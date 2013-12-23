Дело, изменившее мою жизнь... Часть вторая
Предисловие
Перед началом второй части хотелось бы поблагодарить за столь положительные отзывы о первой части и извиниться за то, что так долго тянул с продолжением. Сам не предполагал, что так увлекусь повествованием.
И еще, история разделена на части не по смыслу написанного, а по окончанию места в заметках телефона. Историю писал в свободное время, которого практически не было, как говорится, на коленке. Поэтому всё вот так.
Как и обещал в комментариях под первой частью, выкладываю сразу все части с финалом вместе. Приятного чтения!
Осмотр трупов не принёс должного результата. Это печалило. Состояние после обморока оставляло желать лучшего. Голова раскалывалась, полуденный солнцепек усугублял ситуацию. Душевное состояние после увиденного тоже было так себе. Я впервые столкнулся с чем-то странным, сложнообъяснимым и впервые я потерял сознание, осматривая трупы.. Вся эта история грузила больше, чем обычные убийства, по которым мне приходилось работать. Наличествовала какая-то тяжесть в голове, будто конец этой печальной истории я уже знаю и мне очень тяжело с этим жить.. Не знаю, как точно описать это чувство. Наверное, тут хорошо подойдёт слово тревожность.. Да.. Именно тревожность, будто за мной кто-то гонится или следит и я не могу расслабиться из-за этого. Это и есть то чувство, которое преследовало меня с самого начала разыскных мероприятий и усиливалось по мере каждого шага к разгадке
На часах пробило 12. Нужно было ехать непосредственно на место происшествия. Путь был недолгий. Около 30 километров от города, в котором я находился. Дорога хорошая, долететь можно было за 15 минут.
Ближе к часу дня я уже стоял в с. Ельники на ул. Заречной и смотрел на тёмную, покосившуюся из-за отсутствия должного ухода фигуру деревянного дома под номером 5.. От него буквально веяло чем-то отрицательным, опасным. Заходить в него не было никакого желания.
- Так и во всякую чушь про отрицательную энергетику и аномальные места поверишь... - подумал я
Забор, крыша, местами уже проваленная, сарай, который уже значительно лег на бок - всё свидетельствовало о том, что эта недвижимость жилой не является. Я не понимал, как можно было его купить. Почему именно этот? У нас же есть множество хороших вариантов в селе, но молодая пара выбрала именно эти развалины. Наверное, было дёшево.. Подумал я. В голове было множество разных мыслей, но из всех выделялась одна, очень жуткая. Знали бы они, какую страшную цену им придётся заплатить впоследствии за этот "дешёвый" вариант…
Дом стоял в самом конце улицы, на отшибе,однако не был отделен от других, как во всех историях про ведьм, жилища которых были по обыкновению расположены где-то в стороне от деревни. Нет. Тут всё было иначе. Рядом стоял дом соседки, напротив тоже стоял аккуратный побеленный домик. Да и вся улица была очень оживлённой, заставленной опрятными, ухоженными домами. Молодые пары гуляли, бабушки сидели на лавках возле дворов, обсуждая незванного гостя, дети играли в песочницах, построенных хозяйственными отцами.
Если бы я не знал, что здесь произошло, а просто проезжал вдоль заречной улицы мимоходом, то я и не подумал бы, что прошлой ночью в этом месте погибла целая семья. Причём погибла непонятно, странно, загадочно.. Я решительно пытался отвести от себя все мысли про мистику, про что-то потустороннее, но получалось скверно.. Я убеждал себя в мысли, что в деле содержится слишком мало фактов, чтобы начинать верить в то, что ловить мне придётся потустороннюю сущность, а не преступника из плоти и крови. Да и как её поймать, если всё же внутреннее Я окажется правым?.. Оно же… Неживое… "Саша... Брось ты эту ерунду. Ты пока только трупы осмотрел. Никого не опросил даже. Может, выражение лиц, это какая-то особенность, которая проявляется редко. Может, медведя, волка увидели… А что? Возможно ведь такое... Село, от леса не так далеко. Может, местные подшутили над новыми жителями. Какая к чёрту мистика? Уже 26 лет живешь на этом свете и ни разу не видел ничего подобного. Если бы она была, то ты бы уже обязательно в этом убедился." - думал я, пытаясь привести себя в чувства. Всё время раздумий я стоял и, облокотившись на машину, смотрел на этот злополучный дом, скрестив руки перед собой. Я настолько погрузился в мысли, что не заметил, как ко мне со стороны асфальта подошёл какой-то человек:
- Здорово, внучок, - произнес женский взвизгивающий голос так громко, что я даже дёрнулся от неожиданности.
