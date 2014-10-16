Порча

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:15

Причина: Стилистика автора сохранена.

Mimoranenubit Просмотров: 504 Комментарии: 3 +5 Сегодня, 12:15 by

В последнее время, часто в моей семье стали происходить неприятности. Не знаю уж к порче, сглазу или чему-то подобному отнести череду негативных ситуации или же просто можно списать это на черную полосу, но что-то негативное явно есть. Началось все с того, что на мне порвалась серебряная цепочка, без каких либо воздействий на нее, цепь была без брака, не тонкая и не толстая, но в любом случае достаточно прочная, сносу не было до того момента, пока она ни с того ни с сего не порвалась на моей шее, причем так ровненько, ЗВЕНЬЯ ЦЕЛЫЕ, но при всем при этом цепь - нет.На цепи был крестик и я, как очень даже суеверная девушка, решила погуглить значение. Прочла я что кто-то пытался наложить что-то негативное на меня, либо на моих близких, крест взял на себя защиту и цепочка порвалась. Повторюсь, что я, как суеверная, стала переживать, мало того, что без любимой цепочки осталась, так еще и гадость какую-то кто-то хочет сделать.Следующий черед настал для моего браслета. Я в принципе его никогда не снимала с руки и не снимаю, но в один момент я обнаружила на браслете (он также цепочкой охватывает руку) узелки, причем, на мой взгляд, странность в том, что узелки именно за застежкой, как будто нарочно сняли и запутали. Такой вариант я категорически исключаю, т.к. браслет ношу не снимая, это для меня дорогой подарок и память. Снять приходилось лишь в том случае, когда узлы нужно распутать.И вот, приходилось мне такие манипуляции проводить раз пять уже за последние недели две, и все разы узелки были опять же за застежкой, ну как можно объяснить это? Раньше такого никогда не было, а в последнее время – вот, пожалуйста, да еще и с такой периодичностью.Я опять же решила прочесть на сайтах, что это могло бы быть. Также пишут, что порча, сглаз. Пытались либо наложили что-то нехорошее. Одна моя знакомая посоветовалась помыть дома всё с солью, я так и сделала, на всякий случай святой водой окропила углы в доме, прошлась со свечкой и прочла молитву. Неудачи потихоньку стихли, но вот кто та самая зараза, которая додумалась до такого, я даже представить себе не могу. Может, конечно, сыграло самовнушение ,но ситуация с браслетом меня конечно озадачила, как он мог так запутаться, ума не приложу.

Ключевые слова: Порча цепочка браслет сглаз авторская история

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