурга в Москву ночным поездом. Тогда был такой, если не ошибаюсь, Тверской экспресс "Афанасий Никитин" не знаю, есть ли он сейчас, хороший комфортный поезд был.Обычно я ездил в Петербург и обратно на машине, но была осень, а ехать по трассе в тёмную не хотелось, это сейчас есть платная дорога, а тогда её не было, и я отправился на поезде. Правда уже ходили Сапсаны, но их тогда было не так много как сейчас, и билет у меня взять не получилось.Мне досталось хорошее место в купейном вагоне. Из соседей была пожилая женщина и девушка примерно моего возраста. С бабушкой мы немного пообщались на отвлечённые темы, типа: кто? Откуда? И куда? Девушка при этом молчала и мило улыбалась. А когда словоохотливая бабуля добралась с расспросами и до неё, выяснилось, что девушка иностранка. По-русски понимала, если говорить не быстро, но сама изъяснялась слабовато, поэтому и предпочла молчать. Я, к слову сказать, хорошо знаю английский язык, учил и в школе, и в университете, к тому же в университете помимо основного разговорного изучал ещё и технический, кто касался этой темы, понимает разницу. Я и книги читал на английском, и разговаривал свободно, поэтому предложил попутчице перейти на её родной язык.Бабуля, как только услышала нашу тарабарщину, сразу потеряла к нам всякий интерес и засобиралась спать. Полочка у бабушки была нижняя, а у нас, молодых, две верхних. Из уважения к возрасту бабушки, мы общались тихо, в полголоса, я расспрашивал девушку о её стране, всё было интересно.Девушка жила в Швейцарии, в Петербурге училась, а в Москву ехала посмотреть город. Меня несколько удивил её чистый английский, в Швейцарии обычно говорят по-немецки, а тут чистый английский выговор. Кроме различных бытовых вещей, мы стали обсуждать путешествия. Девушка говорила, что хочет побывать в Китае, посмотреть культуру. Европу, дескать, всю уже объехала, да и немудрено. Европа не такая уж и большая, за пару дней можно несколько стран посетить. Я же рассказывал ей о своей стране. О том где сам бывал. Разговор перетёк за полночь и свет уже не горел. Я видел как блестят глаза девушки, особенно когда за окном проплывали небольшие полустанки. И тут я сказал ей, что очень мечтаю посетить Одессу, много раз видел этот замечательный город по телевизору и на фото, а вот вживую ни разу.На этом моменте моя попутчица замолчала, небольшая пауза, затем тяжёлый вздох. Мы проезжали какую-то очередную станцию, свет упал на её лицо и я увидел слёзы... Не поедешь ты туда... Мне жаль, но не поедешь.... Я был в недоумении. Как так, это не Танзания поди и не Мальдивы за три девять земель. Возьму путёвку и поеду...- Ладно, - тихо сказала девушка и вытерла слёзы. - Скажу тебе как есть, - и снова вздохнула. - Пройдёт немного времени и многое изменится. Тебя не пустят туда. В Европе будут ходить люди с двуцветными флагами. Будет много вражды и смерти.Я, если честно, подумал, что это розыгрыш. На дворе 2012, мир кругом, какая вражда, какие смерти. Но слёзы девушки меня насторожили. Я перевёл разговор в иную плоскость, мы говорили о её учёбе, а затем уже и спать легли. Утром я проснулся лёжа на боку к стеночке. Взглянул на часы, через час прибытие. Повернулся на другой бок, попутчицы моей нет. Ну, наверное, умывание, чистка зубов, обычное дело. Бабушка уже утренний чай заварила.- Сынок, а ты чего спишь так беспокойно, разговариваешь во сне, да ещё и не по-нашему?Спросила у меня моя словоохотливая попутчица.- Так я с соседкой беседовал, до полуночи не спал...Бабушка засмеялась.- А вроде и не пил вчера сынок, с какой соседкой? Мы вдвоём ехали....Тут меня как обухом по голове стукнуло. На верхней полке постели нет...- А как же, бабуль, вы же сами вчера у неё спрашивали, а она молчала...- Да ну тебя к лешему, пошутили и хватит, - сказала мне бабушка с улыбкой.Дальше разговаривать на эту тему не имело смысла, а там мы уже и приехали.... События эти помню до сих пор в подробностях. Не спал я тогда, это точно, и не пил ничего, ни капли. В Одессу так и не съездил, когда теперь получится там побывать и не знаю даже. Надеюсь, что ещё увижу этот замечательный город. История моя, не выдуманная и не украшенная, как есть. Как такое возможно? Да всё в жизни возможно, поди, и не такое бывало в нашем далеко неизученном мире. Рад был рассказать вам свою историю.

Ключевые слова: Попутчица соседка поезд авторская история

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