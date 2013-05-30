Попрощался

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:30

Причина: Стилистика автора сохранена.

Elka21 Просмотров: 638 Комментарии: 7 +9 Вчера, 19:30 by

Папа ушёл ранней осенью. В сентябре ещё было по-летнему тепло и солнечно, но краски природы сразу померкли, и реальность стала одновременно тягучей и фрагментарной, когда я перестала слышать дыхание родного человека.Что болезнь неизлечима нам было объявлено сразу после МРТ. Два месяца максимум. Опухоль глубоко в головном мозге, нельзя добраться. Чего только за эти два месяца мы не делали, пытаясь найти хирурга, который даст надежду. Но судьбу, видимо, не обыграешь. То документы врач потерял, то аппарат КТ сломался... Молитвы тоже были. Много. Но это с людской точки зрения, много... После смерти отца я ощутила огромную пустоту, какое-то разочарование, как ребёнок, который вёл себя хорошо, но родители его не похвалили. Понимаю, это был уровень низкого духовного развития, обижаться нельзя. Потоки мыслей, поиски, возврат к вере - все это было потом и далось нелегко и, пожалуй, не совсем успешно.В день похорон я проснулась от звука громкого стука. Даже подпрыгнула в кровати. Мама была в ванной в этот момент, я крикнула ей, спросила, что случилось. Она ответила, что ничего не слышала и сама ничем не гремела. "Папа домой пришёл", - подумали мы.Дальше были морг, долгий путь на кладбище, отпевание и прощание уже у могилы. Помню, светило яркое солнце. Такой невыносимый для осознания контраст - яркий свет, ещё сочная зелень, щебет птиц и эти бледные скорбные лица людей в чёрных одеждах, стоящих вокруг гроба. Вокруг тепло и даже жарко, а папа ледяной лежит и твёрдый, как камень. Хотелось согреть, разбудить его. Долго прощались, батюшка проводил последние обряды. Всем присутствующим тогда показалось, что черты лица покойного изменились, будто лёгкая улыбка появилась на его губах.После похорон часто ездили на могилу, почти каждый день. На девятый день тоже приехали. Середина сентября. Стоим у холмика, беседуем, хорошими словами папу вспоминаем. В какой-то момент прилетела большая бабочка. Кружила недалеко, а потом села мне на грудь в районе сердца. Стоит ли говорить, о чем все подумали. Не прошло сорока дней, как стали сниться необычные сны. В одном из снов пришёл папа. Живой, улыбается. Я кинулась к нему радостная, а потом вспомнила, что его нет уже. Говорю ему во сне, ты же умер, спрашиваю, как он ТАМ, мол, как все происходит. А он задумчиво, как-то немного грустно улыбнулся и ответил: "У тебя все по-другому будет". По интонации я поняла, что у меня все будет хуже, чем у него.Живу, грешу, конечно, каюсь, думаю, что стоит изменить жизнь, но суета закручивает, продаю жизнь по мелочам. И не покидает мысль, а в моей ли власти меняться, если уже все предсказано.

Ключевые слова: Прощание с родными знаки отец авторская история

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