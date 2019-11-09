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Истории из жизни

Он рисовал жизнь

Детство своё я помню очень хорошо. Это было то замечательное время без излишков прогресса, когда можно было гулять до поздна, пить воду из крана, а оценки и замечания выставлялись в дневники, которые мы всегда норовили оставить дома.

Хорошо запомнился и один безобидный эпизод, повлёкший за собой целую цепочку событий, которые с трудом укладываются в сознании. Это было обычное лето из детства, погожий солнечный день. Я как раз закончил первый класс школы и это были первые в моей жизни каникулы. Двоюродной сестрёнке в тот момент едва исполнился годик и я часто отправлялся вместе со взрослыми, чтобы с ней погулять. Мы всегда гуляли одним и тем же маршрутом, в парке по дорожкам, возле детской школы, иногда к нам присоединялись мамочки с колясками, в которых они возили своих деток и мы продолжали прогулку вместе.

В тот день мы как раз гуляли парой, две коляски с малышами, мамочками и я. День был жаркий и мы остановились в теньке, рядом со школой на скамейке. Взрослые вполголоса общались, пока малыши спали, а я бегал поблизости и сбивал парашютики с уже созревших одуванчиков. Неподалёку от нас расположился художник и что-то рисовал. Я сразу его заметил, но подойти поближе и заглянуть в его этюд как-то побаивался. Однако, когда взрослые засобирались идти домой, я всё же подбежал к художнику и взглянул на его работу, детское любопытство оказалось выше, чем робость перед незнакомым человеком. На картине было изображено то самое дерево, а под ним две фигурки людей с колясками, рядом на лужайке ещё одна фигурка ребёнка среди белого фона одуванчиков. Оказывается художник рисовал нас, мы неволей стали сюжетом его летнего этюда. История эта хорошо отпечаталась в моём сознании и я помню её до сих пор.

Прошло много времени, мы переехали жить в другой город, но в тех краях у меня осталось много родственников и друзей с которыми я общаюсь и сейчас. Пару лет назад я по обыкновению отправился в те места, чтобы навестить своих родных и могилу отца. Он по определённому стечению обстоятельств был похоронен не в моем городе, а именно там. Предупредив родственников о своём приезде, я так же договорился с друзьями о том, чтобы повидаться и вспомнить былые времена. У одного из друзей был частный дом, он пригласил меня к себе.

- Зайди хоть на пару часов, поболтаем, детство вспомним, - сказано, сделано.

Приезжал я буквально на пару дней, поэтому желая объять не объятное, посетив папину могилу, начал поэтапный обход всех родных и друзей. Дом у моего товарища оказался довольно просторным. Не чета городским квартирам, где вся обстановка отвечает компактности, дабы было где развернуться. Здесь и просторные спальни и гостиная, даже отдельная комната для библиотеки. На стенах в изобилии висели картины. На них я сразу обратил внимание, не простые полотна из любого маркета, а именно работы маслом. Как пояснил мой приятель, дедушка был художником, работ осталось много и, построив свой дом, он решил дать этим работам жизнь.

В одной из многочисленных комнат я увидел картину, которая вернула меня в детство. То самое дерево, мамочки с колясками и я на лужайке среди одуванчиков. Оказывается тот художник из далёкого детства оказался дедушкой моего приятеля. Я с упоением рассматривал эту картину, столько лет прошло, а она вот, эта маленькая история моего детства. В дальней комнате по коридору расположилась библиотека. Несколько шкафов с книгами, массивный стол, и с десяток картин разного размера на стенах. Увидев картины, я был буквально ошарашен их содержанием. Они точь в точь копировали эпизоды из моей жизни!!! Причём эпизоды эти описывали разные этапы моей жизни и происходили в совершенно разных местах.

Опишу несколько картин.

На одной из них человек изображён со спины, длинная улица, а навстречу ему стадо коров возвращается с пастбища. Этот случай был в моей жизни, я хорошо его помню, так как для меня городского жителя коровы - это диковинка, и я с заворожением наблюдал этот момент, причём за тысячу километров от того места, где жил её художник. Следующая картина изображала двух молодых людей, один прислонился рукой к дереву, другой чуть поодаль от него застыл, подняв руки на уровне лица, рядом старый фонтан. Этот эпизод так же имел место быть в моей жизни. Мы с моим братом как-то делали фото. И он фотографировал меня как раз в этом месте у дерева и фонтана. Очередная картина: гуляющие в парке люди, дорожка, рядом пруд и витиеватые фонари. Взрослый и двое детей: девочка в платье и мальчик в кепке пониже. Эти фонари и пруд ни что иное как место в парке, где я живу, совсем в ином месте от того, где я увидел эту картину, одежда детей тоже не оставляла сомнений, платье дочери и одежда сынишки именно те, что когда, то были у них, рядом с детьми я. Фонари тоже один в один, такие я видел только в нашем парке. Все сомнения относительно невероятной схожести полотен с моей реальной жизнью развеяло ещё одно произведение: на картине был изображён мужчина, курящий сигарету и склоненной в раздумьях головой. На нём была белая одежда с красным воротом и характерной поперечной полосой триколор по диагонали.

