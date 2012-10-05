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Истории из жизни

Чей-то обряд на берегу реки. Вино, хлеб и монеты. Помогите определить ритуал

Эта история произошла со мной 30 марта 2022 года.
Выехал я на природу, к речке (она находится у нас на окраине города). Река проточная, бегущая по камням, и не замерзает зимой. Хотя вокруг у нас ещё лежит снег (это обычно для марта в нашей местности). В этом месте всегда чувствуется очень сильная природная энергетика. Возможно Место Силы.
Ну так вот. Когда я спустился в низину, к самой реке, то обнаружил там, на берегу, следы какого-то ритуала, а неподалеку следы от костра.
На снегу стояли артефакты и образовывали чёткий круг.
Там были такие артефакты:
1.) 7 новых стопок с красным вином.
2.) 7 нарезанных кусков тёмного (ржаного или бородинского) хлеба.
3.) В середине круга насыпаны несколько мелких монет.

Стопки и хлеб чередовались между собой, образуя круг, а монеты в центре.
Рядом валялась бутылка вина наподобие Кагора, в бутылке вино ещё оставалось, и была воткнута в снег какая-то деревянная палка, наподобие ручки от старого стула (хотя, может быть, эта палка не имела отношения к ритуалу?).
Ритуал был свежий, так как стопки с вином были целые и не засыпанные снегом. На стопках виднелась этикетка, что значит их купили новые и скорей всего специально для обряда.
Вот такая интересная находка.
Руками естественно эти артефакты не трогал.
Если получится, попробую прикрепить фото для наглядности.
Знатоки (я знаю, здесь такие есть), помогите, пожалуйста, опознать, что это за ритуал и для чего. В инете смотрел, но именно такого не нашел. Буду благодарен за информацию.

Фото:
Чей-то обряд на берегу реки. Вино, хлеб и монеты. Помогите определить ритуал
Чей-то обряд на берегу реки. Вино, хлеб и монеты. Помогите определить ритуал
Чей-то обряд на берегу реки. Вино, хлеб и монеты. Помогите определить ритуал


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 00:15 by WiccanWolfПросмотров: 272Комментарии: 7
+3

Ключевые слова: Ритуал обряд магия вино хлеб колдовство река монеты природа артефакты авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Сегодня, 03:44
+1
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Репутация: (67|0)
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Комментариев: 515
Что, если этот ритуал придумали те, кто всё это там оставил? Может быть, дети? Подростки? (Наверное, девочки.)
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 06:34
-1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 359
Если описывается что-то, то обязательно должно быть ещё что-то, если этого нет, то выдумка, подстроенность под, якобы, ритуал. След не описан. Сам автор даже в собственном анализе не заинтересован.
Да и если знатока возвысить до небес, он может и обман консультировать, у знатока перед носом собственное я.
Дурь одним словом. Тот, кто фоткал - он и подстроил. Зачем только? Чтобы потешиться. Уж если хитрить, то надо быть великолепным. Без оценки.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: Сабелька
Сегодня, 07:56
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 16
Комментариев: 231
Вокруг достаточно много снега. Там обязаны были остаться следы ног и ещё куча других следов. Почему вы их не сняли?
Зарегистрирован: 5.04.2016
#4 написал: Eifersucht
Сегодня, 08:03
-1
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 359
Цитата: Сабелька
Вокруг достаточно много снега. Там обязаны были остаться следы ног и ещё куча других следов. Почему вы их не сняли?

Ах, Сабелька, боже мой, какая встреча. Давно не виделись. Как у вас дела? Надеюсь вы уже перевоспитались... . feel
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#5 написал: Сабелька
Сегодня, 08:51
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 16
Комментариев: 231
Ну да, полгода строгача...
Зарегистрирован: 5.04.2016
#6 написал: WiccanWolf
Сегодня, 10:20
0
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 103
Цитата: ebegen31
Что, если этот ритуал придумали те, кто всё это там оставил? Может быть, дети? Подростки? (Наверное, девочки.)

Детям вино не продадут.
Может быть и девушки, кто знает. Насчет придумали сомневаюсь, очень чёткая структура ритуала. Скорее где-то вычитали. Вот и интересно, что за обряд. Какую цель преследовали?

Цитата: Eifersucht
Если описывается что-то, то обязательно должно быть ещё что-то, если этого нет, то выдумка, подстроенность под, якобы, ритуал. След не описан. Сам автор даже в собственном анализе не заинтересован.
Да и если знатока возвысить до небес, он может и обман консультировать, у знатока перед носом собственное я.
Дурь одним словом. Тот, кто фоткал - он и подстроил. Зачем только? Чтобы потешиться. Уж если хитрить, то надо быть великолепным. Без оценки.

Что за бред ты несёшь? facepalm
Кто не заинтересован? Если я написал здесь, значит заинтересован. У тебя логики нет. Дурь в твоей голове. Подстроил? Ты ещё смеешь врать, что якобы подстроено? По себе людей не судят. Ты походу с похмелья не отошел ещё, иди проспись. Мнение таких высокомерных профанов как ты меня не интересует. Мне интересно мнение специалистов, и в прошлой моей истории они мне помогли. А ты иди лесом

Цитата: Сабелька
Вокруг достаточно много снега. Там обязаны были остаться следы ног и ещё куча других следов. Почему вы их не сняли?

Следов ног там именно куча. Поэтому отдельный след не вычислишь и не идентифицируешь. Дело в том, что артефакты выложены около тропинки ведущей к реке. Недалеко от берега реки. И по этой тропике спускаются много людей (как я уже говорил место на окраине города, а не где-то о вдали от цивилизации, а значит местные туда часто ходят), и следы там все вперемешку. А именно там, где выставлены рюмки, следов нет, это видно на фото. То есть они стояли на тропинке и выкладывали всё это, получается. Поэтому следы и не снял, так как нечего особо снимать было. Да и по следам не определишь, что это за ритуал. А мне интересно именно это
Зарегистрирован: 24.04.2012
#7 написал: Сабелька
Сегодня, 10:43
0
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Репутация: Выкл.
Публикаций: 16
Комментариев: 231
Зная степень недоверия и подозрительности, характерную для персонажа, на которого искренне осерчал автор статьи, предположу, что это правда. Хотя в душе есть доля сомнения....

Больше всего похоже на современный поминальный обряд. Рюмка и кусок хлеба ... Например, определенная компания любила собираться тут. Но не семерым же умершим поставлено?

Либо гадание на жениха. Хотя именно о таких способах гадания не слышала.


Вообще 30 марта у древних славян - ладоденье. Там иные предметы, и вина быть не могло. Но именно в этот день было принято было гадать на женихов.

Если бы я была в клубе знатоков, голосовала бы за гадание.
Зарегистрирован: 5.04.2016
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