- Фух... Напугали... - сказал я, выравнивая дыхание. - Добрый день.
Перед собой я увидел бабушку лет 60-70 . Она была одета как обычная
деревенская (да и не только деревенская) пенсионерка в летнее время. Платок, халат в цветочек и галоши. Она производила впечатление энергичного и жизнерадостного, невзирая на возраст, человека. Если кто-то жил в деревне, то, наверное, знает такой тип людей, у которых физический возраст не совпадает с возрастом психологическим. Это очень энергичные, харизматичные люди, которые могут заряжать своей энергией всех окружающих. Видимо, эта бабушка была как раз такой.
- Ты чаво, по поводу произошедшего вот в ентом доме приехал?
- Да. А вы располагаете какой-то информацией?
- Ещё б я не располагала, милок… Я ж соседка ихняя... И ихняя, и предыдущей злыдни этой. Я ж тут как уродилася, так и живу.
- Ааа… Вы Марья… - было неудобно, я забыл отчество этой бабушки и полез в нагрудной карман рубашки за блокнотом.
- Марья Сергевна я. - видя мои неловкие попытки поймать в глубоком нагрудном кармане блокнот, сказала она заулыбавшись.
- Да, прошу прощения… Отчество из головы вылетело. Вы, как я полагаю, нашли тела? - всё-же достав блокнот и ручку задал вопрос я.
- Да погодь ты со своими рукописями. Шустрый какой. Пойдём ко мне, вот я тут прям рядышком живу. - бабушка указала на соседский рядом с "злополучным" дом. - Там за чаем и поговорим. Нечего на улице об этом. А может, чего покрепше тебе налью… - с хитрецой прищурившись произнесла Марья Сергеевна.
- Спасибо, я не пью, - о гостеприимности сельских людей я знал не понаслышке, а уж если предложение зайти домой исходило от какой-нибудь сельской бабушки, то отказывать означало потерять очень важного информатора. Поэтому недолго думая, улыбнувшись, я произнёс. - А вот от чая, пожалуй, не откажусь.
- Вот! - оживилась сразу бабуля. - Молодец, милок, что не пьешь! - сказала она так громко, что находящиеся в зоне видимости люди на секунду разом обернулись в нашу сторону. – Значит, чай будем с пирожками пить. Только утром сегодня сготовила.
Дом был простой и напоминал избу начала 20 века. Две комнаты, в одной из которых находилась печка. А в другой, как в общежитии, стояли кровати в количестве 4 штук. На одной из них я увидел лежащего мужчину. Он был очень худым и имел бледный цвет кожи. Видимо, был очень болен.
Бабушка любезно провела меня к столу, который располагался практически рядом с печкой, и посадила на лавку
- Живём потихоньку, внучок. Я да муж мой. Вон, в соседней комнате лежит. Раньше по хозяйству мне помогал, а последние 3 года слёг и лежит. Изредка выходит на лавку посидеть. Слабый очень стал. Хворь его одолела. Старость берёт своё... Слышит плохо, видит тоже слабо. Дети, внуки в городе все. Вот в августе на две недельки приехать должны. Скорее бы уже. - мечтательно говорила Марья Сергеевна
Бабушка достала из печи пирожки, навела чай и села за стол.
- Ладно, Марья Сергеевна, давайте к делу. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, что произошло?
Ой, милок... Страх это, - интонация бабушки поменялась с весёлой и энергичной на сожалеющую, испуганную. Лицо приобрело аналогичное выражение. - Видала я их последний раз часов в 7 вечера вчерашнего дня. После прогулки домой шли, и я их и поймала. Познакомились, поговорили. Хорошие ребята. Поведали, что дом этот очень дёшево взяли. Будут восстанавливать. На мои слова о том, что нельзя в нём жить, усмехнулись только и сказали, что в чертовщину эту не верят. На этом и разошлись. Ночью я проснулась от сильного грохота. Прислушавшись, я поняла, что это из ихнего дома. Посмотрела на часы, пробило ровно 2. Идти проверять было страшно, муж, как ты понимаешь, защитить меня в случае чего не смог бы. Перекрестилась и спать легла. А через час вообще кошмар начался. У меня последние волосы дыбом встали. Я только начала засыпать и слышу пронзительный женский визг. Да такой громкий, будто резали кого-то живьём. Продолжался недолго, секунды две, после снова оглушительный грохот и громкий, доходящий до визга детский плач. Но тот вообще сразу умолк. И секунды не прошло. Вот тогда-то у меня и прошёлся мороз по коже. Ладно крики, стуки.. Женщину можно
успокоить, источник грохота устранить. Но.. Как дитё то угомонить за пол секунды? - полушепотом,смотря куда-то в стену, произнесла бабушка. - После всего этого кошмара наступила тишина. Гробовая тишина. До утра я не спала и свет не включала. Лежала, боясь пошевелиться. Только часов в 5, когда совсем светло было уже, сходить туда осмелилась. Думаю, ну мало ли чего.. Может, поругались. Дверь в дом была открыта. Это уже меня напугало. Я прислушалась, никаких звуков.. Вошла в дом и в первой же комнате они лежат посередине комнаты с ртами и глазами раскрытыми, и в потолок смотрят. Причем лежат так, будто специально положил их кто аккурат посередине помещения. Руки и ноги в стороны были раздвинуты, как у звёзд этих морских... Страшно было очень. Прибежала домой, сразу в полицию позвонила. Ну тут ваши и приехали.
