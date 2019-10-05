Чужие гробы

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:32

Orlando Просмотров: 133 Комментарии: 4 +6 Сегодня, 09:32 by

С самой первой публикации хочу отметить – пишу только личные истории, сколько в них будет мистики судить вам. Не хочу публиковать чужие мысли или рассказы, так как пишу не ради плюсов или одобрения. Рад присоединиться к большой семье публикующих свои истории на данном ресурсе, в качестве читателя я здесь уже давно и пришёл к выводу, что пора поделиться с вами своим опытом этой интересной и многогранной жизни, жизни, у которой есть и обратная сторона...Первая моя история не столько мистическая, сколько жутковатая и неприятная, но она имеет место быть, человеческие ошибки в любой области, увы, дорого обходятся следующим поколениям.Местом этой истории стал небольшой городок в Ленинградской области с названием Любань. Кто читал бессмертное произведение Радищева, сразу поймёт, о каком городе идёт речь. Городок ничем особо не отличается от себе подобных того региона, о котором идёт речь. Станция на Октябрьской железной дороге, небольшой деревообрабатывающий комбинат, некогда носивший звание градообразующего, Московское шоссе разделяет город на две половины. Аккурат в сторону Санкт-Петербурга, чуть поодаль от шоссе, расположилось городское кладбище. Старая часть погоста практически полностью находится в лесном массиве. Такой своеобразный оазис покоя для усопших, не смотря на соседство с довольно оживлённой автомагистралью. Первые захоронения, судя по датам на надгробиях, датируются 19-м веком. Именно тогда люди, решившие дать последний приют покойным, и совершили фатальную ошибку: ту самую, на которой я сделал акцент в начале своего рассказа. Сам я стал свидетелем последствий чьего-то грубого просчёта осенью 2003 года. Именно тогда не стало моего любимого деда по материнской линии. Дедушке предстояло упокоиться именно на этом погосте, а нашей задачей было обеспечить ему достойные похороны. В то время особого порядка по предоставлению ритуальных услуг ещё не было, а именно, могилы выкапывали, как правило, местные пьющие мужички, способные работать лопатой. Это сейчас в мегаполисах данные услуги обросли понятием "сервис", со всеми вытекающими финансовыми вливаниями, а тогда всё было проще. Узелок с закуской и добрая доза алкоголя, ограничивающаяся дозой, при которой человек способен будет держать лопату в руках. Копателей было трое: двое молодых парней и мужичок постарше, по типу бригадира. Закусочку и выпивку ребята запросили вперёд, чему никто не возражал, традиция есть традиция. День был весьма погожим, не смотря на то, что в Ленинградской области в осенний период дожди порой могут лить неделю, не прекращаясь.Примерно за два часа до того как предстояло отвезти дедушку в место его последнего упокоения, я решил заехать на кладбище и посмотреть как обстоят дела, всё же ребята пьющие, мало ли что, в таких делах перестраховка никогда не мешала. Во время моего приезда на погост работа кипела в полном смысле этого слова, ребята, сдобренные алкоголем, работали однако на совесть. Собственно, могила дедушки представляла собой захоронение в существующую могилу бабушки. Закон мы не нарушали, бабушка умерла в 1975 году, так что все санитарные нормы давно истекли. На мой вопрос как работа, ребята весьма буднично ответили: "Порядок, до гроба уже дошли..." Тут мне стало не по себе. За то время как не стало бабушки, обычная деревянная домовина должна была истлеть практически в ноль. Об этом я и попытался аккуратно осведомиться у ребят, дабы не показаться совсем тёмным в таких делах. Ребята однако заверили, что гроб довольно свежий, более того, рядом ещё один, постарше; на моё удивление предложили посмотреть самому.Спускаться в почти готовую могильную яму совсем не хотелось, но, что называется, любопытство возобладало над разумом, и я аккуратно спустился туда, прихватив лопату. Меньше чем на полштыка действительно оказался совершенно свежий гроб, лакированный шестигранник, а рядом ещё один, обитый ещё не до конца истлевшей белой материей. И тут выяснилась весьма неприятная подробность. Ребята, как оказалось, весьма не удивились этому жутковатому факту. Будучи своего рода штатными работягами именно на этом кладбище, они часто сталкивались с подобным явлением. А объяснением сего печального фактора явилось не мистическое, а скорее научное обоснование. Ленинградская область большей своей частью расположена на болотах, и данное место не исключение. Имел место подземный плавун, и гробы с нового кладбища, которое находится порядка полукилометра от старого, мигрировали под землёй в глиняно-песчаной жиже... Люди, которые совершали первые захоронения на погосте, видимо, не исследовали почву по тем или иным причинам, и плачевный результат не заставил себя долго ждать.Минуя санитарные подробности о запахе и печальном зрелище, хочу сказать, что гробы мы решили не трогать, аккуратно присыпали землёй и уложили лапником. На них и захоранивали дедушку. Я что-то слышал о том, что по правилам положено сжечь найденные домовины, но на тот момент это не представлялось возможным. В итоге, двух метров глубины захоронения достичь не удалось, получилось что-то порядка полутора метров. Отдельно стоит сказать, что в сложившейся ситуации наиболее тяжёлой становится моральная составляющая. Приходя на могилу к деду и бабушке поклониться их праху, всегда остаётся неприятный осадок: представить себе, что под памятником твоим близким на разноудалённой глубине может оказаться кто угодно, весьма неприятно...Такая история произошла лично со мной в начале нулевых, в моей жизни происходило много разных объяснимых и не очень объяснимых вещей, но, как говорил один известный телеведущий, это совсем другая история. Рад буду писать для вас и дальше...

Ключевые слова: Кладбище дедушка могила гробы авторская история

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