Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Дружба с целителями

Читаю истории запоем несколько дней, и в памяти начинают всплывать давно позабытые странные события. Поделюсь некоторыми.

Моя бабуля была в нашем небольшом городке личностью известной. С 14 лет работала швеей-закройщиком верхней одежды. Любила свою работу безмерно. Тогда, в послевоенные годы, работали ателье по пошиву одежды. Принесешь ткань - по фигуре пальто или платье сошьют. Многие хотели именно к моей бабуле попасть. Знали, что скроит пальто так мастерски, что сидеть будет идеально: недостатки скроет, достоинства подчеркнёт. Если клиенту запрашиваемый фасон категорически не идёт, бабуля усилия приложит, объяснит, уговорит на более выигрышный. При этом, высшего образования у бабули не было, всего 3 класса школы - война на родную землю пришла.

На любимой работе познакомилась моя бабуля с заказчицей Валентиной Ивановной.
Обычно сдержанная и скупая на слова бабуля пожаловалась коллегам, что с 4-летней внучкой (то есть со мной) беда - напугала во дворе собака. Стала внучка заикаться немного, но что ещё страшнее: залетит в комнату муха или комар, случается истерика с внучкой: орет благим матом, плачет, воет: "Убей ее!" Истерики свои не помню, помню только, что насекомые представлялись мне громадными опасными монстрами, которые хотят меня сожрать. Мама или бабушка могли метаться по комнате в поисках мухи или комара, а орала я от напугавшей меня микроскопической букашки на окне. Для меня она была огромна и угрожала жизни.

Коллеги бабуле и сказали: "Так у тебя как раз сейчас пальто заказала "бабушка"". Бабуля верить не особо в паранормальное верила, но решила через себя переступить и обратиться к "бабушке": делать-то нечего, врачи руками разводят. "Бабушка" оказалась обычной женщиной, без платочка на голове и клюки.

Валентина Ивановна сказала бабуле срочно привести внучку к ней. Помню, что в незнакомой квартире было очень душно, пахло воском, Валентина Ивановна бормотала что-то и держала над моей головой кружку с водой, потом водой этой меня умывала и давала сделать 3 глотка. Привкус воска в воде даже сейчас чувствую. Не помню, сколько раз к ней мы с мамой ходили, но заикание прошло, истерики прекратились. Правда, до сих пор жутко боюсь бабочек, только бы рядом не пролетела, в руки взять - смерти подобно. Но хоть взрослая тетя от их вида больше не орет и не кричит :" Убей!" Уже, считай, хорошо. Так Валентина Ивановна и моя бабуля подружились.

Помогла Валентина Ивановна и тете моей. Никак не складывалась ее жизнь. Врач, семьи нет, по общагам мыкается. Несколько раз грабили ее комнату. Плакала, ну почему же всё так у неё, угла даже своего нормального нет. А бабушка её к Валентине Ивановне отправила. Заговаривала она тетю. Сказала ей, вот по какому первому объявлению тебе в газете ответят на звонок, ту квартиру и покупай. Тетя ей говорит: "Да вы что, у меня и денег-то таких отродясь не было!" Валентина Ивановна отвечает: "Делай, как говорю, и не пререкайся!" А вскоре тетя в квартиру свою переехала, продавали прежние хозяева срочно, дёшево, купить тетя смогла. На работе все наладилось, зажила спокойно. Может, это и совпадение, конечно. Просто уверенность в свои силы ей Валентина Ивановна вселила, а может и не совпадение.

Ещё был случай. Около 5-6 лет мне было. Гостила у бабули. Все было отлично, во дворе поиграла немного, потом в квартиру поднялись и началось. Температуры нет, а по кровати меня мотает туда-сюда как в горячечном бреду, обуревает желание вырваться, а что-то не пускает, кричу, чтобы сейчас же к маме отправили. Бабуля перепугалась, водой обтирает, а мне не легче. Уж не знаю, почему в скорую не позвонила она, а набрала Валентине Ивановне, та, видимо, ответила, что сил у нее на такое не хватит, но сейчас она заедет к маме моей за моим фото и поедет в соседний городок, к ее товарищу- целителю, он её сильнее, к нему она в принципе в гости и собиралась. С работы мама отпросилась, фотографию отдала и к бабуле рванула на другой конец города.

