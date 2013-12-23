Дело, изменившее мою жизнь... Часть вторая

Предисловие

Новость отредактировал Estellan - 28-04-2022, 19:16

Причина: Стилистика автора сохранена.

MrBugi Просмотров: 1 668 Комментарии: 16 +18 28-04-2022, 19:16 by

Осмотр трупов не принёс должного результата. Это печалило. Состояние после обморока оставляло желать лучшего. Голова раскалывалась, полуденный солнцепек усугублял ситуацию. Душевное состояние после увиденного тоже было так себе. Я впервые столкнулся с чем-то странным, сложнообъяснимым и впервые я потерял сознание, осматривая трупы.. Вся эта история грузила больше, чем обычные убийства, по которым мне приходилось работать. Наличествовала какая-то тяжесть в голове, будто конец этой печальной истории я уже знаю и мне очень тяжело с этим жить.. Не знаю, как точно описать это чувство. Наверное, тут хорошо подойдёт слово тревожность.. Да.. Именно тревожность, будто за мной кто-то гонится или следит и я не могу расслабиться из-за этого. Это и есть то чувство, которое преследовало меня с самого начала разыскных мероприятий и усиливалось по мере каждого шага к разгадкеНа часах пробило 12. Нужно было ехать непосредственно на место происшествия. Путь был недолгий. Около 30 километров от города, в котором я находился. Дорога хорошая, долететь можно было за 15 минут.Ближе к часу дня я уже стоял в с. Ельники на ул. Заречной и смотрел на тёмную, покосившуюся из-за отсутствия должного ухода фигуру деревянного дома под номером 5.. От него буквально веяло чем-то отрицательным, опасным. Заходить в него не было никакого желания.- Так и во всякую чушь про отрицательную энергетику и аномальные места поверишь... - подумал яЗабор, крыша, местами уже проваленная, сарай, который уже значительно лег на бок - всё свидетельствовало о том, что эта недвижимость жилой не является. Я не понимал, как можно было его купить. Почему именно этот? У нас же есть множество хороших вариантов в селе, но молодая пара выбрала именно эти развалины. Наверное, было дёшево.. Подумал я. В голове было множество разных мыслей, но из всех выделялась одна, очень жуткая. Знали бы они, какую страшную цену им придётся заплатить впоследствии за этот "дешёвый" вариант…Дом стоял в самом конце улицы, на отшибе,однако не был отделен от других, как во всех историях про ведьм, жилища которых были по обыкновению расположены где-то в стороне от деревни. Нет. Тут всё было иначе. Рядом стоял дом соседки, напротив тоже стоял аккуратный побеленный домик. Да и вся улица была очень оживлённой, заставленной опрятными, ухоженными домами. Молодые пары гуляли, бабушки сидели на лавках возле дворов, обсуждая незванного гостя, дети играли в песочницах, построенных хозяйственными отцами.Если бы я не знал, что здесь произошло, а просто проезжал вдоль заречной улицы мимоходом, то я и не подумал бы, что прошлой ночью в этом месте погибла целая семья. Причём погибла непонятно, странно, загадочно.. Я решительно пытался отвести от себя все мысли про мистику, про что-то потустороннее, но получалось скверно.. Я убеждал себя в мысли, что в деле содержится слишком мало фактов, чтобы начинать верить в то, что ловить мне придётся потустороннюю сущность, а не преступника из плоти и крови. Да и как её поймать, если всё же внутреннее Я окажется правым?.. Оно же… Неживое… "Саша... Брось ты эту ерунду. Ты пока только трупы осмотрел. Никого не опросил даже. Может, выражение лиц, это какая-то особенность, которая проявляется редко. Может, медведя, волка увидели… А что? Возможно ведь такое... Село, от леса не так далеко. Может, местные подшутили над новыми жителями. Какая к чёрту мистика? Уже 26 лет живешь на этом свете и ни разу не видел ничего подобного. Если бы она была, то ты бы уже обязательно в этом убедился." - думал я, пытаясь привести себя в чувства. Всё время раздумий я стоял и, облокотившись на машину, смотрел на этот злополучный дом, скрестив руки перед собой. Я настолько погрузился в мысли, что не заметил, как ко мне со стороны асфальта подошёл какой-то человек:- Здорово, внучок, - произнес женский взвизгивающий голос так громко, что я даже дёрнулся от неожиданности.