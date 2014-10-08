Сон или явь

Сон или явьДоброго времени суток, уважаемые сайтовчане.
Вот вспомнила еще одну ситуацию, произошедшую со мной, и хочу поделиться ею с вами.
Ситуация эта произошла со мной летом 2017. Мой первый муж, царство ему небесное, тогда еще был жив. Был вечер, и, соответственно, мы легли спать. Ночью произошло следующее, но я так и не поняла: во сне или наяву.
Так вот, я почувствовала, что кто-то тянет меня за левую ногу с кровати. Руки были мужские и тёплые, как у живого человека, и поэтому я подумала, что это мой первый муж надо мной решил прикольнуться так (у него было отменное чувство юмора и он любил прикалываться в хорошем смысле этого слова).
Но посмотрев по направлению, куда меня тянули с кровати, я никого не увидела, но тянуть меня за ногу при этом методично продолжали.
Я очень испугалась и попыталась сопротивляться и мужа позвать, но не смогла пошевелить ни пальцем, ни языком.
В следующее мгновение у меня каким-то чудом получилось сказать: "Господи, спаси и сохрани", - и даже перекреститься.
И тут же всё прекратилось, и я смогла пошевелиться и увидеть крепко спящего мужа.
Вчера, 15:49 by Reiana FlaimПросмотров: 367Комментарии: 3
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