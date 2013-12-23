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Истории из жизни

Дело, изменившее мою жизнь... Часть третья

Крик был настолько неожиданный, что я подпрыгнул на стуле и выпученными глазами смотрел на неё пару секунд в недоумении.

- Простите, - произнесла Епифанцева и схватилась двумя руками за голову, будто бы защищаясь. Было видно, что тело её слабеет.

Я встал со стула, рванулся к ней и подхватил как раз в тот момент, когда она уже собиралась падать на такой манящий при обмороке пол... Об обаятельности керамической плитки при потере сознания я сегодня узнал не понаслышке...

- Тихо-тихо, - произнёс я, резко подхватив её, и усадил за стол.

Я налил воды в стакан и поставил его перед Епифанцевой. Сам сел напротив.

Подняв стакан дрожащими руками, стуча стеклом об зубы из-за тряски, она сделала глоток.

- Я не знаю, что со мной происходит... Такое впервые.

- Ладно. Закончите последнее предложение и оставим тему про вашу сестру. В чем выражалась "чертовщина" в доме?

- Днём всё было хорошо. Но ночью... Именно в эту ночь мой муж уезжал на смену. И в я осталась одна в этом кошмаре. Когда мы только заехали, я ни о чем не думала кроме удачи, которая на нас свалилась. Поэтому можете не говорить о том, что я себе там накрутила что-то. Нет. Я не могла ничего накрутить. В этот момент никаких страхов не было из-за волны эндорфинов, которыми захлестнуло меня, вследствие этого счастливого события - переезда в свой дом. Весь день я прибиралась, смотрела телевизор, всё было хорошо. Дело близилось к ночи. До 00:00 часов всё было спокойно. Но после полуночи начался сущий кошмар. Я дочитала книгу, выключила свет и закрыла глаза. Не могла уснуть где-то до половины 2 ночи. Мне казалось, что на меня кто-то пронзительно смотрит из темноты дверного проёма, ведущего в прихожую. Я светила туда светом от экрана телефона и, ничего не увидев, снова ложилась. В один момент я не выдержала и направилась в прихожую. Нажала на выключатель, звук щелчка которого в абсолютной тишине воспринимался как оглушительный выстрел и... Тишина... Ни единого шороха и ни одного живого существа, взгляд которого я могла бы на себе ощутить. Немного успокоившись, я снова легла на кровать. Сослалась на то, что просто не привыкла к новому месту жительства, поэтому и мерещится ерунда всякая. Чужого взгляда больше не ощущалось, однако продолжалось это недолго... Приблизительно в 2 часа ночи я начала слышать тяжёлые, грузные шаги в коридоре, будто кто-то очень тяжёлый прошёл мимо моей комнаты. Меня окатило ледяным потом. Я лежала, боясь пошевелиться и посмотреть в дверной проём. Шаги стихли где-то на кухне. Снова наступила тишина. Слышно было тяжёлое биение сердца, которое, казалось, хотело вырваться из груди и вылететь из этого проклятого дома. Минут через 10-15 из гостинной раздался звук открывающейся двери шкафа. Волосы встали дыбом, мороз охватил и сковал все моё тело. Через секунду дверь с громким стуком закрылась, будто кто-то очень сильно разозлился и ударил по ней. У меня началась истерика, тело дрожало. Мне уже было плевать, что со мной будет и я, вскочив с кровати, громко закричала прямо в дверной проём "Выходи мразь! Я знаю, что ты здесь!". Ответа не последовало. Я быстро дотянулась до выключателя, спасительный свет озарил спальную комнату, лучи от лампочки попадали и в коридор, в котором не было абсолютно ничего странного. Я выскочила в коридор, включив свет и там. Тоже пусто...

И тут, боковым зрением я заметила на кухне, свет в которую не попадал, человеческую фигуру, которая будто следила за мной. Вся моя оставшаяся смелость быстро испарилась. Я пулей вылетела из дома, даже не закрыв за собой дверь, и побежала к подруге, которая жила на той же улице. Время было 3:30 ночи. Рассказав ей всё, успокоившись, я легла спать. Утром я позвонила мужу и всё рассказала. Он мне не верил, но увидев то, как я говорю ему об этом вживую, согласился вернуться на прежнее место жительства.

Я не знал, как реагировать на то, что рассказала мне Епифанцева. Это было что-то невозможное, переворачивающее моё восприятие мира с ног на голову... Как второй подряд человек мог говорить о наличии в этом деле мистики?! Это не укладывалось в моей ещё не отошедшей от обморока голове. Становилось все сложнее не замечать очевидное. Я чувствовал себя идиотом, которому все вокруг пытаются доказать то, что в доказательствах не нуждается.

