Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Варя

Дорожка была откровенная дрянь. Вроде трасса федерального значения, соединяющая два самых крупных города страны, а на поверку тихий ужас, особо и не разогнаться. Сейчас построили знаменитый платный участок, а в те времена это было заурядное, если не сказать больше, шоссе федерального значения. Городскую черту мы уже миновали, разговаривали, шутили, я по привычке читал надписи на указателях населённых пунктов.

Вдруг впереди показалась девушка, ехали мы не быстро, поэтому я хорошо её рассмотрел. Сразу бросилось в глаза, на улице дождь, пусть и не сильный, но всё же, а девушка без зонта. Причём одета она была в лёгкое платье. Девушка не голосовала, то есть не пыталась остановить машину, просто одиноко брела вдоль дороги в сторону области. За рулём был мой товарищ, сначала он проехал было вперёд, но затем притормозил и решил подобрать человека. Девушка представилась Варей и сказала, что ей нужно в Поповку. Нам было по пути, наш маршрут был значительно дальше, а до адреса Вари нашим тихим ходом в районе получаса. Когда девушка садилась в машину я заметил, что она очень осторожничает, по округлившимся формам проступавшим из под лёгкого платья было заметно, что она ждёт ребёнка. На вопросы Варя отвечала не охотно, хотя мой приятель и пытался разрядить обстановку лёгким, непринужденным разговором. Рассказала лишь что живёт с бабушкой, отец будущего ребёнка попал в тюрьму. Вроде как и проступок не шибко страшный, однако срок получил. Живут бедно, а ребёнок родится так и вообще туго станет, пенсия у бабушки маленькая. Затем Варя и вовсе замолчала, а мы с приятелем душу ей бередить не стали.

Вскоре мы уже и приехали, когда девушка выходила из машины в её глазах стояли слёзы. Мы с приятелем проводили её взглядом до подъезда, обычный старенький дом из красного кирпича. Настроение у нас пропало, друг даже музыку выключил и оставшуюся часть пути мы ехали молча.

- Вот так люди у нас и живут, не то что в ваших столицах, - сказал мне приятель не то с иронией, не то с издёвкой, когда машина остановилась возле нашего дома.

Спорить мне не хотелось. Друг коренной петербуржец (по нашему ленинградец, мы часто с ним называем наш любимый город по старому), а я родился в Питере, но родители переехали жить в Москву. С другом мы часто пикировались в острословии на тему извечного противостояния двух столиц, но в тот раз шутить не особо хотелось. История с девушкой Варей засела в душу.

Следующий раз я оказался в тех местах через пару месяцев. Уладив все дела в городе, я отправился к родственникам в область. Самый разгар осени, а тут погожий день, настоящее чудо. Обложные дожди отступили на денёк, даже солнышко периодически выходило из-за облаков. По краям дороги в полях проплывали казавшиеся бесконечными логистические терминалы, заправки, посадки. А вот и то место, где мы встретили Варю. История эта вновь всплыла в моей памяти. Её слёзы, старенький дом и издёвка приятеля про тяжёлую жизнь провинции. Может навестить человека? Просто от души поддержать, не навязываться в друзья, пусть мужа ждёт, просто хоть чем-то помочь. За и против боролись во мне ровно до поворота на Поповку. Идти с пустыми руками к едва знакомому человеку не хотелось. Я купил продукты (подумал - если даже не захочет меня видеть, хоть поест нормально, на крайний случай соседям передам). Подъехав к Вариной парадной, я призадумался: где живёт - не знаю, видел только как в парадную входила. На моё счастье возле Вариного дома, как раз напротив парадной, на скамеечке сидела старушка.

- Вот у неё и спрошу, - подумал я, выгружая пакеты с вкусняшками из багажника.

- А вы ей кем будете? -спросила в ответ на мой вопрос бабушка.

- Сослуживец, - без запинки ответил я.

К слову сказать, эту легенду для соседей я ещё в машине придумал, на случай разного рода расспросов. Ну в самом деле, не рассказывать же людям, что мы на большой дороге познакомились, пошлют подальше, самое малое.

- Пойдёмте со мной, - сказала бабушка после того как смерила меня взглядом.

Маленькая квартирка на первом этаже: одна небольшая комната, маленькая кухня, обычный, более чем скромный быт пожилого человека.

- Вот здесь и жила Варя, - сказала бабушка, указывая на маленький уютный уголок в левом крыле комнаты.

Небольшая, старая, односпальная кровать, тумбочка со стареньким, видавшем виды светильником и пара полок с книгами. Жила??? Внутри меня всё перевернулось.

- Нынче уж третий год пошёл как нет моей Вареньки.