- Фух... Напугали... - сказал я, выравнивая дыхание. - Добрый день.Перед собой я увидел бабушку лет 60-70 . Она была одета как обычнаядеревенская (да и не только деревенская) пенсионерка в летнее время. Платок, халат в цветочек и галоши. Она производила впечатление энергичного и жизнерадостного, невзирая на возраст, человека. Если кто-то жил в деревне, то, наверное, знает такой тип людей, у которых физический возраст не совпадает с возрастом психологическим. Это очень энергичные, харизматичные люди, которые могут заряжать своей энергией всех окружающих. Видимо, эта бабушка была как раз такой.- Ты чаво, по поводу произошедшего вот в ентом доме приехал?- Да. А вы располагаете какой-то информацией?- Ещё б я не располагала, милок… Я ж соседка ихняя... И ихняя, и предыдущей злыдни этой. Я ж тут как уродилася, так и живу.- Ааа… Вы Марья… - было неудобно, я забыл отчество этой бабушки и полез в нагрудной карман рубашки за блокнотом.- Марья Сергевна я. - видя мои неловкие попытки поймать в глубоком нагрудном кармане блокнот, сказала она заулыбавшись.- Да, прошу прощения… Отчество из головы вылетело. Вы, как я полагаю, нашли тела? - всё-же достав блокнот и ручку задал вопрос я.- Да погодь ты со своими рукописями. Шустрый какой. Пойдём ко мне, вот я тут прям рядышком живу. - бабушка указала на соседский рядом с "злополучным" дом. - Там за чаем и поговорим. Нечего на улице об этом. А может, чего покрепше тебе налью… - с хитрецой прищурившись произнесла Марья Сергеевна.- Спасибо, я не пью, - о гостеприимности сельских людей я знал не понаслышке, а уж если предложение зайти домой исходило от какой-нибудь сельской бабушки, то отказывать означало потерять очень важного информатора. Поэтому недолго думая, улыбнувшись, я произнёс. - А вот от чая, пожалуй, не откажусь.- Вот! - оживилась сразу бабуля. - Молодец, милок, что не пьешь! - сказала она так громко, что находящиеся в зоне видимости люди на секунду разом обернулись в нашу сторону. – Значит, чай будем с пирожками пить. Только утром сегодня сготовила.Дом был простой и напоминал избу начала 20 века. Две комнаты, в одной из которых находилась печка. А в другой, как в общежитии, стояли кровати в количестве 4 штук. На одной из них я увидел лежащего мужчину. Он был очень худым и имел бледный цвет кожи. Видимо, был очень болен.Бабушка любезно провела меня к столу, который располагался практически рядом с печкой, и посадила на лавку- Живём потихоньку, внучок. Я да муж мой. Вон, в соседней комнате лежит. Раньше по хозяйству мне помогал, а последние 3 года слёг и лежит. Изредка выходит на лавку посидеть. Слабый очень стал. Хворь его одолела. Старость берёт своё... Слышит плохо, видит тоже слабо. Дети, внуки в городе все. Вот в августе на две недельки приехать должны. Скорее бы уже. - мечтательно говорила Марья СергеевнаБабушка достала из печи пирожки, навела чай и села за стол.- Ладно, Марья Сергеевна, давайте к делу. Расскажите, пожалуйста, в общих чертах, что произошло?Ой, милок... Страх это, - интонация бабушки поменялась с весёлой и энергичной на сожалеющую, испуганную. Лицо приобрело аналогичное выражение. - Видала я их последний раз часов в 7 вечера вчерашнего дня. После прогулки домой шли, и я их и поймала. Познакомились, поговорили. Хорошие ребята. Поведали, что дом этот очень дёшево взяли. Будут восстанавливать. На мои слова о том, что нельзя в нём жить, усмехнулись только и сказали, что в чертовщину эту не верят. На этом и разошлись. Ночью я проснулась от сильного грохота. Прислушавшись, я поняла, что это из ихнего дома. Посмотрела на часы, пробило ровно 2. Идти проверять было страшно, муж, как ты понимаешь, защитить меня в случае чего не смог бы. Перекрестилась и спать легла. А через час вообще кошмар начался. У меня последние волосы дыбом встали. Я только начала засыпать и слышу пронзительный женский визг. Да такой громкий, будто резали кого-то живьём. Продолжался недолго, секунды две, после снова оглушительный грохот