- Вы не возвращались больше туда?

- Только днём. Прибиралась.

Ну хоть один момент прояснили.. Подумал я, вспоминая слова Марьи Сергеевны про постоянный порядок в доме, в котором уже два года никто не живёт.

- А днём замечали какие-то странности?

- Ну по сравнению с тем, что я видела той ночью, это были цветочки, а не странности. Просто предметы иногда не на своём месте стояли. А так - больше ничего, - Епифанцева уже успокоилась и открылась для разговора.

- Почему Вы продали этот дом - я понимаю. Но проясните один момент: вы перед продажей сообщили новым собственникам о том, что там твориться?

- Конечно. Мне лишние проблемы не нужны. Я сразу объяснила, почему такая низкая цена. Но они лишь усмехнулись, заявив, что не верят во все эти сельские легенды. Вот во что это вылилось, - уставившись в пол и скрестив руки на коленях, произнесла свидетельница.

- Скажите пожалуйста, а муж Ваш где сейчас?

- На работе. Фельдшером на скорой работает. А зачем вам это? - произнесла насторожившись женщина, сделав очередной глоток воды.

- Для справки. Не переживайте, его я допрашивать не собираюсь. Я от вас получил достаточно информации.

Достаточно для чего? Сам себе задал я вопрос. Что я с этой информацией делать буду? На призрака дело об убийстве вешать? У нас, конечно, и раньше были Висяки, но этот, наверное, будет самый оригинальный. Горбунов меня точно потом "приставит". Именно приставит, а не представит... К стенке, а не к награде. Это уж пострашнее любого призрака будет.

- Алина Владимировна, имел ли кто-то кроме Вас доступ в этот дом?

- Эту версию можете даже не рассматривать. Попасть туда никто не мог. Убиралась я каждые две недели. Но там надо было только пыль протереть. Ничего такого, что свидетельствовало бы о проживании людей - не было. Все местные этот дом стороной обходят, знают они и о сестре моей, и об этом доме. Так что нет. Не убийство это, лейтенант. Не ваше это дело. Другая тут юрисдикция.

- Понятно, - сделав вид, что не заметил последних высказываний, заключил я. - Ну что ж, спасибо за помощь следствию!

Я встал со стула и направился к выходу. Епифанцева пошла вслед за мной закрыть дверь.

- Если что-то ещё вспомните, то вот мой номер телефона, - я передал ей визитку. - Всего доброго.

Я вышел из дома и встал на ступеньках подъезда. Вечерело... Солнце уже даже не грело, а просто поддерживало комфортную температуру, приглашая людей выходить на улицу. Щебетание птиц приветствовало тех, кто пришёл по приглашению заходящего солнца любоваться на прекрасный вечерний пейзаж лета. Люди гуляли, радовались, смеялись. Я вдохнул свежий сельский воздух и закрыл глаза. Достичь нирваны мне помешал вибрирующий в кармане телефон. Привычным движением руки вытащив его из кармана, я обнаружил, что мне звонит абонент под именем "ГорбунOFF". Я поднял трубку.

- Да, товарищ майор.

- Орлов, у тебя как там дела обстоят?

- Ну что я могу сказать... Пока что подтверждается версия участкового. Мистика какая-то, судя по показаниям свидетелей, которые и сами в это охотно верят.

- Лейтенант, ты там тоже что-ль тяпнул уже? Чтоб по приезду ко мне пришёл и отчитался за каждую промилле.

- Никак нет. Я ж не пью, товарищ Майор.

- Какая тогда нахрен мистика? - прохрипел басом Горбунов.

- Сам пока не могу понять.

- Кого опрашивал?

- Соседку и предыдущую собственницу участка.

- И что говорят?

- Обе говорят, что дом проклятый, и что нечисть людей этих забрала.

- Понятно. Другого я и не ожидал. В общем так, информация по этой парочке из Казани поступила. Родителей у них нет. Оба детдомовские. Родни, соответственно, тоже, поэтому допросить с их стороны вряд ли кого-то получится. Печальная история, короче. Поэтому работай с местным населением. И, да, все материалы, которые у тебя на данный момент имеются, отошли мне по почте. Переночуешь в гостинице. К своим не суйся, чтоб лишний раз не светиться. Там, в гостинице, и компьютер найдешь со сканером. Начальство свыше требует отчёта по этому делу. И ещё, я номер твой соседке этой сообщил, Марье Сергеевне. Она звонила, говорила, что стук какой-то в этом доме слышала. Я уж не стал тебя дёргать по этому пустяку, но номер твой сообщил, чтобы если что-то серьёзное было, то тебе звонила сразу.

