Варя

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:38

Orlando Просмотров: 1 127 Комментарии: 9 +19 Вчера, 14:38 by

Дорожка была откровенная дрянь. Вроде трасса федерального значения, соединяющая два самых крупных города страны, а на поверку тихий ужас, особо и не разогнаться. Сейчас построили знаменитый платный участок, а в те времена это было заурядное, если не сказать больше, шоссе федерального значения. Городскую черту мы уже миновали, разговаривали, шутили, я по привычке читал надписи на указателях населённых пунктов.Вдруг впереди показалась девушка, ехали мы не быстро, поэтому я хорошо её рассмотрел. Сразу бросилось в глаза, на улице дождь, пусть и не сильный, но всё же, а девушка без зонта. Причём одета она была в лёгкое платье. Девушка не голосовала, то есть не пыталась остановить машину, просто одиноко брела вдоль дороги в сторону области. За рулём был мой товарищ, сначала он проехал было вперёд, но затем притормозил и решил подобрать человека. Девушка представилась Варей и сказала, что ей нужно в Поповку. Нам было по пути, наш маршрут был значительно дальше, а до адреса Вари нашим тихим ходом в районе получаса. Когда девушка садилась в машину я заметил, что она очень осторожничает, по округлившимся формам проступавшим из под лёгкого платья было заметно, что она ждёт ребёнка. На вопросы Варя отвечала не охотно, хотя мой приятель и пытался разрядить обстановку лёгким, непринужденным разговором. Рассказала лишь что живёт с бабушкой, отец будущего ребёнка попал в тюрьму. Вроде как и проступок не шибко страшный, однако срок получил. Живут бедно, а ребёнок родится так и вообще туго станет, пенсия у бабушки маленькая. Затем Варя и вовсе замолчала, а мы с приятелем душу ей бередить не стали.Вскоре мы уже и приехали, когда девушка выходила из машины в её глазах стояли слёзы. Мы с приятелем проводили её взглядом до подъезда, обычный старенький дом из красного кирпича. Настроение у нас пропало, друг даже музыку выключил и оставшуюся часть пути мы ехали молча.- Вот так люди у нас и живут, не то что в ваших столицах, - сказал мне приятель не то с иронией, не то с издёвкой, когда машина остановилась возле нашего дома.Спорить мне не хотелось. Друг коренной петербуржец (по нашему ленинградец, мы часто с ним называем наш любимый город по старому), а я родился в Питере, но родители переехали жить в Москву. С другом мы часто пикировались в острословии на тему извечного противостояния двух столиц, но в тот раз шутить не особо хотелось. История с девушкой Варей засела в душу.Следующий раз я оказался в тех местах через пару месяцев. Уладив все дела в городе, я отправился к родственникам в область. Самый разгар осени, а тут погожий день, настоящее чудо. Обложные дожди отступили на денёк, даже солнышко периодически выходило из-за облаков. По краям дороги в полях проплывали казавшиеся бесконечными логистические терминалы, заправки, посадки. А вот и то место, где мы встретили Варю. История эта вновь всплыла в моей памяти. Её слёзы, старенький дом и издёвка приятеля про тяжёлую жизнь провинции. Может навестить человека? Просто от души поддержать, не навязываться в друзья, пусть мужа ждёт, просто хоть чем-то помочь. За и против боролись во мне ровно до поворота на Поповку. Идти с пустыми руками к едва знакомому человеку не хотелось. Я купил продукты (подумал - если даже не захочет меня видеть, хоть поест нормально, на крайний случай соседям передам). Подъехав к Вариной парадной, я призадумался: где живёт - не знаю, видел только как в парадную входила. На моё счастье возле Вариного дома, как раз напротив парадной, на скамеечке сидела старушка.- Вот у неё и спрошу, - подумал я, выгружая пакеты с вкусняшками из багажника.- А вы ей кем будете? -спросила в ответ на мой вопрос бабушка.- Сослуживец, - без запинки ответил я.К слову сказать, эту легенду для соседей я ещё в машине придумал, на случай разного рода расспросов. Ну в самом деле, не рассказывать же людям, что мы на большой дороге познакомились, пошлют подальше, самое малое.- Пойдёмте со мной, - сказала бабушка после того как смерила меня взглядом.Маленькая квартирка на первом этаже: одна небольшая комната, маленькая кухня, обычный, более чем скромный быт пожилого человека.- Вот здесь и жила Варя, - сказала бабушка, указывая на маленький уютный уголок в левом крыле комнаты.Небольшая, старая, односпальная кровать, тумбочка со стареньким, видавшем виды светильником и пара полок с книгами. Жила??? Внутри меня всё перевернулось.- Нынче уж третий год пошёл как нет моей Вареньки.Далее и прежде сохраняю стилистику рассказа бабушки как есть (я её рассказ как "Отче наш" запомнил).- Снасильничали её, тяжёлая она уже была, муж шалопутный и так-то не помогал, а за год как Вареньки не стало в тюрьму попал. С работой то у нас тяжко вот и работала доча (бабушка называла её именно дочей) до последнего, в город ездила, прибиралась в кафе, да судомойкой ещё... Возвращалась домой поздно, на электричку опоздала, села на попутку, доверчивая была, простая, вот и нарвалась на лихих людей. Снасильничали да пристукнули, чтоб не рассказала кому. В глазах бабушки появились слёзы. Мать то ейная бросила её, вот я и воспитывала, тяжко было, да надежда была, вырастет Варенька хоть поживёт, я не жила толком, да хоть доча радовала, а оно видишь как легло, сынок.Я не стал рассказывать бабушке как я познакомился с Варей, зачем бередить душу человеку, может напутала чего, пара месяцев, а не лет. Оставил бабушке еду, я к этому ещё денег добавил, однако деньги старушка не взяла.- К чему они мне сынок? За еду и на том спасибо, а деньги забери, они вам молодым нужнее.Бабуля вышла проводить меня до машины.- А я ведь знала, что ты придёшь, сказала старушка когда я уже собирался уезжать. Нонче Варенька мне приснилась, говорит мне: "Бабушка, я доброго человека встретила, накормил меня, с собой продукты дал." Описала тебя как есть. Ты когда подошёл я сразу поняла кто. Ну ладно, поезжай милок, пусть господь тебя хранит....Всю дорогу я проехал как на автопилоте, а ведь права бабушка, доверчивая была девушка, я ещё тогда подумал, когда в машину к нам садилась, двое ребят, и не побоялась. Времена то неспокойные были. И сейчас не каждый в машину с ходу сядет, тем более девушка. История эта подлинная, не списанная, рад был описать её для вас.

Ключевые слова: Поездка девушка деревня бабушка авторская история

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