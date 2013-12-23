Дело, изменившее мою жизнь... Часть третья

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 16:25

MrBugi Просмотров: 607 Комментарии: 7 +7 Вчера, 16:23 by

Крик был настолько неожиданный, что я подпрыгнул на стуле и выпученными глазами смотрел на неё пару секунд в недоумении.- Простите, - произнесла Епифанцева и схватилась двумя руками за голову, будто бы защищаясь. Было видно, что тело её слабеет.Я встал со стула, рванулся к ней и подхватил как раз в тот момент, когда она уже собиралась падать на такой манящий при обмороке пол... Об обаятельности керамической плитки при потере сознания я сегодня узнал не понаслышке...- Тихо-тихо, - произнёс я, резко подхватив её, и усадил за стол.Я налил воды в стакан и поставил его перед Епифанцевой. Сам сел напротив.Подняв стакан дрожащими руками, стуча стеклом об зубы из-за тряски, она сделала глоток.- Я не знаю, что со мной происходит... Такое впервые.- Ладно. Закончите последнее предложение и оставим тему про вашу сестру. В чем выражалась "чертовщина" в доме?- Днём всё было хорошо. Но ночью... Именно в эту ночь мой муж уезжал на смену. И в я осталась одна в этом кошмаре. Когда мы только заехали, я ни о чем не думала кроме удачи, которая на нас свалилась. Поэтому можете не говорить о том, что я себе там накрутила что-то. Нет. Я не могла ничего накрутить. В этот момент никаких страхов не было из-за волны эндорфинов, которыми захлестнуло меня, вследствие этого счастливого события - переезда в свой дом. Весь день я прибиралась, смотрела телевизор, всё было хорошо. Дело близилось к ночи. До 00:00 часов всё было спокойно. Но после полуночи начался сущий кошмар. Я дочитала книгу, выключила свет и закрыла глаза. Не могла уснуть где-то до половины 2 ночи. Мне казалось, что на меня кто-то пронзительно смотрит из темноты дверного проёма, ведущего в прихожую. Я светила туда светом от экрана телефона и, ничего не увидев, снова ложилась. В один момент я не выдержала и направилась в прихожую. Нажала на выключатель, звук щелчка которого в абсолютной тишине воспринимался как оглушительный выстрел и... Тишина... Ни единого шороха и ни одного живого существа, взгляд которого я могла бы на себе ощутить. Немного успокоившись, я снова легла на кровать. Сослалась на то, что просто не привыкла к новому месту жительства, поэтому и мерещится ерунда всякая. Чужого взгляда больше не ощущалось, однако продолжалось это недолго... Приблизительно в 2 часа ночи я начала слышать тяжёлые, грузные шаги в коридоре, будто кто-то очень тяжёлый прошёл мимо моей комнаты. Меня окатило ледяным потом. Я лежала, боясь пошевелиться и посмотреть в дверной проём. Шаги стихли где-то на кухне. Снова наступила тишина. Слышно было тяжёлое биение сердца, которое, казалось, хотело вырваться из груди и вылететь из этого проклятого дома. Минут через 10-15 из гостинной раздался звук открывающейся двери шкафа. Волосы встали дыбом, мороз охватил и сковал все моё тело. Через секунду дверь с громким стуком закрылась, будто кто-то очень сильно разозлился и ударил по ней. У меня началась истерика, тело дрожало. Мне уже было плевать, что со мной будет и я, вскочив с кровати, громко закричала прямо в дверной проём "Выходи мразь! Я знаю, что ты здесь!". Ответа не последовало. Я быстро дотянулась до выключателя, спасительный свет озарил спальную комнату, лучи от лампочки попадали и в коридор, в котором не было абсолютно ничего странного. Я выскочила в коридор, включив свет и там. Тоже пусто...И тут, боковым зрением я заметила на кухне, свет в которую не попадал, человеческую фигуру, которая будто следила за мной. Вся моя оставшаяся смелость быстро испарилась. Я пулей вылетела из дома, даже не закрыв за собой дверь, и побежала к подруге, которая жила на той же улице. Время было 3:30 ночи. Рассказав ей всё, успокоившись, я легла спать. Утром я позвонила мужу и всё рассказала. Он мне не верил, но увидев то, как я говорю ему об этом вживую, согласился вернуться на прежнее место жительства.