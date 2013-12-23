Чёрное солнце

Новость отредактировал Estellan - 28-04-2022, 18:53

Причина: Стилистика автора сохранена.

Orlando Просмотров: 1 064 Комментарии: 7 +20 28-04-2022, 18:53 by

Случай этот произошёл в годы войны в 1943 году. Рассказан мне двоюродным дедом по отцовской линии. На момент рассказа я был уже в глубоко сознательном возрасте и историю помню хорошо. Сам дед не воевал, на тот момент он был пятнадцати лет от роду. Место, где происходили описываемые события - небольшой город в Калужской области с добрым названием Людиново. К сожалению, как и много нашей родной земли, в отечественную войну Людиново находился в оккупации. Немцы особо не церемонились с местным населением, так как в Людиново действовало партизанское подполье, которое частенько отправляло под откос немецкие эшелоны с солдатами.Однако лютовали не всё. Особенно это касалось войск так называемой технической поддержки. Те самые, что осуществляли ремонт и техническое оснащение подвижного состава немецкой армии. Прадед воевал в Прибалтике, а трое сыновей, среди которых был и мой двоюродный дед, жили в деревне Колчино, что в нескольких километрах от Людиново. Когда немцы заняли деревню, началась расквартировка. В доме прабабушки поселился средних лет немец Штефан. Прабабушка была учителем французского языка в Людиновской школе, и по-немецки тоже неплохо понимала. Для деда это была полная тарабарщина, а прабабушка вполне сносно общалась на родном для Штефана языке. Немец был не злой, то шоколадом угостит, то печеньем. Днём он работал на станции, а вечером неизменно возвращался в Колчино.Деревенька небольшая, в центре церковь из красного кирпича, сейчас она заброшена, а на момент прихода гитлеровцев действовала, на колокольне немцы обустроили пулемётное гнездо. Стояло лето 43-го, красная армия уже не пятилась назад как в 41-м, а изрядно потрепав фашистов под Москвой и переломав хребет под Сталинградом освобождала родную землю от скверны. Всё чаще давало о себе знать местное партизанское подполье, не щадившее врага. В один из летних дней Штефан пришёл раньше обычного. Поделился с дедом папироской (дед начал курить ещё мальчишкой), затем отправился на колодец. Поднял ведро воды и стал обливаться на лужайке. От одного вида таких процедур у деда сводило зубы. На улице жара, а он студёный водой. В этот момент дед заметил на шее Штефана шнурок с медальоном. На вид серебро, а в центре медальона красивый ярко жёлтый камень. Это была настоящая диковинка, в деревнях обычно крестики простые носили, а тут такое. Немец заметил удивлённый взгляд деда, улыбнулся и, надев рубаху, отправился обедать.После дед не раз замечал диковинный медальон на шее Штефана, но спросить что это побаивался (да и языка не знал, на русском немец не разговаривал). К осени наша армия вплотную подошла к тем местам. К тому же активизировались партизаны. По слухам, подорвали очередной немецкий состав на железной дороге. Немцы искали людей, которые помогали партизанам, начались проверки, облавы. Прабабка очень переживала за детей. Накануне расстреляли соседского сына. Немцы заставляли местное население сдать всё имеющееся оружие, а молодчик спрятал отцовское охотничье ружьё. При обыске ружьё нашли, а парня расстреляли прямо во дворе. Штефан ходил хмурый как туча. Было видно, что ему явно всё это не по нутру.В один из вечеров он позвал маму(прабабушку) на разговор. Они долго общались, дед не понимал ни слова. А на следующий день в дом пришли солдаты с обыском. Перевернули всё вверх дном и, ничего не найдя, ушли. Вскоре ушёл и Штефан. Попрощался с прабабушкой, собрал вещи и ушёл. Только тогда прабабка собрала детей и развернула на столе маленький свёрток. Это был платок, а посреди него лежал тот самый медальон с солнечно-жёлтым камнем. Дед немедленно удовлетворил своё любопытство, взял медальон в руку и стал рассматривать. Довольно увесистая штука, оправа из серебра, явно ручной работы. Дед положил его на ладонь и ощутил что он тёплый. Прабабка между тем рассказала: Штефан накануне обыска позвал её и, сняв с шеи медальон, бережно передал его прямо в руки. Возьми это и ничего не бойся, скоро к тебе придут, но всё будет хорошо. Детей твоих не тронут, муж твой с войны вернётся живым. Штефан скорее всего погиб, в начале сентября в город вместе с партизанами пришла наша армия. Большая часть немецких солдат была убита, как говорили местные, из тех немцев, что работали на железнодорожной станции, вообще никого не осталось.Прабабушка боялась, как бы свои с допросами не начали лютовать. Время-то какое было, советская власть тех кто в оккупации жил особо не жаловала по принципу "Бей своих, чтобы чужие боялись". Тут-то и решила она избавиться от медальона, мало ли что, найдут - потом не отмоешься. Развернула платок и отпрянула в испуге. Дед носил воду в баню и услышал, как она вскрикнула в сенях. Прибежав в сени, он увидел причину её испуга, чему и сам немало удивился. Солнечно-жёлтый камень, которым был украшен медальон, почернел и стал похож на уголь. Величиной с горошину и абсолютно чёрного цвета.Бабушка, недолго думая, вышла за ворота, прошла через улицу и выбросила медальон в реку. Маленькая, неглубокая речушка протекала как раз по периметру деревни Колчино. Что это было теперь сказать сложно. Возможно, оберег не перенёс смерти своего хозяина, но слова Штефана сбылись полностью. Прадед вернулся с войны. Правда в Прибалтике близ города Лиелгарде получил ранение, зато пришёл живой и воевал геройски, имел награды. Умер прадед в 75 лет, сыновья тоже выросли, у каждого были и семья и дети, прожили достойную жизнь. А я их скромный потомок донёс до вас эту историю, пересказал слово в слово, как есть. Рад писать для вас...

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