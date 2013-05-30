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Истории из жизни

Попрощался

Папа ушёл ранней осенью. В сентябре ещё было по-летнему тепло и солнечно, но краски природы сразу померкли, и реальность стала одновременно тягучей и фрагментарной, когда я перестала слышать дыхание родного человека.
Что болезнь неизлечима нам было объявлено сразу после МРТ. Два месяца максимум. Опухоль глубоко в головном мозге, нельзя добраться. Чего только за эти два месяца мы не делали, пытаясь найти хирурга, который даст надежду. Но судьбу, видимо, не обыграешь. То документы врач потерял, то аппарат КТ сломался... Молитвы тоже были. Много. Но это с людской точки зрения, много... После смерти отца я ощутила огромную пустоту, какое-то разочарование, как ребёнок, который вёл себя хорошо, но родители его не похвалили. Понимаю, это был уровень низкого духовного развития, обижаться нельзя. Потоки мыслей, поиски, возврат к вере - все это было потом и далось нелегко и, пожалуй, не совсем успешно.

В день похорон я проснулась от звука громкого стука. Даже подпрыгнула в кровати. Мама была в ванной в этот момент, я крикнула ей, спросила, что случилось. Она ответила, что ничего не слышала и сама ничем не гремела. "Папа домой пришёл", - подумали мы.
Дальше были морг, долгий путь на кладбище, отпевание и прощание уже у могилы. Помню, светило яркое солнце. Такой невыносимый для осознания контраст - яркий свет, ещё сочная зелень, щебет птиц и эти бледные скорбные лица людей в чёрных одеждах, стоящих вокруг гроба. Вокруг тепло и даже жарко, а папа ледяной лежит и твёрдый, как камень. Хотелось согреть, разбудить его. Долго прощались, батюшка проводил последние обряды. Всем присутствующим тогда показалось, что черты лица покойного изменились, будто лёгкая улыбка появилась на его губах.

После похорон часто ездили на могилу, почти каждый день. На девятый день тоже приехали. Середина сентября. Стоим у холмика, беседуем, хорошими словами папу вспоминаем. В какой-то момент прилетела большая бабочка. Кружила недалеко, а потом села мне на грудь в районе сердца. Стоит ли говорить, о чем все подумали. Не прошло сорока дней, как стали сниться необычные сны. В одном из снов пришёл папа. Живой, улыбается. Я кинулась к нему радостная, а потом вспомнила, что его нет уже. Говорю ему во сне, ты же умер, спрашиваю, как он ТАМ, мол, как все происходит. А он задумчиво, как-то немного грустно улыбнулся и ответил: "У тебя все по-другому будет". По интонации я поняла, что у меня все будет хуже, чем у него.
Живу, грешу, конечно, каюсь, думаю, что стоит изменить жизнь, но суета закручивает, продаю жизнь по мелочам. И не покидает мысль, а в моей ли власти меняться, если уже все предсказано.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:30
Причина: Стилистика автора сохранена.
Вчера, 19:30 by Elka21Просмотров: 638Комментарии: 7
+9

Ключевые слова: Прощание с родными знаки отец авторская история

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 20:19
+3
Группа: Посетители
Репутация: (100|-7)
Публикаций: 24
Комментариев: 2 392
Почему-то концовка скомкана... . Судьбу определяет сам человек, а не наоборот. Про разочарование хорошо черкнули, мне понравилось. Что касается болезней, практически все близкие обращаются к Богу, но увы... . Бог в переводе с древнего египетского означает наблюдатель, в некоторых языках это царь. А ещё Иисус Христос говорил: "А не знаете ли, что вы - Боги?". Неужели жизнь богов определяет судьба?
Ваш отец существует в энергии, которая не умирает. И все мы тоже будем в энергии. Умереть - это как сознанием выйти из тела и продолжить жить в пустоте, которую можно преобразовывать по своему желанию, тогда тело ощущается как чужое, потому что сознания там больше нет - прах земной.
И вовсе не факт, что по другому будет - это хуже. А может быть лучше? Навязчивость вовсе не означает, что обнаружена истина. В энергии свою худость мы определяем сами. Если вы желанием примкнули к негативу, то в энергии тоже так будет, а вот альтернативу негативу никто не отменял, так что свобода всё равно существует даже в привычке, когда ради энергии расстаёшься с этой привычкой. Повода к альтернативе вовсе бы не существовало, если бы не было плохой причины. Выше нос, ёлка, всё ещё только начинается. sun
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Jako tako
Вчера, 20:38
+1
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Репутация: (233|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 093
Грустный итог какой-то. Мне всегда казалось, что пока ты жив, можно поменять свою жизнь. В смысле, менять мир вокруг себя в лучшую сторону, начать больше помогать нуждающимся (не только людям, а животным тоже). Созидать, а не разрушать. Не это ли главное?
Или в истории шла речь о грузе грехов из прошлых жизней?
История добрая и грустная. Плюсанула.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Orlando
Вчера, 22:42
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Репутация: (9|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 40
История хорошая. Мы можем менять свою жизнь, конечный её итог понятен, но поступки и образ жизни очевидно можем. А самое главное это ваше осознание. У вас всё будет хорошо.
Зарегистрирован: 3.04.2022
#4 написал: lukery
Сегодня, 00:02
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Публикаций: 3
Комментариев: 13
Соболезную вам. Думаю, что с того света не так-то просто до нас живых достучаться, а тем более передать информацию так, чтобы мы её приняли и поняли верно. Возможно он хотел сказать, что вам нужно беречь и следить за своим физическим/духовным/моральным здоровьем, чтобы всё не закончилось хуже? Связь родителей и детей очень крепкая, мне верится, что наши предки хотят нас предупредить и уберечь, а не напугать и огорчить.
+
Зарегистрирован: 2.11.2017
#5 написал: Tengu
Сегодня, 13:41
0
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Репутация: (76|0)
Публикаций: 73
Комментариев: 1 293
Меняться - в вашей. Бабочка - древний символ души человеческой. Бывают такие знаки, почти у всех в таких ситуациях бывают.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#6 написал: Шерри
Сегодня, 19:20
0
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Публикаций: 38
Комментариев: 634
Неплохо написано +. Нам не известно, доступны ли такие знания мёртвым или нет, чтобы они знали, как будет у нас.
Будущее многовариантно и "строим" мы его сами, идя по этому пути или иному.
Зарегистрирован: 3.06.2019
   
#7 написал: Ksenya078
Сегодня, 19:44
0
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Репутация: (433|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 969
Соболезную вам, Автор. В историю верю, сама без папы осталась в начале сентября. В квартире чувствовался его дух, это ощущалось прикосновениями, звуками в квартире, частыми снами. Заказывала неоднократно Сорокоуст, на время помогало, потом опять, сейчас, вроде полегче стало. Спасибо, что поделились, +.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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