Я не знал, как реагировать на то, что рассказала мне Епифанцева. Это было что-то невозможное, переворачивающее моё восприятие мира с ног на голову... Как второй подряд человек мог говорить о наличии в этом деле мистики?! Это не укладывалось в моей ещё не отошедшей от обморока голове. Становилось все сложнее не замечать очевидное. Я чувствовал себя идиотом, которому все вокруг пытаются доказать то, что в доказательствах не нуждается.- Вы не возвращались больше туда?- Только днём. Прибиралась.Ну хоть один момент прояснили.. Подумал я, вспоминая слова Марьи Сергеевны про постоянный порядок в доме, в котором уже два года никто не живёт.- А днём замечали какие-то странности?- Ну по сравнению с тем, что я видела той ночью, это были цветочки, а не странности. Просто предметы иногда не на своём месте стояли. А так - больше ничего, - Епифанцева уже успокоилась и открылась для разговора.- Почему Вы продали этот дом - я понимаю. Но проясните один момент: вы перед продажей сообщили новым собственникам о том, что там твориться?- Конечно. Мне лишние проблемы не нужны. Я сразу объяснила, почему такая низкая цена. Но они лишь усмехнулись, заявив, что не верят во все эти сельские легенды. Вот во что это вылилось, - уставившись в пол и скрестив руки на коленях, произнесла свидетельница.- Скажите пожалуйста, а муж Ваш где сейчас?- На работе. Фельдшером на скорой работает. А зачем вам это? - произнесла насторожившись женщина, сделав очередной глоток воды.- Для справки. Не переживайте, его я допрашивать не собираюсь. Я от вас получил достаточно информации.Достаточно для чего? Сам себе задал я вопрос. Что я с этой информацией делать буду? На призрака дело об убийстве вешать? У нас, конечно, и раньше были Висяки, но этот, наверное, будет самый оригинальный. Горбунов меня точно потом "приставит". Именно приставит, а не представит... К стенке, а не к награде. Это уж пострашнее любого призрака будет.- Алина Владимировна, имел ли кто-то кроме Вас доступ в этот дом?- Эту версию можете даже не рассматривать. Попасть туда никто не мог. Убиралась я каждые две недели. Но там надо было только пыль протереть. Ничего такого, что свидетельствовало бы о проживании людей - не было. Все местные этот дом стороной обходят, знают они и о сестре моей, и об этом доме. Так что нет. Не убийство это, лейтенант. Не ваше это дело. Другая тут юрисдикция.- Понятно, - сделав вид, что не заметил последних высказываний, заключил я. - Ну что ж, спасибо за помощь следствию!Я встал со стула и направился к выходу. Епифанцева пошла вслед за мной закрыть дверь.- Если что-то ещё вспомните, то вот мой номер телефона, - я передал ей визитку. - Всего доброго.Я вышел из дома и встал на ступеньках подъезда. Вечерело... Солнце уже даже не грело, а просто поддерживало комфортную температуру, приглашая людей выходить на улицу. Щебетание птиц приветствовало тех, кто пришёл по приглашению заходящего солнца любоваться на прекрасный вечерний пейзаж лета. Люди гуляли, радовались, смеялись. Я вдохнул свежий сельский воздух и закрыл глаза. Достичь нирваны мне помешал вибрирующий в кармане телефон. Привычным движением руки вытащив его из кармана, я обнаружил, что мне звонит абонент под именем "ГорбунOFF". Я поднял трубку.- Да, товарищ майор.- Орлов, у тебя как там дела обстоят?- Ну что я могу сказать... Пока что подтверждается версия участкового. Мистика какая-то, судя по показаниям свидетелей, которые и сами в это охотно верят.- Лейтенант, ты там тоже что-ль тяпнул уже? Чтоб по приезду ко мне пришёл и отчитался за каждую промилле.- Никак нет. Я ж не пью, товарищ Майор.- Какая тогда нахрен мистика? - прохрипел басом Горбунов.- Сам пока не могу понять.- Кого опрашивал?- Соседку и предыдущую собственницу участка.- И что говорят?- Обе говорят, что дом проклятый, и что нечисть людей этих забрала.