- А вещи разбросаны не были? Может, бардак был? Вы же грохот слышали. Вероятно, шкаф какой упал?
Нееет, - отмахнулась рукой бабушка. - Не было никаких вещей на полу. Всё было прибрано, чисто. Будто и не происходило там ничего в эту ночь. Как, собственно, и всегда... Этот дом своей жизнью живёт, милок... - с загадочной интонацией полушепотом сказала Марья Сергеевна, смотря на меня выпученными глазами.
- Что значит, своей жизнью?
- А то и значит... Не любит сущность, живущая там, когда хозяйничают в этом доме. И всегда там порядок. Два года уже никто не живёт, А порядок.. Во как.. Ни одной пылинки нет. Ты не смотри, что он снаружи такой побитый. Внутри там всё так же, как и два года назад.
- Да прям мистика какая-то. - усмехнулся я, делая запись в блокноте.
- А ты зря усмехаисси, милок. Те вон тоже усмехались. Царствие им небесное. - перекрестилась бабушка.
Я посмотрел на Марью Сергеевну и громко сглотнул ком, вставший в горле. В голову заползали жуткие мысли. Человек, живущий на этой земле в 3 раза больше меня, сейчас прямо говорит существовании чего-то паранормального. Вернувшись в реальность, я произнёс:
- Так, Марья Сергеевна, давайте продолжим... Расскажите, пожалуйста, о прежней хозяйке.
Постепенно у меня начала закрадываться мысль, что эта странная бабулька может мне лгать. Может, она причастна к тому, что случилось? Но говорила она очень правдиво, будто сама боялась. Если она и лгала, то делала это очень профессионально.
- Ведьмой она была, - как отрезав, сказала свидетельница.
- Что значит "ведьмой"? Марья Сергеевна, у нас всех ведьм ещё в средневековье посжигали, - снова усмехнулся я. Однако юмор этот был, скорее, из-за нарастающей тревожности, страха от всей ситуации. И я шутил сам для себя. Шутил несмешно... Шутил, чтобы успокоиться, отвлечься..
Марья Сергеевна мою шутку не оценила и, не меняя серьёзное выражение лица, продолжала говорить.
- Многое про неё поговаривали. Нелюдимая она совсем была. Ночью куда-то шастала то и дело. Какой нормальный человек в полночь будет ходить куда-то? Возвращалась под утро. И, что самое страшное, людей она ненавидела... - вытаращив глаза на меня всё так же полушепотом произнесла бабуля. От прежней её веселости и гостеприимности не осталось и следа. Она выглядела как сумасшедшая.
- Было это году в 85, - начала рассказ Марья Сергеевна, - женщина одна, знакомая моя, повздорила с ведьмой этой в магазине. Не знаю, из-за чего конфликт был. Да вот только закончился он очень нехорошо. Неизвестно, что Лидка этой ведьме наговорила, но на следующее утро заболела она сильно и к вечеру скончалась. Вот так вот. Врачи так и не определили от чего. Сердце просто взяло и остановилось.
- Понятно, - хмуро ответил я.
Эта история была уже больше похожа на правду. Здесь хотя бы всё было объяснимо. Мало ли, совпало так. Поругалась? Так это дело житейское. А умереть могла и из-за проблем с сердцем. Или отравила её "ведьма" эта. Я немного успокоился.
- А кто Евпатьевым дом этот продал? И почему никто из родственников предыдущей собственницы в этот дом не поселился? - спросил я, чтобы окончательно свернуть с разговоров про ведьм и прочую ерунду.