Волнению моему не было предела. В 2018 году, как раз в разгар чемпионата мира по футболу я приезжал в эти места. В очередной раз навестил могилу отца, посетил родственников и посетил место, где когда-то потерял друга. Местный спортивный стадиончик со старыми трибунами-скамейками. Именно здесь на моих глазах умер один из моих друзей (сердечный приступ). Когда я был там в предыдущий раз, сидел вспоминал этот тяжёлый момент и задумчиво курил. На мне была игровая майка сборной России по футболу комплект 2012-2013 с характерной диагональной полосой в виде российского триколора.

Друг заметил моё волнение при виде картин и поинтересовался в чём дело. Я был в таком ступоре, что не стал объяснять причину своего удивления, спросил лишь о том, где сейчас его дедушка написавший эти труды. Ответ был не менее ошарашивающий. Деда не стало в 2010 его разбил инсульт и с постели он уже не встал. Как человек мог видеть эпизоды из моей жизни, да ещё и в разных уголках страны, а самое главное видеть меня в 2018 (картина курящего в майке написана в 2005 году, это было подписано в углу).

К сожалению человек унёс эту тайну в могилу, оставив для меня очередную жизненную загадку. Рад был описать очередной эпизод своей жизни для вас.


Новость отредактировал Kiria - Вчера, 09:05
Вчера, 09:05 by OrlandoПросмотров: 781Комментарии: 14
+24

Ключевые слова: Воспоминания картины детсво авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tanusha13666
Вчера, 10:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (147|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 798
Интересно! Может где-то неизвестный художник так же и мою жизнь рисует? sunglasses
Отличная история) good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#2 написал: Talisha
Вчера, 11:45
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2101|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 352
Часто люди ловят волны других людей.
Возможно,в тот первый день художник настолько впечатлился и вдохновился вами, что между вами возникла некая энергетическая связь (или она уже была между вашими душами), благодаря которой он "считывал" события вашей жизни даже раньше, чем они произошли. Творческие люди черпают вдохновением из пространства, из инфополя, вы с ним синхронны, видимо, были. Вам было бы очень интересно пообщаться с ним при жизни
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#3 написал: Orlando
Вчера, 11:58
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 26
Цитата: Talisha
Часто люди ловят волны других людей.
Возможно,в тот первый день художник настолько впечатлился и вдохновился вами, что между вами возникла некая энергетическая связь (или она уже была между вашими душами), благодаря которой он "считывал" события вашей жизни даже раньше, чем они произошли. Творческие люди черпают вдохновением из пространства, из инфополя, вы с ним синхронны, видимо, были. Вам было бы очень интересно пообщаться с ним при жизни

Очень жаль, что я узнал об этом спустя несколько лет после его смерти
Зарегистрирован: 3.04.2022
#4 написал: Eifersucht
Вчера, 12:24
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 379
Настораживает впечатлительность автора... .
Если мне память не изменяет, у Ильи Репина натурщики к картине Запорожцы, исключительно все трагически погибли. Точняк, модели эту картину видели после её завершения или по ходу.
Точное изображение - это астральный адрес энергетического "тела" человека. Когда художник пишет картину он вкладывает в картину свой интерес, то бишь свою энергию. Когда мальчик посмотрел в присутствии художника на изображение самого себя, он привязал свой астрал, по сути, своё время к "вдохновению" художника (энергии картины), возникла петля, своего рода, метка астрального адреса. Как только мальчик или, точнее сказать, уже мужчина испытывал энергетический выброс, тут же запускалось вдохновение мастера. Последующая зависимость прошлого энергообмена всегда обоюдная. Не исключено, что автор истории избежал судьбы художника, когда увидел эффект энергообмена.
Но всё равно, автору надо обязательно в будущем избежать инсульта.+
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Orlando
Вчера, 12:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 26
Цитата: Eifersucht
Настораживает впечатлительность автора... .
Если мне память не изменяет, у Ильи Репина натурщики к картине Запорожцы, исключительно все трагически погибли. Точняк, модели эту картину видели после её завершения или по ходу.
Точное изображение - это астральный адрес энергетического "тела" человека. Когда художник пишет картину он вкладывает в картину свой интерес, то бишь свою энергию. Когда мальчик посмотрел в присутствии художника на изображение самого себя, он привязал свой астрал, по сути, своё время к "вдохновению" художника (энергии картины), возникла петля, своего рода, метка астрального адреса. Как только мальчик или, точнее сказать, уже мужчина испытывал энергетический выброс, тут же запускалось вдохновение мастера. Последующая зависимость прошлого энергообмена всегда обоюдная. Не исключено, что автор истории избежал судьбы художника, когда увидел эффект энергообмена.
Но всё равно, автору надо обязательно в будущем избежать инсульта.+

На счёт энергообмена мысль хорошая, скорее всего так и произошло
Зарегистрирован: 3.04.2022
#6 написал: Eifersucht
Вчера, 13:17
+1
Группа: Посетители
Репутация: (97|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 379
Цитата: Orlando
На счёт энергообмена мысль хорошая, скорее всего так и произошло

