Кто душит ночью

Летяга Просмотров: 359 Комментарии: 5 +4 Сегодня, 13:50 by

Помню, по молодости бабушка собралась в гости в деревню и попросила меня пожить несколько дней, мало-ли что. А жила она в частном доме и всегда говорила, что у нее домовой живет (блин, пишу, а у самого аж мурашки бегают, как вспомню), и что когда они с ним ругаются, то он ночью приходит и душит её.Я, когда ночевал у нее, слышал, бывало, как она сдавленным голосом по ночам что-то сказать пытается, хрипит и вскрикивает, но думал - старость там, или лежит неудобно, короче, посмеивался только.Ну, пришел я, поел и спать в ее кровать завалился - типа, удобней и мягче дивана-то. Сплю себе, никого не трогаю (блин, опять мурашки) и сквозь сон слышу топоток такой быстрый по полу, как будто ребенок бежит, и вдруг мне кто-то невидимый на грудь прыгает и начинает душить! Блин, вот тут-то я и обосрался...Сквозь окно Луна светит и я точно вижу, что на мне никто не сидит, но я явно ощущаю тяжесть на груди, но ни пошевелиться, ни сказать, ни крикнуть ничего не могу, только клокотание и бульканье сдавленное из горла вырывается. Не знаю, сколько это продолжалось, но в итоге я каким-то нечеловеческим усилием приподняться и заорать во всю глотку, и тут же все исчезло.Быстрей свет везде повключал, телек и до утра в углу кровати сидел. Утром бабке в деревню позвонил, а она мне: "Я ж тебе говорила, а ты смеялся, вот он и решил тебе доказать. Налей, говорит, молока в блюдечко за печкой и на ночь обязательно кота домой загоняй, он, мол, при нем не шалит".Все так и сделал, но оставшиеся дни ночевал только с девушкой и только при включенном свете, телевизоре и при коте, и больше с ночевкой к бабушке не ходил. Фууух, пойду мурашки со спины ножом соскребать, до сих пор бегают. Похоже, сегодня до утра я не усну...Автор - Slimbait.

Ключевые слова: Домовой сонный паралич молоко мурашки

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