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Истории из жизни

Порча

В последнее время, часто в моей семье стали происходить неприятности. Не знаю уж к порче, сглазу или чему-то подобному отнести череду негативных ситуации или же просто можно списать это на черную полосу, но что-то негативное явно есть. Началось все с того, что на мне порвалась серебряная цепочка, без каких либо воздействий на нее, цепь была без брака, не тонкая и не толстая, но в любом случае достаточно прочная, сносу не было до того момента, пока она ни с того ни с сего не порвалась на моей шее, причем так ровненько, ЗВЕНЬЯ ЦЕЛЫЕ, но при всем при этом цепь - нет.

На цепи был крестик и я, как очень даже суеверная девушка, решила погуглить значение. Прочла я что кто-то пытался наложить что-то негативное на меня, либо на моих близких, крест взял на себя защиту и цепочка порвалась. Повторюсь, что я, как суеверная, стала переживать, мало того, что без любимой цепочки осталась, так еще и гадость какую-то кто-то хочет сделать.

Следующий черед настал для моего браслета. Я в принципе его никогда не снимала с руки и не снимаю, но в один момент я обнаружила на браслете (он также цепочкой охватывает руку) узелки, причем, на мой взгляд, странность в том, что узелки именно за застежкой, как будто нарочно сняли и запутали. Такой вариант я категорически исключаю, т.к. браслет ношу не снимая, это для меня дорогой подарок и память. Снять приходилось лишь в том случае, когда узлы нужно распутать.

И вот, приходилось мне такие манипуляции проводить раз пять уже за последние недели две, и все разы узелки были опять же за застежкой, ну как можно объяснить это? Раньше такого никогда не было, а в последнее время – вот, пожалуйста, да еще и с такой периодичностью.

Я опять же решила прочесть на сайтах, что это могло бы быть. Также пишут, что порча, сглаз. Пытались либо наложили что-то нехорошее. Одна моя знакомая посоветовалась помыть дома всё с солью, я так и сделала, на всякий случай святой водой окропила углы в доме, прошлась со свечкой и прочла молитву. Неудачи потихоньку стихли, но вот кто та самая зараза, которая додумалась до такого, я даже представить себе не могу. Может, конечно, сыграло самовнушение ,но ситуация с браслетом меня конечно озадачила, как он мог так запутаться, ума не приложу.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:15
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:15 by MimoranenubitПросмотров: 504Комментарии: 3
+5

Ключевые слова: Порча цепочка браслет сглаз авторская история

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Комментарии

#1 написал: daytaler
Сегодня, 13:17
0
Группа: Посетители
Репутация: (113|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 392
Сглаз...На всех нас наложили порчу...неспешную. Смерть зовётся. Для кого она даже безотлагательна. Самое главное, чтобы цепочка мышления не прервалась после отделения от плоти, а наоборот, бесконечно формировались звенья-мысли.
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#2 написал: Eifersucht
Сегодня, 17:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (96|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 346
C момента рождения и до последнего выдоха у человека случаются неприятности. Эти досадные ситуации не внутри нас и вовсе не внутри нашего оппонента, который насолил нам, они в окружающем мире есть. В любом проявлении окружающего мира есть дуальность: две взаимные противоположности - которые, в зависимости от настроя объекта, либо вредят ему, либо учат его. Чем старше человек, тем более он не допускает себе быть на уровне студента, тем более он подвержен восприятию негатива и реакции на этот негатив. И тем более, к сожалению, он тратится и шагает прямым ходом в старость. Естественно, хорошо себя защитить от угрозы оппонента, но что делать, если за оппонентом стоят силы вполне себе материального мира?
Если мы среагируем не так в ответ на негатив, вне зависимости от ожиданий сил мира на наши потери, мы точно изменим ответную реакцию оппонента и точно не потеряем энергию и отбросим от себя корявую старость.
Не состояние металла определяет человека, а человек определяет состояние металла, который носит на себе.
Попытайтесь выйти из воронки неприятностей, расслабившись и поразмыслив над тем, а не лучше ли поучиться на неудачах, попытаться понять, среагировать не так, как обычно, на тягость. Увидеть позитив в порче металла, мол надо сменить имидж... - это как вариант из массы вариантов.
И поймите, дуальность не даёт шансов, мы сами берём шанс, когда негатив обращаем в позитив. Ведь наши оппоненты никогда не узнают, что мы просто применяем технику по избавлению от потерь и против наступления своей старости. Нам никто не помешает, даже те силы мира, которые против нас.
Неприятности с годами накапливаются, мы ещё будем дёргаться, принимать утешения друзей и родственников, даже помощь от них. Но наступит момент, когда, ни утешения, ни помощь не сработают или уже не будет близких и друзей, вот тогда наступит катастрофа дряхлости. Вы же уже, точняк, в курсе, что в ответ на внутреннее огорчение от неприятности и размусоливание соплей, досадности не только усиливаются, но и прибывают новые, они никак не прекращаются.
Если мы будем сетовать и сокрушаться в ответ на неприятности, то они будут только наращиваться - это только и надо миру, которому плевать на наши слёзы.
И последнее, вы тоже для кого-то создаёте неприятности и неудачи. В этом тоже проявляется дуальность, но уже от вас на окружающих. Поэтому будьте, пожалуйста, благоразумны, не доходите до предела, не проявляйте жестокости. У меня всё. В принципе, я для себя тоже это писал.

Не так написал. Вместо предложения: В этом тоже проявляется дуальность, но уже от вас на окружающих. Надо вот это предложение: В этом тоже проявляется дуальность, но уже через вас на окружающих.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#3 написал: ninikka
Сегодня, 18:39
0
Группа: Посетители
Репутация: (31|0)
Публикаций: 29
Комментариев: 113
Даже на сайтах можно найти обряды, после которых недоброжелатель сам к вам прибежит. Вы выбрали самый ленивый вариант снятия негатива. Может, подсознательно боитесь узнать правду.
Зарегистрирован: 7.03.2015
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