и громкий, доходящий до визга детский плач. Но тот вообще сразу умолк. И секунды не прошло. Вот тогда-то у меня и прошёлся мороз по коже. Ладно крики, стуки.. Женщину можноуспокоить, источник грохота устранить. Но.. Как дитё то угомонить за пол секунды? - полушепотом,смотря куда-то в стену, произнесла бабушка. - После всего этого кошмара наступила тишина. Гробовая тишина. До утра я не спала и свет не включала. Лежала, боясь пошевелиться. Только часов в 5, когда совсем светло было уже, сходить туда осмелилась. Думаю, ну мало ли чего.. Может, поругались. Дверь в дом была открыта. Это уже меня напугало. Я прислушалась, никаких звуков.. Вошла в дом и в первой же комнате они лежат посередине комнаты с ртами и глазами раскрытыми, и в потолок смотрят. Причем лежат так, будто специально положил их кто аккурат посередине помещения. Руки и ноги в стороны были раздвинуты, как у звёзд этих морских... Страшно было очень. Прибежала домой, сразу в полицию позвонила. Ну тут ваши и приехали.- А вещи разбросаны не были? Может, бардак был? Вы же грохот слышали. Вероятно, шкаф какой упал?Нееет, - отмахнулась рукой бабушка. - Не было никаких вещей на полу. Всё было прибрано, чисто. Будто и не происходило там ничего в эту ночь. Как, собственно, и всегда... Этот дом своей жизнью живёт, милок... - с загадочной интонацией полушепотом сказала Марья Сергеевна, смотря на меня выпученными глазами.- Что значит, своей жизнью?- А то и значит... Не любит сущность, живущая там, когда хозяйничают в этом доме. И всегда там порядок. Два года уже никто не живёт, А порядок.. Во как.. Ни одной пылинки нет. Ты не смотри, что он снаружи такой побитый. Внутри там всё так же, как и два года назад.- Да прям мистика какая-то. - усмехнулся я, делая запись в блокноте.- А ты зря усмехаисси, милок. Те вон тоже усмехались. Царствие им небесное. - перекрестилась бабушка.Я посмотрел на Марью Сергеевну и громко сглотнул ком, вставший в горле. В голову заползали жуткие мысли. Человек, живущий на этой земле в 3 раза больше меня, сейчас прямо говорит существовании чего-то паранормального. Вернувшись в реальность, я произнёс:- Так, Марья Сергеевна, давайте продолжим... Расскажите, пожалуйста, о прежней хозяйке.Постепенно у меня начала закрадываться мысль, что эта странная бабулька может мне лгать. Может, она причастна к тому, что случилось? Но говорила она очень правдиво, будто сама боялась. Если она и лгала, то делала это очень профессионально.- Ведьмой она была, - как отрезав, сказала свидетельница.- Что значит "ведьмой"? Марья Сергеевна, у нас всех ведьм ещё в средневековье посжигали, - снова усмехнулся я. Однако юмор этот был, скорее, из-за нарастающей тревожности, страха от всей ситуации. И я шутил сам для себя. Шутил несмешно... Шутил, чтобы успокоиться, отвлечься..Марья Сергеевна мою шутку не оценила и, не меняя серьёзное выражение лица, продолжала говорить.- Многое про неё поговаривали. Нелюдимая она совсем была. Ночью куда-то шастала то и дело. Какой нормальный человек в полночь будет ходить куда-то? Возвращалась под утро. И, что самое страшное, людей она ненавидела... - вытаращив глаза на меня всё так же полушепотом произнесла бабуля. От прежней её веселости и гостеприимности не осталось и следа. Она выглядела как сумасшедшая.- Было это году в 85, - начала рассказ Марья Сергеевна, - женщина одна, знакомая моя, повздорила с ведьмой этой в магазине. Не знаю, из-за чего конфликт был. Да вот только закончился он очень нехорошо. Неизвестно, что Лидка этой ведьме наговорила, но на следующее утро заболела она сильно и к вечеру скончалась. Вот так вот. Врачи так и не определили от чего. Сердце просто взяло и остановилось.- Понятно, - хмуро ответил я.Эта история была уже больше похожа на правду. Здесь хотя бы всё было объяснимо. Мало ли, совпало так. Поругалась? Так это дело житейское. А умереть могла и из-за проблем с сердцем. Или отравила её "ведьма" эта. Я немного успокоился.- А кто Евпатьевым дом этот продал? И почему никто из родственников предыдущей собственницы в этот дом не поселился? - спросил я, чтобы окончательно свернуть с разговоров про ведьм и прочую ерунду.