Долго не буду расписывать, но прекратилось мое непонятное состояние в одночасье, в 16:30 встала с кровати как ни в чем не бывало и побежала играть. Мама и бабуля ещё больше поседели за это время. Вечером поздно позвонила Валентина Ивановна, даже спрашивать не стала, как я, а просто бабушке время назвала, когда ее товарищ мою фотографию в руки взял и начал "лечить". 16:20.

С товарищем Валентины Ивановны вскоре мы познакомились лично. Виктор Александрович был высокий приятный мужчина, очень простой, взгляд только был пронизывающий, но не в негативном смысле, не пугающий. Приехал он в гости к Валентине Ивановне, она нашу семью в гости пригласила. Посадил он меня перед собой, мне лет 8-9 уже было, сказал закрыть глаза. Глаза у меня закрыты, а я как будто вижу его силуэт, золотистый, теплый. Вот он руки в стороны разводит, и тут из моих висков начинают что-то вроде мыльных пузырей вылетать и в его ладони втягиваться, и такая радость на меня накатывает, спокойствие, начинаю улыбаться широко, легко-легко стало. Открыла глаза, он улыбается, а глаза такие же пронизывающие, темные, глубокие, но негатива не чувствуешь.

Работал Виктор Александрович пожарным. Выезжал на все пожары, даже если смена не его, просто стоял и смотрел. Дар был у него в том числе и видеть поджигателя, если это поджог был. Говорил, что дочка его дар целительства унаследовала, но в несколько раз сильнее, учил её. Знаю, что она получила профессию военного хирурга. Отец настоял, чтобы дар на пользу людям применяла. Сразу определяла, где внутри кровотечение, где болезнь затаилась. Гордился ей очень. Сын его младший даром не обладал, мальчишка как мальчишка.

Частенько мы к товарищу Валентины Ивановны в гости наведывались, а все из-за дяди моего любимого. Хороший был человек, добрый, бескорыстный. Природное обаяние и шарм необычайные. Вроде ничего особенного, а женщины просто на шею кидались, сама свидетелем была: бровью поведет, а дама уже и поплыла. Вот это с ним злую шутку и сыграло. Как жену схоронил, отгоревал, так и пошло. Все мать для дочки искал. Но, видимо, искал не там. Деньги его нужны были, а дочка нет. Сколько на него приворотов делали, а все не унимался. Виктор Александрович даже строжился на него, что хватит, мол, шастать да собирать кого попало, а потом от злых наговоров лечиться, нечего силу на него тратить, найди, мол, женщину нормальную. Кстати, никогда он цену за помощь не называл, что дашь, то дашь, хоть деньги, хоть пачку риса, хоть просто так без оплаты уйди.

Товарищ Валентины Ивановны был с ней до момента ее смерти, специально приехал, пытался облегчить, но час пришел ей уйти.
Последний раз виделась с Виктором Александровичем моя бабуля в 2001 году, в конце апреля. Мама моя с нового года из больницы не вылезала: неделю дома, месяц в стационаре. Поехала бабуля с ним поговорить, фото мамино взяла. Поговорили, обещал помочь, чем сможет, проводил бабушку на автобус, чего никогда не делал раньше, обнял на прощание. Через недели две мама в больнице скончалась от саркомы, на полостной операции только диагноз поставили. Бабушка от горя ругалась на Виктора Александровича, что маму не спас и что не сказал ей, что мама умереть должна скоро. Потом вроде бабуля пришла в себя, осознала, что все он сразу почувствовал, но не мог ей в открытую про неизбежную смерть дочери сказать, как бы она в автобусе с этими мыслями два часа ехала, вдруг что с сердцем, внучка же на ней. Наоборот, проводил, старался успокоить как мог. Золотой человек, мудрый. Бабушка потом негодование на врачей переключила. Легче ей так было горе переживать.

Только добрым словом вспоминаю я Валентину Ивановну и Виктора Александровича.

Сегодня, 09:12 by MoscowlynxПросмотров: 560Комментарии: 16
+11

Ключевые слова: Заикание бабушка целитель авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: Kinigos
Сегодня, 09:35
+1
Группа: Посетители
Репутация: (351|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 567
Валентина Ивановна иже её товарищ хорошие психологи, и с вашего раннего детства подметили, что вы особа истеричная, здесь не столько энергии нужны, сколько внушение и антураж. Бабушке это знакомство не в прок, ,,..вдруг что с сердцем, внучка же на ней.,,. ,,потом негодование на врачей переключила..,,,. Да хотя и не стоит ожидать обретения высшей духовной просветленности от связи со смертными.

