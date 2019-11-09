Он рисовал жизнь

Новость отредактировал Kiria - Вчера, 09:05

Orlando Просмотров: 781 Комментарии: 14 +24 Вчера, 09:05 by

Детство своё я помню очень хорошо. Это было то замечательное время без излишков прогресса, когда можно было гулять до поздна, пить воду из крана, а оценки и замечания выставлялись в дневники, которые мы всегда норовили оставить дома.Хорошо запомнился и один безобидный эпизод, повлёкший за собой целую цепочку событий, которые с трудом укладываются в сознании. Это было обычное лето из детства, погожий солнечный день. Я как раз закончил первый класс школы и это были первые в моей жизни каникулы. Двоюродной сестрёнке в тот момент едва исполнился годик и я часто отправлялся вместе со взрослыми, чтобы с ней погулять. Мы всегда гуляли одним и тем же маршрутом, в парке по дорожкам, возле детской школы, иногда к нам присоединялись мамочки с колясками, в которых они возили своих деток и мы продолжали прогулку вместе.В тот день мы как раз гуляли парой, две коляски с малышами, мамочками и я. День был жаркий и мы остановились в теньке, рядом со школой на скамейке. Взрослые вполголоса общались, пока малыши спали, а я бегал поблизости и сбивал парашютики с уже созревших одуванчиков. Неподалёку от нас расположился художник и что-то рисовал. Я сразу его заметил, но подойти поближе и заглянуть в его этюд как-то побаивался. Однако, когда взрослые засобирались идти домой, я всё же подбежал к художнику и взглянул на его работу, детское любопытство оказалось выше, чем робость перед незнакомым человеком. На картине было изображено то самое дерево, а под ним две фигурки людей с колясками, рядом на лужайке ещё одна фигурка ребёнка среди белого фона одуванчиков. Оказывается художник рисовал нас, мы неволей стали сюжетом его летнего этюда. История эта хорошо отпечаталась в моём сознании и я помню её до сих пор.Прошло много времени, мы переехали жить в другой город, но в тех краях у меня осталось много родственников и друзей с которыми я общаюсь и сейчас. Пару лет назад я по обыкновению отправился в те места, чтобы навестить своих родных и могилу отца. Он по определённому стечению обстоятельств был похоронен не в моем городе, а именно там. Предупредив родственников о своём приезде, я так же договорился с друзьями о том, чтобы повидаться и вспомнить былые времена. У одного из друзей был частный дом, он пригласил меня к себе.- Зайди хоть на пару часов, поболтаем, детство вспомним, - сказано, сделано.Приезжал я буквально на пару дней, поэтому желая объять не объятное, посетив папину могилу, начал поэтапный обход всех родных и друзей. Дом у моего товарища оказался довольно просторным. Не чета городским квартирам, где вся обстановка отвечает компактности, дабы было где развернуться. Здесь и просторные спальни и гостиная, даже отдельная комната для библиотеки. На стенах в изобилии висели картины. На них я сразу обратил внимание, не простые полотна из любого маркета, а именно работы маслом. Как пояснил мой приятель, дедушка был художником, работ осталось много и, построив свой дом, он решил дать этим работам жизнь.В одной из многочисленных комнат я увидел картину, которая вернула меня в детство. То самое дерево, мамочки с колясками и я на лужайке среди одуванчиков. Оказывается тот художник из далёкого детства оказался дедушкой моего приятеля. Я с упоением рассматривал эту картину, столько лет прошло, а она вот, эта маленькая история моего детства. В дальней комнате по коридору расположилась библиотека. Несколько шкафов с книгами, массивный стол, и с десяток картин разного размера на стенах. Увидев картины, я был буквально ошарашен их содержанием. Они точь в точь копировали эпизоды из моей жизни!!! Причём эпизоды эти описывали разные этапы моей жизни и происходили в совершенно разных местах.Опишу несколько картин.На одной из них человек изображён со спины, длинная улица, а навстречу ему стадо коров возвращается с пастбища. Этот случай был в моей жизни, я хорошо его помню, так как для меня городского жителя коровы - это диковинка, и я с заворожением наблюдал этот момент, причём за тысячу километров от того места, где жил её художник. Следующая картина изображала двух молодых людей, один прислонился рукой к дереву, другой чуть поодаль от него застыл, подняв руки на уровне лица, рядом старый фонтан. Этот эпизод так же имел место быть в моей жизни. Мы с моим братом как-то делали фото. И он фотографировал меня как раз в этом месте у дерева и фонтана. Очередная картина: гуляющие в парке люди, дорожка, рядом пруд и витиеватые фонари. Взрослый и двое детей: девочка в платье и мальчик в кепке пониже. Эти фонари и пруд ни что иное как место в парке, где я живу, совсем в ином месте от того, где я увидел эту картину, одежда детей тоже не оставляла сомнений, платье дочери и одежда сынишки именно те, что когда, то были у них, рядом с детьми я. Фонари тоже один в один, такие я видел только в нашем парке. Все сомнения относительно невероятной схожести полотен с моей реальной жизнью развеяло ещё одно произведение: на картине был изображён мужчина, курящий сигарету и склоненной в раздумьях головой. На нём была белая одежда с красным воротом и характерной поперечной полосой триколор по диагонали.Волнению моему не было предела. В 2018 году, как раз в разгар чемпионата мира по футболу я приезжал в эти места. В очередной раз навестил могилу отца, посетил родственников и посетил место, где когда-то потерял друга. Местный спортивный стадиончик со старыми трибунами-скамейками. Именно здесь на моих глазах умер один из моих друзей (сердечный приступ). Когда я был там в предыдущий раз, сидел вспоминал этот тяжёлый момент и задумчиво курил. На мне была игровая майка сборной России по футболу комплект 2012-2013 с характерной диагональной полосой в виде российского триколора.Друг заметил моё волнение при виде картин и поинтересовался в чём дело. Я был в таком ступоре, что не стал объяснять причину своего удивления, спросил лишь о том, где сейчас его дедушка написавший эти труды. Ответ был не менее ошарашивающий. Деда не стало в 2010 его разбил инсульт и с постели он уже не встал. Как человек мог видеть эпизоды из моей жизни, да ещё и в разных уголках страны, а самое главное видеть меня в 2018 (картина курящего в майке написана в 2005 году, это было подписано в углу).К сожалению человек унёс эту тайну в могилу, оставив для меня очередную жизненную загадку. Рад был описать очередной эпизод своей жизни для вас.

Ключевые слова: Воспоминания картины детсво авторская история

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