Сон или явь

Reiana Flaim Просмотров: 367 Комментарии: 3 +4 Вчера, 15:49 by

Доброго времени суток, уважаемые сайтовчане.Вот вспомнила еще одну ситуацию, произошедшую со мной, и хочу поделиться ею с вами.Ситуация эта произошла со мной летом 2017. Мой первый муж, царство ему небесное, тогда еще был жив. Был вечер, и, соответственно, мы легли спать. Ночью произошло следующее, но я так и не поняла: во сне или наяву.Так вот, я почувствовала, что кто-то тянет меня за левую ногу с кровати. Руки были мужские и тёплые, как у живого человека, и поэтому я подумала, что это мой первый муж надо мной решил прикольнуться так (у него было отменное чувство юмора и он любил прикалываться в хорошем смысле этого слова).Но посмотрев по направлению, куда меня тянули с кровати, я никого не увидела, но тянуть меня за ногу при этом методично продолжали.Я очень испугалась и попыталась сопротивляться и мужа позвать, но не смогла пошевелить ни пальцем, ни языком.В следующее мгновение у меня каким-то чудом получилось сказать: "Господи, спаси и сохрани", - и даже перекреститься.И тут же всё прекратилось, и я смогла пошевелиться и увидеть крепко спящего мужа.

Ключевые слова: Ночь чувство присутствия кого-то паралич авторская история

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