А за историю +.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#2 написал: Tanusha13666
Сегодня, 11:28
+2
Группа: Посетители
Репутация: (136|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 779
А вот у меня от таких "бабушек" воспоминания из детства остались ужасные. Был случай один неприятный, ну да ладно. Всё детство меня по ним таскали. Верю я, что есть люди злые, что могут "сглазить", но есть и те, кто может это дело "заговорить", существует и сила слова, и энергетика всякая бывает, но не до такой же степени, чтоб по "бабкам" ходить несколько раз в год и ребёнка таскать, как в последнюю инстанцию... Да и живём в 21 веке, если что, так к врачу сначала, ну а уж потом - в волшебные инстанции, если ничего не помогает) Ох, воспоминания, что-то меня бомбануло аж grimacing
Автор, не принимайте мои слова на свой счёт)
История интересная, спасибо автору) good
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#3 написал: Eifersucht
Сегодня, 12:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (95|-6)
Публикаций: 23
Комментариев: 2 333
Целая мозаика эмоций в истории. Даже теряюсь, в какой степени автор "разноцветен".
Насколько мне известно, после сливания испуга воду пить не дают, а дают воск с целью на что похоже. Хотя может быть методики у всех разные.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#4 написал: daytaler
Сегодня, 12:56
+2
Группа: Посетители
Репутация: (113|-5)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 386
Сколько на него приворотов делали, а все не унимался.
Так они его сильно любили, что к дьяволу взор свой обратили!
любOFF прямо-таки

Цитата: Tanusha13666
Верю я, что есть люди злые

тело - это флешка, человек только принимает и отдает мысль, и все...
Мысль деструктивная вошла, вот и волновая энергетика в человека на время отрицательная, а у некоторых, она уже постоянная, по личному выбору. Каждый сам делает выбор, каким мыслям служить. На этом строиться монада.

Цитата: Tanusha13666
чтоб по "бабкам" ходить несколько раз в год и ребёнка таскать

Вот и меня на это все возникает недовольство. Молитва или заговор - это рецепт; тело, а точнее сознание, это уже кипящая кастрюля, вот и закидывай туда ингредиенты доброты в виде слов. Шепот слова, шепот слова.

Цитата: Tanusha13666
Да и живём в 21 веке, если что, так к врачу сначала

Вы включите логику, неужто не видно, сколько на прилавке в аптеке лекарств, и сколько ежегодно больных, а хронически больных, а сколько не доживает? Сейчас залечивают до смерти, ага. Прибегаю в основном к травам, или к фитопрепаратам.

Цитата: Kinigos
не столько энергии нужны, сколько внушение и антураж.

Как раз, чтобы внушить, то нужна дополнительная подпитка. Чем больше энергии имеет мысль, тем сильнее её реализация. Физика.

Бабушка потом негодование на врачей переключила.

Люди постоянно «козла отпущения» ищут. А что, не себя же винить?
Зарегистрирован: 16.10.2014
     
#5 написал: Фингал
Сегодня, 13:03
+4
Группа: Посетители
Репутация: (12|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 182
Цитата: Tanusha13666
А вот у меня от таких "бабушек" воспоминания из детства остались ужасные.


Надежда Ли привезла свою мать к целительнице на последний сеанс по лечению сахарного диабета. Однако целительница Со Дя Вор с порога заявила, что четырехлетний сын Надежды одержим бесами, и их немедленно нужно прогнать.
Она спрашивала сына, как тебя зовут. Он отвечает – Дима. А она – нет, ты дьявол, ты Люцифер. И начала этот обряд", - говорит Надежда Ли.

Она сказала нам выйти из комнаты и что-то стала делать с нашим сыном. Мы подчинились, были как зомби, не могли сопротивляться. Минут десять слышали его крики, потом тишина", - рассказывает Надежда Ли.

Когда она вернулась в комнату, сын лежал на полу, рядом сидела Со Дя Вор , гладила его по голове и плакала. Подняв ребенка, родственники поняли, что он мертв.

В суде было объявлено, что эксперты признали целительницу невменяемой - она страдает параноидальной шизофренией. В связи с этим уголовное преследование было прекращено.(с)
Зарегистрирован: 11.08.2019
#6 написал: Tanusha13666
Сегодня, 13:29
+1
Группа: Посетители
Репутация: (136|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 779
Цитата: Фингал
Цитата: Tanusha13666
А вот у меня от таких "бабушек" воспоминания из детства остались ужасные.


