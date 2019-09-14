Новогодний ужас

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:11

Arina Florence Просмотров: 556 Комментарии: 3 +2 Вчера, 18:11 by

Это произошло в конце уходящего года, в ночь с 30 по 31 декабря.Мне тогда было всего 10 лет. Я тогда с родителями жил в старом доме на окраине города. В тот вечер отец уехал на новогодний корпоратив у себя на работе, а поскольку моя мама не любительница шумных вечеринок, да и праздничных хлопот было много, мы с ней решили остаться дома.Мама поставила в угол комнаты нашу роскошную ёлку, я начал помогать наряжать её. Разноцветные шары, гирлянды появились на её зелёных ветвях, я, как зачарованный, смотрел на всё это великолепие и не мог дождаться наступления Нового года.Время шло к полуночи, за окном была глубокая ночь, и нам захотелось спать, я пошёл в свою комнату, а мама вместе с псом Гошкой в свою.Я лёг под одеяло, устроился поудобней и попытался заснуть. Я пролежал с закрытыми глазами около получаса, но сон почему-то не приходил, странно, ведь обычно я сразу засыпаю, тем более в такое позднее время.Я мысленно приказал себе уснуть и посильней зажмурил глаза, как вдруг услышал какие-то шаги, доносящиеся с кухни.- О, надо же, маме тоже не спится, - подумал я и решил выйти к ней на кухню, но, открыв дверь, я, оказавшись в коридоре, с удивлением увидел маму, которая тоже вышла из своей комнаты.- А я думал это ты ходишь по кухне! - недоуменно сказал я.- Нет! Всё это время я была у себя и засыпала, а услышав твои шаги на кухне, я хотела сказать, чтобы ты ложился спать, ведь завтра рано вставать, - сказала мне мама.- Но это был не я, - произнёс я с дрожью в голосе, - может,это был Гошка?- Нет, Гошка был со мной! - воскликнула мама.Она искоса посмотрела на кухню, и я увидел на её лице тревогу.Затем мы осторожно прошли на кухню и включили там свет, как ни странно, на кухне никого не оказалось, и всё было тихо.- Хм... странно, послышалось, что ли? - задумчиво сказала мама.Далее мы с мамой осмотрели все комнаты в доме, но никого не обнаружили, всё было в порядке.Наконец, не найдя ответа на вопрос: что за звуки доносились с кухни.И посчитав, что всё это нам послышались, мы пошли спать, я пошёл в комнату к маме (т.к. одному в своей комнате спать было жутковато). Мама закрыла дверь, выключила свет и легла рядом со мной.Прошло ещё некоторое время, и, видимо, мы с мамой не могли отвлечься от тех навязчивых мыслей.И тут с кухни послышались шаги, но на этот раз более отчётливые.Я в ужасе спрятался под одеяло и прижался к маме, меня всего трясло, Гошка начал лаять. Взглянув на маму, я увидел на её лице такой же страх.Прошло несколько секунд, и шаги с кухни направились в комнату к нам. Тут дверь медленно приоткрылась, и на пороге появилось непонятное нечто, оно было похоже на тень, но не человеческую, а на какую-то странную и пугающую.У неё были длинные руки и короткие ноги.В его очертаниях были видны спутанные длинные волосы.Оно двигалось к нам, я закричал, мама крепко обняла меня, закрыла глаза и начала читать молитву, наша пёс Гошка сильно заскулил и спрятался под кроватью.Не знаю, сколько это продолжалось, по-моему, вечность.Я, так же как и мама, боялся открыть глаза.Наконец она ослабила хватку и перестала читать молитву.Я с бережным страхом открыл глаза. И посмотрел вперёд... комната была пуста, это нечто исчезло.Мама ещё долго сидела в шоке.Вскоре пришёл отец. Он недоумевал, почему мы не спим. Маме пришлось рассказать всё о том, что с нами произошло. Отец долго пребывал в шоке. Затем мы расставили иконы по всем углам.Потом мы всё же уснули.На следующий день к нам пришли родственники, чтобы вместе встретить Новый год.Мы с мамой старались не подавать никакого внимания.Но очевидно бабушка заметила, что с нами что-то не так. Она спросила: "Что произошло?"Маме пришлось всё рассказать.Все родственники были в шоке, немного шокированная бабушка сказала:- Это был домовой, раньше очень давно люди видели их очень часто. Были они как добрые, так и злые. Вы наверняка его чем-то обидели, наверное, вы поставили ёлку на его место, и вот он и обиделся.После её слов мы продолжили праздник, но уже ни у кого не было настроения...В скором времени мы переехали в новый дом. И я каждый день вспоминаю ту самую ночь. И с приближением ночи мне становится немного жутко.Сейчас мне уже 30 лет, а вся эта история так въелась мне в память, что я теперь вздрагиваю от каждого шороха и всегда вспоминаю рассказ бабушки.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Шаги домовой новый год ночь

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