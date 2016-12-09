Двойники?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:57

Причина: Орфография и пунктуация сохранены.

Сабелька Просмотров: 573 Комментарии: 8 +13 Вчера, 20:57 by

Эти две история из моей жизни очень похожи между собой. Я не могу найти им объяснения, поэтому расскажу их без комментариев и выводов.Это случилось во времена моей молодости. Тогда я преподавала в музыкальном училище. Однажды в театре была какая-то премьера, я собиралась пойти. Но в последний момент у меня изменились обстоятельства, и я пойти не смогла.На другой день ученики спросили, как мне премьера. Я ответила, что меня не было в театре. Они как-то странно переглянулись. Среди учеников была староста группы Ирина, у нас с ней были более тесные отношения, чем с другими. Ирина при всех рассказала мне, что они видели "меня" вчера в театре, в антракте всей группой подошли поздороваться, но у "меня" был отстранённый вид, будто вижу их впервые. Они даже немного обиделись и удивились: я была всегда открыта и общительна, для меня не свойственно высокомерие. Тем не менее, все 15 человек даже не сомневались, что это я. К тому моменту они учились у меня уже третий год и не просто наблюдали меня издалека на кафедре, но достаточно тесно со мной общались четырежды в неделю. Ирина призналась, что весь вечер наблюдала за "'мной". Манеры, голос, улыбка - всё было моим. Она слышала, как со "мной" поздоровалась женщина, назвав по имени! Я расспросила Ирину, с кем "я" была и во что была одета. Она ответила, что "я" была одна, на "мне" было чёрное платье. Такого платья у меня не было... Несмотря на то, что ребята в группе были серьёзные и не склонные к шуткам, и что в случае розыгрыша в такой большой группе ''актеров" я бы непременно почувствовала фальшь, все же наиболее правдоподобным объяснением истории мне тогда показалось то, что они меня разыграли. Я так думала, пока не случилась следующая история.Несколько лет назад мой муж пришел домой крайне удивленный и рассказал мне случай, который только что с ним произошел. Он шёл по улице вдоль парка. Дорога там прямая и очень длинная. Был летний день, навстречу не шёл никто, кроме одной молодой пары. Еще издали ему показалось, что пара очень похожа на нас в молодости... Дело в том, что мы живем в национальной республике, и внешность у нас достаточно яркая и нехарактерная для местного населения. Муж очень высокий и стройный (тогда как местные мужчины невысокие и приземистые). Я заметно ниже мужа и всегда имела выразительные формы (местные женщины, независимо от степени полноты, поголовно "морковки", это их национальная особенность). У парня были такие же затемненные очки и борода, как у мужа . У девушки были такие же прямые красные волосы, как у меня когда-то. Одним словом, мы достаточно колоритная пара, узнаваемая издалека. Эти двое шли, взявшись за руки, так, как мы ходим уже много лет (я никогда не держу мужа под руку). По мере приближения муж начал ощущать страх, поскольку всё больше понимал, что это не просто похожие на нас люди. Это были мы, но значительно моложе, и в какой- то другой "вариации". Такой одежды, какая была на паре, у нас никогда не было ...

Ключевые слова: Двойники совпадения встречи авторская история

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