Надежда Ли привезла свою мать к целительнице на последний сеанс по лечению сахарного диабета. Однако целительница Со Дя Вор с порога заявила, что четырехлетний сын Надежды одержим бесами, и их немедленно нужно прогнать.
Она спрашивала сына, как тебя зовут. Он отвечает – Дима. А она – нет, ты дьявол, ты Люцифер. И начала этот обряд", - говорит Надежда Ли.

Она сказала нам выйти из комнаты и что-то стала делать с нашим сыном. Мы подчинились, были как зомби, не могли сопротивляться. Минут десять слышали его крики, потом тишина", - рассказывает Надежда Ли.

Когда она вернулась в комнату, сын лежал на полу, рядом сидела Со Дя Вор , гладила его по голове и плакала. Подняв ребенка, родственники поняли, что он мертв.

В суде было объявлено, что эксперты признали целительницу невменяемой - она страдает параноидальной шизофренией. В связи с этим уголовное преследование было прекращено.(с)

Очень страшно, потому я и отношусь к целителям и "бабкам" с настороженностью. Всякое может быть...
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#7 написал: Jako tako
Сегодня, 13:36
+1
Группа: Посетители
Репутация: (216|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 071
В какой-то момент запуталась во всех этих бабулях.
Историю плюсанула, хотя и считаю, что целители разные встречаются. И тут уже так просто не угадаешь, кто перед тобой. Добрый целитель, злой маг или врун-шарлатан.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#8 написал: Moscowlynx
Сегодня, 13:43
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Цитата: Kinigos
Валентина Ивановна иже её товарищ хорошие психологи, и с вашего раннего детства подметили, что вы особа истеричная, здесь не столько энергии нужны, сколько внушение и антураж. Бабушке это знакомство не в прок, ,,..вдруг что с сердцем, внучка же на ней.,,. ,,потом негодование на врачей переключила..,,,. Да хотя и не стоит ожидать обретения высшей духовной просветленности от связи со смертными.

А за историю +.


Насчёт "хороших психологов" соглашусь с вами. Без этого умения никуда. Даже если припомощи психологии заикание и неожиданную боязнь насекомых (между прочим раньше с букашками играла как любой ребенок и не боялась) вылечили, то спасибо, жизнь мне впоследствии облегчили. Сейчас дипломированные психологи такие цены ставят за терапию длиною минимум год, что трусы последние продашь)
Все-таки чтобы поставить диагноз "истеричность", надо было меня подольше наблюдать, не считаете? Но интернета тогда у них не было, а то бы сразу диагноз поставили wink
Зарегистрирован: 11.03.2022
#9 написал: Moscowlynx
Сегодня, 14:11
+2
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Цитата: Tanusha13666
А вот у меня от таких "бабушек" воспоминания из детства остались ужасные. Был случай один неприятный, ну да ладно. Всё детство меня по ним таскали. Верю я, что есть люди злые, что могут "сглазить", но есть и те, кто может это дело "заговорить", существует и сила слова, и энергетика всякая бывает, но не до такой же степени, чтоб по "бабкам" ходить несколько раз в год и ребёнка таскать, как в последнюю инстанцию... Да и живём в 21 веке, если что, так к врачу сначала, ну а уж потом - в волшебные инстанции, если ничего не помогает) Ох, воспоминания, что-то меня бомбануло аж grimacing
Автор, не принимайте мои слова на свой счёт)
История интересная, спасибо автору) good



Ни в коем случае на свой счёт не принимаю. Представляю, что вы чувствовали, с родителями же не поспоришь, раз тащут. Но не дело, это было, конечно. уверена только, что из добрых побуждений они так поступали. Да ещё и насаждалось вера в паранормальное и телевидением, и другими СМИ.
Сейчас, конечно, ни к каким "бабушкам" не пойду. Хотя меня пытались родственники направить. И у старшего, и младшего сына были пупочные грыжи. Авторитетное мнение родственников гласило что поможет только "бабушка". Но мы ж умные, сходили к хирургу, он сказал, что пупочное кольцо в норму само приходит, у кого к 3 месяцам, у кого к 5 годам. Так и вышло, и никаких чудес)

Бабушка потом негодование на врачей переключила.

Люди постоянно «козла отпущения» ищут. А что, не себя же винить?[/quote]

Вот такой у бабушки сработал механизм психологической защиты, не могла смириться, терять ребенка никому не пожелаешь. Правильный он или нет- вопрос уже другой.

Цитата: Фингал
Цитата: Tanusha13666
А вот у меня от таких "бабушек" воспоминания из детства остались ужасные.