- Ну ты у этих родственников и спроси. Они тоже в Ельникахживут. Пытались они. Только вот два дня пожили и съехали. Не знаю, что там у них приключилось. Сейчас я тебе адрес напишу.Бабушка встала, направилась в другую комнату и через минуту притащила мне небольшой кучек листа, на котором был написан адрес.- Спасибо большое!- Да не за что. Интересно поглядеть, как наша милиция будет с нечистью то бороться..- с улыбкой произнесла Марья Сергеевна.- Уверен, нет там никакой нечисти. Разберёмся и найдём всех причастных к совершению преступления. Марья Сергеевна, ещё такой вопрос. Ребёнок-то где? Вы не видели его, когда в дом вошли?- Чего не видала, того не видала. Не могу тебе тут ничем помочь.- Понял Вас, - заключил я, положив блокнот с ручкой в нагрудной карман. – Ну... Спасибо, Марья Сергеевна. Все было очень вкусно. - Произнёс я, встав из-за стола.- Да не за что... Бог тебе в помощь в этом деле непростом, внучок. Будь осторожен. - Как-то по-свойски, по-родному пожелала бабушка.- Обязательно, Марья Сергеевна. Ещё раз спасибо!Я вышел на деревянное, давно некрашеное и где-то уже разваливающееся крыльцо, которое поприветствовало меня характерным скрипом. В лицо пахнуло свежим, тёплым июльским воздухом. Дело близилось к вечеру. Солнце постепенно сдавало позиции и уже не пекло, а нежно обогревало, как одеяло в холодную зимнюю ночь. Хотелось отдыхать. Не было желания думать ни об убийствах, ни о ещё одних свидетелях (родственниках "ведьмы"), и уж тем более ни о какой мистике.Любоваться красотой летнего села было некогда. Необходимо было ещё опросить родственников предыдущей собственницы дома и, желательно, успеть заскочить к участковому. С ним тоже надо бы обсудить эту ситуацию.Я сел в машину, запустил двигатель, ответивший мне приятным урчанием, и, разгоняя дорожную пыль, понёсся по адресу, данному мне Марьей Сергеевной, распутывать очередную нитку огромного клубка.Семья Епифанцевых проживала в одной из квартир двухэтажного дома. Квартира их была расположена прямо перед входом в дом, на первом этаже. Я несколько раз нажал на звонок и по ту сторону двери послышались спешные шаги.- Кто там? - спросил молодой женский голос.- Полиция. Оперуполномоченный, лейтенант Орлов, - тыча в глазок удостоверением, произнёс я.Послышались раскатистые, отдающие эхом на весь подъезд щелчки дверного замка.Дверь открылась, и перед собой я увидел женщину лет 45 в домашнем халате, шлепках и маской из огурцов на лице. Она осматривала меня с видимым неудовольствием. Будто я какой-нибудь надоедливый сосед, у которого никогда нет соли.- Вы дверью не ошиблись?- Ну если вы Епифанцева, то нет, - в листке с адресом, который я получил от Марьи Сергеевны, была написана и фамилия свидетелей.- Епифанцева. Что вам нужно?- Может быть пригласите внутрь? Это по поводу дома, который вы на днях продали молодой паре. Не думаю, что это должна слышать общественность.- Проходите, - произнесла Епифанцева, закрыв за мной дверь на замок. - Прямо проходите и присаживайтесь на кухню, я сейчас подойду.Я вошёл в небольшую, но достойно отделанную кухню. Внутри был порядок. Всё стояло там, где должно стоять у порядочной хозяйки. Ожидая Епифанцеву, я достал блокнот и начал писать примерные вопросы, которые необходимо было ей задать. Епифанцева появилась через минуты 3. Внешний вид её изменился. Халат сменили спортивные штаны с майкой, маска из огурцов больше не закрывало довольно красивое лицо. Она оперлась спиной на гарнитур, скрестила руки и косым взглядом посмотрела на меня.- Что вас интересует?- Для начала то, как я могу к Вам обращаться, - стараясь успокоить свидетельницу своим миролюбивым тоном, произнёс я.- Алина Владимировна обращайтесь, - с желчью произнесла Епифанцева.Было любопытно, почему она так со мной разговаривает. Может быть, причиной тому явилась какая-то неприятная история, связанная с полицией? Или, возможно, она причастна к убийству и это её защитная реакция? Второе было, конечно, маловероятно. Зная психологию преступников, они, скорее, будут охотно врать при допросе или же испугаются при одном только виде сотрудника правоохранительных органов в случае причастности к чему-либо противоправному. Модель поведения Епифанцевой, наоборот, свидетельствовала, скорее, о её непричастности. Однако везде есть исключения... Поэтому её я вписал в свой блокнот, но пока только карандашом.