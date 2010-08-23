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Истории из жизни

Ночная гостья

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, читатели.
Я давече вспомнила ещё одну ситуацию из моей жизни. И хочу поделиться этой историей с вами.

Ситуация, о которой я вам сейчас поведаю, произошла со мной четыре года назад. Это был февраль 2018 года. И т.к. на то время уже исполнилось пол года, как моего первого мужа не было в живых, я жила в отчем доме.

А теперь сама ситуация. Было раннее утро, где-то 4:00-4:30. Я с вечера еще не спала- на то время меня всё ещё мучила бессонница после смерти моего первого мужа, земля ему пухом. Забегу вперед: уснула я где-то в 5:00-6:00 утра. А до этого времени я лежала в своей кровати, задумавшись. Сейчас уже, правда, не помню, о чём именно. Моя кровать стоит у стены, возле двери комнаты. Напротив двери параллельно оной находится окно. Так вот, я лежала на спине и ногами к двери; лицо было чуть повёрнуто в сторону окна.

Так вот, я лежала тихо-мирно в раздумьях. Минут через 15 я краем глаза заметила, что возле моей кровати со стороны ног стоит молодая девушка возрастом до 30 лет. Помню, что моя гостья была среднего роста и её лицо и всё тело было бледным. Так же на ней было надето муслиновое платье белого цвета века 18-19, а её светло-русые волосы были собраны в аккуратную изящную прическу. Цвет глаз не помню, помню лишь, что взгляд девушки был пустой, отсутствующий.

Скажу честно: мне стала любопытна цель её визита. И когда я повернулась, чтобы рассмотреть мою гостью и поинтересоваться, с какой целью она пришла ко мне, в моей комнате уже никого не было... кроме меня.

Вчера, 21:08 by Reiana FlaimПросмотров: 165Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Ночь гостья с того света девушка авторская история

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Комментарии

#1 написал: serg-kil-inc
Вчера, 23:51
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 021
Бывает, что засыпаешь незаметно и начинаешь видеть сны на яву. Что-то вроде дополненной реальности. Тем более, что есть жалобы на бессонницу. Ловил пару раз такое состояние.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#2 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 00:43
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 2 781
Цитата: serg-kil-inc
Бывает, что засыпаешь незаметно и начинаешь видеть сны на яву. Что-то вроде дополненной реальности. Тем более, что есть жалобы на бессонницу. Ловил пару раз такое состояние.

Возможно, кончно... Но бессонница у меня была в течении года со дня смерти моего первого мужа, земля ему пухом. И весь тот год я засыпала не раньше 5:00-7:00 утра.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
#3 написал: serg-kil-inc
Сегодня, 00:47
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 13
Комментариев: 2 021
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: serg-kil-inc
Бывает, что засыпаешь незаметно и начинаешь видеть сны на яву. Что-то вроде дополненной реальности. Тем более, что есть жалобы на бессонницу. Ловил пару раз такое состояние.

Возможно, кончно... Но бессонница у меня была в течении года со дня смерти моего первого мужа, земля ему пухом. И весь тот год я засыпала не раньше 5:00-7:00 утра.


Если это событие с участием этой призрачной особы не повторялось, значит, это, скорее всего, именно оно. Часто мы не можем понять, почему видим именно тот сон, который видим.
Зарегистрирован: 23.08.2010
     
#4 написал: Reiana Flaim
Сегодня, 00:56
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (53|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 2 781
Цитата: serg-kil-inc
Цитата: Reiana Flaim
Цитата: serg-kil-inc
Бывает, что засыпаешь незаметно и начинаешь видеть сны на яву. Что-то вроде дополненной реальности. Тем более, что есть жалобы на бессонницу. Ловил пару раз такое состояние.

Возможно, кончно... Но бессонница у меня была в течении года со дня смерти моего первого мужа, земля ему пухом. И весь тот год я засыпала не раньше 5:00-7:00 утра.


Если это событие с участием этой призрачной особы не повторялось, значит, это, скорее всего, именно оно. Часто мы не можем понять, почему видим именно тот сон, который видим.

С этой гостьей не повторялось, но были другие.
Зарегистрирован: 2.09.2013
      
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