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Истории из жизни

Кто душит ночью

Помню, по молодости бабушка собралась в гости в деревню и попросила меня пожить несколько дней, мало-ли что. А жила она в частном доме и всегда говорила, что у нее домовой живет (блин, пишу, а у самого аж мурашки бегают, как вспомню), и что когда они с ним ругаются, то он ночью приходит и душит её.

Я, когда ночевал у нее, слышал, бывало, как она сдавленным голосом по ночам что-то сказать пытается, хрипит и вскрикивает, но думал - старость там, или лежит неудобно, короче, посмеивался только.

Ну, пришел я, поел и спать в ее кровать завалился - типа, удобней и мягче дивана-то. Сплю себе, никого не трогаю (блин, опять мурашки) и сквозь сон слышу топоток такой быстрый по полу, как будто ребенок бежит, и вдруг мне кто-то невидимый на грудь прыгает и начинает душить! Блин, вот тут-то я и обосрался...

Сквозь окно Луна светит и я точно вижу, что на мне никто не сидит, но я явно ощущаю тяжесть на груди, но ни пошевелиться, ни сказать, ни крикнуть ничего не могу, только клокотание и бульканье сдавленное из горла вырывается. Не знаю, сколько это продолжалось, но в итоге я каким-то нечеловеческим усилием приподняться и заорать во всю глотку, и тут же все исчезло.

Быстрей свет везде повключал, телек и до утра в углу кровати сидел. Утром бабке в деревню позвонил, а она мне: "Я ж тебе говорила, а ты смеялся, вот он и решил тебе доказать. Налей, говорит, молока в блюдечко за печкой и на ночь обязательно кота домой загоняй, он, мол, при нем не шалит".

Все так и сделал, но оставшиеся дни ночевал только с девушкой и только при включенном свете, телевизоре и при коте, и больше с ночевкой к бабушке не ходил. Фууух, пойду мурашки со спины ножом соскребать, до сих пор бегают. Похоже, сегодня до утра я не усну...


Автор - Slimbait.
Источник.

Сегодня, 13:50 by ЛетягаПросмотров: 359Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Домовой сонный паралич молоко мурашки

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Сегодня, 14:41
+2
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Публикаций: 23
Комментариев: 2 321
Ну, неплохой повод навешать лапшу девушке на уши, чтобы она пришла заночевать, потому что бабушка уехала по делам.
Зарегистрирован: 30.05.2013
     
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 14:54
+3
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Публикаций: 13
Комментариев: 5 952
А чего бабушка с домовым ругалась то? +
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#3 написал: Летяга
Сегодня, 15:13
+3
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Публикаций: 1 044
Комментариев: 9 701
Цитата: Tigger power
А чего бабушка с домовым ругалась то?

Характер сложный? Кто ж знает? И автора не спросишь на источнике, забанили его)) Но писал, что после того, как бабушка переехала в квартиру, вся эта фигня прекратилась.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
#4 написал: Tigger power
Сегодня, 15:46
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2902|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 5 952
Цитата: Летяга
Характер сложный?

У кого интересно?)) у домового однозначно - это смешно представить себе ругань с домовым
Зарегистрирован: 9.12.2016
            
#5 написал: Летяга
Сегодня, 16:27
+1
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (12418|-4)
Публикаций: 1 044
Комментариев: 9 701
Цитата: Tigger power
У кого интересно?)) у домового однозначно - это смешно представить себе ругань с домовым

И у бабки тоже))
Зарегистрирован: 3.08.2014
                                 
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