- Ну ты у этих родственников и спроси. Они тоже в Ельниках
живут. Пытались они. Только вот два дня пожили и съехали. Не знаю, что там у них приключилось. Сейчас я тебе адрес напишу.
Бабушка встала, направилась в другую комнату и через минуту притащила мне небольшой кучек листа, на котором был написан адрес.
- Спасибо большое!
- Да не за что. Интересно поглядеть, как наша милиция будет с нечистью то бороться..- с улыбкой произнесла Марья Сергеевна.
- Уверен, нет там никакой нечисти. Разберёмся и найдём всех причастных к совершению преступления. Марья Сергеевна, ещё такой вопрос. Ребёнок-то где? Вы не видели его, когда в дом вошли?
- Чего не видала, того не видала. Не могу тебе тут ничем помочь.
- Понял Вас, - заключил я, положив блокнот с ручкой в нагрудной карман. – Ну... Спасибо, Марья Сергеевна. Все было очень вкусно. - Произнёс я, встав из-за стола.
- Да не за что... Бог тебе в помощь в этом деле непростом, внучок. Будь осторожен. - Как-то по-свойски, по-родному пожелала бабушка.
- Обязательно, Марья Сергеевна. Ещё раз спасибо!
Я вышел на деревянное, давно некрашеное и где-то уже разваливающееся крыльцо, которое поприветствовало меня характерным скрипом. В лицо пахнуло свежим, тёплым июльским воздухом. Дело близилось к вечеру. Солнце постепенно сдавало позиции и уже не пекло, а нежно обогревало, как одеяло в холодную зимнюю ночь. Хотелось отдыхать. Не было желания думать ни об убийствах, ни о ещё одних свидетелях (родственниках "ведьмы"), и уж тем более ни о какой мистике.
Любоваться красотой летнего села было некогда. Необходимо было ещё опросить родственников предыдущей собственницы дома и, желательно, успеть заскочить к участковому. С ним тоже надо бы обсудить эту ситуацию.
Я сел в машину, запустил двигатель, ответивший мне приятным урчанием, и, разгоняя дорожную пыль, понёсся по адресу, данному мне Марьей Сергеевной, распутывать очередную нитку огромного клубка.
Семья Епифанцевых проживала в одной из квартир двухэтажного дома. Квартира их была расположена прямо перед входом в дом, на первом этаже. Я несколько раз нажал на звонок и по ту сторону двери послышались спешные шаги.
- Кто там? - спросил молодой женский голос.
- Полиция. Оперуполномоченный, лейтенант Орлов, - тыча в глазок удостоверением, произнёс я.
Послышались раскатистые, отдающие эхом на весь подъезд щелчки дверного замка.
Дверь открылась, и перед собой я увидел женщину лет 45 в домашнем халате, шлепках и маской из огурцов на лице. Она осматривала меня с видимым неудовольствием. Будто я какой-нибудь надоедливый сосед, у которого никогда нет соли.
- Вы дверью не ошиблись?
- Ну если вы Епифанцева, то нет, - в листке с адресом, который я получил от Марьи Сергеевны, была написана и фамилия свидетелей.
- Епифанцева. Что вам нужно?
- Может быть пригласите внутрь? Это по поводу дома, который вы на днях продали молодой паре. Не думаю, что это должна слышать общественность.
- Проходите, - произнесла Епифанцева, закрыв за мной дверь на замок. - Прямо проходите и присаживайтесь на кухню, я сейчас подойду.
Я вошёл в небольшую, но достойно отделанную кухню. Внутри был порядок. Всё стояло там, где должно стоять у порядочной хозяйки. Ожидая Епифанцеву, я достал блокнот и начал писать примерные вопросы, которые необходимо было ей задать. Епифанцева появилась через минуты 3. Внешний вид её изменился. Халат сменили спортивные штаны с майкой, маска из огурцов больше не закрывало довольно красивое лицо. Она оперлась спиной на гарнитур, скрестила руки и косым взглядом посмотрела на меня.
- Что вас интересует?
- Для начала то, как я могу к Вам обращаться, - стараясь успокоить свидетельницу своим миролюбивым тоном, произнёс я.
- Алина Владимировна обращайтесь, - с желчью произнесла Епифанцева.
Было любопытно, почему она так со мной разговаривает. Может быть, причиной тому явилась какая-то неприятная история, связанная с полицией? Или, возможно, она причастна к убийству и это её защитная реакция? Второе было, конечно, маловероятно. Зная психологию преступников, они, скорее, будут охотно врать при допросе или же испугаются при одном только виде сотрудника правоохранительных органов в случае причастности к чему-либо противоправному. Модель поведения Епифанцевой, наоборот, свидетельствовала, скорее, о её непричастности. Однако везде есть исключения... Поэтому её я вписал в свой блокнот, но пока только карандашом.