- Понятно. Другого я и не ожидал. В общем так, информация по этой парочке из Казани поступила. Родителей у них нет. Оба детдомовские. Родни, соответственно, тоже, поэтому допросить с их стороны вряд ли кого-то получится. Печальная история, короче. Поэтому работай с местным населением. И, да, все материалы, которые у тебя на данный момент имеются, отошли мне по почте. Переночуешь в гостинице. К своим не суйся, чтоб лишний раз не светиться. Там, в гостинице, и компьютер найдешь со сканером. Начальство свыше требует отчёта по этому делу. И ещё, я номер твой соседке этой сообщил, Марье Сергеевне. Она звонила, говорила, что стук какой-то в этом доме слышала. Я уж не стал тебя дёргать по этому пустяку, но номер твой сообщил, чтобы если что-то серьёзное было, то тебе звонила сразу.- Хорошо, товарищ майор.- Ну всё, отбой. Если что - звони докладывай в любое время суток.- Добро, - сказал я и нажал на красную кнопку, сбросив звонок.Однако где-то через минуту телефон зазвонил снова. Абонент тот же - "ГорбунOFF". "Соскучился что-ли?", - подумал я.- Да, товарищ майор?- Значит так, лейтенант. Я тут подумал. Может, стуки-то эти неспроста соседка слышит? Может, по горячим следам удастся убийцу поймать? Я думаю, что он может с какой-то целью в дом этот возвращается... Видимо, совсем дурак. Надо будет проверить эту версию. Если соседка тебе в течение вечера ещё какие-то обстоятельства сообщит, то сразу мне звони. Дам дальнейшие указания. Если не позвонит, то отдыхай.- Слушаюсь.- Всё, отбой.Вещание по ту сторону прекратилось прерывистыми короткими гудками. Я убрал телефон в карман. Очень не хотелось ночью снова посещать то место. За день я столько всего наслушался, что было жутковато. Мой мозг по-прежнему пытался найти адекватные объяснения всей этой чертовщине, но получалось скверно."Может, они вообще тут надурить меня решили всем сбродом?! Сговорились и лгут." - подумал я. Но вспомнив состояние Епифанцевой и Марьи Сергеевны при даче показаний, я отмёл эти мысли. Если они лгут, тогда это очень хорошие актёры."Ладно... Черт с ним. Будет, как будет."Загрузившись в машину, я повернул ключ зажигания, запустил двигатель и тронулся в сторону магазина. Надо было купить что-нибудь перекусить, пищу мой желудок видел последний раз днём, а сейчас дело шло уже к ночи.Я ехал вдоль вечерних улиц села, на которых прошло всё моё детство. Небо будто при участии мастерской руки художника было окрашено в розоватый от заходящего солнца цвет, который отражался на асфальте, деревьях, людях. Всё вокруг было покрыто приятным розоватым оттенком. В голове переплетались разные мысли. Ностальгия, грусть по прошлому, по детству... Изменился ли я с того момента? Ведь я тот же маленький Саша, который когда-то бегал по этим улицам и играл в войнушку. Я же совсем не изменился. Ведь так? Тот добродушный мальчик просто прячется сейчас под личиной серьёзного человека, сотрудника полиции лейтенанта Орлова. Ведь в душе все мы такие же дети. Будь нам хоть 20 лет, 30, 40, 50 - мы все равно остаёмся теми же обидчивыми и чересчур наивными маленькими мальчиками и девочками. Просто эту детскость мы прячем от других, а другие прячут от нас. Потому что с детства нам говорят, что взрослым нельзя дурачиться, нужно быть серьёзными. И нам кажется, что позволить себе побыть детьми в таком возрасте хотя бы немного, хотя бы капельку - это дурной тон, за который неминуемо последует осуждение. А как бы иногда хотелось снова вернуться в то время, взять в руки игрушечный автомат и бить невидимого врага с друзьями, представляя себя военным, пока мама не позовет домой ужинать.Тёплые мысли от этих воспоминаний разбивались в прах, когда я возвращался в реальность и понимал, что этого уже, к сожалению, никогда не вернуть.Купив в одном из супермаркетов необходимые продукты, я немного перекусил. Когда ходил по магазину, было слышно, что все люди только и делают, что обсуждают утреннее происшествие. "Да... Такого наша земля ещё не видела.. ", - подумал я. Кто-то верил в паранормальное, которое и стало причиной смерти целой семьи, а кто-то нет и пытался отчаянно доказать, что это всё слухи. "Вот будет от следствия официальная версия, тогда и докажется моя правда", - говорили скептики и даже не подозревали, что рядом с ними сейчас находится представитель того самого следствия, которое и должно было исключить всю паранормальщину и с логической точки зрения объяснить произошедшее той злополучной ночью. Однако, чем глубже следствие в моём лице зарывалось в доказательную базу, тем меньше поддавалось логике всё происходящее вокруг этого дома. Ладно... Нужно сохранять спокойствие и на всё смотреть объективно, без приплетания всякой мистики.