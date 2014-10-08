Проводите до кладбища

лесник1 Просмотров: 374 Комментарии: 1 +7 Вчера, 15:26 by

Я уже рассказывала, что бабушкина дача находилась в зоне аномальных явлений, которая тянется от Катуар, захватывая город Лобню, станции Луговая и Некрасовская. В Катуарах люди много раз видели НЛО. В нашем посёлке ужаса тоже было достаточно. Именно поэтому я решила писать здесь про мистические истории. Не затягивая, расскажу одну историю.Рядом с дачами находился посёлок городского типа. Там был кинотеатр. Однажды мы с мамой и соседями пошли на вечерний сеанс.Выходим из кино, обсуждаем фильм, ещё не сильно темно. Тем более идём компанией. Переходим шоссе. Если ехать по нему, можно за несколько минут добраться до Лобни. Вдруг к нам подходит старушка и говорит: «Вы меня домой не проводите?» Мы говорим: «Проводим, а Вы с какой дачи?» Она показывает на местное кладбище, которое виднеется вдалеке.Кладбище официально относится к городу Лобня. Там похоронены умершие из этого города, некоторые - из Луговой, и возведены мемориальные плиты в честь погибших в Великую Отечественную Войну.Все опешили: «Бабушка, там нет никаких дач». «Построили несколько»,- отвечает она. «Пошли все вместе, вчера ехал мимо кладбища, дач не видел», - громко крикнул соседский парень. Тут мы оглядываемся, а бабушка, как в воздухе растворилась.Домой мы шли быстро. Историю рассказали домашним. В выходные мужчины с утра ездили к кладбищу, но ни дач, ни домов рядом, конечно, не было.Мы с мамой и наши родственники после этого случая в ту часть леса, что граничит с кладбищем, больше никогда не ходили. Да и до этого были раза два, хоть места красивые, да как-то неуютно от такого соседства. Опять же далеко идти и смысла нет. И незачем беспокоить мёртвых.

Ключевые слова: Дача кладбище призраки авторская история

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