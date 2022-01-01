Топот в коридоре

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:18

Причина: Стилистика автора сохранена.

Moscowlynx Просмотров: 86 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 22:18 by

Как и писала выше, случилось это, когда мне было 16 лет, давненько уже, эх! Я очень любила читать, да и сейчас люблю, но двое детей времени на чтение не оставляют совсем.Могла до утра с книжкой просидеть, однако редко возможность представлялась. Свет, пробивающийся из-под двери детской, мешал спящей в зале маме. Да и бабушка, чья комната была напротив моей, тоже могла шугануть за ночные бдения.Зачиталась я опять в тот раз, время было после полуночи. Мамы не было дома, лежала в больнице. В квартире с бабушкой мы вдвоем, не считая кота Чубайса (да, рыжий, в 90-е много такую кличку носили). Прямо напротив моей комнаты - комната бабушки, а между нашими комнатами - кладовка. Дверь ее перпендикулярна дверям в наши с бабушкой комнаты.Слышу я, что дверь кладовки открывается. А слышу потому, что ее дверь касалась вплотную линолеума - зазора между дверью и полом практически не было, поэтому всегда звучал очень громкий характерный скрип, что ли, не знаю как и назвать правильно этот звук. Дверь кладовки открывается, и из кладовки кто-то бежит по линолеуму в коридор, частота шагов как у 2-3 летнего ребенка, и теперь уже раздается звук открывающегося замка на входной железной двери. Испытала просто нечеловеческий ужас. Кто бегать может за полночь? Явно, не кот, он под кроватью моей. Шаги человеческие, но слишком лёгкие и быстрые для моей полной бабули. Точно! Вор! Понятное дело, критическое мышление отключилось. Раз железную дверь открыл-убежал. А может, бабуля все-таки? Рванула спринтерским бегом в туалет? Осторожно открываю дверь, и тут же открывает дверь своей комнаты бабуля и с вопросом смотрит на меня. Прочитала ее мысли как будто: "Да чего же она по ночам-то шастает, спать мешает?!" Естественно, бабуля сию секунду поняла, что топала не я, раз осторожно из комнаты выглядываю. Обе одновременно посмотрели в коридор- дверь железная закрыта, и в кладовку дверь закрыта. Переглянулись, взглядами дали друг другу понять, что обсудим произошедшее утром. Свет обе не выключали до утра. Ну не могла же это быть общая галлюцинация, да и с чего бы. Топот до сих пор помню, и скрип двери по линолеуму, и лязг замка. Жутко. Бабушка священника вызвала на следующий день. Больше не повторялось.Мама из больницы домой, к сожалению, не вернулась. Жили с бабушкой дальше вдвоем. Я себя заставила этот случай забыть. Потом замуж вышла и в столицу переехала. Вскоре бабушка ушла из жизни. Приезжала домой оформлять документы. Днём всё нормально, а ночью страх одолевал, свет включала везде, но не помогало. Подсознательно ждала, вдруг опять скрип двери и топот повторится. Знаю же, что не приснилось это мне тогда. Пробыла в родном доме недолго. Просила подругу со мной ночевать. В ее присутствии страха не было совсем.

Ключевые слова: Квартира дверь топот авторская история

Другие, подобные истории: