Дружба с целителями

Moscowlynx Просмотров: 560 Комментарии: 16 +11 Сегодня, 09:12 by

Читаю истории запоем несколько дней, и в памяти начинают всплывать давно позабытые странные события. Поделюсь некоторыми.Моя бабуля была в нашем небольшом городке личностью известной. С 14 лет работала швеей-закройщиком верхней одежды. Любила свою работу безмерно. Тогда, в послевоенные годы, работали ателье по пошиву одежды. Принесешь ткань - по фигуре пальто или платье сошьют. Многие хотели именно к моей бабуле попасть. Знали, что скроит пальто так мастерски, что сидеть будет идеально: недостатки скроет, достоинства подчеркнёт. Если клиенту запрашиваемый фасон категорически не идёт, бабуля усилия приложит, объяснит, уговорит на более выигрышный. При этом, высшего образования у бабули не было, всего 3 класса школы - война на родную землю пришла.На любимой работе познакомилась моя бабуля с заказчицей Валентиной Ивановной.Обычно сдержанная и скупая на слова бабуля пожаловалась коллегам, что с 4-летней внучкой (то есть со мной) беда - напугала во дворе собака. Стала внучка заикаться немного, но что ещё страшнее: залетит в комнату муха или комар, случается истерика с внучкой: орет благим матом, плачет, воет: "Убей ее!" Истерики свои не помню, помню только, что насекомые представлялись мне громадными опасными монстрами, которые хотят меня сожрать. Мама или бабушка могли метаться по комнате в поисках мухи или комара, а орала я от напугавшей меня микроскопической букашки на окне. Для меня она была огромна и угрожала жизни.Коллеги бабуле и сказали: "Так у тебя как раз сейчас пальто заказала "бабушка"". Бабуля верить не особо в паранормальное верила, но решила через себя переступить и обратиться к "бабушке": делать-то нечего, врачи руками разводят. "Бабушка" оказалась обычной женщиной, без платочка на голове и клюки.Валентина Ивановна сказала бабуле срочно привести внучку к ней. Помню, что в незнакомой квартире было очень душно, пахло воском, Валентина Ивановна бормотала что-то и держала над моей головой кружку с водой, потом водой этой меня умывала и давала сделать 3 глотка. Привкус воска в воде даже сейчас чувствую. Не помню, сколько раз к ней мы с мамой ходили, но заикание прошло, истерики прекратились. Правда, до сих пор жутко боюсь бабочек, только бы рядом не пролетела, в руки взять - смерти подобно. Но хоть взрослая тетя от их вида больше не орет и не кричит :" Убей!" Уже, считай, хорошо. Так Валентина Ивановна и моя бабуля подружились.Помогла Валентина Ивановна и тете моей. Никак не складывалась ее жизнь. Врач, семьи нет, по общагам мыкается. Несколько раз грабили ее комнату. Плакала, ну почему же всё так у неё, угла даже своего нормального нет. А бабушка её к Валентине Ивановне отправила. Заговаривала она тетю. Сказала ей, вот по какому первому объявлению тебе в газете ответят на звонок, ту квартиру и покупай. Тетя ей говорит: "Да вы что, у меня и денег-то таких отродясь не было!" Валентина Ивановна отвечает: "Делай, как говорю, и не пререкайся!" А вскоре тетя в квартиру свою переехала, продавали прежние хозяева срочно, дёшево, купить тетя смогла. На работе все наладилось, зажила спокойно. Может, это и совпадение, конечно. Просто уверенность в свои силы ей Валентина Ивановна вселила, а может и не совпадение.Ещё был случай. Около 5-6 лет мне было. Гостила у бабули. Все было отлично, во дворе поиграла немного, потом в квартиру поднялись и началось. Температуры нет, а по кровати меня мотает туда-сюда как в горячечном бреду, обуревает желание вырваться, а что-то не пускает, кричу, чтобы сейчас же к маме отправили. Бабуля перепугалась, водой обтирает, а мне не легче. Уж не знаю, почему в скорую не позвонила она, а набрала Валентине Ивановне, та, видимо, ответила, что сил у нее на такое не хватит, но сейчас она заедет к маме моей за моим фото и поедет в соседний городок, к ее товарищу- целителю, он её сильнее, к нему она в принципе в гости и собиралась. С работы мама отпросилась, фотографию отдала и к бабуле рванула на другой конец города.