- Алина Владимировна, вы в курсе, что произошло сегодня ночью в доме, который Вы пару дней назад продали?
- В курсе. Всё село на ушах с самого утра.
- Скажите, пожалуйста, вы кем являлись предыдущей собственнице?
- Сестра я её троюродная.
- Расскажите, пожалуйста, о ней немного.
- Причём тут она? Она скончалась уже около двух лет назад. Оставьте её в покое. Если вам что-то нужно узнать, то спрашивайте у меня.
- Алина Владимировна, если я спрашиваю, значит это необходимо для следствия. Я не для себя интересуюсь. Мне это незачем. Погибли люди. И от того, что вы скажете, зависит получится ли найти причину их смерти или нет. - повысив тон сказал я. - Не заставляйте меня угрожать Вам статьей, пожалуйста. - произнёс уже спокойно и размеренно.
Не знаю, что повлияло на Епифанцеву, мой тон или же что я пригрозил ей статьёй, но она к моему удивлению заговорила. День странностей, подумал я… Обычно так не работало.
- Что вас конкретно интересует? - убрав скрещённые руки и сменив интонацию на какую-то больше обидчивую спросила она. Создавалось впечатление, будто она сейчас заплачет.
- Скажу прямо. Некоторые люди называют её ведьмой. Почему? - произнес я и в ожидании ответа перевёл взгляд с блокнота на свидетельницу.
- Были у неё такие замашки, но она даже меня в них не посвящала. Не особо мы с ней общались. Разница в возрасте большая. Да и вообще, она ни с кем не контактировала. Постоянно сама себе на уме, никто не нужен ей был.
- В чем выражались "замашки"?
- Постоянно травы какие-то собирала. На доме у неё слова на непонятном языке какие-то были вычерчены… Ночью могла ни с того ни с сего сорваться и куда-то пойти и возвращалась только утром. Странностей было много...
- Хм.. Хорошо. Скажите, пожалуйста, почему вы не жили в том доме? Он же, насколько я знаю, достался именно Вам по завещанию.
- Да. Хоть мы и мало общались с Любой, но все-таки общались. С остальной роднёй она вообще не контактировала. И поэтому она в завещании указала меня. А касательно того, почему не жили… Тут долгая история.
- Рассказывайте, я не спешу, - приготовившись слушать и писать, произнёс я, устремив пристальный взгляд на Епифанцеву.
- Когда я узнала, что получила дом этот по наследству, я так рада была. Лишняя недвижимость не помешает никогда, а тут вообще бесплатно. Но радость очень быстро сменилась печалью… Мы сразу же после завершения всех юридических формальностей съехали с мужем с нашей съемной квартиры и переехали туда. Но прожили там недолго.. - Епифанцева замолчала и нервно потирая руки, пристально смотрела в пол.
Сначала я полагал, что она думает, как продолжить историю, однако спустя 10 секунд наблюдения этой картины мои мысли об этом развеялись. Я немного наклонился вперед, чтобы посмотреть ей в глаза
- Алина Владимировна… - тихо произнёс я.
- А... - вздрогнула она и вопросительно посмотрела на меня.
Я поерзал на стуле и вернулся в прежнее положение.
- Что с вами?
- Да ничего… Задумалась просто, - женщина выглядела растерянно.
- Та-а-ак... Вы прожили там недо-о-о-лго, и-и-и? Что дальше то было? Почему вы съехали? - протянул я первые предложения, будто разговариваю с ребёнком.
- Да... Мы переехали... - она прислонила одну руку к виску, будто бы пытаясь вспомнить то, что уже давным-давно забыто.
- Алина Владимировна, если Вы неважно себя чувствуете, то можем перенести наш разговор.
- Нет. Всё хорошо. Давайте уже закончим побыстрее, чтобы избавить друг друга от лишних встреч.
- Ну так почему вы съехали?
Состояние Епифанцевой было очень странным. Создавалось впечатление, что несколько минут назад совсем другой человек открывал мне дверь.
- Да потому что чертовщина там какая-то творилась! - неожиданно для меня закричала она.
Новость отредактировал Estellan - 28-04-2022, 19:16
Причина: Стилистика автора сохранена.
28-04-2022, 19:16 by MrBugiПросмотров: 1 668Комментарии: 16
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