- Хорошо, товарищ майор.

- Ну всё, отбой. Если что - звони докладывай в любое время суток.

- Добро, - сказал я и нажал на красную кнопку, сбросив звонок.

Однако где-то через минуту телефон зазвонил снова. Абонент тот же - "ГорбунOFF". "Соскучился что-ли?", - подумал я.

- Да, товарищ майор?

- Значит так, лейтенант. Я тут подумал. Может, стуки-то эти неспроста соседка слышит? Может, по горячим следам удастся убийцу поймать? Я думаю, что он может с какой-то целью в дом этот возвращается... Видимо, совсем дурак. Надо будет проверить эту версию. Если соседка тебе в течение вечера ещё какие-то обстоятельства сообщит, то сразу мне звони. Дам дальнейшие указания. Если не позвонит, то отдыхай.

- Слушаюсь.

- Всё, отбой.

Вещание по ту сторону прекратилось прерывистыми короткими гудками. Я убрал телефон в карман. Очень не хотелось ночью снова посещать то место. За день я столько всего наслушался, что было жутковато. Мой мозг по-прежнему пытался найти адекватные объяснения всей этой чертовщине, но получалось скверно.

"Может, они вообще тут надурить меня решили всем сбродом?! Сговорились и лгут." - подумал я. Но вспомнив состояние Епифанцевой и Марьи Сергеевны при даче показаний, я отмёл эти мысли. Если они лгут, тогда это очень хорошие актёры.

"Ладно... Черт с ним. Будет, как будет."

Загрузившись в машину, я повернул ключ зажигания, запустил двигатель и тронулся в сторону магазина. Надо было купить что-нибудь перекусить, пищу мой желудок видел последний раз днём, а сейчас дело шло уже к ночи.

Я ехал вдоль вечерних улиц села, на которых прошло всё моё детство. Небо будто при участии мастерской руки художника было окрашено в розоватый от заходящего солнца цвет, который отражался на асфальте, деревьях, людях. Всё вокруг было покрыто приятным розоватым оттенком. В голове переплетались разные мысли. Ностальгия, грусть по прошлому, по детству... Изменился ли я с того момента? Ведь я тот же маленький Саша, который когда-то бегал по этим улицам и играл в войнушку. Я же совсем не изменился. Ведь так? Тот добродушный мальчик просто прячется сейчас под личиной серьёзного человека, сотрудника полиции лейтенанта Орлова. Ведь в душе все мы такие же дети. Будь нам хоть 20 лет, 30, 40, 50 - мы все равно остаёмся теми же обидчивыми и чересчур наивными маленькими мальчиками и девочками. Просто эту детскость мы прячем от других, а другие прячут от нас. Потому что с детства нам говорят, что взрослым нельзя дурачиться, нужно быть серьёзными. И нам кажется, что позволить себе побыть детьми в таком возрасте хотя бы немного, хотя бы капельку - это дурной тон, за который неминуемо последует осуждение. А как бы иногда хотелось снова вернуться в то время, взять в руки игрушечный автомат и бить невидимого врага с друзьями, представляя себя военным, пока мама не позовет домой ужинать.

Тёплые мысли от этих воспоминаний разбивались в прах, когда я возвращался в реальность и понимал, что этого уже, к сожалению, никогда не вернуть.
Купив в одном из супермаркетов необходимые продукты, я немного перекусил. Когда ходил по магазину, было слышно, что все люди только и делают, что обсуждают утреннее происшествие. "Да... Такого наша земля ещё не видела.. ", - подумал я. Кто-то верил в паранормальное, которое и стало причиной смерти целой семьи, а кто-то нет и пытался отчаянно доказать, что это всё слухи. "Вот будет от следствия официальная версия, тогда и докажется моя правда", - говорили скептики и даже не подозревали, что рядом с ними сейчас находится представитель того самого следствия, которое и должно было исключить всю паранормальщину и с логической точки зрения объяснить произошедшее той злополучной ночью. Однако, чем глубже следствие в моём лице зарывалось в доказательную базу, тем меньше поддавалось логике всё происходящее вокруг этого дома. Ладно... Нужно сохранять спокойствие и на всё смотреть объективно, без приплетания всякой мистики.

Мои размышления прервал звонок с незнакомого номера:

- Да? - ответил я, сделав голос как можно серьёзнее.

- Это полиция? - послышался из трубки уже знакомый мне голос, в котором я сразу же угадал Марью Сергеевну.

- А, Марья Сергеевна. Добрый вечер. Да, это лейтенант Орлов, который сегодня у вас был. - Произнёс я с улыбкой и уже более доброжелательным тоном.

