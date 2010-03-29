Зона отдыха

ebegen31 Просмотров: 265 Комментарии: 2 +5 Сегодня, 11:17 by

Лет семь назад я подрабатывал уборщиком в автосалоне и иногда, ради пользы для здоровья, уходил на работу и возвращался домой пешком. Идти надо было полчаса энергичным шагом. Однажды я возвращался после очередной смены. Стояла типичная для наших мест зимняя погода - температура немного выше нуля, высокая влажность и не очень сильный, но пронизывающий ветер. Было часов десять вечера, уже давно стемнело. Пройдя через мост над железной дорогой и каналом и затем мимо спортивной арены, я оказался в зоне отдыха с тропинками, скамейками, беседками, тренажерами и турниками, холмиками, ручейками и причудливыми декоративными деревьями. Стадион возвышался рядом тёмной громадой, внизу и под крышей работала тусклая подсветка. (Я ещё подумал: вот бы побродить там среди трибун, по пустым коридорам и лестницам.) Позади арены был сделан искусственный пруд с симпатичным холмом посередине, на котором в тёплое время паслись чёрные и белые козы - своеобразная местная достопримечательность. Днём здесь катались на водных лыжах, держась за тросы, соединенные с толстым проводом. Вдоль провода они двигались с помощью электромотора.Место казалось мне в темноте диковинным, странным, фонарей вокруг было немного, а свет, исходивший от них, не разбавлял, а концентрировал эту таинственность. С одной стороны пруд огибал довольно высокий амфитеатр с массивными бетонными ярусами. Он белел в темноте, и казалось, будто на бетонных ступенях тут и там шевелятся какие-то тени. Вдруг, уже пройдя мимо пруда с железными опорами для каната и повисшими над водой тросами, я услышал, как позади меня раздался плеск. Машинально оглянувшись, я в слабом свете ближайшего фонаря увидел... Это было что-то вроде верхней части человеческого туловища, толстого и с маленькой головой. А по обеим его сторонам шевелились, как бы подманивая меня, короткие ручки с ластами вместо кистей. Мне стало так жутко, что сердце даже на короткое время перестало биться. Я отвернулся - смотреть в ту сторону было невыносимо. Всё-таки оглянулся еще раз. Та же картина: водное чудо-юдо тихо плещется в воде, отражающей тусклый свет фонарей. Вот чудо вновь помахало мне своими ластами.Я зашагал быстрее, вперёд, к автомобильной стоянке, где стояли машины, тусовались компании молодежи и освещение было гораздо ярче, чем у пруда и стадиона. Я был уверен, абсолютно уверен: сейчас позади меня в пруду танцует водяной. И, вполне возможно, он не отпустит меня просто так - не зря же он передо мной явился. Ощущение, как если бы вам в спину смотрел питбультерьер: вот ещё секунда - и он сорвётся с места...Я ступил на плиты стоянки, едва сдерживаясь, чтобы не побежать. Думал, если побегу, будет ещё хуже. Обернулся, только когда достиг середины обширной парковки. Вроде бы ничего. И никого. В дальнем углу действительно копошилась группа молодёжи, оттуда доносились негромкие голоса и смех, мелькали экраны телефонов. Господи, они стоят и не знают, какой ужас скрывается в темноте совсем рядом. "Теперь век здесь не появлюсь, дойти бы только домой поскорее", - думал я, с облегчением подходя к оживлённому перекрёстку, за которым, отделённые широкой лужайкой, начинались дома моего района. Во многих окнах горел яркий тёплый свет. От него веяло безопасностью.

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