Надежда Ли привезла свою мать к целительнице на последний сеанс по лечению сахарного диабета. Однако целительница Со Дя Вор с порога заявила, что четырехлетний сын Надежды одержим бесами, и их немедленно нужно прогнать.
Она спрашивала сына, как тебя зовут. Он отвечает – Дима. А она – нет, ты дьявол, ты Люцифер. И начала этот обряд", - говорит Надежда Ли.

Она сказала нам выйти из комнаты и что-то стала делать с нашим сыном. Мы подчинились, были как зомби, не могли сопротивляться. Минут десять слышали его крики, потом тишина", - рассказывает Надежда Ли.

Когда она вернулась в комнату, сын лежал на полу, рядом сидела Со Дя Вор , гладила его по голове и плакала. Подняв ребенка, родственники поняли, что он мертв.

В суде было объявлено, что эксперты признали целительницу невменяемой - она страдает параноидальной шизофренией. В связи с этим уголовное преследование было прекращено.(с)


Жесть какая! Осуждать родителей не имею морального права, как же жалко мальчика, и как потом жить с этим родителям?!

Цитата: Eifersucht
Целая мозаика эмоций в истории. Даже теряюсь, в какой степени автор "разноцветен".
Насколько мне известно, после сливания испуга воду пить не дают, а дают воск с целью на что похоже. Хотя может быть методики у всех разные.


Методик не знаю, одну единственную по памяти описала. Выше уже предполагали, что это возможно был антураж у хорошего природного психолога, поэтому и были отклонения от привычных ритуалов.

А что там с моей "разноцветностью"?) Уж простите, эта фраза для меня загадкой осталась )
Зарегистрирован: 11.03.2022
#10 написал: Moscowlynx
Сегодня, 14:21
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
Цитата: Tanusha13666
А вот у меня от таких "бабушек" воспоминания из детства остались ужасные. Был случай один неприятный, ну да ладно. Всё детство меня по ним таскали. Верю я, что есть люди злые, что могут "сглазить", но есть и те, кто может это дело "заговорить", существует и сила слова, и энергетика всякая бывает, но не до такой же степени, чтоб по "бабкам" ходить несколько раз в год и ребёнка таскать, как в последнюю инстанцию... Да и живём в 21 веке, если что, так к врачу сначала, ну а уж потом - в волшебные инстанции, если ничего не помогает) Ох, воспоминания, что-то меня бомбануло аж grimacing
Автор, не принимайте мои слова на свой счёт)
История интересная, спасибо автору) good


Расскажите, пожалуйста, что был за случай, если это приемлимо
Зарегистрирован: 11.03.2022
#11 написал: Kinigos
Сегодня, 14:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (351|-1)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 567
Цитата: Moscowlynx
чтобы поставить диагноз "истеричность",

Женщины по природе истерички, кто больше, кто меньше, и разной интенсивности. Вы даже сами не можете сказать, из-за чего возникла фобия, может это избыток психической энергии нашёл выход через страхи и припадки; ритуалы вокруг вас и ожидание ритуала как действа направили вашу энергию на самоисцеленеие.

Цитата: Moscowlynx
Сейчас дипломированные психологи такие цены ставят за терапию длиною минимум год, что трусы последние продашь)

Диплом не гарантия знаний/ умений, сейчас приобрести диплом - всего лишь вопрос цены.

Цитата: Moscowlynx
Люди постоянно «козла отпущения» ищут. А что, не себя же винить?

Почему обязательно надо кого-то винить, хоть даже и себя? В канве вопроса скажу личное мнение- умерших, то есть, ушедших не жалею, а радуюсь за них. Радуюсь, правда,не вся, ведь не знаю, что в этом промежутке человек успел понять/ изменить.
Зарегистрирован: 5.10.2019
    
#12 написал: ebegen31
Сегодня, 16:38
+1
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 488
"При этом, высшего образования у бабули не было, всего 3 класса школы - война на родную землю пришла".

Высшее образование сейчас у всех - что фактически делает его отнюдь не высшим.
А у закройщика - какое же высшее образование? Вернее, оно, конечно, может быть, но к его профессии оно не будет иметь отношения.
У закройщика, мне кажется, должно быть хорошее среднее профессиональное образование (помните ПТУ?), которое сейчас в СНГ практически полностью уничтожено.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#13 написал: Arhip
Сегодня, 19:57
+1
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1897|0)
Публикаций: 89
Комментариев: 1 876
Цитата: ebegen31
Высшее образование сейчас у всех - что фактически делает его отнюдь не высшим.
А у закройщика - какое же высшее образование? Вернее, оно, конечно, может быть, но к его профессии оно не будет иметь отношения.
У закройщика, мне кажется, должно быть хорошее среднее профессиональное образование (помните ПТУ?), которое сейчас в СНГ практически полностью уничтожено.