Далее и прежде сохраняю стилистику рассказа бабушки как есть (я её рассказ как "Отче наш" запомнил).

- Снасильничали её, тяжёлая она уже была, муж шалопутный и так-то не помогал, а за год как Вареньки не стало в тюрьму попал. С работой то у нас тяжко вот и работала доча (бабушка называла её именно дочей) до последнего, в город ездила, прибиралась в кафе, да судомойкой ещё... Возвращалась домой поздно, на электричку опоздала, села на попутку, доверчивая была, простая, вот и нарвалась на лихих людей. Снасильничали да пристукнули, чтоб не рассказала кому. В глазах бабушки появились слёзы. Мать то ейная бросила её, вот я и воспитывала, тяжко было, да надежда была, вырастет Варенька хоть поживёт, я не жила толком, да хоть доча радовала, а оно видишь как легло, сынок.

Я не стал рассказывать бабушке как я познакомился с Варей, зачем бередить душу человеку, может напутала чего, пара месяцев, а не лет. Оставил бабушке еду, я к этому ещё денег добавил, однако деньги старушка не взяла.

- К чему они мне сынок? За еду и на том спасибо, а деньги забери, они вам молодым нужнее.

Бабуля вышла проводить меня до машины.

- А я ведь знала, что ты придёшь, сказала старушка когда я уже собирался уезжать. Нонче Варенька мне приснилась, говорит мне: "Бабушка, я доброго человека встретила, накормил меня, с собой продукты дал." Описала тебя как есть. Ты когда подошёл я сразу поняла кто. Ну ладно, поезжай милок, пусть господь тебя хранит....

Всю дорогу я проехал как на автопилоте, а ведь права бабушка, доверчивая была девушка, я ещё тогда подумал, когда в машину к нам садилась, двое ребят, и не побоялась. Времена то неспокойные были. И сейчас не каждый в машину с ходу сядет, тем более девушка. История эта подлинная, не списанная, рад был описать её для вас.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 14:38
Вчера, 14:38 by OrlandoПросмотров: 1 127Комментарии: 9
+19

Ключевые слова: Поездка девушка деревня бабушка авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kiria
Вчера, 14:41
+5
Группа: Редакторы
Репутация: (357|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 63
Вот за что бедным девушкам такое наказание? Жизнь не жила, а какой-то мерзкий ушлепок так надругался над беззащитным человечком. Надеюсь, что нашли этих уродов и наказали по полной (по тюремным законам). Спасибо, Автор, за такую крайне печальную историю. Надеюсь, Варя нашла покой своей душе. sob
Зарегистрирован: 12.04.2018
 
#2 написал: Cdtnkfyf z
Вчера, 14:52
+2
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 204
История за душу берет+++++
Зарегистрирован: 10.11.2012
#3 написал: Red Scorpion
Вчера, 15:03
+5
Онлайн
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (5745|0)
Публикаций: 14
Комментариев: 742
... Вот какие вопросы возникли у меня после почтения: Что не хватает этим тварям? Зачем так поступают выродки? и как таких земля то носит?
Тяжелая история, но я надеюсь, что этим нелюдям всё-таки прилетит ..и НЕХИЛО так
Плюс автору...
Зарегистрирован: 28.11.2012
  
#4 написал: Kiria
Вчера, 15:13
+4
Группа: Редакторы
Репутация: (357|0)
Публикаций: 40
Комментариев: 63
Цитата: Red Scorpion
... Что не хватает этим тварям? Зачем так поступают выходки? и как таких земля то носит?
Тяжелая история, надеюсь этим нелюдям всё-таки прилетит ..
Плюс автору...

Полностью согласна puli
Зарегистрирован: 12.04.2018
 
#5 написал: Спараксис
Вчера, 16:22
0
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 81
Даже мурашки пробежали, очень грустная история, жалко девушку(
Зарегистрирован: 22.06.2011
#6 написал: Koroleffna
Вчера, 17:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 5
Комментариев: 487
Звери в человечьем обличии..За историю+
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#7 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:42
+3
Онлайн
Группа: Активные Пользователи
Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 890
Цитата: Red Scorpion
Что не хватает этим тварям?

Души.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
#8 написал: Kinigos
Сегодня, 01:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (369|-2)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 639
Призрак, забеременевший после смерти плоти, это что-то новое. Наверное, уже родила и младенца нянчит, или в школу водит.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#9 написал: Orlando
Сегодня, 08:31
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 27
Цитата: Kinigos
Призрак, забеременевший после смерти плоти, это что-то новое. Наверное, уже родила и младенца нянчит, или в школу водит.

Человек забеременел до трагических событий
Зарегистрирован: 3.04.2022
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.