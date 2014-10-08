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Истории из жизни / Сны

Сон или явь

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане.
Вот вспомнила еще одну ситуацию, произошедшую со мной, и хочу поделиться ею с вами.

Ситуация эта произошла со мной летом 2017. Мой первый муж, царство ему небесное, тогда еще был жив. Был вечер, и, соответственно, мы легли спать. Ночью произошло следующее, но я так и не поняла: во сне или наяву.
Так вот, я почувствовала, что кто-то тянет меня за левую ногу с кровати. Руки были мужские и тёплые, как у живого человека, и поэтому я подумала, что это мой первый муж надо мной решил прикольнуться так (у него было отменное чувство юмора и он любил прикалываться в хорошем смысле этого слова).

Но посмотрев по направлению, куда меня тянули с кровати, я никого не увидела, но тянуть меня за ногу при этом методично продолжали.
Я очень испугалась и попыталась сопротивляться и мужа позвать, но не смогла пошевелить ни пальцем, ни языком.

В следующее мгновение у меня каким-то чудом получилось сказать: "Господи, спаси и сохрани", - и даже перекреститься.
И тут же всё прекратилось, и я смогла пошевелиться и увидеть крепко спящего мужа.

Вчера, 15:49 by Reiana FlaimПросмотров: 367Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Ночь чувство присутствия кого-то паралич авторская история

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Комментарии

#1 написал: Kreisleiter13
Вчера, 15:53
+1
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Комментариев: 1 519
Может домовой какой приходил.
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#2 написал: Tigger power
Вчера, 17:09
+2
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Комментариев: 5 955
О кончине мужа домовой предупреждал +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Reiana Flaim
Вчера, 18:38
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Комментариев: 2 781
Цитата: Tigger power
О кончине мужа домовой предупреждал +

Честно говоря, я тоже об этом подумала.
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