В те времена из готовой одежды продавалась лишь военная форма. Остальное шили сами, почти в каждом доме была швейная машинка. Либо покупали материю и шли к закройщикам.
А закройщикам никакого высшего или ПТУ вообще не надо. Главное что бы руки из нужного места росли.
Вот один момент меня в истории смутил - они КУПИЛИ квартиру. Квартиры тогда не продавались, люди стояли в очередях и ждали когда эту квартиру им предоставят.
Зарегистрирован: 29.08.2017
      
#14 написал: Talisha
Сегодня, 20:09
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2088|0)
Публикаций: 74
Комментариев: 5 317
Не понимаю людей, которые чуть что - бегут к бабкам и целителям. Там всё настолько зыбко... Те, которые не берут деньгами, берут энергией, уж поверьте, энергией клиента (одно лечат, другое калечат). Или отдают свою в никуда и потом огребают проблемы со здоровьем. Энергообмен должен быть сбалансированным. Деньги - своеобразная защита для обоих сторон.
А в идеале - каждый сам должен взрастить в себе целителя. Любая такая "порча" - нарушение энергетическое прежде всего. Вот где всеобщее обучение не помешало бы. А то только видимому учат, а самое важное игнорируется и называется "сказками"
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#15 написал: ebegen31
Сегодня, 20:59
0
Группа: Посетители
Репутация: (64|0)
Публикаций: 34
Комментариев: 488
Цитата: Arhip
Вот один момент меня в истории смутил - они КУПИЛИ квартиру. Квартиры тогда не продавались, люди стояли в очередях и ждали когда эту квартиру им предоставят.


Между прочим, при Сталине, насколько я знаю, в СССР в экономике был частный сектор - не столь уж малый. В основном это касалось сферы обслуживания, но тем не менее. А очереди на квартиры пришли с началом массового строительства при Хрущёве одноименных пятиэтажек. При Брежневе же страну окончательно интегрировали в, так сказать, глобальную систему, и с точки зрения бюрократии, и экономики, и идеологии тоже. Я имею в виду не победу коммунизма, о которой талдычили с высоких трибун, а взгляды и устремления простых граждан.

Я вовсе не поклонник Сталина, боже упаси. Моя семья, мои немецкие бабушки и дедушки, от него очень серьёзно пострадали.
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#16 написал: Moscowlynx
Сегодня, 21:11
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 6
[quote=Arhip][quote=ebegen31]
Вот один момент меня в истории смутил - они КУПИЛИ квартиру. Квартиры тогда не продавались, люди стояли в очередях и ждали когда эту квартиру им предоставят.[/quote]

Даты я не указывала в истории, поэтому и недопонимание возникло. Купила тетя квартиру примерно в 1995-1997 году.
Кстати, уже в 80-е можно было купить кооперативную квартиру, что бабуля и сделала. Продала дом, потому что жила долго одна после смерти деда, сын в армию ушел, дочь (мама моя), уехала работать в Краснодарский край. дом одной женщине содержать непросто. Вступила в домостроительный кооператив, платила взносы, и вскоре въехала в однокомнатную квартиру.
В 1997 году бабушка продала свою однушку, а мы с мамой -свою, и переехали в трешку. Я не помню точно, но вроде был заключён именно договор купли-продажи, а не мены.

Цитата: ebegen31
"При этом, высшего образования у бабули не было, всего 3 класса школы - война на родную землю пришла".

Высшее образование сейчас у всех - что фактически делает его отнюдь не высшим.
А у закройщика - какое же высшее образование? Вернее, оно, конечно, может быть, но к его профессии оно не будет иметь отношения.
У закройщика, мне кажется, должно быть хорошее среднее профессиональное образование (помните ПТУ?), которое сейчас в СНГ практически полностью уничтожено.


среднего профессионального образования у бабули не было тоже, самоучка. Отправляли ее на 6месячные курсы, не для учебы, а чтобы получить "корочки" (она так диплом называла). Для должности заведующей отделом корочки были нужны. Она и так фактически эти обязанности исполняла, но для официального оформления без соответствующих документов было никак.
Зарегистрирован: 11.03.2022
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.