- Алина Владимировна, вы в курсе, что произошло сегодня ночью в доме, который Вы пару дней назад продали?- В курсе. Всё село на ушах с самого утра.- Скажите, пожалуйста, вы кем являлись предыдущей собственнице?- Сестра я её троюродная.- Расскажите, пожалуйста, о ней немного.- Причём тут она? Она скончалась уже около двух лет назад. Оставьте её в покое. Если вам что-то нужно узнать, то спрашивайте у меня.- Алина Владимировна, если я спрашиваю, значит это необходимо для следствия. Я не для себя интересуюсь. Мне это незачем. Погибли люди. И от того, что вы скажете, зависит получится ли найти причину их смерти или нет. - повысив тон сказал я. - Не заставляйте меня угрожать Вам статьей, пожалуйста. - произнёс уже спокойно и размеренно.Не знаю, что повлияло на Епифанцеву, мой тон или же что я пригрозил ей статьёй, но она к моему удивлению заговорила. День странностей, подумал я… Обычно так не работало.- Что вас конкретно интересует? - убрав скрещённые руки и сменив интонацию на какую-то больше обидчивую спросила она. Создавалось впечатление, будто она сейчас заплачет.- Скажу прямо. Некоторые люди называют её ведьмой. Почему? - произнес я и в ожидании ответа перевёл взгляд с блокнота на свидетельницу.- Были у неё такие замашки, но она даже меня в них не посвящала. Не особо мы с ней общались. Разница в возрасте большая. Да и вообще, она ни с кем не контактировала. Постоянно сама себе на уме, никто не нужен ей был.- В чем выражались "замашки"?- Постоянно травы какие-то собирала. На доме у неё слова на непонятном языке какие-то были вычерчены… Ночью могла ни с того ни с сего сорваться и куда-то пойти и возвращалась только утром. Странностей было много...- Хм.. Хорошо. Скажите, пожалуйста, почему вы не жили в том доме? Он же, насколько я знаю, достался именно Вам по завещанию.- Да. Хоть мы и мало общались с Любой, но все-таки общались. С остальной роднёй она вообще не контактировала. И поэтому она в завещании указала меня. А касательно того, почему не жили… Тут долгая история.- Рассказывайте, я не спешу, - приготовившись слушать и писать, произнёс я, устремив пристальный взгляд на Епифанцеву.- Когда я узнала, что получила дом этот по наследству, я так рада была. Лишняя недвижимость не помешает никогда, а тут вообще бесплатно. Но радость очень быстро сменилась печалью… Мы сразу же после завершения всех юридических формальностей съехали с мужем с нашей съемной квартиры и переехали туда. Но прожили там недолго.. - Епифанцева замолчала и нервно потирая руки, пристально смотрела в пол.Сначала я полагал, что она думает, как продолжить историю, однако спустя 10 секунд наблюдения этой картины мои мысли об этом развеялись. Я немного наклонился вперед, чтобы посмотреть ей в глаза- Алина Владимировна… - тихо произнёс я.- А... - вздрогнула она и вопросительно посмотрела на меня.Я поерзал на стуле и вернулся в прежнее положение.- Что с вами?- Да ничего… Задумалась просто, - женщина выглядела растерянно.- Та-а-ак... Вы прожили там недо-о-о-лго, и-и-и? Что дальше то было? Почему вы съехали? - протянул я первые предложения, будто разговариваю с ребёнком.- Да... Мы переехали... - она прислонила одну руку к виску, будто бы пытаясь вспомнить то, что уже давным-давно забыто.- Алина Владимировна, если Вы неважно себя чувствуете, то можем перенести наш разговор.- Нет. Всё хорошо. Давайте уже закончим побыстрее, чтобы избавить друг друга от лишних встреч.- Ну так почему вы съехали?Состояние Епифанцевой было очень странным. Создавалось впечатление, что несколько минут назад совсем другой человек открывал мне дверь.- Да потому что чертовщина там какая-то творилась! - неожиданно для меня закричала она.

Ключевые слова: Следствие деревня ужасы авторская история

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