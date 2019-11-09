Ночью на стоянке

ninikka Просмотров: 231 Комментарии: 1 +9 Сегодня, 11:05 by

С тех пор как я стала автолюбителем и отвоевала место на стоянке перед окном своей квартиры, у меня выработалась привычка мимоходом поглядывать в окно. Даже ночью. Вот ночью я это и увидела.Стоянка перед моим кухонным окном отлично освещается уличными фонарями с трех сторон. Попив водички и полюбовавшись на свою ласточку, я собралась уж было идти досматривать сны, как вдруг из малышки Деу Матиз , припаркованной у края стоянки, медленно вылез долговязый худой мужчина. Он вылезал плавно, не спеша, словно выдавливался как паста из тюбика.Я тупо смотрела на его продвижение и думала, как же он там вообще поместился? На вскидку, мужик был несколько больше 2 метров и крыша машины была ему примерно по пояс. Он медленно обошел Матиза сзади и начал садится на переднее сиденье уже с другой стороны. Ну как садится? Он также плавно медленно втекал в машину, словно был жидкостью.Он еще несколько раз садился и выходил, бродил вокруг машины. Я смотрела на него как загипнотизированная. Потом, словно очнувшись, я развернулась и пошла спать.И только дойдя до постели, я поняла, что меня так заворожило в действиях этого мужика. Он садился и выходил из машины, не открывая двери! Я рванула обратно к окну, но стоянка была безлюдна.Позже я сообразила, что этот мужик терся вокруг чужой собственности, эта машина принадлежала маленькой бойкой старушке из 1-го подъезда.Матиза на стоянке я больше не видела. И лишь спустя несколько дней узнала от соседей, что эту машинку, припаркованную на обочине, расплющил как Бог черепаху заснувший за рулем водитель фуры. Хорошо, что никого не было внутри.

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