Ваш ответ должен был быть другим. Что история выдумана?
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#7 написал: NEMO 1
Вчера, 13:28
0
Группа: Посетители
Репутация: (293|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 621
Цитата: Talisha
Часто люди ловят волны других людей.
Возможно,в тот первый день художник настолько впечатлился и вдохновился вами, что между вами возникла некая энергетическая связь (или она уже была между вашими душами), благодаря которой он "считывал" события вашей жизни даже раньше, чем они произошли. Творческие люди черпают вдохновением из пространства, из инфополя, вы с ним синхронны, видимо, были. Вам было бы очень интересно пообщаться с ним при жизни

Поддерживаю вашу точку зрения....
Зарегистрирован: 2.01.2019
 
#8 написал: Orlando
Вчера, 14:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 26
Цитата: Eifersucht
Цитата: Orlando
На счёт энергообмена мысль хорошая, скорее всего так и произошло

Ваш ответ должен был быть другим. Что история выдумана?

Я в самой первой своей публикации подчеркнул, что выдумывать ничего не стану, поэтому и пишу как было без художественного вымысла. Хотел бы написать художественное произведение, сменил бы тему публикаций
Зарегистрирован: 3.04.2022
#9 написал: Eifersucht
Вчера, 14:23
0
Группа: Посетители
Репутация: (97|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 379
Цитата: Orlando
Я в самой первой своей публикации подчеркнул, что выдумывать ничего не стану, поэтому и пишу как было без художественного вымысла. Хотел бы написать художественное произведение, сменил бы тему публикаций

Не знаю, всё возможно. Но рефлексы свои вы своей же историей бы не смогли отменить. Тоже касается и совместной фотографии в чёрной рамке. Без сомнений, всё на вашей совести. Что ж поделать... .
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#10 написал: Сабелька
Вчера, 15:03
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 17
Комментариев: 249
Цитата: Orlando
Цитата: Eifersucht
Цитата: Orlando
На счёт энергообмена мысль хорошая, скорее всего так и произошло

Ваш ответ должен был быть другим. Что история выдумана?

Я в самой первой своей публикации подчеркнул, что выдумывать ничего не стану, поэтому и пишу как было без художественного вымысла. Хотел бы написать художественное произведение, сменил бы тему публикаций



Вообще, описанные вами сюжеты редки для картин, даже у современных художников. Это скорее сюжеты современных фотографий, максимум, учебных акварелей, но никак не картин маслом. Я бы на вашем месте непременно их сфотографировала. Что помешало вам это сделать,?
Зарегистрирован: 5.04.2016
#11 написал: Tigger power
Вчера, 15:13
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2922|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 017
Цитата: Сабелька
Я бы на вашем месте непременно их сфотографировала. Что помешало вам это сделать,?

Да, тем более раз так потрясло это все автора. А я бы, или попросила подарить, либо же выкупила ту первую увиденную картину.
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#12 написал: Orlando
Вчера, 15:33
+1
Группа: Посетители
Репутация: (5|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 26
Цитата: Tigger power
Цитата: Сабелька
Я бы на вашем месте непременно их сфотографировала. Что помешало вам это сделать,?

Да, тем более раз так потрясло это все автора. А я бы, или попросила подарить, либо же выкупила ту первую увиденную картину.

Под впечатлением от увиденного немного растерялся, друга я не посвящал в суть увиденного. Но сделать фотографии ничего не мешает, поеду в этом году в те края и сделаю обязательно, на счёт выкупить нужно подумать как к этому подойти, для товарища это память от деда осталась. Можно попробовать это аккуратно обсудить. Придётся правда ему тогда всё рассказать
Зарегистрирован: 3.04.2022
#13 написал: Сабелька
Вчера, 16:20
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 17
Комментариев: 249
Цитата: Orlando
Цитата: Tigger power
Цитата: Сабелька
Я бы на вашем месте непременно их сфотографировала. Что помешало вам это сделать,?

Да, тем более раз так потрясло это все автора. А я бы, или попросила подарить, либо же выкупила ту первую увиденную картину.

Под впечатлением от увиденного немного растерялся, друга я не посвящал в суть увиденного. Но сделать фотографии ничего не мешает, поеду в этом году в те края и сделаю обязательно, на счёт выкупить нужно подумать как к этому подойти, для товарища это память от деда осталась. Можно попробовать это аккуратно обсудить. Придётся правда ему тогда всё рассказать


Так расскажите. Что в этом страшного? Странно, что под впечатлением вы сразу этого не сделали. Может быть, ситуация прояснилась как- то....
Зарегистрирован: 5.04.2016
#14 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:34
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 127
Комментариев: 6 887
Прелестно.. Такого я ещё не припомню. Но таки расспросила бы того друга, аккуратно.

Цитата: Talisha
Творческие люди черпают вдохновением из пространства, из инфополя

Мне кажется, даже здесь такое бывает.
Зарегистрирован: 23.12.2013
               
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