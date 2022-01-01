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Истории из жизни

Квартира

Раз уж есть такая возможность, с расчетом того, что эту историю прочитают только люди, которые реально в теме и не станут кричать налево и направо о моей неадекватности, я набрался в себе смелости, дабы её изложить.

Дело было в году 2018. Я со своей девушкой всё-таки снял нашу первую квартиру. Обычная однушка на окраине. Хозяйка - замечательная и добрая женщина. В общем, все отлично. Жизнь начала приобретать новые краски и возможности. Но М (назовем так условно мою девушку) начала находить какие-то иголки вколотые под обои. Будучи весьма суеверной, она не прекращала меня уверять в том, что это подклады и ничего доброго они не сулят. Я лишь сделал вид, что мне это хоть немного интересно. Вот. И тогда все началось. Была ранняя осень. Темнеть начинало примерно к 8-9 вечера. Я поехал в другую часть города по делам. Возвращаться собирался к часам 10. И уже по пути домой мне позвонила встревоженная М. Она, чуть не рыдая, уверяла меня, что в квартире кто-то есть. Она выбежала на улицу в домашней одежде, не закрыв квартиру и не выключив свет, на остановку, встречать меня, аргументируя это тем, что явно слышала босые шаги по линолеуму в прихожей. Немного собравшись с мыслями, она взяла ноутбук и перешла с ним на кухню (там можно было курить). Но чертовщина начала доноситься из ванной. Как описывала это М, похоже было будто кто-то мнет плотный пакет. И звуки были все ближе и ближе, пока не начали издаваться со стороны холодильника и раковины на кухне. Естественно, хрупкая и суеверная девушка кинула ноут и, даже не переобувшись и не закрывая квартиру выбежала на улицу. Благо, хоть машинально выключила плиту, на которой доваривались мкарики мне на ужин.

Встретила меня на остановке. Кое-как попыталась мне донести всю суть бесовщины. Я согласно покивал головой, мол, понимаю, и повел ее домой. М немного успокоилась. Я поел разваренных макарошек, и мы пошли спать.

Вроде все и утихомирилось, но спустя, буквально, дня три, мы пошли в магазин за продуктами. На телефонной тумбочке возле двери лежала куча спама из почтового ящика, среди которого была жировка за коммуналку. Я перебирал кучу этих бумаг, некоторые даже падали на пол. Нашел нужную, остальные опять сложил в аккуратную пачку и положил на место. Все. Сходили в магаз. Вернулись. Зашли в квартиру. М застыла и начала тупо истерить. И лишь потом, узнав причину истерики, я и сам немного осел. На той самой телефонной тумбочке, которую я при выходе основательно прошурфил, лежала аккуратная кучка пепла, очень похожего на сигаретный. М начинает материться и плакать, проклиная эту квартиру. Я пытаюсь ее успокоить и просто выдумываю историю о том, что это я курил, пока разговаривал по телефону и тряс пепел просто на край тумбочки, с понтом, что потом уберу. Но забыл (только сейчас понимаю, насколько это тупое объяснение ситуации. Ведь в 2018 году говорить по домашнему телефону мне доводилось ровно 0 раз. Но прокатило).

М поверила и успокоилась. Мы легли спать. Она уснула быстро, так как мы немного выпили. Я посмотрел видосы ещё немного и тоже лег. Уснуть не получалось. И. Слышу шаги по линолеуму. Будто слегка влажные ноги, немного прилипая, топают. Прихожая, зал, уже рядом. Самое умное, что я придумал, это громко покашлял. Опять тишина. И вдруг резкий звук с кухни. Будто ударились две вазы или горшка, х.з. М спит. Я ударил по пробелу на ноуте, чтоб хотя бы часть комнаты осветить. Немного полежал, опершись на локоть, и, собрав все яйца в кулак, быстро пошел на кухню. Включил свет и увидел разбросанный по полу нарезной батон, который до этого лежал в керамической посудине, упакованный в пакет. Это посудина стояла пустая и вплотную упертая в банку с чайным грибом. А между ними до этого было расстояние, в целый стол!!! Я, на удивление спокойно,все собрал, поставил на свои места и пошел спать, хоть это и не особо получилось. Через, примерно, 2 дня я позвонил хозяйке и соврал, что нам нужно по семейным делам ехать на Родину. Благо, женщина понимающая и вернула часть денег. Своей девушке, в свою очередь, я тоже соврал, мол, сваливаем на другую съёмку, т.к. все выписались из этой квартиры, ибщ теперь нам нужно будет платить коммуналку намного больше (мы из Беларуси, а тут так оно и есть). Я решил, что так будет лучше. Ведь она ещё толком от той чертовщины не отошла. Вот такая история.


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:13
Причина: Вырезан мат.
Сегодня, 22:13 by N1ckolayПросмотров: 85Комментарии: 0
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Ключевые слова: Квартира звуки шаги авторская история

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