Долго не буду расписывать, но прекратилось мое непонятное состояние в одночасье, в 16:30 встала с кровати как ни в чем не бывало и побежала играть. Мама и бабуля ещё больше поседели за это время. Вечером поздно позвонила Валентина Ивановна, даже спрашивать не стала, как я, а просто бабушке время назвала, когда ее товарищ мою фотографию в руки взял и начал "лечить". 16:20.С товарищем Валентины Ивановны вскоре мы познакомились лично. Виктор Александрович был высокий приятный мужчина, очень простой, взгляд только был пронизывающий, но не в негативном смысле, не пугающий. Приехал он в гости к Валентине Ивановне, она нашу семью в гости пригласила. Посадил он меня перед собой, мне лет 8-9 уже было, сказал закрыть глаза. Глаза у меня закрыты, а я как будто вижу его силуэт, золотистый, теплый. Вот он руки в стороны разводит, и тут из моих висков начинают что-то вроде мыльных пузырей вылетать и в его ладони втягиваться, и такая радость на меня накатывает, спокойствие, начинаю улыбаться широко, легко-легко стало. Открыла глаза, он улыбается, а глаза такие же пронизывающие, темные, глубокие, но негатива не чувствуешь.Работал Виктор Александрович пожарным. Выезжал на все пожары, даже если смена не его, просто стоял и смотрел. Дар был у него в том числе и видеть поджигателя, если это поджог был. Говорил, что дочка его дар целительства унаследовала, но в несколько раз сильнее, учил её. Знаю, что она получила профессию военного хирурга. Отец настоял, чтобы дар на пользу людям применяла. Сразу определяла, где внутри кровотечение, где болезнь затаилась. Гордился ей очень. Сын его младший даром не обладал, мальчишка как мальчишка.Частенько мы к товарищу Валентины Ивановны в гости наведывались, а все из-за дяди моего любимого. Хороший был человек, добрый, бескорыстный. Природное обаяние и шарм необычайные. Вроде ничего особенного, а женщины просто на шею кидались, сама свидетелем была: бровью поведет, а дама уже и поплыла. Вот это с ним злую шутку и сыграло. Как жену схоронил, отгоревал, так и пошло. Все мать для дочки искал. Но, видимо, искал не там. Деньги его нужны были, а дочка нет. Сколько на него приворотов делали, а все не унимался. Виктор Александрович даже строжился на него, что хватит, мол, шастать да собирать кого попало, а потом от злых наговоров лечиться, нечего силу на него тратить, найди, мол, женщину нормальную. Кстати, никогда он цену за помощь не называл, что дашь, то дашь, хоть деньги, хоть пачку риса, хоть просто так без оплаты уйди.Товарищ Валентины Ивановны был с ней до момента ее смерти, специально приехал, пытался облегчить, но час пришел ей уйти.Последний раз виделась с Виктором Александровичем моя бабуля в 2001 году, в конце апреля. Мама моя с нового года из больницы не вылезала: неделю дома, месяц в стационаре. Поехала бабуля с ним поговорить, фото мамино взяла. Поговорили, обещал помочь, чем сможет, проводил бабушку на автобус, чего никогда не делал раньше, обнял на прощание. Через недели две мама в больнице скончалась от саркомы, на полостной операции только диагноз поставили. Бабушка от горя ругалась на Виктора Александровича, что маму не спас и что не сказал ей, что мама умереть должна скоро. Потом вроде бабуля пришла в себя, осознала, что все он сразу почувствовал, но не мог ей в открытую про неизбежную смерть дочери сказать, как бы она в автобусе с этими мыслями два часа ехала, вдруг что с сердцем, внучка же на ней. Наоборот, проводил, старался успокоить как мог. Золотой человек, мудрый. Бабушка потом негодование на врачей переключила. Легче ей так было горе переживать.Только добрым словом вспоминаю я Валентину Ивановну и Виктора Александровича.

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