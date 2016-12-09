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Истории из жизни

Двойники?

Эти две история из моей жизни очень похожи между собой. Я не могу найти им объяснения, поэтому расскажу их без комментариев и выводов.

Это случилось во времена моей молодости. Тогда я преподавала в музыкальном училище. Однажды в театре была какая-то премьера, я собиралась пойти. Но в последний момент у меня изменились обстоятельства, и я пойти не смогла.
На другой день ученики спросили, как мне премьера. Я ответила, что меня не было в театре. Они как-то странно переглянулись. Среди учеников была староста группы Ирина, у нас с ней были более тесные отношения, чем с другими. Ирина при всех рассказала мне, что они видели "меня" вчера в театре, в антракте всей группой подошли поздороваться, но у "меня" был отстранённый вид, будто вижу их впервые. Они даже немного обиделись и удивились: я была всегда открыта и общительна, для меня не свойственно высокомерие. Тем не менее, все 15 человек даже не сомневались, что это я. К тому моменту они учились у меня уже третий год и не просто наблюдали меня издалека на кафедре, но достаточно тесно со мной общались четырежды в неделю. Ирина призналась, что весь вечер наблюдала за "'мной". Манеры, голос, улыбка - всё было моим. Она слышала, как со "мной" поздоровалась женщина, назвав по имени! Я расспросила Ирину, с кем "я" была и во что была одета. Она ответила, что "я" была одна, на "мне" было чёрное платье. Такого платья у меня не было... Несмотря на то, что ребята в группе были серьёзные и не склонные к шуткам, и что в случае розыгрыша в такой большой группе ''актеров" я бы непременно почувствовала фальшь, все же наиболее правдоподобным объяснением истории мне тогда показалось то, что они меня разыграли. Я так думала, пока не случилась следующая история.

Несколько лет назад мой муж пришел домой крайне удивленный и рассказал мне случай, который только что с ним произошел. Он шёл по улице вдоль парка. Дорога там прямая и очень длинная. Был летний день, навстречу не шёл никто, кроме одной молодой пары. Еще издали ему показалось, что пара очень похожа на нас в молодости... Дело в том, что мы живем в национальной республике, и внешность у нас достаточно яркая и нехарактерная для местного населения. Муж очень высокий и стройный (тогда как местные мужчины невысокие и приземистые). Я заметно ниже мужа и всегда имела выразительные формы (местные женщины, независимо от степени полноты, поголовно "морковки", это их национальная особенность). У парня были такие же затемненные очки и борода, как у мужа . У девушки были такие же прямые красные волосы, как у меня когда-то. Одним словом, мы достаточно колоритная пара, узнаваемая издалека. Эти двое шли, взявшись за руки, так, как мы ходим уже много лет (я никогда не держу мужа под руку). По мере приближения муж начал ощущать страх, поскольку всё больше понимал, что это не просто похожие на нас люди. Это были мы, но значительно моложе, и в какой- то другой "вариации". Такой одежды, какая была на паре, у нас никогда не было ...


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:57
Причина: Орфография и пунктуация сохранены.
Вчера, 20:57 by СабелькаПросмотров: 573Комментарии: 8
+13

Ключевые слова: Двойники совпадения встречи авторская история

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Вчера, 21:39
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2914|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 997
Что значит фигура "морковка"? Это когда все ровненько, ни талии ни остального? Интересные случаи +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#2 написал: serg-kil-inc
Вчера, 22:17
+2
Группа: Посетители
Репутация: (8|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 041
Интересно. Может, временная аномалия.
Я часто вижу двойников из своего детства: в метро Питера встречались люди как две капли воды похожие на школьных друзей, оставшихся во Владикавказе. Заговорить я с ними не решился
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#3 написал: Orlando
Вчера, 22:34
+1
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Публикаций: 1
Комментариев: 4
Возможно имело место астральное раздвоение в первом случае, это распространённый факт.
Зарегистрирован: 3.04.2022
#4 написал: Tanusha13666
Сегодня, 00:39
+2
Группа: Посетители
Репутация: (141|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 794
Живу в небольшом городе (население около 120 тысяч). Несколько раз разные люди мне говорили, что видели девушку, очень похожую на меня, но отличается лишь одна-две черты, потому люди сомневаются, что это я.
Это было давно и в последнее время я стала подзабывать эти истории, как месяца 2 назад мой хороший знакомый сказал, что видел в кофейне (и именно в той, где я бываю чаще всего) девушку очень на меня похожую, голос, фигура, черты лица, волосы - совпало всё. Отличил он меня только потому, что знает моего парня, а с той девушкой был абсолютно не похожий на него человек.
Вот теперь задумалась, почему я до сих пор её не встретила? Хотя вероятность очень велика. А может - это я в параллельной вселенной и у меня там действительно другой мужчина? 325
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#5 написал: Kinigos
Сегодня, 02:19
0
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Репутация: (358|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 586
Не удивляюсь истории, иногда, ещё со школы, слышу, что меня где-то видят. Только при очных встречах ,,я,, не здороваюсь и тоже в других одеждах.

Цитата: serg-kil-inc
Заговорить я с ними не решился

Почему бы им и не быть реальными друзьями? Мои владикавказские родственники часто в Москве бывают, с Осетии до Питера езды пара - тройка часов на самолёте.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#6 написал: Никса
Сегодня, 04:40
0
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Публикаций: 3
Комментариев: 7
Пересечение параллельных вселенных. Вот бы встретиться и поговорить со своим двойником. Жаль, что такое не происходит.
Зарегистрирован: 18.01.2022
#7 написал: VSA68
Сегодня, 07:29
0
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Что говорить, когда мой родной отец, ныне покойный, рассказал мне, что увидел в магазине девушку, которая точь в точь была я. Единственное, что его заставило не подойти и не заговорить со мной, как он сказал, были какие то диковенные сапоги, которых у меня никогда не было. Только так он понял, что это не я. Представьте, на сколько бывают похожие люди, что родные люди отличить могут, только по каким то посторонним деталям.
Зарегистрирован: 22.02.2020
#8 написал: Talisha
Сегодня, 08:52
0
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Репутация: (2094|0)
Публикаций: 74
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Альтарнативные реальности пересекаются. С чем связано? Возможно, у вас очень сильная энергетика и это может стать причиной того, что это так проявляется.
У моего мужа та же история, его часто видят везде, где он не бывает, а внешность у него далеко не обычная
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
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