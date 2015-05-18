Мистика какая-то...

Летяга Просмотров: 125 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 19:45 by

Не для рейтинга. Так, поделиться, т.к. кипит все, а поговорить и не с кем в данный момент.Короче, есть у меня машинка, не суть важно какая, не новая, но и не ах, какая старая. Езжу три года на ней, хлопот особо не доставляла. Последний ремонт был в августе прошлого года (замена сайлентблоков). Езжу, в-принципе, на работу-с работы, ну и в магазин ещё, максимум, км 25 в день.Подкопила тут деньжат, думаю, надо машинку другую брать, получше. Выставляю на А... и др. Все норм, люди звонят, договариваемся о просмотре на след. день. И тут началось...День первый после подачи объявления.Закончилась вода в бачке омывателя, стала доливать и моё внимание привлекает наличие масла на защите. И прилично так, свеженькое прямо. Упс.. Меряю уровень в двигателе - норм. Из коробки...Снимаю пока объявление о продаже до разбора полётов. Шурую в сервис, поднимают машину - течь явно из дифференциала. Сальник привода. Меняют, плюсом масло заменили. Ещё пошутили: типа, машина "обиделась", продаваться не хочет.Всё ок. Езжу день, все норм, ничего не капает. Ок, вечером опять выставляю на продажу.День третий, следующий.Надумала съездить на пляж, покупаться-позагорать. Опа! А машина не заводится. Сдохший аккумулятор. WTF???? В морозы не подводил, с полпинка всегда. Ну ладно, думаю, может, габариты забыла выключить на ночь... Вылавливаю ребят во дворе на машине (спасибки им), провода пусковые есть. Прикурили, завелась. Поехала на пляж, без ближнего света, без кондера, без музыки, по трассе, ехать минут 40, т.е. подзарядиться акб должна была, тем более, не в полный ноль разряд (сигналка работала, стекла опускались, магнитола врубилась, но неадекват по лампочкам на приборке и при повороте ключа в крайнее положение все тухло).Приехала, заглушила, тут же завести - ноль полный. Благо, народу полно, все на машинах. Парней попросила помочь (и им спасибо) . Цепляют провода - а фигушки. Минут 10 плясок с бубнами, завели с толкача. Еду обратно в город, ищу магазин. Короче, купила новую акб, поставили, все ок. Опять думаю: машина бастует...Договариваемся ещё с людьми, чтобы приехали смотреть машину, млин, а у меня опять масло капает с коробки, пришлось отбой давать.Етить твою!... Завтра с утра опять в сервис, боюсь, попала на замену подшипника дифференциала...С продажи опять сняла. "Зараза такая,- говорю, - отремонтирую и буду ездить, успокойся уже!"Может, совпадения, а может и правда, пока не стоит продавать... Даже посмотреть на себя машина никому не дала...Автор - protivnyaka.

Ключевые слова: Машина продажа поломки сервис

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