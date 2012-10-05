Чей-то обряд на берегу реки. Вино, хлеб и монеты. Помогите определить ритуал

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 00:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

WiccanWolf Просмотров: 272 Комментарии: 7 +3 Сегодня, 00:15 by

Эта история произошла со мной 30 марта 2022 года.Выехал я на природу, к речке (она находится у нас на окраине города). Река проточная, бегущая по камням, и не замерзает зимой. Хотя вокруг у нас ещё лежит снег (это обычно для марта в нашей местности). В этом месте всегда чувствуется очень сильная природная энергетика. Возможно Место Силы.Ну так вот. Когда я спустился в низину, к самой реке, то обнаружил там, на берегу, следы какого-то ритуала, а неподалеку следы от костра.На снегу стояли артефакты и образовывали чёткий круг.Там были такие артефакты:1.) 7 новых стопок с красным вином.2.) 7 нарезанных кусков тёмного (ржаного или бородинского) хлеба.3.) В середине круга насыпаны несколько мелких монет.Стопки и хлеб чередовались между собой, образуя круг, а монеты в центре.Рядом валялась бутылка вина наподобие Кагора, в бутылке вино ещё оставалось, и была воткнута в снег какая-то деревянная палка, наподобие ручки от старого стула (хотя, может быть, эта палка не имела отношения к ритуалу?).Ритуал был свежий, так как стопки с вином были целые и не засыпанные снегом. На стопках виднелась этикетка, что значит их купили новые и скорей всего специально для обряда.Вот такая интересная находка.Руками естественно эти артефакты не трогал.Если получится, попробую прикрепить фото для наглядности.Знатоки (я знаю, здесь такие есть), помогите, пожалуйста, опознать, что это за ритуал и для чего. В инете смотрел, но именно такого не нашел. Буду благодарен за информацию.Фото:

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