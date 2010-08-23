Ночная гостья

Reiana Flaim Просмотров: 165 Комментарии: 4 +2 Вчера, 21:08 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане, читатели.Я давече вспомнила ещё одну ситуацию из моей жизни. И хочу поделиться этой историей с вами.Ситуация, о которой я вам сейчас поведаю, произошла со мной четыре года назад. Это был февраль 2018 года. И т.к. на то время уже исполнилось пол года, как моего первого мужа не было в живых, я жила в отчем доме.А теперь сама ситуация. Было раннее утро, где-то 4:00-4:30. Я с вечера еще не спала- на то время меня всё ещё мучила бессонница после смерти моего первого мужа, земля ему пухом. Забегу вперед: уснула я где-то в 5:00-6:00 утра. А до этого времени я лежала в своей кровати, задумавшись. Сейчас уже, правда, не помню, о чём именно. Моя кровать стоит у стены, возле двери комнаты. Напротив двери параллельно оной находится окно. Так вот, я лежала на спине и ногами к двери; лицо было чуть повёрнуто в сторону окна.Так вот, я лежала тихо-мирно в раздумьях. Минут через 15 я краем глаза заметила, что возле моей кровати со стороны ног стоит молодая девушка возрастом до 30 лет. Помню, что моя гостья была среднего роста и её лицо и всё тело было бледным. Так же на ней было надето муслиновое платье белого цвета века 18-19, а её светло-русые волосы были собраны в аккуратную изящную прическу. Цвет глаз не помню, помню лишь, что взгляд девушки был пустой, отсутствующий.Скажу честно: мне стала любопытна цель её визита. И когда я повернулась, чтобы рассмотреть мою гостью и поинтересоваться, с какой целью она пришла ко мне, в моей комнате уже никого не было... кроме меня.

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