- Ой, милок, это твой номер то мне дали. Ну и слава Богу, тебя то я уж знаю. А то приедут тут какие-нибудь хамы и будут ворчать, шуметь. Ну слава Богу...

Мне сказали звонить, если что странное замечу. Так вот... Мне, внучок, показалось, что на территории двора кто-то ходил. У меня в одном из окон дома ведь часть двора ихнего, соседского видно. Вот там будто человек ходил. Мужчина.

- Понял Вас, Марья Сергеевна. Минут через 15 буду. Спасибо за информацию.

Я положил трубку. Медлить было нельзя. Вдруг это преступник снова туда явился. "Если он, конечно, совсем дурак... Может, псих какой?", - подумал я. Ну а что, психушка относительно недалеко. Может, и сбежал какой и испугал этих молодых. "Ага, до смерти. Хорошая версия, Саша. Да так напугал, что рты до сих пор закрыться не могут" - пронеслась издевательская нотка в моей голове.

Я набрал номер Горбунова, как он и приказал. На часах было уже половина десятого вечера, когда по ту сторону мне басом ответил знакомый голос начальника.

- Да, Сань, слушаю. Что там у тебя?

- Товарищ майор, как и просили, докладываю. Соседка позвонила и сообщила о том, что на территории двора дома потерпевших видела какого-то человека.

- Бери участкового и езжайте туда оба. Если ничего не обнаружите, то оставайтесь до утра там. Может, ночью снова заявится. И тогда фотографией мне отправь все, что у тебя сейчас на руках имеется. Серьёзные люди заинтересовались нашим делом.

- Будет сделано, товарищ Майор.

Я положил трубку, быстро сфотографировал материалы дела, которые имелись у меня на руках, и отправил Горбунову. Запустил двигатель и машина, рассекая светом фар ночной мрак, двинулась в сторону полицейского участка, которого через 5 минут успешно достигла.

Участкового я знал. Мы с ним были одного возраста и хорошо контактировали. Много раз собирались в неформальной обстановке в внерабочее время отдохнуть от нескончаемых преступников и обсудить гневных, несправедливых начальников. Худощавый, но довольно подтянутый парень роста выше среднего с острыми чертами лица вышел в полицейской форме из участка, держа чёрную папку подмышкой. Видимо, он меня ждал.

- Ну здорово, коллега, - протянув мне свою раскидистую с длинными и худощавыми пальцами руку, произнёс участковый улыбнувшись.

- Ну привет, Валер, - ответив тем же, сказал я. - Давай прыгай. Время не ждёт.

Валера чуть ли не с разбега запрыгнул в салон, и машина, внутри которой сидело уже два стража порядка, нарушая ночную сельскую тишину, понеслась на ул. Заречную. Оставалось подставить песню из к/ф "Охотники за привидениями" и соответствующее разукрасить мою "Десятку", чтобы полностью совпадать с героями вышеупомянутого произведения.

- Ты знаешь, что там произошло то? - Спросил я Валеру.

- Хрень там какая-то произошла, - произнёс Валера, чуть повышая голос из-за шума двигателя и гремящего салона. - Конечно знаю. Я ж сегодня с утра там присутствовал, когда следственно-оперативная группа приезжала. Жуткая картина, конечно. Я такого никогда за время работы в органах не видел. Не знаю уж, что и думать. Ты ж легенду про ведьм на той улице знаешь?

- Знаю.

- И что думаешь? - Валера приоткрыл окно, достал из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой и закурил.

Приятный запах дыма от сигареты окутал салон. Снова вспоминалось детство. Травянистый берег речки, ослепительное солнце, которое отражаясь от водной глади грело в два раза сильнее. Танцующий в такт небольших волн поплавок, и дедушка с удочкой в одной руке, и сигаретой, от которой исходил такой родной для меня теперь запах дыма, в другой. Он пристально следил за поплавком, ожидая поклёвки. А я, будучи ещё очень маленьким, хотел быстрее домой, где ждали испеченные бабушкой пирожки, и постоянно доставал его со своими вопросами:

- Дед, ну когда домой? - дергая за рукав спрашивал я.

- Когда рак на горе свистнет, - в шутку отвечал дед.

- Дед, а когда он свистнет-то? И на какой горе? - спрашивал я, действительно думая, что где-то должен свистнуть какой-то рак. Надо сказать, что дед, наверное, поэтому и задерживался подольше, ожидая моих вопросов, ему нравилось наблюдать за моей реакцией на подобные высказывания.
И так проходила большая часть моего лета. Мы с дедом ходили вечером на рыбалку, а как начинало темнеть, возвращались домой, где нас встречала бабушка с самыми вкусными пирожками.