Мои размышления прервал звонок с незнакомого номера:- Да? - ответил я, сделав голос как можно серьёзнее.- Это полиция? - послышался из трубки уже знакомый мне голос, в котором я сразу же угадал Марью Сергеевну.- А, Марья Сергеевна. Добрый вечер. Да, это лейтенант Орлов, который сегодня у вас был. - Произнёс я с улыбкой и уже более доброжелательным тоном.- Ой, милок, это твой номер то мне дали. Ну и слава Богу, тебя то я уж знаю. А то приедут тут какие-нибудь хамы и будут ворчать, шуметь. Ну слава Богу...Мне сказали звонить, если что странное замечу. Так вот... Мне, внучок, показалось, что на территории двора кто-то ходил. У меня в одном из окон дома ведь часть двора ихнего, соседского видно. Вот там будто человек ходил. Мужчина.- Понял Вас, Марья Сергеевна. Минут через 15 буду. Спасибо за информацию.Я положил трубку. Медлить было нельзя. Вдруг это преступник снова туда явился. "Если он, конечно, совсем дурак... Может, псих какой?", - подумал я. Ну а что, психушка относительно недалеко. Может, и сбежал какой и испугал этих молодых. "Ага, до смерти. Хорошая версия, Саша. Да так напугал, что рты до сих пор закрыться не могут" - пронеслась издевательская нотка в моей голове.Я набрал номер Горбунова, как он и приказал. На часах было уже половина десятого вечера, когда по ту сторону мне басом ответил знакомый голос начальника.- Да, Сань, слушаю. Что там у тебя?- Товарищ майор, как и просили, докладываю. Соседка позвонила и сообщила о том, что на территории двора дома потерпевших видела какого-то человека.- Бери участкового и езжайте туда оба. Если ничего не обнаружите, то оставайтесь до утра там. Может, ночью снова заявится. И тогда фотографией мне отправь все, что у тебя сейчас на руках имеется. Серьёзные люди заинтересовались нашим делом.- Будет сделано, товарищ Майор.Я положил трубку, быстро сфотографировал материалы дела, которые имелись у меня на руках, и отправил Горбунову. Запустил двигатель и машина, рассекая светом фар ночной мрак, двинулась в сторону полицейского участка, которого через 5 минут успешно достигла.Участкового я знал. Мы с ним были одного возраста и хорошо контактировали. Много раз собирались в неформальной обстановке в внерабочее время отдохнуть от нескончаемых преступников и обсудить гневных, несправедливых начальников. Худощавый, но довольно подтянутый парень роста выше среднего с острыми чертами лица вышел в полицейской форме из участка, держа чёрную папку подмышкой. Видимо, он меня ждал.- Ну здорово, коллега, - протянув мне свою раскидистую с длинными и худощавыми пальцами руку, произнёс участковый улыбнувшись.- Ну привет, Валер, - ответив тем же, сказал я. - Давай прыгай. Время не ждёт.Валера чуть ли не с разбега запрыгнул в салон, и машина, внутри которой сидело уже два стража порядка, нарушая ночную сельскую тишину, понеслась на ул. Заречную. Оставалось подставить песню из к/ф "Охотники за привидениями" и соответствующее разукрасить мою "Десятку", чтобы полностью совпадать с героями вышеупомянутого произведения.- Ты знаешь, что там произошло то? - Спросил я Валеру.- Хрень там какая-то произошла, - произнёс Валера, чуть повышая голос из-за шума двигателя и гремящего салона. - Конечно знаю. Я ж сегодня с утра там присутствовал, когда следственно-оперативная группа приезжала. Жуткая картина, конечно. Я такого никогда за время работы в органах не видел. Не знаю уж, что и думать. Ты ж легенду про ведьм на той улице знаешь?- Знаю.- И что думаешь? - Валера приоткрыл окно, достал из пачки сигарету, чиркнул зажигалкой и закурил.Приятный запах дыма от сигареты окутал салон. Снова вспоминалось детство. Травянистый берег речки, ослепительное солнце, которое отражаясь от водной глади грело в два раза сильнее. Танцующий в такт небольших волн поплавок, и дедушка с удочкой в одной руке, и сигаретой, от которой исходил такой родной для меня теперь запах дыма, в другой. Он пристально следил за поплавком, ожидая поклёвки. А я, будучи ещё очень маленьким, хотел быстрее домой, где ждали испеченные бабушкой пирожки, и постоянно доставал его со своими вопросами:- Дед, ну когда домой? - дергая за рукав спрашивал я.- Когда рак на горе свистнет, - в шутку отвечал дед.- Дед, а когда он свистнет-то? И на какой горе? - спрашивал я, действительно думая, что где-то должен свистнуть какой-то рак. Надо сказать, что дед, наверное, поэтому и задерживался подольше, ожидая моих вопросов, ему нравилось наблюдать за моей реакцией на подобные высказывания.И так проходила большая часть моего лета. Мы с дедом ходили вечером на рыбалку, а как начинало темнеть, возвращались домой, где нас встречала бабушка с самыми вкусными пирожками.- Са-а-а-нь.. - вырвал меня из прошлого голос Валеры. - Ты чего задумался то?- Да так, пустяки... - вздохнув сказал я.- Так что думаешь насчёт дела этого? - повторил свой вопрос Валера.- Не знаю, Валер, странно всё это. Мне очень хочется найти всему этому логическое объяснение, но пока что на протяжении всего расследования я встречаю только подтверждение того, что люди к этому не причастны. Во всяком случае живые... - не отрываясь от дороги, сказал я.- Да уж... Ты в дом-то этот заходил?- Нет. Хотел после опроса свидетелей заехать. Так и не успел.- Ну и правильно, что нет. Нечего там смотреть-то особо. Дом как дом. Следственно-оперативная группа никаких следов не нашла. Всё так, как-будто там ничего и не произошло этой ночью, - выдыхая очередной клубок сигаретного дыма в окно, сказал участковый.- Ерунда какая-то... А.. Валер... Епифанцевых знаешь?- Ну да. Не курят, не пьют, матом не ругаются.. Не люди - ангелы.- А муж у Епифанцевой действительно на скорой работает?- Ну да, - повторил Валера. - Я вот где-то минут 30-40 назад туда за справкой заходил, он там сидел. А что?"Значит не его Марья Сергеевна видела.", - подумал я.- Я ведь так-то на отдыхе должен был быть до звонка Марьи Сергеевны. И вот перед тем, как я около твоего участка оказался, она мне сказала, что мужика какого-то на территории двора видела. Я думал, может Епифанцев.- Ты всё ещё подозреваешь в совершении такого преступления человека? - улыбнулся Валера, выкинув сигарету в окно и выдохнув последний клуб дыма.- Какого "такого"? - с недовольством повторил я.- Гримаса на лице, положение тел в комнате, отсутствие следов, ребёнок, пропавший неизвестно куда, слухи об этом доме, бывшая собственница его, которая до Епифанцевой была. Ты не находишь, что слишком много совпадений?- Да уж... Один раз - совпадение, два - случайность, три - закономерность, - повторил я афоризм, который прочитал в какой-то книге. - Бред. Нельзя всё на мистику списывать. Успокоится надо.- Ну, Саня, подъезжаем. - Произнёс участковый, прильнув к лобовому и вглядываясь в очертания ещё более устрашающего в ночном мраке дома под номером 5.- Ключи-то у тебя? - спросил я, заглушив двигатель.- Естественно.Я захлопнул дверь машины, звук в тишине сельской ночи показался неприлично оглушительным.Вокруг царило безмятежное спокойствие, нарушаемое только множественной трелью сверчков, которые будто прямо под ногами играли свои баллады. Валера уже стоял в 4 метрах от меня возле покосившегося забора и, поставив одну руку на пояс, а другой держа папку, издалека рассматривал дом. В соседской террасе загорелся свет, навстречу нам быстрыми шагами буквально выбежала, а не вышла, Марья Сергеевна.- Ой, милки, приехали. Здравствуйте, здравствуйте. - Пытаясь восстановить дыхание после внезапного марафона, произнесла она.- Доброй ночи, Марья Сергеевна. Вы чего не спите? Время то вон, к 23 подходит. - Произнёс Валера.Я закрыл замок авто ключом и тоже поздоровался.- Да когда ж мне спать? Я вас всё жду. В доме этом то стукнет что-то, то свет включится в комнате...

Ключевые слова: Убийство следствие приведение авторская история

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