- Са-а-а-нь.. - вырвал меня из прошлого голос Валеры. - Ты чего задумался то?

- Да так, пустяки... - вздохнув сказал я.

- Так что думаешь насчёт дела этого? - повторил свой вопрос Валера.

- Не знаю, Валер, странно всё это. Мне очень хочется найти всему этому логическое объяснение, но пока что на протяжении всего расследования я встречаю только подтверждение того, что люди к этому не причастны. Во всяком случае живые... - не отрываясь от дороги, сказал я.

- Да уж... Ты в дом-то этот заходил?

- Нет. Хотел после опроса свидетелей заехать. Так и не успел.

- Ну и правильно, что нет. Нечего там смотреть-то особо. Дом как дом. Следственно-оперативная группа никаких следов не нашла. Всё так, как-будто там ничего и не произошло этой ночью, - выдыхая очередной клубок сигаретного дыма в окно, сказал участковый.

- Ерунда какая-то... А.. Валер... Епифанцевых знаешь?

- Ну да. Не курят, не пьют, матом не ругаются.. Не люди - ангелы.

- А муж у Епифанцевой действительно на скорой работает?

- Ну да, - повторил Валера. - Я вот где-то минут 30-40 назад туда за справкой заходил, он там сидел. А что?

"Значит не его Марья Сергеевна видела.", - подумал я.

- Я ведь так-то на отдыхе должен был быть до звонка Марьи Сергеевны. И вот перед тем, как я около твоего участка оказался, она мне сказала, что мужика какого-то на территории двора видела. Я думал, может Епифанцев.

- Ты всё ещё подозреваешь в совершении такого преступления человека? - улыбнулся Валера, выкинув сигарету в окно и выдохнув последний клуб дыма.

- Какого "такого"? - с недовольством повторил я.

- Гримаса на лице, положение тел в комнате, отсутствие следов, ребёнок, пропавший неизвестно куда, слухи об этом доме, бывшая собственница его, которая до Епифанцевой была. Ты не находишь, что слишком много совпадений?

- Да уж... Один раз - совпадение, два - случайность, три - закономерность, - повторил я афоризм, который прочитал в какой-то книге. - Бред. Нельзя всё на мистику списывать. Успокоится надо.

- Ну, Саня, подъезжаем. - Произнёс участковый, прильнув к лобовому и вглядываясь в очертания ещё более устрашающего в ночном мраке дома под номером 5.

- Ключи-то у тебя? - спросил я, заглушив двигатель.

- Естественно.

Я захлопнул дверь машины, звук в тишине сельской ночи показался неприлично оглушительным.

Вокруг царило безмятежное спокойствие, нарушаемое только множественной трелью сверчков, которые будто прямо под ногами играли свои баллады. Валера уже стоял в 4 метрах от меня возле покосившегося забора и, поставив одну руку на пояс, а другой держа папку, издалека рассматривал дом. В соседской террасе загорелся свет, навстречу нам быстрыми шагами буквально выбежала, а не вышла, Марья Сергеевна.

- Ой, милки, приехали. Здравствуйте, здравствуйте. - Пытаясь восстановить дыхание после внезапного марафона, произнесла она.

- Доброй ночи, Марья Сергеевна. Вы чего не спите? Время то вон, к 23 подходит. - Произнёс Валера.

Я закрыл замок авто ключом и тоже поздоровался.

- Да когда ж мне спать? Я вас всё жду. В доме этом то стукнет что-то, то свет включится в комнате...


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:25
Вчера, 16:23 by MrBugiПросмотров: 607Комментарии: 7
+7

Ключевые слова: Убийство следствие приведение авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
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+2
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#2 написал: Tigger power
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На фоне этих частей надо чели уходить в творческие и там писать всамделишное из жизни?
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Да, жду.
Когда рак на горе свистнет, - в шутку отвечал дед.

- Дед, а когда он свистнет-то? И на какой горе? - спрашивал я, действительно думая, что где-то должен свистнуть какой-то рак. Надо сказать, что дед, наверное, поэтому и задерживался подольше, ожидая моих вопросов, ему нравилось наблюдать за моей реакцией на подобные высказывания.
И так проходила большая часть моего лета. Мы с дедом ходили вечером на рыбалку, а как начинало темнеть, возвращались домой, где нас встречала бабушка с самыми вкусными пирожками.
Боже, я плакала на этом моменте!!!! Не думала, нет, думала, но призрачно, что у кого-то было так же!!!!!!! Спасибо,+
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